JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan romantis, komunikasi merupakan salah satu fondasi terpenting yang menentukan bagaimana dua orang memahami, menghargai, dan mempertahankan satu sama lain. Setiap pasangan pasti pernah mengalami perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau pertengkaran. Namun, cara seseorang menghadapi konflik sering kali jauh lebih penting daripada konflik itu sendiri.

Ada pasangan yang memilih membicarakan masalah secara terbuka, mencoba memahami sudut pandang masing-masing, dan mencari jalan keluar bersama. Namun, ada pula pasangan yang justru memilih diam, menghindari percakapan, dan menarik diri setiap kali terjadi perselisihan.



Perilaku tersebut sering dikenal sebagai silent treatment.



Silent treatment merupakan tindakan mendiamkan seseorang atau menghentikan komunikasi sebagai respons terhadap konflik maupun ketegangan dalam hubungan. Perilaku ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tidak menjawab pertanyaan, mengabaikan pesan, menolak berbicara, hingga bersikap seolah-olah pasangan tidak ada.



Pada awalnya, seseorang mungkin menganggap sikap diam sebagai cara untuk menenangkan diri. Namun, ketika diam digunakan untuk menghukum, mengendalikan, atau membuat pasangan merasa bersalah, perilaku tersebut dapat menjadi pola komunikasi yang tidak sehat.



Bagi orang yang mengalaminya, silent treatment bisa sangat melelahkan secara emosional. Mereka mungkin terus bertanya-tanya apa kesalahannya, merasa takut melakukan sesuatu yang membuat pasangan kembali marah, atau berusaha keras mendapatkan perhatian dari seseorang yang justru memilih mengabaikannya.



Dalam perspektif psikologi, penolakan sosial dan pengucilan dapat mengancam kebutuhan dasar manusia untuk merasa diterima, dihargai, dan memiliki hubungan yang bermakna. Itulah sebabnya sikap mendiamkan pasangan secara berulang dapat menimbulkan rasa kesepian, kecemasan, frustrasi, dan menurunkan kepercayaan dalam hubungan.



Namun, penting untuk membedakan silent treatment dengan kebutuhan mengambil jeda ketika emosi sedang memuncak. Seseorang yang mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, kemudian kembali untuk membicarakan masalah, tidak selalu sedang melakukan silent treatment.



Masalah muncul ketika diam menjadi bentuk hukuman, berlangsung tanpa kejelasan, dan digunakan berulang kali untuk menghindari tanggung jawab atau mengendalikan pasangan.



Lantas, bagaimana cara melindungi hubungan ketika pasangan memiliki kebiasaan silent treatment? Apakah hubungan masih bisa dipertahankan tanpa harus terus-menerus mengorbankan kesehatan emosional?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat enam cara yang dapat dilakukan berdasarkan perspektif psikologi.



1. Pahami Perbedaan antara Membutuhkan Waktu untuk Menenangkan Diri dan Menghukum dengan Diam



Langkah pertama untuk melindungi hubungan dari silent treatment adalah memahami alasan di balik perilaku diam tersebut.



Tidak semua orang mampu langsung membicarakan masalah ketika sedang marah. Sebagian orang membutuhkan waktu untuk mengatur emosinya sebelum dapat menyampaikan pikiran dengan lebih tenang.



Dalam psikologi, respons menarik diri ketika menghadapi konflik dapat berkaitan dengan pola regulasi emosi dan strategi menghadapi stres. Seseorang mungkin memilih diam karena merasa kewalahan, takut mengatakan sesuatu yang menyakitkan, atau kesulitan mengungkapkan perasaan.



Namun, ada perbedaan penting antara mengambil jeda dan menggunakan diam sebagai hukuman.



Jeda yang sehat biasanya disertai komunikasi yang jelas. Misalnya, pasangan mengatakan bahwa dirinya sedang marah dan membutuhkan waktu beberapa jam untuk menenangkan diri. Setelah emosinya lebih stabil, dia bersedia kembali membicarakan persoalan yang terjadi.



Sebaliknya, silent treatment yang tidak sehat sering kali ditandai dengan sikap mengabaikan tanpa penjelasan, membuat pasangan menebak-nebak kesalahannya, atau sengaja mempertahankan keheningan sampai pasangan menyerah dan meminta maaf.



Contohnya, setelah terjadi perbedaan pendapat, pasangan tiba-tiba berhenti berbicara selama beberapa hari. Ketika kamu mencoba bertanya apa yang terjadi, dia justru mengabaikanmu atau mengatakan bahwa kamu seharusnya sudah tahu kesalahanmu.



Situasi seperti ini dapat menciptakan ketidakpastian emosional.



Karena itu, jangan langsung menganggap setiap sikap diam sebagai bentuk manipulasi. Cobalah memahami konteksnya, tetapi jangan pula mengabaikan pola perilaku yang terus-menerus menyakitkan.



Kamu dapat mengatakan:



"Aku mengerti kalau kamu membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Aku tidak akan memaksamu berbicara sekarang, tetapi aku berharap kita bisa membicarakan masalah ini setelah keadaan lebih tenang."



Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kamu menghargai kebutuhan pasangan sekaligus menjaga hakmu untuk mendapatkan komunikasi yang sehat.



Ingatlah bahwa seseorang boleh membutuhkan ruang pribadi, tetapi hubungan yang sehat tetap membutuhkan kejelasan dan tanggung jawab dalam berkomunikasi.



2. Jangan Terus-Menerus Mengejar Pasangan Ketika Dia Memilih Mendiamkanmu



Salah satu reaksi yang sering muncul ketika menghadapi silent treatment adalah berusaha mendapatkan kembali perhatian pasangan dengan segala cara.



Kamu mungkin terus mengirim pesan, menelepon berkali-kali, meminta penjelasan, atau meminta maaf meskipun belum memahami apa yang sebenarnya terjadi.



Kamu melakukan semua itu karena tidak tahan dengan keheningan dan ingin segera memperbaiki hubungan.



Namun, jika perilaku tersebut terus berulang, kamu berisiko terjebak dalam pola komunikasi yang tidak seimbang.



Dalam psikologi hubungan, terdapat pola yang dikenal sebagai demand-withdraw pattern. Pola ini terjadi ketika satu pihak terus mendesak untuk mendapatkan komunikasi atau penyelesaian masalah, sementara pihak lainnya semakin menarik diri dan menghindari percakapan.



Semakin satu orang mengejar, semakin pihak lain menjauh. Sebaliknya, semakin pihak lain menjauh, semakin kuat keinginan pasangannya untuk mengejar.



Akibatnya, konflik tidak pernah benar-benar diselesaikan.



Misalnya, kamu bertengkar dengan pasangan karena sebuah kesalahpahaman. Setelah pertengkaran, dia tidak lagi menjawab pesanmu. Kamu kemudian mengirim banyak pesan untuk meminta penjelasan.



Alih-alih mendapatkan respons, kamu justru semakin diabaikan. Akhirnya, karena tidak tahan dengan situasi tersebut, kamu meminta maaf hanya agar komunikasi kembali normal.



Jika hal seperti ini terjadi berulang kali, pasangan dapat terbiasa menggunakan keheningan untuk membuatmu mengalah.



Untuk melindungi hubungan, cobalah mengubah responsmu.



Sampaikan satu pesan yang jelas bahwa kamu bersedia berbicara ketika dia sudah siap. Setelah itu, berikan ruang tanpa terus-menerus mengejar atau memaksakan percakapan.



Gunakan waktu tersebut untuk mengurus kebutuhanmu sendiri. Tetap bekerja, beristirahat, menjalankan hobi, dan menjaga hubungan sosial dengan orang-orang yang mendukungmu.



Hal ini bukan berarti kamu harus bersikap dingin atau membalas diam dengan diam. Tujuannya adalah menghentikan pola komunikasi yang membuatmu terus-menerus kehilangan ketenangan.



Kamu bisa menunjukkan kepedulian tanpa harus mengorbankan harga diri.



3. Bangun Komunikasi Asertif agar Pasangan Memahami Dampak Perilakunya



Komunikasi asertif merupakan salah satu keterampilan penting untuk menjaga hubungan ketika menghadapi pasangan yang memiliki kebiasaan silent treatment.



Komunikasi asertif berarti menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jelas serta tegas tanpa merendahkan atau menyerang orang lain.



Ketika pasangan mendiamkanmu, mungkin muncul keinginan untuk membalas dengan kemarahan.



Kamu bisa saja mengatakan bahwa dia kekanak-kanakan, egois, atau tidak dewasa. Namun, perkataan yang menyerang karakter seseorang sering kali membuat konflik semakin memburuk.



Sebaliknya, cobalah menjelaskan bagaimana perilakunya memengaruhi perasaanmu.



Misalnya:



"Aku merasa sedih dan bingung ketika kamu tiba-tiba berhenti berbicara tanpa menjelaskan apa yang terjadi. Aku ingin kita bisa menyelesaikan masalah dengan membicarakannya, bukan saling mengabaikan."



Perhatikan bahwa pernyataan tersebut berfokus pada pengalaman emosionalmu, bukan menyerang kepribadian pasangan.



Dalam pendekatan psikologi, komunikasi yang menggunakan pernyataan berfokus pada diri sendiri atau I-statements dapat membantu mengurangi kesan menyalahkan dan membuka kesempatan untuk berdialog.



Kamu juga perlu menyampaikan kebutuhan secara spesifik.



Misalnya, kamu bisa menjelaskan bahwa ketika pasangan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, kamu ingin dia mengatakannya terlebih dahulu dan memberikan perkiraan kapan kalian dapat melanjutkan pembicaraan.



Dengan begitu, kamu tidak harus terus-menerus menebak apakah pasangan masih marah, membutuhkan waktu, atau sengaja menghindari masalah.



Namun, perlu diingat bahwa komunikasi yang baik membutuhkan kesediaan dari kedua belah pihak.



Kamu bisa memperbaiki cara berbicara, memilih waktu yang tepat, dan berusaha memahami perasaan pasangan. Akan tetapi, kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk berkomunikasi secara dewasa jika dia sendiri tidak bersedia melakukannya.



Hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan seseorang yang pandai menyampaikan perasaan, tetapi juga seseorang yang bersedia mendengarkan.



4. Tetapkan Batasan Emosional dan Jangan Membiarkan Silent Treatment Menjadi Kebiasaan



Batasan emosional atau emotional boundaries merupakan hal penting dalam hubungan yang sehat.



Batasan membantu seseorang memahami perilaku apa yang dapat diterima dan perilaku apa yang tidak boleh terus-menerus terjadi dalam sebuah hubungan.



Ketika menghadapi pasangan yang memiliki kebiasaan silent treatment, kamu perlu menjelaskan bahwa mengambil waktu untuk menenangkan diri merupakan hal yang dapat diterima, tetapi mengabaikan pasangan sebagai bentuk hukuman bukanlah cara menyelesaikan konflik yang sehat.



Tanpa batasan yang jelas, perilaku mendiamkan pasangan dapat berubah menjadi pola yang terus berulang.



Misalnya, setiap kali terjadi perbedaan pendapat, pasangan selalu berhenti berkomunikasi selama beberapa hari. Setelah kamu meminta maaf, hubungan kembali normal tanpa pernah membahas penyebab konflik.



Lama-kelamaan, kamu mungkin mulai menghindari perbedaan pendapat karena takut kembali didiamkan.



Inilah salah satu dampak yang perlu diwaspadai. Kamu mungkin mulai mengorbankan kebutuhan dan pendapat pribadi hanya untuk menjaga suasana hubungan tetap tenang.



Dalam psikologi, batasan pribadi berkaitan dengan kemampuan seseorang mempertahankan kebutuhan, nilai, dan kesejahteraan dirinya ketika berinteraksi dengan orang lain.



Kamu dapat menetapkan batasan dengan mengatakan:



"Aku menghargai kalau kamu membutuhkan waktu sendiri. Namun, aku tidak ingin masalah kita diselesaikan dengan saling mengabaikan. Kalau kamu sudah siap, aku ingin kita membicarakannya dengan baik."



Kamu juga dapat menjelaskan konsekuensi yang sehat jika perilaku tersebut terus terjadi. Misalnya, kamu akan menghentikan percakapan yang tidak produktif dan mempertimbangkan bantuan konseling apabila pola komunikasi tersebut tidak berubah.



Batasan bukan ancaman atau upaya mengendalikan pasangan. Batasan merupakan penjelasan tentang bagaimana kamu bersedia diperlakukan dan tindakan yang akan kamu ambil untuk melindungi diri.



Ingatlah bahwa mencintai seseorang tidak berarti kamu harus menerima semua perilakunya.



Kamu tetap berhak mendapatkan rasa hormat, perhatian, dan komunikasi yang sehat.



5. Ajak Pasangan Memahami Pola Emosi dan Cara Menghadapi Konflik



Terkadang, seseorang menggunakan silent treatment bukan semata-mata karena ingin menyakiti pasangannya, melainkan karena tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola konflik.



Dia mungkin tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan diam. Bisa juga dia memiliki pengalaman masa lalu yang membuatnya merasa tidak aman ketika harus mengungkapkan kemarahan atau kerentanan emosional.



Sebagian orang merasa bahwa membicarakan perasaan merupakan sesuatu yang memalukan. Ada pula yang takut kehilangan kendali ketika sedang marah sehingga memilih menghindari percakapan sepenuhnya.



Memahami kemungkinan tersebut dapat membantu kamu melihat masalah secara lebih luas.



Namun, memahami penyebab perilaku tidak berarti membenarkan dampaknya.



Dalam psikologi, pola keterikatan atau attachment patterns dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi kedekatan emosional dan konflik. Sebagian individu cenderung menarik diri ketika merasa terancam secara emosional, sedangkan sebagian lainnya lebih membutuhkan komunikasi dan kepastian ketika menghadapi ketegangan.



Perbedaan respons tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak dibicarakan.



Cobalah mengajak pasangan berdiskusi ketika keadaan sedang tenang, bukan ketika kalian sedang bertengkar.



Kamu dapat mengajukan pertanyaan seperti:



Apa yang biasanya kamu rasakan ketika kita sedang bertengkar?



Mengapa kamu merasa lebih nyaman diam daripada membicarakan masalah?



Apa yang bisa kita lakukan agar konflik tidak membuat kita saling menjauh?



Bagaimana cara kita memberikan ruang tanpa membuat salah satu pihak merasa diabaikan?



Pertanyaan tersebut dapat membantu kalian memahami kebutuhan emosional masing-masing.



Selain itu, buatlah kesepakatan mengenai cara menghadapi konflik. Misalnya, siapa pun yang membutuhkan jeda harus menyampaikannya dengan jelas dan memberikan waktu yang realistis untuk kembali berdiskusi.



Jika pasangan bersedia, kalian juga dapat mempertimbangkan konseling pasangan untuk mempelajari keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik.



Namun, perubahan harus berasal dari kesediaan kedua belah pihak. Kamu tidak bisa menjadi satu-satunya orang yang terus belajar memperbaiki hubungan.



Pasangan juga perlu bersedia mengenali perilakunya, memahami dampaknya, dan mengambil tanggung jawab untuk berubah.



6. Lindungi Kesehatan Mentalmu dan Evaluasi Apakah Hubungan Masih Sehat untuk Dipertahankan



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa upaya mempertahankan hubungan tidak membuatmu kehilangan kesehatan emosional.



Ketika seseorang terus-menerus menghadapi silent treatment, dia mungkin mulai mengalami kecemasan setiap kali terjadi perbedaan pendapat.



Dia menjadi terlalu berhati-hati dalam berbicara, takut mengungkapkan ketidaksetujuan, dan selalu berusaha membaca suasana hati pasangan.



Bahkan, beberapa orang mulai merasa bahwa mereka harus bertanggung jawab atas semua konflik agar pasangan tidak kembali mendiamkannya.



Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat mengikis rasa percaya diri dan menciptakan tekanan emosional yang berkepanjangan.



Dalam psikologi, hubungan yang dipenuhi ketidakpastian, penolakan, dan kurangnya rasa aman dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang.



Karena itu, kamu perlu tetap menjaga kehidupan pribadi di luar hubungan.



Pertahankan komunikasi dengan teman dan keluarga yang dapat dipercaya. Luangkan waktu untuk aktivitas yang membuatmu bahagia. Jaga pola tidur, lakukan aktivitas fisik, dan jangan menjadikan suasana hati pasangan sebagai satu-satunya penentu kebahagiaanmu.



Jika perilaku silent treatment membuatmu terus-menerus merasa cemas, tidak berharga, atau kehilangan kemampuan menjalani kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk berbicara dengan psikolog.



Kamu juga perlu mengevaluasi perubahan yang benar-benar terjadi dalam hubungan.



Apakah pasangan mulai memahami dampak perilakunya? Apakah dia bersedia meminta maaf dan memperbaiki cara berkomunikasi? Apakah konflik mulai diselesaikan secara lebih sehat, atau kamu masih menjadi satu-satunya orang yang berusaha?



Perhatikan tindakan nyata, bukan sekadar janji.



Jika pasangan terus menggunakan diam untuk menghukum, mengendalikan, mengintimidasi, atau membuatmu takut menyampaikan pendapat, perilaku tersebut dapat menjadi bagian dari pola kekerasan emosional.



Dalam situasi seperti itu, mempertahankan hubungan bukan selalu pilihan terbaik. Kamu berhak mengambil jarak, mencari dukungan, dan mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan apabila perilaku tersebut terus berulang dan membahayakan kesejahteraanmu.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa aman untuk berbicara, berbeda pendapat, dan menjadi diri sendiri.



Kamu tidak seharusnya hidup dalam ketakutan bahwa setiap kesalahan kecil akan membuat pasangan menghilang secara emosional.



Kesimpulan: Hubungan yang Sehat Tidak Seharusnya Membuat Seseorang Merasa Dihukum dengan Keheningan



Silent treatment dapat menjadi salah satu tantangan paling melelahkan dalam hubungan romantis, terutama ketika dilakukan berulang kali tanpa penjelasan dan tanpa usaha untuk menyelesaikan konflik.



Seseorang yang terus-menerus didiamkan mungkin mulai merasa tidak dihargai, kesepian, cemas, dan kehilangan kepercayaan diri. Jika pola tersebut dibiarkan, hubungan dapat berubah menjadi tempat yang penuh ketidakpastian dan tekanan emosional.



Enam strategi di atas dapat membantu melindungi hubungan sekaligus menjaga kesehatan mental: memahami perbedaan antara jeda dan hukuman dengan diam, tidak terus-menerus mengejar pasangan, membangun komunikasi asertif, menetapkan batasan emosional, memahami pola konflik, serta mengevaluasi kesehatan hubungan.



Namun, ada satu hal yang perlu diingat: kamu tidak bisa memperbaiki hubungan sendirian.



Komunikasi yang sehat membutuhkan dua orang yang sama-sama bersedia mendengarkan, memahami, dan bertanggung jawab atas perilakunya.



Jika pasangan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, berikan ruang yang wajar. Tetapi, jika diam terus digunakan untuk menghukum dan mengendalikanmu, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang harus kamu terima atas nama cinta.



Pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang bertahan ketika keadaan sedang sulit. Cinta juga tentang bagaimana dua orang memperlakukan satu sama lain ketika mereka sedang berbeda pendapat.



