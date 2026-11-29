JawaPos.com - Pernahkah kamu mengenal seseorang yang hampir selalu merasa bahwa kehidupan tidak berpihak kepadanya? Ia mudah tersinggung ketika pendapatnya tidak didengarkan, merasa kecewa ketika orang lain tidak memenuhi harapannya, atau menganggap dirinya selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.

Dalam berbagai situasi, orang tersebut seolah-olah selalu menemukan alasan untuk merasa marah. Ketika mendapatkan kritik, ia merasa direndahkan. Ketika tidak dilibatkan dalam sebuah keputusan, ia merasa diabaikan. Bahkan, ketika orang lain memperoleh keberhasilan, ia mungkin merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan kesempatan yang sama.



Menariknya, perasaan seperti ini tidak selalu muncul karena seseorang benar-benar mengalami ketidakadilan. Terkadang, ada pengalaman emosional, pola pikir, dan kebutuhan psikologis tertentu yang memengaruhi cara seseorang memahami perilaku orang lain.



Psikologi memandang kemarahan sebagai emosi yang memiliki banyak fungsi. Kemarahan dapat muncul ketika seseorang merasa terancam, kecewa, kehilangan kendali, atau melihat sesuatu yang dianggap melanggar nilai dan harapannya.



Namun, ketika perasaan marah dan diperlakukan tidak adil muncul hampir setiap saat, hal tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial, kesehatan emosional, dan kualitas kehidupan seseorang.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat enam alasan mengapa sebagian orang cenderung selalu merasa marah dan diperlakukan secara tidak adil menurut psikologi.



1. Pengalaman Masa Lalu Membuat Mereka Sulit Mempercayai Orang Lain



Pengalaman masa lalu dapat membentuk cara seseorang memahami dunia dan menilai hubungan dengan orang lain.



Seseorang yang pernah dikhianati, direndahkan, diabaikan, atau diperlakukan tidak adil mungkin menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan mengalami hal serupa.



Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang sering menyalahkan dirinya mungkin terbiasa merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup baik. Ketika dewasa, ia dapat menjadi sangat sensitif terhadap kritik, bahkan ketika kritik tersebut sebenarnya disampaikan dengan maksud membantu.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan pembentukan skema kognitif, yaitu pola keyakinan mendasar yang memengaruhi cara seseorang memahami dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya.



Jika seseorang memiliki keyakinan bahwa orang lain cenderung meremehkannya, ia mungkin lebih mudah menafsirkan tindakan yang ambigu sebagai bentuk penolakan atau penghinaan.



Contohnya, ketika seorang teman terlambat membalas pesan, ia langsung berpikir bahwa dirinya tidak dianggap penting. Ketika rekan kerja tidak menyetujui pendapatnya, ia merasa sedang diserang secara pribadi.



Padahal, belum tentu orang lain memiliki niat buruk. Bisa saja mereka sedang sibuk, memiliki sudut pandang berbeda, atau tidak menyadari bahwa tindakannya menimbulkan kekecewaan.



Pengalaman masa lalu memang dapat memengaruhi respons emosional, tetapi tidak harus menentukan seluruh kehidupan seseorang.



Beberapa langkah yang dapat membantu antara lain:



Mengenali pengalaman lama yang masih memengaruhi hubungan saat ini.



Membedakan perlakuan orang pada masa lalu dengan situasi yang sedang dihadapi.



Belajar memberikan kepercayaan secara bertahap kepada orang yang menunjukkan perilaku konsisten.



Tidak langsung menganggap setiap kritik sebagai bentuk penolakan.



Mencari bantuan profesional jika pengalaman menyakitkan terus mengganggu kehidupan sehari-hari.



Memahami masa lalu bukan berarti membenarkan semua reaksi emosional. Tujuannya adalah membantu seseorang menyadari bahwa tidak semua situasi saat ini harus dipandang melalui pengalaman yang pernah menyakitinya.



2. Mereka Memiliki Ekspektasi yang Terlalu Tinggi terhadap Orang Lain



Setiap orang memiliki harapan dalam hubungan sosial. Kita ingin dihargai, didengarkan, dipahami, dan diperlakukan dengan baik.



Namun, masalah dapat muncul ketika harapan tersebut menjadi terlalu kaku.



Sebagian orang berharap orang lain selalu memahami perasaannya, mengetahui kebutuhannya tanpa harus dijelaskan, atau memberikan perhatian yang sama seperti yang mereka berikan.



Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, mereka mudah merasa kecewa dan menganggap dirinya diperlakukan tidak adil.



Dalam psikologi kognitif, keyakinan yang terlalu kaku mengenai bagaimana orang lain seharusnya bertindak dapat memperbesar tekanan emosional.



Sebagai contoh, seseorang selalu membantu teman-temannya ketika mereka membutuhkan pertolongan. Karena itu, ia menganggap teman-temannya juga wajib melakukan hal yang sama setiap kali dirinya membutuhkan bantuan.



Ketika suatu hari ia tidak mendapatkan pertolongan, ia merasa dikhianati.



Padahal, mungkin teman-temannya sedang menghadapi kesulitan sendiri atau tidak mengetahui bahwa ia membutuhkan bantuan.



Hal ini bukan berarti seseorang harus menerima hubungan yang tidak seimbang. Kita tetap berhak mengharapkan rasa hormat, kepedulian, dan timbal balik dalam hubungan.



Namun, penting untuk memahami bahwa orang lain memiliki keterbatasan, prioritas, dan cara menunjukkan perhatian yang berbeda.



Beberapa pertanyaan yang dapat membantu mengevaluasi ekspektasi adalah:



Apakah saya sudah menyampaikan kebutuhan dengan jelas?



Apakah harapan saya realistis?



Apakah saya menganggap orang lain wajib memahami sesuatu yang tidak pernah saya katakan?



Apakah saya memberikan ruang bagi orang lain untuk memiliki keterbatasan?



Apakah saya sedang mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah disepakati?



Hubungan yang sehat tidak dibangun dengan tuntutan agar orang lain selalu memenuhi keinginan kita. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi, kesediaan memahami, dan batasan yang saling dihormati.



3. Mereka Terlalu Sering Membandingkan Kehidupan Sendiri dengan Kehidupan Orang Lain



Salah satu sumber ketidakpuasan yang sering tidak disadari adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.



Seseorang mungkin merasa telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi melihat rekannya mendapatkan promosi lebih cepat. Orang lain mungkin merasa hidupnya tidak berkembang setelah melihat teman-temannya membeli rumah, menikah, atau memiliki pencapaian tertentu.



Dalam psikologi sosial, terdapat konsep social comparison theory yang menjelaskan kecenderungan manusia untuk mengevaluasi dirinya dengan membandingkan kemampuan, pencapaian, dan keadaan hidupnya dengan orang lain.



Perbandingan sosial sebenarnya tidak selalu buruk. Kita dapat belajar dari pengalaman orang lain, menemukan inspirasi, dan memahami kemampuan yang ingin dikembangkan.



Namun, perbandingan yang terus-menerus dapat membuat seseorang merasa selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.



Misalnya, seseorang melihat rekannya mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Alih-alih menjadikan hal tersebut sebagai motivasi, ia mulai berpikir bahwa dunia selalu memberikan keuntungan kepada orang lain dan tidak pernah memberikan kesempatan yang sama kepadanya.



Perasaan seperti ini dapat berkembang menjadi kemarahan, iri hati, dan ketidakpuasan berkepanjangan.



Media sosial juga dapat memperkuat kebiasaan tersebut. Kita sering melihat pencapaian, liburan, hubungan romantis, dan keberhasilan orang lain tanpa mengetahui kesulitan yang mungkin mereka hadapi.



Akibatnya, kehidupan orang lain terlihat lebih mudah, sementara kehidupan sendiri terasa penuh masalah.



Untuk mengurangi dampaknya, seseorang dapat mencoba:



Mengurangi kebiasaan membandingkan pencapaian pribadi dengan orang lain.



Menggunakan keberhasilan orang lain sebagai sumber pembelajaran.



Menentukan tujuan berdasarkan kebutuhan dan nilai pribadi.



Menghargai perkembangan kecil yang sudah dicapai.



Mengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan, tanggung jawab, dan perjalanan hidup yang berbeda.



Kita tidak selalu mengetahui seluruh cerita di balik keberhasilan orang lain. Karena itu, membandingkan kehidupan sendiri dengan apa yang terlihat dari luar sering kali menghasilkan penilaian yang tidak lengkap.



4. Mereka Kesulitan Mengelola Emosi dan Menghadapi Tekanan



Tidak semua kemarahan muncul karena seseorang benar-benar diperlakukan tidak adil. Terkadang, kemarahan merupakan respons terhadap tekanan yang sudah menumpuk terlalu lama.



Masalah pekerjaan, konflik keluarga, kesulitan keuangan, kurang tidur, dan kelelahan emosional dapat membuat seseorang lebih mudah tersinggung.



Dalam psikologi, kemampuan mengelola emosi dikenal sebagai emotion regulation. Kemampuan ini membantu seseorang mengenali perasaannya, memahami pemicunya, dan menentukan bagaimana sebaiknya merespons situasi yang tidak menyenangkan.



Ketika seseorang sedang berada dalam kondisi stres, kemampuan tersebut dapat menjadi lebih sulit digunakan.



Contohnya, seseorang yang menghadapi tekanan pekerjaan mungkin menjadi sangat marah ketika anggota keluarga menanyakan sesuatu yang sederhana.



Pertanyaan tersebut sebenarnya tidak bermaksud menyakiti. Namun, karena pikirannya sudah dipenuhi berbagai masalah, ia menafsirkannya sebagai gangguan tambahan.



Jika hal ini terus berulang, kemarahan dapat menjadi respons otomatis terhadap berbagai kejadian.



Seseorang mulai merasa bahwa semua orang mengganggunya, tidak ada yang memahami keadaannya, dan kehidupan selalu memberikan masalah baru.



Beberapa tanda bahwa stres mungkin memengaruhi respons emosional seseorang meliputi:



Mudah tersinggung karena hal-hal kecil.



Merasa lelah secara mental hampir setiap hari.



Sulit menenangkan diri setelah terjadi konflik.



Sering menyesali perkataan ketika sedang marah.



Merasa tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat.



Kehilangan kesabaran ketika menghadapi masalah sederhana.



Untuk mengatasinya, seseorang perlu memperhatikan kondisi fisik dan emosionalnya.



Tidur yang cukup, aktivitas fisik, waktu istirahat, serta kemampuan mengambil jeda sebelum merespons dapat membantu menjaga kestabilan emosi.



Ketika mulai marah, cobalah bertanya kepada diri sendiri: "Apakah saya benar-benar marah karena kejadian ini, atau sebenarnya saya sudah terlalu lelah menghadapi banyak hal?"



Pertanyaan tersebut dapat membantu menemukan sumber emosi yang lebih mendasar.



5. Mereka Cenderung Menafsirkan Situasi secara Negatif



Dua orang dapat mengalami kejadian yang sama, tetapi memberikan makna yang berbeda terhadap peristiwa tersebut.



Misalnya, ketika seseorang tidak mendapatkan balasan pesan, ia mungkin berpikir bahwa orang tersebut sedang sibuk. Namun, orang lain bisa langsung menyimpulkan bahwa dirinya sengaja diabaikan.



Perbedaan tersebut berkaitan dengan cara seseorang memproses informasi dan menafsirkan situasi.



Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep cognitive distortions atau distorsi kognitif, yaitu pola berpikir yang cenderung tidak akurat atau terlalu ekstrem ketika memahami suatu keadaan.



Salah satu contohnya adalah personalisasi, yaitu kecenderungan menghubungkan kejadian tertentu dengan diri sendiri meskipun belum tentu berkaitan secara langsung.



Ada pula mind reading, yaitu kecenderungan menganggap diri mengetahui pikiran atau niat orang lain tanpa bukti yang memadai.



Contohnya:



"Dia tidak menyapa saya karena pasti tidak menyukai saya."



"Mereka tertawa karena sedang membicarakan saya."



"Atasan memberikan tugas itu karena ingin mempersulit hidup saya."



"Tidak ada yang membantu karena semua orang memang tidak peduli."



Pikiran seperti ini dapat terasa sangat meyakinkan, terutama ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil.



Namun, sesuatu yang terasa benar belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kenyataan.



Ketika seseorang terus-menerus menggunakan penafsiran negatif, ia dapat melihat lingkungan sosial sebagai tempat yang penuh ancaman dan ketidakadilan.



Untuk mengatasinya, seseorang dapat mencoba mengevaluasi pikiran secara lebih objektif.



Pertama, pisahkan fakta dari asumsi.



Apa yang benar-benar terjadi? Apa yang hanya kamu duga?



Kedua, pertimbangkan kemungkinan lain.



Apakah ada penjelasan lain yang masuk akal selain anggapan bahwa seseorang sedang berniat buruk?



Ketiga, periksa bukti yang mendukung pikiran tersebut.



Apakah ada perilaku yang konsisten menunjukkan bahwa kamu memang sedang diperlakukan tidak adil?



Keempat, berikan waktu sebelum bereaksi.



Jangan langsung mengambil kesimpulan ketika emosi sedang memuncak.



Tujuannya bukan memaksa diri untuk selalu berpikir positif. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pikiran untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan respons.



6. Mereka Memiliki Kebutuhan Emosional yang Tidak Terpenuhi



Di balik kemarahan yang terlihat, terkadang terdapat kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.



Seseorang mungkin sebenarnya ingin didengarkan, diperhatikan, dihargai, atau dianggap penting. Namun, karena kesulitan mengungkapkan kebutuhan tersebut, ia justru mengekspresikannya melalui kemarahan dan sikap defensif.



Dalam psikologi, kebutuhan untuk merasa diterima, memiliki hubungan yang bermakna, dan merasa dihargai merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia.



Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam waktu lama, seseorang dapat mengalami kesepian, kekecewaan, atau perasaan tidak berharga.



Misalnya, seseorang yang merasa pendapatnya tidak pernah didengarkan oleh keluarga mungkin menjadi sangat mudah marah ketika keputusan diambil tanpa melibatkan dirinya.



Dari luar, ia terlihat selalu ingin menang dalam perdebatan. Namun, di balik perilaku tersebut mungkin terdapat keinginan sederhana untuk merasa bahwa keberadaannya dianggap penting.



Hal serupa dapat terjadi dalam hubungan pertemanan maupun pekerjaan.



Seseorang yang merasa kontribusinya tidak pernah dihargai mungkin menjadi sensitif terhadap pembagian tugas. Ia dapat menganggap bahwa orang lain sengaja mengambil keuntungan dari dirinya.



Dalam beberapa situasi, perasaan tersebut memang menunjukkan adanya hubungan yang tidak seimbang. Namun, dalam situasi lain, kebutuhan emosional yang tidak tersampaikan dapat memperbesar konflik.



Karena itu, penting untuk belajar mengungkapkan kebutuhan secara langsung.



Daripada mengatakan, "Kalian tidak pernah peduli kepada saya," seseorang dapat mencoba mengatakan, "Saya merasa sedih ketika pendapat saya tidak didengarkan. Saya ingin kita membicarakan keputusan ini bersama."



Perubahan cara berkomunikasi dapat membantu orang lain memahami perasaan yang sebenarnya.



Selain itu, seseorang perlu belajar bahwa harga dirinya tidak sepenuhnya ditentukan oleh perhatian atau pengakuan dari lingkungan.



Menghargai diri sendiri, membangun hubungan yang sehat, dan menetapkan batasan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal.



Bagaimana Menghentikan Pola Kemarahan yang Terus Berulang?



Memahami penyebab kemarahan merupakan langkah awal. Namun, perubahan membutuhkan usaha yang konsisten.



Jika seseorang merasa hampir selalu marah atau diperlakukan tidak adil, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memahami dan mengubah pola tersebut.



1. Kenali pemicu kemarahan.



Catat situasi yang paling sering membuatmu tersinggung. Perhatikan apakah kemarahan muncul ketika dikritik, diabaikan, dibandingkan, atau ketika harapan tidak terpenuhi.



2. Beri jeda sebelum bereaksi.



Ketika emosi meningkat, hindari langsung membalas pesan, membentak, atau mengambil keputusan besar. Berikan waktu agar pikiran dan tubuh lebih tenang.



3. Periksa kembali penafsiranmu.



Pisahkan fakta dari asumsi. Jangan langsung menyimpulkan bahwa seseorang memiliki niat buruk tanpa bukti yang cukup.



4. Sampaikan kebutuhan dengan jelas.



Belajar mengatakan apa yang dirasakan dan dibutuhkan tanpa menyerang atau merendahkan orang lain.



5. Tetapkan batasan yang sehat.



Mengelola kemarahan bukan berarti membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan buruk. Jika memang ada perlakuan yang tidak pantas, kita berhak menyampaikan keberatan dan melindungi diri.



6. Cari bantuan profesional ketika diperlukan.



Jika kemarahan terus mengganggu hubungan, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari, berbicara dengan psikolog dapat membantu memahami pola yang mendasarinya. Jika muncul dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, segera cari pertolongan profesional dan pastikan keselamatan semua pihak.



Kesimpulan: Memahami Kemarahan Adalah Langkah Awal untuk Menemukan Kedamaian



Merasa marah dan diperlakukan tidak adil merupakan pengalaman manusia yang wajar. Ada kalanya kemarahan memang muncul karena seseorang mengalami perlakuan yang tidak pantas, diabaikan, atau tidak dihargai.



Namun, ketika perasaan tersebut muncul hampir dalam setiap situasi, penting untuk melihat lebih dalam daripada sekadar menyalahkan keadaan atau orang lain.



Pengalaman masa lalu, ekspektasi yang terlalu tinggi, kebiasaan membandingkan diri, kesulitan mengelola stres, pola pikir negatif, dan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dapat memengaruhi cara seseorang memahami kehidupan sosialnya.



Tentu saja, tidak semua alasan tersebut berlaku pada setiap orang. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan kondisi yang berbeda.



Hal yang paling penting adalah belajar mengenali perbedaan antara perasaan dan fakta. Kita boleh merasa kecewa tanpa harus menganggap semua orang memiliki niat buruk. Kita boleh marah ketika diperlakukan tidak adil tanpa harus membiarkan kemarahan mengendalikan seluruh kehidupan.



Pada akhirnya, kedewasaan emosional bukan berarti tidak pernah marah. Kedewasaan emosional berarti mampu memahami mengapa kita marah, menentukan apakah perasaan tersebut sesuai dengan situasi, dan memilih respons yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.



Terkadang, kedamaian tidak dimulai ketika semua orang mulai memperlakukan kita sesuai keinginan. Kedamaian dapat dimulai ketika kita belajar memahami perasaan sendiri, memperjelas kebutuhan, dan menentukan hal-hal yang memang berada dalam kendali kita.