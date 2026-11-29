JawaPos.com - Ada sesuatu yang menarik sekaligus menyedihkan tentang orang-orang yang memiliki pencapaian tinggi dalam hidup. Dari luar, mereka mungkin terlihat seperti orang yang berhasil mendapatkan hampir semua hal yang diinginkan. Mereka memiliki pekerjaan yang baik, pencapaian akademis, karier yang terus berkembang, kehidupan yang terlihat mapan, atau kemampuan untuk mencapai target yang sering kali sulit diraih orang lain.



Namun, di balik semua pencapaian tersebut, tidak sedikit dari mereka yang justru kesulitan menikmati kehidupan.



Mereka berhasil menyelesaikan satu pekerjaan, tetapi pikirannya sudah dipenuhi target berikutnya. Mereka mendapatkan pengakuan, tetapi merasa belum cukup layak untuk merayakannya. Mereka mencapai sesuatu yang dahulu sangat diimpikan, tetapi kebahagiaan yang dirasakan hanya bertahan sebentar sebelum berubah menjadi tuntutan baru.



Bahkan, ketika kehidupan sedang berjalan dengan baik, mereka terkadang merasa gelisah. Seolah-olah menikmati kebahagiaan terlalu lama akan membuat mereka kehilangan motivasi, menjadi kurang produktif, atau tertinggal dari orang lain.



Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan tidak selalu berjalan beriringan.



Dalam psikologi, orang yang berorientasi pada pencapaian tinggi dapat memiliki pola pikir yang sangat terikat dengan standar pribadi, kebutuhan akan pengakuan, perfeksionisme, dan rasa takut terhadap kegagalan. Jika pola-pola tersebut tidak dikelola dengan baik, seseorang bisa terus mengejar keberhasilan tanpa pernah benar-benar merasa puas dengan kehidupannya.



Mereka mungkin tahu bagaimana cara bekerja keras, tetapi tidak selalu tahu bagaimana cara berhenti sejenak dan menikmati hasil dari kerja keras tersebut.



Lalu, mengapa orang yang berprestasi tinggi sering kali kesulitan memberikan izin kepada dirinya sendiri untuk merasa bahagia?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut menurut perspektif psikologi.



1. Mereka Terbiasa Mengukur Harga Diri Berdasarkan Pencapaian



Salah satu alasan utama mengapa orang berprestasi tinggi sulit menikmati kebahagiaan adalah karena mereka terlalu lama menghubungkan nilai diri dengan apa yang berhasil mereka capai.



Sejak kecil, sebagian orang tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai prestasi. Mereka mendapatkan pujian ketika memperoleh nilai tinggi, memenangkan perlombaan, menjadi yang terbaik, atau berhasil memenuhi harapan orang lain.



Secara perlahan, mereka dapat membangun keyakinan bahwa menjadi berharga berarti harus selalu menghasilkan sesuatu.



Mereka merasa lebih percaya diri ketika berhasil, tetapi mulai meragukan dirinya sendiri ketika mengalami kegagalan. Mereka merasa layak mendapatkan penghargaan ketika produktif, tetapi merasa bersalah ketika tidak melakukan sesuatu yang dianggap bermanfaat.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan contingent self-worth, yaitu harga diri yang sangat bergantung pada kondisi tertentu, seperti prestasi, penerimaan sosial, penampilan, atau keberhasilan.



Akibatnya, seseorang tidak lagi melihat pencapaian sebagai bagian dari kehidupannya, melainkan sebagai bukti bahwa dirinya pantas dihargai.



Bayangkan seseorang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Ketika akhirnya berhasil, ia seharusnya memiliki kesempatan untuk merasa bangga dan menikmati hasil perjuangannya.



Namun, alih-alih merasa puas, ia justru mulai mempertanyakan apakah dirinya benar-benar cukup kompeten untuk mempertahankan posisi tersebut.



Tidak lama kemudian, ia kembali menetapkan target baru karena merasa pencapaian sebelumnya belum cukup membuktikan kemampuannya.



Siklus seperti ini dapat membuat kebahagiaan selalu terasa bersyarat.



"Aku akan bahagia setelah mendapatkan promosi."



"Aku akan merasa tenang setelah memiliki tabungan yang cukup."



"Aku akan bangga pada diriku sendiri setelah berhasil mencapai target berikutnya."



Masalahnya, ketika satu target tercapai, standar baru sering kali langsung muncul.



Seseorang akhirnya menjalani kehidupan dengan keyakinan bahwa dirinya baru boleh merasa bahagia setelah mencapai sesuatu yang lebih besar.



Padahal, harga diri yang sehat tidak seharusnya sepenuhnya ditentukan oleh produktivitas atau keberhasilan seseorang.



Kita tetap memiliki nilai sebagai manusia ketika sedang beristirahat, mengalami kegagalan, kehilangan arah, atau belum mencapai apa yang diharapkan.



Orang yang berprestasi tinggi perlu memahami bahwa pencapaian memang layak dirayakan, tetapi pencapaian bukan satu-satunya alasan seseorang pantas merasa bahagia.



2. Mereka Memiliki Standar yang Terlalu Tinggi dan Sulit Merasa Puas



Orang yang berprestasi tinggi sering kali memiliki kemampuan untuk menetapkan tujuan besar dan bekerja secara konsisten untuk mencapainya.



Sikap tersebut dapat menjadi kekuatan yang membantu mereka berkembang. Namun, ketika standar yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak disertai kemampuan menerima keterbatasan, hal itu justru dapat menjadi sumber tekanan psikologis.



Mereka mungkin merasa bahwa hasil yang baik masih belum cukup. Pekerjaan yang berhasil diselesaikan selalu bisa diperbaiki. Pencapaian yang sudah diraih terasa biasa saja karena masih ada orang lain yang lebih unggul.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan perfectionism, khususnya perfeksionisme yang melibatkan kekhawatiran berlebihan terhadap kesalahan dan penilaian negatif.



Orang dengan kecenderungan ini sering kali tidak hanya ingin melakukan sesuatu dengan baik. Mereka merasa harus melakukannya hampir tanpa kesalahan.



Akibatnya, keberhasilan tidak selalu memberikan kepuasan karena perhatian mereka lebih banyak tertuju pada kekurangan yang masih tersisa.



Misalnya, seseorang telah menyelesaikan proyek besar yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Rekan kerjanya memberikan apresiasi, atasannya merasa puas, dan hasil pekerjaannya bahkan melampaui target.



Namun, ia justru terus memikirkan beberapa bagian kecil yang menurutnya masih belum sempurna.



Alih-alih menikmati keberhasilannya, ia menghabiskan waktu untuk mengkritik diri sendiri.



Pola pikir semacam ini dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk mengenali kemajuan yang sebenarnya sudah dicapai.



Ada perbedaan antara memiliki standar tinggi dan tidak pernah mengizinkan diri merasa cukup.



Standar tinggi dapat mendorong seseorang untuk berkembang. Sebaliknya, tuntutan kesempurnaan yang tidak realistis dapat membuat seseorang merasa selalu tertinggal, bahkan ketika kehidupannya sebenarnya sedang berjalan dengan baik.



Untuk mengubah pola tersebut, seseorang perlu belajar membedakan antara melakukan yang terbaik dan menuntut kesempurnaan.



Tidak semua pekerjaan harus menjadi karya terbaik sepanjang hidup. Tidak semua keputusan harus menghasilkan hasil yang sempurna. Dan tidak setiap kekurangan harus segera diperbaiki.



Terkadang, menyelesaikan sesuatu dengan baik dan mengakui usaha yang telah dilakukan merupakan bentuk kedewasaan yang jauh lebih sehat daripada terus mencari kesalahan.



Kebahagiaan juga membutuhkan kemampuan untuk mengatakan, "Aku sudah melakukan yang terbaik, dan untuk saat ini, itu sudah cukup."



3. Mereka Takut Kehilangan Motivasi Jika Terlalu Lama Menikmati Kebahagiaan



Ada orang yang merasa bahwa kebahagiaan dapat membuat dirinya menjadi kurang ambisius.



Mereka takut jika terlalu lama menikmati keberhasilan, mereka akan kehilangan dorongan untuk bekerja lebih keras. Mereka khawatir bahwa merasa puas akan membuat mereka berhenti berkembang atau menjadi terlalu nyaman dengan keadaan.



Karena itu, mereka terus menjaga dirinya dalam keadaan tertekan.



Setiap kali berhasil mencapai sesuatu, mereka segera mencari tantangan baru. Ketika memiliki waktu luang, mereka merasa harus mengisinya dengan kegiatan produktif. Bahkan, ketika sedang menikmati liburan, sebagian pikiran mereka masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai.



Dalam psikologi motivasi, terdapat perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.



Motivasi intrinsik muncul ketika seseorang melakukan sesuatu karena merasa tertarik, menikmati prosesnya, atau memperoleh kepuasan pribadi. Sementara itu, motivasi ekstrinsik lebih berkaitan dengan hasil dari luar, seperti penghargaan, uang, status, pengakuan, atau tuntutan tertentu.



Keduanya dapat menjadi sumber motivasi yang berguna. Namun, jika seseorang terlalu bergantung pada tekanan, rasa takut, dan kebutuhan untuk membuktikan diri, aktivitas yang awalnya menyenangkan dapat berubah menjadi beban.



Misalnya, seseorang yang dahulu bekerja karena mencintai bidang yang digelutinya mulai merasa bahwa setiap keberhasilan harus diikuti dengan pencapaian yang lebih besar.



Ia tidak lagi menikmati proses belajar atau berkarya. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya tetap unggul dan tidak kehilangan posisinya.



Lama-kelamaan, pekerjaan yang dahulu memberikan kepuasan justru menjadi sumber kecemasan.



Padahal, merasa bahagia dan memiliki motivasi untuk berkembang bukanlah dua hal yang saling bertentangan.



Seseorang dapat merasa puas dengan pencapaiannya hari ini sekaligus memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik pada masa depan.



Kepuasan tidak harus berarti berhenti berusaha.



Justru, kemampuan menikmati proses dan menghargai keberhasilan dapat membantu seseorang membangun motivasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.



Orang yang berprestasi tinggi perlu memahami bahwa mereka tidak harus terus-menerus merasa tertekan agar tetap berkembang.



Ada kalanya istirahat, kegembiraan, dan rasa syukur justru memberikan energi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan berikutnya.



4. Mereka Terlalu Bergantung pada Pengakuan dan Penilaian Orang Lain



Tidak semua orang yang berprestasi tinggi mengejar keberhasilan semata-mata karena keinginan pribadi.



Sebagian dari mereka juga memiliki kebutuhan yang kuat untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.



Mereka ingin dianggap pintar, kompeten, sukses, dapat diandalkan, dan memiliki kehidupan yang mengesankan.



Pujian dari atasan, penghargaan dari lingkungan sosial, atau pengakuan dari keluarga dapat memberikan perasaan bahwa usaha mereka selama ini tidak sia-sia.



Namun, ketika kebutuhan akan pengakuan menjadi terlalu dominan, seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk menentukan kebahagiaannya sendiri.



Dalam psikologi, kebutuhan akan penerimaan sosial merupakan bagian dari kebutuhan manusia untuk merasa terhubung dengan orang lain. Akan tetapi, masalah dapat muncul ketika penerimaan tersebut menjadi dasar utama seseorang menilai dirinya.



Ia mulai mengambil keputusan berdasarkan apa yang akan dipikirkan orang lain, bukan berdasarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan.



Misalnya, seseorang memilih pekerjaan yang dianggap bergengsi meskipun pekerjaan tersebut membuatnya tidak bahagia. Ia terus mempertahankan gaya hidup tertentu agar terlihat berhasil. Bahkan, ia merasa harus selalu menunjukkan pencapaian di media sosial supaya orang lain mengetahui bahwa kehidupannya berjalan dengan baik.



Dari luar, semuanya terlihat mengesankan.



Namun, di dalam dirinya mungkin terdapat pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab: apakah aku melakukan semua ini karena memang menginginkannya, atau karena takut dianggap gagal?



Ketika kebahagiaan terlalu bergantung pada penilaian orang lain, seseorang akan terus merasa harus memenuhi standar yang berubah-ubah.



Hari ini ia merasa cukup karena mendapatkan pujian. Besok ia kembali merasa kurang karena melihat orang lain mencapai sesuatu yang lebih besar.



Hal ini dapat menciptakan ketergantungan emosional terhadap validasi eksternal.



Untuk mengatasinya, orang yang berprestasi tinggi perlu mulai membangun ukuran keberhasilan yang lebih personal.



Cobalah bertanya: apakah pekerjaan ini benar-benar bermakna bagiku? Apakah kehidupan yang sedang kubangun sesuai dengan nilai-nilai yang kupercaya? Apakah aku masih menikmati apa yang sedang kuperjuangkan?



Pertanyaan seperti ini dapat membantu seseorang memisahkan keinginan pribadi dari tuntutan sosial.



Sebab, kehidupan yang terlihat berhasil di mata orang lain belum tentu memberikan kebahagiaan bagi orang yang menjalaninya.



5. Mereka Sulit Beristirahat karena Terbiasa Merasa Harus Selalu Produktif



Salah satu paradoks yang sering dialami orang berprestasi tinggi adalah mereka mampu bekerja keras, tetapi kesulitan menikmati waktu ketika tidak sedang bekerja.



Mereka mungkin sudah menyelesaikan seluruh tugas hari ini, tetapi tetap merasa gelisah ketika tidak memiliki aktivitas lain.



Ketika sedang duduk santai, muncul pikiran bahwa ada pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan. Ketika sedang menikmati akhir pekan, mereka merasa waktu tersebut terlalu berharga untuk dihabiskan tanpa menghasilkan sesuatu.



Bahkan, ada orang yang mengubah kegiatan istirahat menjadi proyek produktivitas baru.



Mereka harus membaca buku pengembangan diri, mempelajari keterampilan baru, mengikuti berbagai pelatihan, atau menyusun target agar merasa bahwa waktu luangnya tidak terbuang percuma.



Dalam psikologi, kebiasaan ini dapat berkaitan dengan productivity guilt, yaitu perasaan bersalah ketika seseorang tidak sedang melakukan sesuatu yang dianggap produktif.



Meskipun istilah ini bukan diagnosis klinis, pengalaman tersebut cukup menggambarkan bagaimana seseorang dapat merasa tidak nyaman ketika memberikan waktu untuk dirinya sendiri.



Salah satu penyebabnya adalah keyakinan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh seberapa banyak hal yang berhasil dilakukan.



Keyakinan tersebut dapat membuat istirahat terasa seperti kemalasan.



Padahal, istirahat merupakan bagian penting dari pemulihan psikologis dan fisik.



Otak membutuhkan waktu untuk memproses informasi, memulihkan perhatian, dan mengatur kembali energi. Tanpa istirahat yang memadai, seseorang dapat mengalami kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, perubahan suasana hati, dan penurunan kemampuan mengambil keputusan.



Bekerja tanpa memberikan ruang bagi pemulihan juga dapat meningkatkan risiko kelelahan kerja atau burnout.



Bayangkan seseorang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Ia selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, berusaha memenuhi semua tanggung jawab, dan jarang mengambil waktu untuk dirinya sendiri.



Namun, ketika akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat, ia justru merasa tidak nyaman.



Ia tidak tahu harus melakukan apa tanpa pekerjaan.



Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat begitu terbiasa mengejar pencapaian sampai lupa bagaimana menikmati kehidupan di luar pencapaian tersebut.



Belajar beristirahat bukan berarti kehilangan ambisi. Justru, kemampuan memberikan jeda kepada diri sendiri merupakan bagian dari menjaga keberlanjutan hidup.



Kita tidak harus menghasilkan sesuatu setiap saat untuk membuktikan bahwa kita berharga.



Terkadang, menikmati secangkir kopi, berjalan tanpa tujuan tertentu, berbicara dengan orang yang dicintai, atau tidur tanpa memikirkan pekerjaan merupakan hal-hal sederhana yang juga layak mendapatkan tempat dalam kehidupan.



6. Mereka Terbiasa Menunda Kebahagiaan sampai Kehidupan Menjadi Sempurna



Alasan terakhir yang sering membuat orang berprestasi tinggi sulit merasa bahagia adalah kebiasaan menunda kebahagiaan sampai seluruh keadaan terasa ideal.



Mereka memiliki keyakinan bahwa suatu hari nanti semuanya akan menjadi lebih baik.



Mereka akan menikmati kehidupan setelah mendapatkan jabatan tertentu, setelah memiliki rumah sendiri, setelah mencapai kebebasan finansial, setelah menyelesaikan seluruh tanggung jawab keluarga, atau setelah berhasil mencapai semua target yang sudah ditetapkan.



Keinginan tersebut sebenarnya dapat dimengerti. Setiap orang tentu ingin memiliki kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan stabil.



Namun, masalah muncul ketika kebahagiaan selalu ditempatkan di masa depan.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan arrival fallacy, yaitu keyakinan bahwa mencapai tujuan tertentu akan membawa kebahagiaan yang bertahan lama, padahal kenyataannya perasaan puas tersebut sering kali tidak sebesar atau tidak selama yang dibayangkan.



Seseorang mungkin berpikir bahwa mendapatkan pekerjaan impian akan membuatnya bahagia selamanya. Namun, setelah berhasil mendapatkannya, ia mulai menghadapi tuntutan baru.



Ia kemudian berpikir bahwa kebahagiaan sesungguhnya baru akan datang setelah mendapatkan promosi.



Ketika promosi berhasil diraih, muncul target berikutnya.



Siklus tersebut terus berulang karena manusia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan. Dalam psikologi, proses ini dikenal sebagai hedonic adaptation, yaitu kecenderungan seseorang untuk kembali mendekati tingkat kesejahteraan subjektif sebelumnya setelah mengalami perubahan positif atau negatif dalam kehidupan.



Artinya, sesuatu yang dahulu terasa sangat istimewa dapat menjadi hal biasa setelah kita terbiasa memilikinya.



Hal ini menjelaskan mengapa sebagian orang tetap merasa belum bahagia meskipun telah mencapai banyak hal yang dahulu dianggap sebagai impian terbesar.



Mereka terus menunggu kehidupan menjadi sempurna, padahal kesempurnaan bukanlah keadaan yang mudah ditemukan.



Akan selalu ada tanggung jawab, tantangan, dan tujuan baru yang muncul seiring berjalannya waktu.



Karena itu, kita perlu belajar membangun kebahagiaan di tengah proses, bukan hanya setelah mencapai garis akhir.



Seseorang boleh memiliki ambisi besar sekaligus menikmati kehidupan yang sedang dijalaninya.



Ia boleh bekerja untuk masa depan tanpa harus mengabaikan orang-orang yang hadir hari ini. Ia boleh berusaha memperbaiki keadaan finansial tanpa menganggap bahwa kebahagiaan hanya mungkin datang setelah menjadi kaya.



Kita tidak harus menunggu semua persoalan selesai untuk memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merasa bahagia.



Terkadang, kehidupan yang sedang kita jalani sekarang sudah memiliki banyak hal sederhana yang layak disyukuri dan dinikmati.



Bagaimana Orang yang Berprestasi Tinggi Bisa Belajar Menikmati Kebahagiaan?



Memahami alasan mengapa seseorang sulit merasa bahagia merupakan langkah awal yang penting. Namun, perubahan juga membutuhkan kebiasaan baru dalam memperlakukan diri sendiri.



Orang yang berprestasi tinggi tidak harus menghilangkan ambisi atau berhenti mengejar tujuan. Mereka hanya perlu membangun hubungan yang lebih sehat dengan keberhasilan.



Ada beberapa hal sederhana yang dapat mulai dilakukan.



Pertama, belajar merayakan pencapaian tanpa langsung menetapkan target baru.



Ketika berhasil melakukan sesuatu, berikan waktu untuk menikmati hasilnya. Jangan terburu-buru menganggap pencapaian tersebut sebagai sesuatu yang biasa.



Kedua, pisahkan harga diri dari produktivitas.



Ingatlah bahwa nilai diri tidak hanya ditentukan oleh pekerjaan, jabatan, penghasilan, atau penghargaan. Kamu tetap berharga ketika sedang beristirahat atau belum berhasil mencapai sesuatu.



Ketiga, berhenti membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain.



Setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, dan waktu perkembangan yang berbeda. Keberhasilan orang lain tidak mengurangi nilai dari pencapaianmu sendiri.



Keempat, berikan ruang bagi aktivitas yang tidak memiliki tujuan produktif.



Lakukan sesuatu hanya karena kamu menikmatinya. Mendengarkan musik, berkebun, memasak, berjalan santai, atau menghabiskan waktu bersama keluarga tidak harus menghasilkan pencapaian tertentu.



Kelima, belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna.



Ada kalanya hasil yang cukup baik sudah merupakan sesuatu yang patut dihargai. Jangan biarkan tuntutan kesempurnaan menghilangkan kepuasan atas usaha yang sudah dilakukan.



Keenam, bangun hubungan yang lebih penuh kasih dengan diri sendiri.



Cobalah memperlakukan diri sendiri sebagaimana kamu memperlakukan seseorang yang kamu sayangi. Ketika melakukan kesalahan, jangan langsung menghukum diri sendiri. Ketika merasa lelah, berikan kesempatan untuk beristirahat.



Jika tekanan untuk terus berprestasi mulai mengganggu tidur, hubungan, kesehatan, atau kehidupan sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog juga dapat membantu memahami pola tersebut secara lebih mendalam.



Kesimpulan: Keberhasilan Seharusnya Membuat Kita Lebih Mampu Menikmati Hidup, Bukan Semakin Takut untuk Berhenti Sejenak



Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari orang-orang yang memiliki pencapaian tinggi. Mereka mengajarkan tentang disiplin, konsistensi, kerja keras, dan keberanian untuk menetapkan tujuan besar.



Namun, ada satu hal yang terkadang terlupakan dalam perjalanan menuju keberhasilan: kemampuan untuk menikmati kehidupan yang sedang dibangun.



Enam alasan di atas menunjukkan bahwa orang berprestasi tinggi dapat mengalami kesulitan merasa bahagia karena terlalu menghubungkan harga diri dengan pencapaian, memiliki standar yang tidak realistis, takut kehilangan motivasi, bergantung pada pengakuan orang lain, merasa bersalah ketika beristirahat, dan terus menunda kebahagiaan sampai kehidupan menjadi sempurna.



Padahal, keberhasilan tidak seharusnya menjadi perlombaan tanpa garis akhir.



Kita boleh memiliki ambisi, mengejar impian, membangun karier, dan menginginkan kehidupan yang lebih baik. Namun, semua itu seharusnya tidak membuat kita kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana yang memberikan makna pada kehidupan.



Jangan sampai kita menghabiskan bertahun-tahun untuk membangun kehidupan yang dianggap berhasil, tetapi tidak pernah benar-benar memiliki waktu untuk menikmatinya.



Sebab, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya pantas dirasakan setelah semua target tercapai.



Kita tidak harus menjadi orang paling sukses untuk merasa bangga terhadap diri sendiri. Kita tidak harus selalu produktif untuk merasa berharga. Dan kita tidak harus terus-menerus membuktikan kemampuan kepada orang lain agar pantas menikmati kehidupan.



Pada akhirnya, salah satu bentuk keberhasilan yang paling penting adalah ketika seseorang mampu bekerja keras tanpa kehilangan dirinya sendiri, memiliki ambisi tanpa terus-menerus merasa kurang, serta menikmati pencapaian tanpa merasa bersalah karena sedang bahagia.



Karena hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kita bisa melangkah, tetapi juga tentang seberapa mampu kita menikmati perjalanan yang sedang kita tempuh.