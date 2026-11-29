JawaPos.com - Memiliki rencana baru sering kali menghadirkan perasaan yang menyenangkan. Kita mungkin ingin memulai bisnis, melanjutkan pendidikan, mengubah gaya hidup, pindah ke tempat baru, mengejar karier impian, atau membangun kebiasaan yang selama ini tertunda.

Ketika sebuah rencana terasa begitu menjanjikan, ada dorongan untuk segera menceritakannya kepada orang lain. Kita ingin berbagi kebahagiaan, mendapatkan dukungan, mendengar pendapat, atau sekadar menunjukkan bahwa kita sedang berusaha melakukan sesuatu yang berarti.



Namun, pernahkah kamu memperhatikan bahwa terkadang semangat untuk mengumumkan sebuah rencana justru lebih besar daripada semangat untuk menjalankannya?



Kita membicarakan tujuan dengan penuh antusiasme, membayangkan berbagai kemungkinan, dan menikmati respons positif dari orang lain. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, motivasi tersebut perlahan menghilang. Rencana yang sebelumnya terasa begitu penting akhirnya hanya menjadi sesuatu yang pernah kita ceritakan.



Dalam psikologi, hubungan antara tujuan, motivasi, identitas diri, dan pengaruh sosial merupakan hal yang menarik untuk dipahami. Mengumumkan rencana memang dapat memberikan dukungan dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Namun, dalam situasi tertentu, perhatian dan pengakuan yang diperoleh terlalu awal juga dapat membuat seseorang merasa seolah-olah sudah mengalami sebagian keberhasilan sebelum benar-benar bertindak.



Karena itu, sebelum membagikan rencana baru kepada banyak orang, ada baiknya kita berhenti sejenak dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat tujuh pertanyaan yang dapat membantu kita memahami motivasi, kesiapan, dan tujuan sebenarnya sebelum mengumumkan sesuatu yang ingin kita capai.



1. Apakah Saya Benar-Benar Ingin Melakukan Ini, atau Hanya Ingin Terlihat Berhasil?



Pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah tentang alasan di balik rencana tersebut.



Terkadang, kita tertarik melakukan sesuatu karena memang menginginkannya. Namun, tidak jarang keinginan itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tren, atau dorongan untuk mendapatkan pengakuan.



Misalnya, seseorang ingin memulai bisnis karena melihat teman-temannya sukses membangun usaha. Orang lain mungkin ingin melanjutkan pendidikan karena merasa tertinggal dibandingkan teman sebaya. Ada pula yang ingin mengubah penampilan karena terus membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik.



Motivasi intrinsik muncul ketika seseorang melakukan sesuatu karena aktivitas atau tujuannya memang bermakna bagi dirinya. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik lebih banyak dipengaruhi oleh imbalan, tekanan, pengakuan, atau penilaian dari luar.



Keduanya tidak selalu buruk. Pengakuan sosial dan penghargaan dapat menjadi sumber motivasi. Namun, ketika seluruh tujuan bergantung pada penilaian orang lain, semangat seseorang bisa menjadi rapuh.



Cobalah bertanya:



Apakah saya tetap ingin melakukan ini jika tidak ada yang mengetahuinya?



Apakah rencana ini sesuai dengan nilai dan kebutuhan hidup saya?



Apakah saya melakukannya karena benar-benar tertarik atau hanya ingin membuktikan sesuatu?



Apakah saya akan tetap merasa puas meskipun tidak mendapatkan pujian?



Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat membantu membedakan keinginan pribadi dari kebutuhan untuk mendapatkan validasi.



Sebab, rencana yang memiliki makna pribadi biasanya lebih mudah dipertahankan ketika prosesnya mulai terasa sulit.



2. Apakah Saya Sudah Memiliki Langkah Nyata, atau Baru Sekadar Membayangkan Hasilnya?



Membayangkan keberhasilan merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kita dapat membayangkan bisnis yang berkembang, tubuh yang lebih sehat, pekerjaan yang lebih baik, atau kehidupan yang berubah menjadi lebih ideal.



Namun, membayangkan hasil akhir berbeda dengan mempersiapkan proses untuk mencapainya.



Seseorang mungkin sudah mengumumkan bahwa dirinya akan menulis buku, tetapi belum menentukan waktu untuk menulis. Ada pula yang berencana memulai usaha, tetapi belum mempelajari kebutuhan pasar atau menghitung modal.



Dalam psikologi, terdapat pembahasan mengenai mental simulation, yaitu proses membayangkan berbagai aspek dari suatu tindakan atau tujuan. Membayangkan hasil akhir dapat meningkatkan antusiasme, tetapi membayangkan langkah-langkah yang diperlukan juga penting untuk membantu seseorang mempersiapkan diri.



Karena itu, sebelum mengumumkan rencana, cobalah memastikan bahwa kamu sudah memiliki tindakan konkret.



Misalnya, daripada hanya mengatakan, "Saya akan mulai hidup lebih sehat," buatlah rencana yang lebih jelas:



Menentukan aktivitas fisik yang realistis.



Menyusun jadwal olahraga mingguan.



Mengatur waktu tidur.



Memperbaiki pola makan secara bertahap.



Menentukan cara mengevaluasi perkembangan.



Rencana yang baik tidak harus sempurna. Namun, setidaknya kamu mengetahui tindakan pertama yang dapat dilakukan.



Salah satu pendekatan yang berguna adalah implementation intention, yaitu menentukan kapan, di mana, dan bagaimana sebuah tindakan akan dilakukan.



Contohnya: "Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, saya akan berjalan kaki selama 20 menit setelah pulang kerja."



Pernyataan seperti itu lebih mudah diterjemahkan menjadi tindakan daripada sekadar mengatakan bahwa kamu ingin menjadi lebih sehat.



Sebelum mengumumkan rencana besar, pastikan kamu tidak hanya jatuh cinta pada hasil akhirnya, tetapi juga bersedia menjalani prosesnya.



3. Apakah Saya Mengumumkan Ini untuk Mendapatkan Dukungan atau Sekadar Mencari Pengakuan?



Tidak semua orang yang mengumumkan rencana sedang mencari perhatian. Terkadang, mereka memang membutuhkan dukungan, bantuan, atau lingkungan yang dapat membantu menjaga konsistensi.



Namun, penting untuk memahami perbedaan antara membagikan tujuan karena membutuhkan dukungan dan membagikannya semata-mata untuk mendapatkan pengakuan.



Dalam psikologi sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan merasa menjadi bagian dari kelompok. Karena itu, respons positif dari orang lain dapat memberikan perasaan menyenangkan.



Ketika seseorang mengumumkan rencana baru dan mendapatkan banyak pujian, ia mungkin merasa lebih percaya diri. Perhatian tersebut dapat memberikan dorongan emosional untuk memulai sesuatu.



Namun, ada kemungkinan lain. Seseorang bisa terlalu menikmati respons positif tersebut sehingga perhatian terhadap tindakan nyata justru berkurang.



Beberapa penelitian tentang tujuan dan pengakuan sosial menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, mendapatkan pengakuan atas identitas atau niat yang ingin dicapai dapat memberikan kepuasan psikologis sebelum pekerjaan yang sebenarnya dilakukan. Dampaknya tidak selalu sama pada setiap orang atau jenis tujuan.



Karena itu, tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya ingin orang lain membantu saya menjalankan rencana ini?



Apakah saya hanya ingin mendengar bahwa keputusan saya hebat?



Apakah saya akan tetap melanjutkan rencana ini jika tidak mendapatkan respons positif?



Apakah saya membutuhkan masukan yang jujur atau hanya pujian?



Jika tujuanmu adalah mendapatkan dukungan, pilihlah orang yang tepat untuk diajak berbicara.



Misalnya, seseorang yang ingin memulai bisnis mungkin lebih membutuhkan masukan dari orang yang memiliki pengalaman usaha daripada sekadar mendapatkan komentar positif dari banyak orang.



Membagikan rencana bukanlah masalah. Yang perlu diperhatikan adalah alasan dan tujuan di balik keputusan tersebut.



4. Apakah Saya Siap Menghadapi Kritik, Keraguan, dan Pendapat Orang Lain?



Ketika mengumumkan rencana baru, kita tidak selalu mendapatkan respons seperti yang diharapkan.



Ada orang yang mendukung, tetapi ada pula yang mempertanyakan kemampuan kita, mengingatkan risiko, atau bahkan meremehkan keputusan tersebut.



Bagi sebagian orang, komentar negatif dapat menjadi sumber tekanan emosional yang cukup besar. Mereka mulai meragukan diri sendiri, merasa malu, atau mengubah keputusan hanya karena takut dinilai.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan evaluasi sosial dan sensitivitas terhadap penilaian orang lain.



Manusia secara alami memperhatikan bagaimana dirinya dipandang oleh lingkungan. Namun, ketika penilaian sosial terlalu memengaruhi keputusan, seseorang dapat kehilangan kemampuan untuk menentukan arah hidup berdasarkan pertimbangan pribadinya.



Sebelum mengumumkan rencana, pertimbangkan apakah kamu sudah siap menerima berbagai kemungkinan respons.



Ada beberapa hal yang dapat membantu:



Pertama, bedakan kritik yang membangun dan komentar yang merendahkan.



Kritik yang membangun biasanya disertai alasan, informasi, atau saran yang dapat dipertimbangkan. Sebaliknya, komentar yang merendahkan sering kali tidak memberikan solusi.



Kedua, jangan menganggap semua pendapat harus diikuti.



Orang lain dapat memberikan sudut pandang, tetapi keputusan akhir tetap perlu mempertimbangkan kondisi dan tujuanmu sendiri.



Ketiga, jangan menjadikan respons orang lain sebagai ukuran keberhasilan.



Rencana yang baik tidak otomatis menjadi buruk hanya karena seseorang tidak menyetujuinya.



Keempat, berikan ruang untuk mengubah strategi.



Menerima kritik bukan berarti harus mempertahankan rencana awal dengan segala cara. Terkadang, masukan yang tepat justru membantu kita memperbaiki keputusan.



Mengumumkan sesuatu berarti membuka kemungkinan untuk dinilai. Karena itu, penting untuk memiliki kesiapan emosional sebelum membagikan rencana yang masih berada dalam tahap awal.



5. Apakah Saya Memahami Risiko dan Hambatan yang Mungkin Terjadi?



Antusiasme sering kali membuat kita lebih mudah membayangkan hal-hal menyenangkan daripada berbagai kesulitan yang mungkin muncul.



Seseorang yang ingin pindah kota mungkin membayangkan lingkungan baru dan kesempatan karier yang lebih baik. Namun, ia belum tentu memikirkan biaya hidup, kesulitan mencari tempat tinggal, atau kemungkinan merasa kesepian.



Demikian pula seseorang yang ingin memulai usaha mungkin lebih sering membayangkan keuntungan daripada risiko kerugian.



Dalam psikologi, terdapat konsep optimism bias, yaitu kecenderungan sebagian orang untuk memperkirakan bahwa hal-hal baik lebih mungkin terjadi pada dirinya dan meremehkan kemungkinan menghadapi hasil yang kurang menyenangkan.



Optimisme dapat membantu seseorang berani mengambil langkah. Namun, optimisme yang tidak disertai persiapan dapat membuat keputusan menjadi kurang realistis.



Sebelum mengumumkan rencana, cobalah melakukan evaluasi sederhana:



Hambatan apa yang paling mungkin saya hadapi?



Sumber daya apa yang saya butuhkan?



Apakah saya memiliki waktu dan kemampuan yang cukup?



Apa yang akan saya lakukan jika rencana tidak berjalan sesuai harapan?



Apakah ada risiko yang belum saya pertimbangkan?



Salah satu metode yang dapat digunakan adalah mental contrasting. Pendekatan ini mengajak seseorang membayangkan tujuan yang diinginkan sekaligus mempertimbangkan hambatan nyata yang mungkin menghalanginya.



Misalnya, kamu ingin memulai bisnis makanan rumahan.



Kamu dapat membayangkan hasil yang diharapkan, seperti memiliki pelanggan tetap dan penghasilan tambahan. Setelah itu, pikirkan hambatan yang mungkin muncul, seperti keterbatasan modal, waktu produksi, persaingan, atau kesulitan pemasaran.



Dengan memahami kedua sisi tersebut, kamu dapat menyusun strategi yang lebih realistis.



Tujuannya bukan membuat diri sendiri takut mengambil risiko. Tujuannya adalah memastikan bahwa keberanian didukung oleh persiapan.



6. Apakah Rencana Ini Perlu Diketahui Semua Orang, atau Cukup Dibagikan kepada Orang Tertentu?



Di era media sosial, mengumumkan rencana baru dapat dilakukan dengan sangat mudah. Kita hanya perlu menulis beberapa kalimat, mengunggah foto, atau membuat sebuah cerita singkat.



Namun, kemudahan membagikan sesuatu tidak berarti semua hal harus diketahui banyak orang.



Beberapa rencana mungkin lebih baik dibicarakan terlebih dahulu dengan orang-orang yang benar-benar dipercaya. Terutama jika rencana tersebut masih membutuhkan persiapan, menyangkut kondisi keuangan, pekerjaan, hubungan pribadi, atau keputusan keluarga.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan batasan pribadi atau personal boundaries.



Batasan pribadi membantu seseorang menentukan informasi apa yang ingin dibagikan, kepada siapa informasi tersebut diberikan, dan kapan waktu yang tepat untuk membagikannya.



Kamu tidak harus menjelaskan setiap keputusan kepada semua orang. Memiliki tujuan pribadi tidak berarti harus selalu mengumumkannya.



Sebagai contoh, seseorang yang ingin meninggalkan pekerjaan untuk membangun usaha sendiri mungkin perlu membicarakan rencana tersebut dengan pasangan, keluarga yang terdampak, atau penasihat yang relevan.



Namun, ia tidak harus langsung mengumumkannya kepada seluruh lingkungan sosial sebelum memiliki persiapan yang cukup.



Cobalah membagi informasi menjadi tiga kelompok:



Pertama, informasi yang perlu dibagikan.



Misalnya, keputusan yang berdampak langsung pada pasangan, keluarga, rekan kerja, atau orang-orang yang terlibat dalam rencana tersebut.



Kedua, informasi yang bermanfaat untuk dibagikan.



Misalnya, tujuan yang membutuhkan dukungan, pengalaman, atau masukan dari orang tepercaya.



Ketiga, informasi yang boleh tetap menjadi urusan pribadi.



Misalnya, ide awal yang masih ingin kamu kembangkan tanpa tekanan dari penilaian orang lain.



Memilih untuk tidak mengumumkan sebuah rencana bukan berarti menyembunyikan sesuatu karena takut. Terkadang, itu merupakan bentuk perlindungan terhadap ruang pribadi dan proses pertumbuhan diri.



7. Apakah Saya Tetap Bersedia Melakukannya Ketika Tidak Ada Lagi Orang yang Memperhatikan?



Ini mungkin menjadi pertanyaan paling penting sebelum mengumumkan rencana baru.



Pada awalnya, sebuah tujuan sering kali terasa menyenangkan. Kita bersemangat membicarakannya, membayangkan masa depan, dan mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar.



Namun, proses sebenarnya sering kali berlangsung dalam kesunyian.



Tidak ada yang melihat ketika kita bangun lebih pagi untuk belajar. Tidak semua orang mengetahui ketika kita berusaha menghemat uang. Tidak ada tepuk tangan ketika kita mengulang pekerjaan yang gagal atau mencoba kembali setelah mengalami penolakan.



Dalam psikologi, kemampuan mempertahankan tindakan meskipun tidak selalu mendapatkan penghargaan langsung berkaitan dengan pengaturan diri atau self-regulation.



Seseorang yang memiliki tujuan jangka panjang perlu belajar mengelola dorongan sesaat, menghadapi kebosanan, dan tetap melakukan tindakan yang mendukung tujuannya.



Karena itu, tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya tetap akan melakukan ini jika tidak mendapatkan pujian?



Apakah saya bersedia menjalani proses yang membosankan?



Apakah saya siap menghadapi kegagalan tanpa langsung menyerah?



Apakah tujuan ini cukup penting untuk diperjuangkan dalam jangka panjang?



Misalnya, seseorang ingin belajar bahasa asing. Pada minggu pertama, ia mungkin sangat antusias dan rajin membagikan perkembangan belajarnya.



Namun, beberapa bulan kemudian, kemajuan mungkin terasa lambat. Tidak ada lagi komentar positif dari teman-temannya. Pada titik inilah komitmen terhadap tujuan menjadi lebih penting daripada perhatian yang diterima.



Kamu juga perlu memahami bahwa konsistensi tidak selalu berarti melakukan sesuatu dengan sempurna setiap hari. Ada kalanya seseorang membutuhkan istirahat, mengubah jadwal, atau menyesuaikan target.



Yang terpenting adalah memiliki alasan yang cukup kuat untuk kembali melanjutkan proses tersebut.



Sebab, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar semangat ketika memulai, tetapi juga oleh kesediaan untuk terus bergerak ketika antusiasme mulai berkurang.



Mengumumkan Rencana Boleh, tetapi Jangan Sampai Menggantikan Tindakan



Mengumumkan rencana baru bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Berbagi tujuan dapat membantu seseorang mendapatkan dukungan, membangun hubungan, memperoleh masukan, dan menemukan orang-orang yang memiliki minat serupa.



Namun, penting untuk memahami bahwa mengumumkan sesuatu dan mewujudkannya merupakan dua proses yang berbeda.



Sebuah rencana tidak menjadi lebih dekat dengan keberhasilan hanya karena semakin banyak orang mengetahuinya. Ia membutuhkan tindakan, kesabaran, evaluasi, dan kemampuan untuk menghadapi berbagai hambatan.



Tujuh pertanyaan di atas dapat menjadi pengingat agar kita tidak terburu-buru mencari pengakuan sebelum benar-benar memahami apa yang ingin dilakukan.



Tidak semua rencana harus diumumkan sejak awal. Ada tujuan yang perlu dibagikan agar mendapatkan dukungan, tetapi ada pula tujuan yang membutuhkan ruang tenang untuk berkembang.



Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa banyak orang mengetahui rencana kita, melainkan seberapa besar kesediaan kita untuk menjalankannya.



Kamu boleh menceritakan impianmu. Kamu boleh membagikan kabar baik dan merayakan langkah awal. Namun, jangan sampai kesibukan menjelaskan apa yang akan kamu lakukan membuatmu lupa melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya dapat membawamu ke sana.



