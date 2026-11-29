JawaPos.com - Perpisahan merupakan salah satu pengalaman emosional yang dapat mengubah kehidupan seseorang secara mendalam. Berakhirnya hubungan romantis bukan hanya berarti kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan kebiasaan, kedekatan emosional, rencana masa depan, dan seseorang yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi sebagian pria, perpisahan bisa menjadi pengalaman yang jauh lebih berat daripada yang terlihat dari luar. Mereka mungkin tetap pergi bekerja, bertemu teman, menjalankan rutinitas, dan menunjukkan sikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun, di balik sikap tenang tersebut, bisa saja terdapat kesedihan, kecemasan, rasa kehilangan, kemarahan, dan tekanan emosional yang tidak mudah diungkapkan.



Ada anggapan sosial bahwa pria harus kuat, tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan, dan seharusnya mampu melupakan hubungan yang berakhir tanpa menunjukkan kelemahan. Akibatnya, sebagian pria merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk membicarakan luka emosional mereka.



Padahal, mengalami kesedihan setelah perpisahan bukanlah tanda kelemahan. Kehilangan hubungan yang bermakna merupakan pengalaman psikologis yang nyata, dan setiap orang memiliki cara serta waktu pemulihan yang berbeda.



Penelitian mengenai kesehatan mental pria menunjukkan bahwa berakhirnya hubungan romantis, terutama perpisahan atau perceraian yang tidak diinginkan, dapat berkaitan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, kesepian, penyalahgunaan zat, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis yang diterbitkan dalam Psychological Bulletin pada 2025, yang mencakup 75 penelitian dari 30 negara dengan data sedikitnya 100 juta pria, menemukan adanya hubungan antara status perpisahan atau perceraian dan peningkatan risiko perilaku bunuh diri.



Namun, penting dipahami bahwa tidak semua pria akan mengalami dampak yang sama. Kondisi hubungan sebelum berpisah, dukungan sosial, kondisi ekonomi, pengalaman masa lalu, serta kemampuan mengelola emosi dapat memengaruhi proses pemulihan.



Lalu, mengapa perpisahan dapat berdampak begitu serius terhadap kesehatan mental pria? Bagi sebagian pria, perpisahan bisa menjadi pengalaman yang jauh lebih berat daripada yang terlihat dari luar. Mereka mungkin tetap pergi bekerja, bertemu teman, menjalankan rutinitas, dan menunjukkan sikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun, di balik sikap tenang tersebut, bisa saja terdapat kesedihan, kecemasan, rasa kehilangan, kemarahan, dan tekanan emosional yang tidak mudah diungkapkan.Ada anggapan sosial bahwa pria harus kuat, tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan, dan seharusnya mampu melupakan hubungan yang berakhir tanpa menunjukkan kelemahan. Akibatnya, sebagian pria merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk membicarakan luka emosional mereka.Padahal, mengalami kesedihan setelah perpisahan bukanlah tanda kelemahan. Kehilangan hubungan yang bermakna merupakan pengalaman psikologis yang nyata, dan setiap orang memiliki cara serta waktu pemulihan yang berbeda.Penelitian mengenai kesehatan mental pria menunjukkan bahwa berakhirnya hubungan romantis, terutama perpisahan atau perceraian yang tidak diinginkan, dapat berkaitan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, kesepian, penyalahgunaan zat, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis yang diterbitkan dalam Psychological Bulletin pada 2025, yang mencakup 75 penelitian dari 30 negara dengan data sedikitnya 100 juta pria, menemukan adanya hubungan antara status perpisahan atau perceraian dan peningkatan risiko perilaku bunuh diri.Namun, penting dipahami bahwa tidak semua pria akan mengalami dampak yang sama. Kondisi hubungan sebelum berpisah, dukungan sosial, kondisi ekonomi, pengalaman masa lalu, serta kemampuan mengelola emosi dapat memengaruhi proses pemulihan.Lalu, mengapa perpisahan dapat berdampak begitu serius terhadap kesehatan mental pria?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat delapan alasan yang dapat dijelaskan melalui perspektif psikologi.



1. Pria Kehilangan Sumber Dukungan Emosional yang Selama Ini Mereka Andalkan



Salah satu alasan mengapa perpisahan dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan mental pria adalah hilangnya sumber dukungan emosional yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka.



Dalam banyak hubungan romantis, pasangan bukan hanya seseorang yang dicintai. Pasangan juga bisa menjadi tempat untuk bercerita, berbagi kekhawatiran, mencari nasihat, dan mendapatkan rasa aman ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.



Bagi sebagian pria, pasangan bahkan menjadi satu-satunya orang yang mengetahui sisi emosional mereka secara mendalam.



Mereka mungkin jarang membicarakan masalah pribadi dengan teman atau keluarga, tetapi merasa nyaman menceritakan semuanya kepada pasangan. Ketika hubungan tersebut berakhir, mereka bukan hanya kehilangan orang yang dicintai, melainkan juga kehilangan tempat untuk mengekspresikan perasaan.



Dalam psikologi, dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Kehilangan hubungan yang sebelumnya menyediakan dukungan emosional dapat membuat seseorang lebih rentan mengalami kesepian dan kesulitan mengelola stres.



Sebuah kajian mengenai kesehatan mental pria juga menjelaskan bahwa kehilangan dukungan sosial dan keterhubungan emosional merupakan salah satu faktor yang dapat membantu menjelaskan dampak perceraian terhadap kesejahteraan psikologis pria.



Bayangkan seorang pria yang selama bertahun-tahun terbiasa pulang ke rumah dan menceritakan semua kejadian di tempat kerja kepada pasangannya. Ketika hubungan berakhir, rutinitas sederhana tersebut tiba-tiba menghilang.



Tidak ada lagi seseorang yang menanyakan bagaimana harinya berjalan. Tidak ada lagi percakapan sebelum tidur. Bahkan, ketika menghadapi masalah, dia mungkin tidak tahu kepada siapa harus bercerita.



Kehilangan semacam ini dapat menciptakan kekosongan emosional yang cukup besar.



Karena itu, penting bagi pria untuk tidak menggantungkan seluruh kebutuhan dukungan emosional hanya kepada pasangan. Memiliki hubungan yang baik dengan teman, keluarga, dan komunitas dapat membantu menciptakan jaringan dukungan yang lebih kuat.



2. Tekanan untuk Selalu Terlihat Kuat Membuat Pria Memendam Kesedihan



Alasan kedua berkaitan dengan ekspektasi sosial mengenai bagaimana seorang pria seharusnya menghadapi kesedihan.



Sejak kecil, sebagian pria tumbuh dengan pesan bahwa mereka harus kuat, tidak mudah menangis, tidak boleh terlalu sensitif, dan harus mampu menyelesaikan masalah sendiri.



Pesan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dalam jangka panjang dapat memengaruhi cara pria memahami dan mengekspresikan emosinya.



Ketika mengalami perpisahan, mereka mungkin merasa tidak nyaman menunjukkan kesedihan karena takut dianggap lemah atau tidak mampu mengendalikan diri.



Akibatnya, mereka memilih diam.



Mereka mungkin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun sebenarnya masih memikirkan mantan pasangan setiap malam. Mereka mungkin menghindari percakapan emosional, menyibukkan diri dengan pekerjaan, atau berpura-pura tidak peduli terhadap hubungan yang baru saja berakhir.



Dalam psikologi, kebiasaan menekan atau menghindari ekspresi emosi dapat berkaitan dengan strategi regulasi emosi yang kurang adaptif, terutama ketika digunakan terus-menerus untuk menghindari pengalaman emosional yang menyakitkan.



Penelitian mengenai pengalaman pria setelah perpisahan menemukan bahwa sebagian peserta mengalami kesedihan, rasa malu, kemarahan, penyesalan, dan rasa bersalah, tetapi tidak selalu mudah mengidentifikasi maupun mengungkapkan perasaan tersebut.



Masalahnya, emosi yang tidak dibicarakan tidak otomatis menghilang.



Kesedihan yang terus dipendam dapat muncul melalui bentuk lain, seperti mudah marah, sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi, gangguan tidur, atau menarik diri dari lingkungan sosial.



Seorang pria mungkin tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sedang patah hati, tetapi orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan perilakunya.



Karena itu, penting untuk mengubah pandangan bahwa mengungkapkan kesedihan merupakan sesuatu yang memalukan.



Pria berhak merasa terluka. Mereka berhak menangis, meminta dukungan, dan mengakui bahwa sebuah perpisahan telah memengaruhi kehidupan emosional mereka.



Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa sedih. Terkadang, kekuatan justru terlihat ketika seseorang berani menghadapi perasaannya secara jujur.



3. Perpisahan Dapat Menghancurkan Rasa Percaya Diri dan Harga Diri



Berakhirnya hubungan romantis juga dapat memengaruhi cara pria memandang dirinya sendiri.



Ketika seseorang ditinggalkan oleh pasangan, terutama jika perpisahan terjadi secara tiba-tiba atau tanpa penjelasan yang memuaskan, dia mungkin mulai mempertanyakan nilai dirinya.



Dia bisa berpikir:



Apakah saya tidak cukup baik?



Apakah ada sesuatu yang salah dengan diri saya?



Mengapa pasangan saya memilih orang lain?



Apakah saya memang sulit dicintai?



Apakah saya gagal menjadi pasangan yang baik?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang menjadi penilaian negatif terhadap diri sendiri.



Dalam psikologi, harga diri berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai dan menghargai dirinya. Hubungan romantis yang bermakna terkadang menjadi salah satu sumber validasi emosional. Ketika hubungan berakhir, sebagian orang merasa kehilangan pengakuan dan penerimaan yang sebelumnya mereka dapatkan dari pasangan.



Dampaknya dapat semakin berat jika pria menghubungkan keberhasilan hubungan dengan identitas pribadinya.



Misalnya, seseorang yang selama ini menganggap dirinya sebagai pasangan yang bertanggung jawab mungkin merasa gagal ketika hubungan yang dipertahankannya selama bertahun-tahun berakhir.



Dia bukan hanya merasa kehilangan pasangan, tetapi juga merasa kehilangan gambaran tentang dirinya sendiri.



Situasi ini dapat memicu rasa malu, penyesalan, dan kecenderungan menyalahkan diri secara berlebihan.



Penelitian kualitatif mengenai pengalaman pria setelah perpisahan menemukan adanya emosi seperti rasa malu, penyesalan, dan rasa bersalah yang dapat membebani proses penyesuaian diri mereka.



Untuk mengatasi kondisi ini, pria perlu memahami bahwa berakhirnya hubungan tidak otomatis menunjukkan bahwa dirinya tidak berharga.



Tidak semua hubungan berakhir karena satu pihak tidak cukup baik. Terkadang, perbedaan kebutuhan, perubahan prioritas, ketidakcocokan, masalah komunikasi, dan berbagai keadaan kehidupan membuat dua orang tidak lagi dapat melanjutkan hubungan bersama.



Kegagalan sebuah hubungan tidak harus menjadi definisi tentang kegagalan seseorang sebagai manusia.



4. Kehilangan Rutinitas dan Gambaran Masa Depan Dapat Menimbulkan Kekosongan Psikologis



Ketika dua orang menjalin hubungan dalam waktu yang lama, mereka biasanya membangun berbagai kebiasaan dan rencana bersama.



Mereka mungkin terbiasa makan malam bersama, menghabiskan akhir pekan bersama, merayakan ulang tahun, merencanakan liburan, atau membicarakan masa depan.



Lambat laun, kehidupan sehari-hari tidak lagi hanya berpusat pada kebutuhan pribadi. Ada seseorang yang ikut menjadi bagian dari keputusan dan perencanaan hidup.



Ketika hubungan berakhir, banyak hal yang sebelumnya terasa normal tiba-tiba harus berubah.



Pria yang biasanya menghabiskan waktu bersama pasangan pada akhir pekan mungkin mendapati dirinya tidak tahu harus melakukan apa. Rumah terasa lebih sepi. Jadwal harian berubah. Bahkan, tempat-tempat yang sebelumnya menyenangkan bisa memunculkan kenangan yang menyakitkan.



Dalam psikologi, hubungan romantis yang dekat dapat menjadi bagian dari identitas dan gambaran diri seseorang. Ketika hubungan berakhir, seseorang perlu menyesuaikan kembali identitas serta rutinitasnya.



Perubahan tersebut dapat menimbulkan rasa kehilangan arah.



Masalahnya bukan sekadar tidak memiliki pasangan, melainkan harus membangun kembali kehidupan yang sebelumnya sudah disusun dengan mempertimbangkan kehadiran orang lain.



Hal ini bisa semakin sulit ketika pasangan sebelumnya terlibat dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pertemanan, keluarga, keuangan, dan rencana jangka panjang.



Misalnya, seorang pria yang sudah merencanakan pernikahan mungkin tiba-tiba harus membayangkan masa depan tanpa orang yang selama ini dianggap sebagai pendamping hidupnya.



Dia harus menghadapi kenyataan bahwa rencana yang pernah dibangun bersama tidak lagi dapat dijalankan seperti sebelumnya.



Untuk melewati kondisi ini, penting untuk membangun kembali rutinitas pribadi secara perlahan.



Mulailah dengan aktivitas sederhana yang memberikan struktur pada kehidupan sehari-hari. Tetapkan jadwal tidur, kembali melakukan hobi, berolahraga, dan menciptakan tujuan baru yang tidak bergantung pada hubungan masa lalu.



Kamu tidak harus langsung mengetahui seperti apa masa depanmu. Terkadang, langkah pertama adalah belajar menjalani hari ini tanpa terus-menerus terjebak dalam kehidupan yang sudah berakhir.



5. Perpisahan Dapat Memicu Depresi, Kecemasan, dan Gangguan Tidur



Salah satu dampak paling serius dari perpisahan adalah kemungkinan munculnya masalah kesehatan mental, terutama ketika tekanan emosional berlangsung intens dan mengganggu kehidupan sehari-hari.



Setelah hubungan berakhir, seorang pria mungkin mengalami kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, sulit berkonsentrasi, dan merasa tidak memiliki energi.



Sebagian juga mengalami kecemasan berlebihan.



Mereka mungkin terus memikirkan alasan hubungan berakhir, mengkhawatirkan masa depan, atau merasa takut tidak akan menemukan pasangan lain.



Pikiran yang terus berulang tersebut dapat membuat tubuh dan pikiran sulit beristirahat.



Gangguan tidur juga dapat muncul. Seseorang mungkin kesulitan tertidur karena terus memikirkan mantan pasangan atau justru tidur terlalu lama untuk menghindari kenyataan yang sedang dihadapi.



Penelitian mengenai berakhirnya hubungan romantis menemukan bahwa perubahan kesehatan mental dapat terjadi setelah perpisahan. Salah satu penelitian longitudinal mengenai pembubaran hubungan nonpernikahan bahkan menemukan peningkatan gejala depresi pada pria setelah hubungan berakhir.



Selain itu, penelitian terhadap pria yang mengalami perpisahan menunjukkan bahwa sebagian peserta melaporkan kecemasan dan depresi setelah hubungan berakhir.



Namun, mengalami kesedihan setelah putus cinta tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan depresi klinis.



Kesedihan merupakan respons yang dapat terjadi secara wajar setelah kehilangan hubungan. Hal yang perlu diperhatikan adalah intensitas, durasi, dan dampaknya terhadap fungsi kehidupan sehari-hari.



Jika seseorang terus-menerus merasa putus asa, kehilangan minat terhadap kehidupan, mengalami gangguan tidur yang berat, atau tidak mampu menjalankan aktivitas normal, berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater merupakan langkah yang bijaksana.



Jangan menunggu sampai keadaan semakin memburuk hanya karena merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri.



6. Sebagian Pria Menggunakan Alkohol atau Perilaku Berisiko untuk Menghindari Rasa Sakit



Tidak semua orang menghadapi perpisahan dengan cara yang sehat.



Sebagian pria memilih menyibukkan diri, sementara yang lain berusaha menghilangkan rasa sakit melalui perilaku yang justru dapat memperburuk keadaan.



Misalnya, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, menggunakan zat tertentu, berjudi, melakukan aktivitas berisiko, atau terus-menerus mencari hubungan baru tanpa benar-benar memproses pengalaman emosional sebelumnya.



Pada awalnya, perilaku tersebut mungkin memberikan perasaan lega sementara.



Seseorang bisa merasa lebih santai setelah minum alkohol atau merasa tidak terlalu kesepian ketika terus mencari perhatian dari orang lain.



Namun, kelegaan tersebut sering kali tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya.



Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan avoidant coping, yaitu strategi menghadapi stres dengan menghindari atau menekan sumber tekanan emosional, bukan mengolahnya secara sehat.



Penelitian terhadap pria setelah perpisahan menemukan bahwa sebagian peserta menggunakan alkohol, zat, dan perilaku maladaptif lainnya untuk meredakan perasaan yang menyakitkan. Akan tetapi, strategi tersebut tidak membantu mereka menjalani proses pemulihan secara efektif.



Misalnya, seorang pria yang mengalami patah hati mulai menghabiskan hampir setiap malam dengan minum alkohol bersama teman-temannya. Dia merasa lebih mudah melupakan masalah ketika sedang mabuk.



Namun, ketika efek alkohol menghilang, kesedihan yang sama kembali muncul. Bahkan, kualitas tidurnya memburuk dan produktivitasnya menurun.



Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat menciptakan masalah tambahan yang sebelumnya tidak ada.



Karena itu, penting untuk membedakan antara memberikan waktu bagi diri sendiri untuk bersenang-senang dan menggunakan perilaku berisiko sebagai cara utama menghindari kesedihan.



Pemulihan yang sehat membutuhkan keberanian untuk menghadapi emosi, bukan terus-menerus melarikan diri darinya.



7. Rasa Kesepian dan Isolasi Sosial Dapat Memperburuk Kondisi Mental



Perpisahan tidak hanya mengubah hubungan seseorang dengan mantan pasangan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosialnya.



Dalam beberapa hubungan, pasangan menjadi pusat kehidupan sosial. Teman-teman yang sebelumnya sering ditemui mungkin merupakan teman bersama. Aktivitas sosial juga mungkin selalu dilakukan berdua.



Ketika hubungan berakhir, pria bisa kehilangan sebagian jaringan sosial tersebut.



Ada yang merasa tidak nyaman bertemu teman-teman lama karena khawatir harus menjelaskan alasan perpisahan. Ada pula yang sengaja menghindari acara sosial karena tidak ingin melihat mantan pasangan atau mendengar kabar tentang kehidupannya.



Akibatnya, mereka mulai menarik diri.



Awalnya mungkin hanya menolak beberapa undangan. Namun, lama-kelamaan mereka terbiasa menghabiskan waktu sendirian dan semakin jarang berkomunikasi dengan orang lain.



Dalam psikologi, isolasi sosial dan kesepian merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling berkaitan. Isolasi sosial menggambarkan keterbatasan hubungan sosial, sedangkan kesepian merupakan perasaan subjektif bahwa hubungan yang dimiliki tidak cukup memenuhi kebutuhan kedekatan emosional.



Seorang pria bisa memiliki banyak kenalan, tetapi tetap merasa kesepian karena tidak mempunyai seseorang yang benar-benar dapat diajak berbicara secara terbuka.



Penelitian mengenai risiko kesehatan mental pria setelah hubungan berakhir juga mengidentifikasi kesepian sebagai salah satu faktor psikologis yang berkaitan dengan peningkatan kerentanan terhadap perilaku bunuh diri setelah perpisahan.



Karena itu, menjaga hubungan sosial setelah perpisahan merupakan hal yang sangat penting.



Pria tidak harus langsung menceritakan semua masalahnya kepada orang lain. Mereka bisa memulai dengan menghubungi seorang teman, mengunjungi keluarga, mengikuti kegiatan komunitas, atau melakukan aktivitas yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan orang lain.



Terkadang, percakapan sederhana dengan seseorang yang dipercaya dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi.



Jangan menganggap meminta teman menemani sebagai tanda bahwa kamu tidak mandiri.



Manusia membutuhkan hubungan sosial, dan menerima dukungan dari orang lain merupakan bagian normal dari kehidupan emosional.



8. Perpisahan Dapat Meningkatkan Risiko Pikiran Bunuh Diri pada Pria yang Rentan



Alasan terakhir merupakan salah satu dampak yang paling serius dan tidak boleh dianggap remeh.



Bagi sebagian pria, terutama mereka yang memiliki masalah kesehatan mental sebelumnya, mengalami tekanan ekonomi, kehilangan dukungan sosial, atau menghadapi perpisahan yang sangat traumatis, berakhirnya hubungan dapat menjadi pemicu krisis psikologis.



Ketika seseorang merasa kehilangan pasangan, harga diri, masa depan, dan dukungan emosional secara bersamaan, beban psikologisnya dapat terasa sangat berat.



Dalam kondisi tertentu, keputusasaan tersebut dapat berkembang menjadi pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup.



Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis yang diterbitkan pada Juli 2025 dalam jurnal Psychological Bulletin menganalisis 75 penelitian dari 30 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa pria yang berpisah atau bercerai memiliki peluang lebih tinggi mengalami pikiran bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan kematian akibat bunuh diri dibandingkan pria yang menikah. Risiko yang ditemukan juga tampak lebih tinggi pada periode segera setelah perpisahan.



Penelitian lain terhadap kelompok besar pria di Australia menemukan bahwa perpisahan hubungan intim berkaitan dengan peningkatan peluang munculnya pikiran bunuh diri pada periode yang sama, meskipun hubungan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa setiap perpisahan akan menyebabkan risiko jangka panjang.



Temuan ini menunjukkan bahwa perpisahan tidak boleh selalu dipandang sebagai masalah emosional biasa yang pasti bisa diatasi dengan sendirinya.



Jika seorang pria mulai merasa hidupnya tidak memiliki tujuan, mengungkapkan keinginan untuk menghilang, merasa menjadi beban bagi orang lain, atau membicarakan keinginan untuk mengakhiri hidup, tanda-tanda tersebut perlu ditanggapi dengan serius.



Jangan meremehkan perkataannya atau sekadar menyuruhnya melupakan mantan pasangan.



Dengarkan tanpa menghakimi, bantu dia tetap terhubung dengan orang yang dipercaya, dan dorong untuk segera mendapatkan bantuan profesional. Jika ada bahaya langsung, jangan biarkan dia sendirian dan segera cari bantuan darurat medis.



Penting untuk dipahami bahwa meminta bantuan bukanlah kegagalan. Justru, mengenali kondisi diri dan mencari pertolongan merupakan tindakan yang dapat menyelamatkan kehidupan.