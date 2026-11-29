JawaPos.com - Persahabatan seharusnya menjadi salah satu hubungan yang memberikan rasa nyaman, dukungan, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Memiliki seorang teman yang bisa diajak berbagi cerita, tertawa bersama, saling mendukung, dan hadir ketika keadaan sedang sulit merupakan pengalaman yang sangat berharga. Namun, tidak semua persahabatan berjalan seperti yang diharapkan. Ada kalanya hubungan yang awalnya terasa menyenangkan justru perlahan berubah menjadi sumber kelelahan emosional.

Kamu mungkin pernah memiliki teman yang selalu membuatmu merasa bersalah, meremehkan pencapaianmu, memanfaatkan kebaikanmu, atau hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Setiap kali bertemu dengannya, kamu merasa harus berhati-hati dalam berbicara. Kamu bahkan mungkin mulai mempertanyakan diri sendiri karena terlalu sering disalahkan, dikritik, atau dibuat merasa tidak cukup baik.



Hubungan seperti ini dapat menjadi bentuk persahabatan yang tidak sehat atau sering disebut sebagai toxic friendship.



Dalam perspektif psikologi, hubungan pertemanan yang tidak sehat dapat memengaruhi kesejahteraan emosional, rasa percaya diri, dan kemampuan seseorang membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Persahabatan yang terus-menerus dipenuhi manipulasi, ketidakseimbangan, persaingan tidak sehat, dan kurangnya rasa saling menghormati dapat menimbulkan tekanan psikologis.



Sayangnya, melepaskan diri dari persahabatan yang toxic tidak selalu mudah. Ada kenangan indah yang membuatmu bertahan, rasa takut dianggap egois, kekhawatiran kehilangan teman, bahkan harapan bahwa suatu hari orang tersebut akan berubah.



Namun, kamu perlu memahami satu hal: mempertahankan hubungan bukan berarti harus mengorbankan kesehatan emosional sendiri.



Meninggalkan persahabatan yang tidak sehat bukan berarti kamu membenci seseorang. Terkadang, itu merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan keputusan untuk menciptakan kehidupan yang lebih tenang.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), jika kamu sedang berusaha keluar dari hubungan pertemanan yang menguras energi, berikut tujuh strategi menurut perspektif psikologi yang dapat membantumu melakukannya.



1. Kenali Pola Perilaku yang Membuat Persahabatan Menjadi Tidak Sehat



Langkah pertama untuk melepaskan diri dari persahabatan yang toxic adalah mengenali perilaku yang membuat hubungan tersebut tidak sehat.



Terkadang, seseorang terlalu lama bertahan dalam hubungan yang merugikan karena sudah terbiasa menganggap perilaku buruk sebagai sesuatu yang normal. Mereka mungkin berpikir bahwa semua teman sesekali bersikap egois, semua orang terkadang menyakiti perasaan orang lain, atau konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persahabatan.



Memang benar bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, mengalami kesalahpahaman, atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan tanpa sengaja. Namun, ada perbedaan antara kesalahan sesekali dan pola perilaku yang terus-menerus merugikan.



Perhatikan bagaimana temanmu memperlakukanmu ketika kamu sedang bahagia, mengalami kesulitan, atau memiliki pendapat yang berbeda.



Apakah dia ikut merayakan keberhasilanmu atau justru selalu berusaha mengecilkannya? Apakah dia menghargai batasanmu atau membuatmu merasa bersalah ketika tidak bisa memenuhi keinginannya? Apakah dia bersedia meminta maaf ketika melakukan kesalahan atau selalu mencari alasan untuk menyalahkanmu?



Dalam psikologi, mengenali pola perilaku merupakan bagian penting dari kesadaran diri. Dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi, kamu dapat membedakan antara konflik biasa dan hubungan yang secara konsisten memberikan dampak negatif.



Cobalah mengamati perasaanmu setelah berinteraksi dengannya. Jika kamu hampir selalu merasa lelah, cemas, tidak dihargai, atau kehilangan kepercayaan diri, jangan langsung mengabaikan perasaan tersebut.



Kamu juga bisa mencatat kejadian-kejadian yang membuatmu tidak nyaman. Bukan untuk mengumpulkan kesalahan temanmu, melainkan untuk melihat pola hubungan secara lebih objektif.



Ingatlah bahwa kamu tidak harus menunggu sampai seseorang melakukan kesalahan besar untuk menyadari bahwa sebuah persahabatan sudah tidak sehat.



Terkadang, keputusan untuk menjauh justru dimulai dari keberanian mengakui bahwa sesuatu yang selama ini kamu pertahankan ternyata lebih banyak menyakitimu daripada membahagiakanmu.



2. Berhenti Merasa Bertanggung Jawab atas Semua Perasaan Orang Lain



Salah satu alasan seseorang sulit meninggalkan persahabatan yang toxic adalah perasaan bersalah.



Kamu mungkin takut temanmu tersinggung ketika kamu mulai menjaga jarak. Kamu khawatir dia merasa ditinggalkan, kecewa, atau menganggapmu sebagai orang yang tidak setia. Akibatnya, kamu terus memaksakan diri untuk mempertahankan hubungan meskipun secara emosional sudah merasa kelelahan.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan rasa tanggung jawab emosional yang berlebihan. Seseorang merasa harus memastikan bahwa orang lain selalu bahagia, nyaman, dan tidak kecewa, bahkan ketika hal tersebut mengorbankan kebutuhan dirinya sendiri.



Padahal, kamu tidak bertanggung jawab atas seluruh emosi orang lain.



Kamu memang perlu memperlakukan teman dengan hormat, mempertimbangkan perasaannya, dan berusaha berkomunikasi secara baik. Namun, itu tidak berarti kamu harus selalu tersedia, menyetujui semua permintaannya, atau mengorbankan ketenangan diri agar dia tidak kecewa.



Misalnya, temanmu selalu mengajakmu pergi meskipun kamu sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ketika kamu menolak, dia mengatakan bahwa kamu sudah berubah dan tidak peduli lagi kepadanya.



Jika kamu langsung merasa bersalah dan membatalkan kebutuhanmu sendiri, kamu mungkin sedang terjebak dalam pola hubungan yang tidak seimbang.



Mulailah belajar menerima bahwa orang lain boleh merasa kecewa terhadap keputusanmu. Perasaan kecewa mereka tidak otomatis membuktikan bahwa keputusanmu salah.



Kamu bisa mengatakan bahwa kamu membutuhkan waktu untuk diri sendiri tanpa harus memberikan penjelasan panjang.



Semakin kamu memahami bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perasaannya sendiri, semakin mudah bagimu membangun batasan yang sehat.



Persahabatan yang baik tidak mengharuskan seseorang selalu mengorbankan dirinya agar hubungan tetap bertahan.



3. Tetapkan Batasan yang Jelas dan Jangan Takut Mempertahankannya



Batasan pribadi atau personal boundaries merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan yang sehat.



Batasan membantu seseorang memahami perilaku seperti apa yang dapat diterima dan perilaku seperti apa yang tidak ingin lagi ditoleransi. Dalam persahabatan, batasan dapat berkaitan dengan waktu, privasi, uang, komunikasi, hingga cara seseorang memperlakukanmu.



Ketika berhadapan dengan teman yang toxic, batasan sering kali menjadi sesuatu yang sulit diterapkan. Kamu mungkin sudah terbiasa mengalah, selalu mengiyakan permintaan, atau membiarkan komentar menyakitkan berlalu begitu saja demi menghindari konflik.



Namun, tanpa batasan yang jelas, orang lain mungkin terus mengulangi perilaku yang membuatmu tidak nyaman.



Mulailah dengan menentukan hal-hal yang tidak ingin lagi kamu toleransi.



Misalnya, kamu tidak ingin lagi menjadi tempat pelampiasan kemarahan, tidak bersedia meminjamkan uang secara terus-menerus, tidak nyaman membicarakan kehidupan pribadi, atau tidak ingin menerima candaan yang merendahkan dirimu.



Setelah memahami batasan tersebut, sampaikan dengan tenang dan tegas.



Kamu bisa mengatakan:



"Aku menghargai persahabatan kita, tetapi aku tidak nyaman ketika kamu membicarakan hal pribadi tentang diriku kepada orang lain."



Atau:



"Aku sedang membutuhkan waktu untuk diriku sendiri. Jadi, untuk sementara aku tidak bisa selalu merespons pesan dengan cepat."



Dalam pendekatan psikologi, komunikasi asertif membantu seseorang menyampaikan kebutuhan dan pendapat tanpa harus bersikap agresif ataupun mengabaikan kepentingan orang lain.



Hal yang perlu diingat adalah batasan tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga harus dipertahankan melalui tindakan.



Jika seseorang terus melanggar batasan yang sudah kamu sampaikan, kamu berhak mengurangi intensitas komunikasi atau mengambil jarak.



Jangan menganggap batasan sebagai bentuk kekejaman. Batasan merupakan cara untuk menjaga hubungan tetap sehat, termasuk hubunganmu dengan diri sendiri.



4. Kurangi Ketergantungan Emosional Secara Bertahap



Persahabatan yang toxic terkadang menciptakan ketergantungan emosional yang membuat seseorang merasa sulit menjalani kehidupan tanpa kehadiran temannya.



Kamu mungkin sudah terbiasa menceritakan semua hal kepadanya, meminta pendapatnya sebelum mengambil keputusan, atau menjadikannya satu-satunya tempat untuk mendapatkan dukungan emosional.



Akibatnya, meskipun hubungan tersebut menyakitkan, kamu tetap merasa takut kehilangan orang itu.



Dalam psikologi, ketergantungan emosional dapat membuat seseorang kesulitan mengambil keputusan secara mandiri karena terlalu mengandalkan validasi dan penerimaan dari orang lain.



Untuk keluar dari kondisi tersebut, kamu perlu membangun kembali kehidupan emosional yang tidak bergantung pada satu orang.



Mulailah dengan melakukan hal-hal sederhana secara mandiri. Pergilah ke tempat yang kamu sukai tanpa harus selalu mengajak teman tersebut. Luangkan waktu untuk menjalankan hobi, membaca buku, berolahraga, atau melakukan aktivitas yang selama ini tertunda.



Kamu juga bisa mulai membangun hubungan dengan orang-orang lain yang memberikan dukungan positif.



Jangan memusatkan seluruh kehidupan sosialmu pada satu persahabatan. Semakin beragam sumber dukungan yang kamu miliki, semakin kecil kemungkinan kamu merasa tidak berdaya ketika harus menjauh dari seseorang.



Selain itu, belajarlah mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai pribadimu sendiri.



Kamu tidak perlu selalu meminta persetujuan teman untuk menentukan apa yang baik bagi hidupmu.



Tujuan strategi ini bukan membuatmu menjadi seseorang yang tertutup atau tidak membutuhkan orang lain. Sebaliknya, kamu sedang belajar membangun kemandirian emosional agar dapat menjalin persahabatan berdasarkan pilihan yang sehat, bukan karena takut kesepian.



5. Jangan Terjebak dalam Kenangan Indah dan Harapan bahwa Dia Akan Berubah



Salah satu bagian paling sulit dari meninggalkan persahabatan yang toxic adalah menerima kenyataan bahwa seseorang yang pernah membuatmu bahagia sekarang justru menjadi sumber tekanan emosional.



Kamu mungkin terus mengingat masa-masa ketika kalian tertawa bersama, saling membantu, dan berbagi banyak pengalaman. Kenangan tersebut membuatmu berharap hubungan bisa kembali seperti dahulu.



Kamu juga mungkin berpikir bahwa jika kamu lebih sabar, lebih memahami, atau lebih banyak mengalah, temanmu akhirnya akan menyadari kesalahannya.



Harapan seperti ini dapat membuat seseorang bertahan terlalu lama dalam hubungan yang tidak lagi memberikan kebaikan.



Dalam psikologi, salah satu konsep yang dapat membantu menjelaskan situasi ini adalah intermittent reinforcement, yaitu pola penguatan yang muncul secara tidak konsisten. Ketika perlakuan menyenangkan dan menyakitkan datang silih berganti, seseorang dapat menjadi semakin sulit melepaskan hubungan karena terus berharap pengalaman menyenangkan akan terulang.



Misalnya, temanmu sering mengabaikan perasaanmu, tetapi sesekali menunjukkan perhatian yang luar biasa. Ketika perhatian itu muncul, kamu merasa hubungan kalian masih memiliki harapan.



Namun, perhatian sesekali tidak otomatis menghapus pola perilaku yang terus menyakitkan.



Cobalah menilai persahabatan berdasarkan kenyataan yang terjadi saat ini, bukan hanya berdasarkan kenangan masa lalu atau potensi perubahan yang belum terbukti.



Perubahan memang mungkin terjadi. Akan tetapi, perubahan yang sehat membutuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan usaha nyata dari orang yang bersangkutan.



Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah hanya dengan memberikan lebih banyak kesempatan.



Terimalah bahwa seseorang bisa pernah menjadi bagian penting dalam hidupmu tanpa harus terus menjadi bagian dari masa depanmu.



Kenangan indah tetap boleh disimpan, tetapi kamu tidak harus mengorbankan kebahagiaan saat ini demi menghidupkan kembali sesuatu yang sudah tidak berjalan dengan baik.



6. Bangun Lingkungan Sosial yang Lebih Sehat dan Mendukung



Meninggalkan persahabatan yang toxic terkadang menimbulkan perasaan kosong. Kamu mungkin kehilangan seseorang yang selama ini menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.



Ada kebiasaan mengirim pesan, berbagi cerita, bertemu pada akhir pekan, atau melakukan aktivitas bersama yang tiba-tiba tidak lagi kamu lakukan.



Perubahan tersebut dapat membuatmu merasa kesepian, terutama jika selama ini sebagian besar kehidupan sosialmu berpusat pada satu orang.



Karena itu, penting untuk membangun lingkungan sosial yang lebih sehat setelah mulai mengambil jarak.



Carilah kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang menghargai dirimu tanpa membuatmu merasa harus terus membuktikan sesuatu.



Kamu bisa mengikuti komunitas sesuai minat, bergabung dalam kegiatan sosial, mempererat hubungan dengan keluarga yang suportif, atau kembali menjalin komunikasi dengan teman lama.



Dalam psikologi, dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menghadapi stres dan menjaga kesejahteraan psikologis.



Memiliki orang-orang yang dapat mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan tanpa memanfaatkan, dan menghargai batasan pribadi dapat membantumu merasa lebih aman secara emosional.



Namun, jangan terburu-buru mencari pengganti hanya untuk mengisi kekosongan.



Gunakan masa transisi ini untuk memahami jenis persahabatan yang sebenarnya kamu butuhkan.



Persahabatan yang sehat tidak harus selalu diisi dengan komunikasi setiap hari. Tidak harus selalu memiliki pendapat yang sama. Tidak pula mengharuskan seseorang hadir setiap saat.



Yang lebih penting adalah adanya rasa saling menghormati, kepercayaan, kepedulian, dan kesediaan untuk saling mendukung.



Kamu berhak memiliki lingkungan sosial yang membuatmu merasa diterima, bukan lingkungan yang terus-menerus membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri.



7. Terima Proses Melepaskan dan Berikan Waktu untuk Memulihkan Diri



Strategi terakhir adalah belajar menerima bahwa melepaskan persahabatan yang toxic merupakan sebuah proses, bukan keputusan yang selalu langsung terasa mudah.



Meskipun kamu tahu hubungan tersebut tidak sehat, bukan berarti kamu tidak akan merasa sedih setelah menjauh.



Kamu mungkin merindukan kebiasaan lama, memikirkan percakapan yang pernah terjadi, atau bahkan merasa bersalah karena sudah tidak lagi berkomunikasi dengannya.



Semua perasaan tersebut dapat muncul sebagai bagian dari proses penyesuaian terhadap kehilangan hubungan.



Dalam psikologi, kehilangan hubungan sosial dapat memunculkan respons emosional yang menyerupai proses berduka. Seseorang mungkin mengalami kesedihan, penyesalan, kemarahan, kebingungan, atau perasaan kosong.



Karena itu, jangan memaksakan diri untuk segera merasa baik-baik saja.



Berikan ruang bagi dirimu untuk memproses semua emosi yang muncul. Jika merasa sedih, akui kesedihan tersebut. Jika merasa lega, jangan merasa bersalah karena akhirnya bisa bernapas lebih tenang.



Kamu juga bisa menuliskan pengalaman selama persahabatan tersebut berlangsung. Tuliskan hal-hal yang membuatmu terluka, pelajaran yang kamu dapatkan, dan perubahan yang ingin kamu lakukan dalam hubungan berikutnya.



Jika memungkinkan, hindari terus-menerus memeriksa media sosialnya atau mencari tahu kehidupannya setelah kalian menjauh. Mengurangi paparan terhadap hal-hal yang memicu keinginan untuk kembali ke pola lama dapat membantu proses penyesuaian.



Apabila hubungan tersebut melibatkan manipulasi berat, intimidasi, atau tekanan emosional yang sulit diatasi sendiri, mencari bantuan psikolog profesional juga dapat menjadi pilihan yang baik.



Ingatlah bahwa proses pemulihan setiap orang berbeda. Kamu tidak harus membuktikan bahwa dirimu sudah kuat dengan berpura-pura tidak pernah terluka.



Terkadang, bentuk keberanian terbesar adalah mengakui bahwa kamu pernah menyayangi seseorang, tetapi sekarang perlu memilih untuk menjaga dirimu sendiri.



Kesimpulan: Melepaskan Persahabatan yang Toxic Bukan Berarti Kamu Gagal Menjaga Hubungan



Melepaskan diri dari persahabatan yang toxic bukanlah keputusan yang selalu mudah. Ada kenangan, kebiasaan, harapan, dan keterikatan emosional yang mungkin membuatmu terus mempertahankan hubungan tersebut meskipun kamu sudah merasa tidak nyaman.



Namun, penting untuk memahami bahwa persahabatan seharusnya menjadi hubungan yang memberikan ruang bagi kedua orang untuk berkembang, bukan hubungan yang membuat salah satunya terus merasa kecil, bersalah, atau tidak berharga.



Tujuh strategi di atas dapat menjadi langkah awal untuk keluar dari hubungan pertemanan yang tidak sehat: mengenali pola perilaku, berhenti bertanggung jawab atas semua perasaan orang lain, menetapkan batasan, mengurangi ketergantungan emosional, melepaskan harapan yang tidak realistis, membangun lingkungan sosial yang mendukung, dan memberikan waktu bagi diri sendiri untuk pulih.



Kamu tidak harus membenci seseorang untuk memutuskan bahwa hubungan dengannya sudah tidak baik bagi kehidupanmu.



Kamu juga tidak perlu menunggu sampai benar-benar hancur secara emosional untuk mulai menjaga jarak.



Ingatlah bahwa menjadi teman yang baik tidak berarti harus selalu tersedia, selalu mengalah, atau menerima perlakuan buruk tanpa batas.



Ada saatnya kamu perlu berhenti berusaha mempertahankan seseorang dan mulai memberikan perhatian kepada dirimu sendiri.



Sebab, persahabatan yang sehat tidak membuatmu kehilangan jati diri. Persahabatan yang sehat justru memberikan ruang bagimu untuk menjadi diri sendiri, merasa dihargai, dan tumbuh tanpa harus takut dihakimi.



