JawaPos.com-Beberapa orang terkadang akan langsung menilai penampilan, cara berbicara, ataupun perilaku orang lain dalam beberapa detik saja.

Kebiasaan tersebut bisa menjadi salah satu tanda bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk menghakimi orang lain terlalu cepat.

Mereka kerap membentuk penilaian berdasarkan berbagai hal mulai dari penampilan, pakaian, berat badan, bahasa, sampai warna kulit seseorang.

Padahal, melansir informasi dari laman aconsciousrethink (29/11) first impression tidak selalu menggambarkan karakter serta kepribadian seseorang secara tepat.

Berikut perilaku lain yang sering ditunjukkan seseorang yang suka menghakimi orang lain sejak pertemuan pertama.

Sering membandingkan anda dengan orang lain

Kebiasaan tertentu dapat membentuk penilaian yang kurang tepat terhadap seseorang sejak awal pertemuan.

Saat terus-menerus membandingkan seseorang dengan orang lain, anda justru berisiko mengabaikan keunikan dan identitas pribadi mereka.

Cobalah menyadari saat muncul pemikiran bahwa seseorang mengingatkan anda pada sosok tertentu. Namun, jangan langsung menganggap mereka akan bertindak atau memiliki sifat yang sama.

Lebih cepat mencari kekurangan

Komentar yang dianggap sebagai kritik membangun belum tentu diterima dengan baik, terutama jika seseorang terus-menerus meyoroti kelemahan orang lain sejak awal perkenalan.

Daripada langsung berfokus pada kekurangan, cobalah mencari kesamaan atau hal positif yang bisa menjadi awal untuk membangun hubungan.

Dengan demikian, anda bisa belajar mengenali sekaligus mengoreksi kecenderungan menghakimi sebelum berkembang menjadi prasangka yang lebih jauh.

Sok tahu terhadap motivasi dan niat seseorang tanpa bukti

Saat seseorang melakukan kesalahan atau bertindak tidak sesuai dengan harapan, mereka akan langsung menganggap tindakan tersebut mencerminkan niat buruk atau karakter yang negatif.

Padahal, belum tentu demikian. Bisa jadi tindakan tersebut merupakan kesalahan yang tidak disengaja dan sebenarnya dapat terjadi kapanpun.

Bahkan, setelah mengenal seseorang dalam waktu lama, belum tentu anda mengetahui seluruh hal yang mereka pikirkan atau rasakan.

Menganggap first impression adalah gambaran kepribadian

Orang yang mudah menghakimi seringkali terlalu fokus pada penampilan sehingga mengabaikan sifat kepribadian seseorang.

Mereka mungkin terlihat ramah dan mudah didekati, namun belum tentu memiliki niat baik. Sebaliknya, seseorang yang menunjukkan perilaku kurang menyenangkan saat pertama kali bertemu juga belum tentu menjadi pribadi yang buruk.

Suka membicarakan keburukan

Kebiasaan bergosip atau membicarakan kehidupan pribadi orang lain terkadang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.

Namun, tidak semua pembicaraan tersebut memberikan manfaat. Sebagian justru menjadikan kesulitan dan penderitaan orang lain sebagai bahan hiburan.

Padahal,informasi yang diperoleh dari gosip belum tentu menggambarkan kejadian secara objektif.

Pendapat pribadi sebagai kebenaran

Setiap individu memiliki latar belakang, kondisi, dan pengalaman yang berbeda. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan maupun memandang suatu persoalan.

Sebaliknya, jika bersedia mengesampingkan prasangka, anda justru memiliki kesempatan untuk mempelajari banyak hal dari sudut pandang orang lain.

Tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan

Terkadang, tindakan seseorang memang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Anda mungkin kesulitan membedakan apakah mereka memiliki niat baik tetapi melakukan kesalahan, atau justru sengaja melakukan sesuatu yang merugikan.