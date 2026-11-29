JawaPos.com - Tidak semua luka dapat terlihat dari luar. Ada pengalaman menyakitkan yang mungkin sudah terjadi bertahun-tahun lalu, tetapi dampaknya masih terasa hingga sekarang. Seseorang mungkin terlihat menjalani kehidupan dengan normal, bekerja, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalankan berbagai tanggung jawab. Namun, jauh di dalam dirinya, masih ada kenangan tentang kekerasan yang belum sepenuhnya dapat diterima atau dipahami.

Pengalaman kekerasan, baik secara fisik, emosional, seksual, maupun verbal, dapat meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Bagi sebagian orang, pengalaman tersebut bahkan mengubah cara mereka memandang diri sendiri, mempercayai orang lain, membangun hubungan, dan menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan.



Sayangnya, tidak semua orang merasa mampu menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain.



Ada yang takut tidak dipercaya. Ada yang merasa malu karena menganggap dirinya seharusnya sudah melupakan kejadian tersebut. Ada pula yang khawatir akan dianggap lemah, disalahkan, atau justru membuat orang lain tidak nyaman.



Akibatnya, mereka memilih menyimpan semuanya sendirian.



Mereka mungkin berusaha melanjutkan kehidupan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, ketika kenangan tertentu muncul, perasaan takut, sedih, marah, atau tidak berdaya dapat kembali dirasakan.



Dalam perspektif psikologi, pengalaman kekerasan dapat memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional seseorang, terutama ketika pengalaman tersebut menimbulkan trauma atau terjadi berulang kali. Dukungan sosial yang aman dan responsif dapat membantu seseorang menghadapi dampak pengalaman tersebut.



Menceritakan pengalaman kekerasan kepada seseorang yang dipercaya bukan berarti harus membuka seluruh detail kejadian atau memaksa diri menghadapi kenangan yang belum siap dibicarakan. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan kapan, kepada siapa, dan seberapa banyak mereka ingin bercerita.



Namun, ketika dilakukan dalam kondisi yang aman dan atas kehendak sendiri, berbagi pengalaman dapat menjadi salah satu langkah penting dalam proses pemulihan.



Lalu, mengapa penting untuk tidak selalu memendam pengalaman kekerasan seorang diri?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat delapan alasan menurut perspektif psikologi yang perlu dipahami.



1. Menceritakan Pengalaman Dapat Mengurangi Beban Emosional yang Selama Ini Dipendam



Salah satu alasan penting untuk menceritakan pengalaman kekerasan kepada seseorang adalah karena kamu tidak harus terus-menerus menanggung seluruh beban emosional sendirian.



Pengalaman kekerasan dapat menimbulkan berbagai perasaan yang sulit dijelaskan. Seseorang mungkin merasa takut, marah, malu, kecewa, atau bahkan bingung terhadap apa yang sebenarnya terjadi.



Ketika pengalaman tersebut tidak pernah dibicarakan, seseorang bisa terus menyimpan berbagai emosi tanpa memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan atau memahami perasaannya dengan lebih baik.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kekerasan dalam keluarga mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa membicarakan masalah pribadi merupakan sesuatu yang memalukan. Dia terbiasa menyembunyikan kesedihan dan berusaha terlihat kuat di hadapan orang lain.



Bahkan ketika sudah dewasa, dia mungkin masih merasa sulit menceritakan pengalaman masa kecilnya.



Dalam psikologi, mengungkapkan emosi atau emotional disclosure merupakan proses menyampaikan pengalaman dan perasaan yang sebelumnya disimpan kepada orang lain.



Proses ini dapat membantu seseorang mengenali emosi, menyusun pemahaman mengenai pengalaman, dan memperoleh dukungan sosial.



Ketika kamu mulai menceritakan apa yang pernah terjadi, kamu mungkin menyadari bahwa selama ini ada banyak perasaan yang belum pernah benar-benar diakui.



Kamu dapat mengatakan bahwa kejadian tersebut membuatmu takut, bahwa perlakuan seseorang telah menyakitimu, atau bahwa sampai sekarang kamu masih kesulitan mempercayai orang lain.



Mengungkapkan perasaan tersebut dapat memberikan ruang untuk memahami apa yang sebenarnya kamu alami.



Namun, penting untuk diingat bahwa bercerita tidak selalu langsung membuat seseorang merasa lega. Terkadang, mengingat kembali pengalaman menyakitkan justru dapat memunculkan emosi yang kuat.



Karena itu, lakukan secara bertahap dan pilih orang yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi.



Kamu tidak perlu menceritakan semuanya sekaligus. Bahkan, mengungkapkan satu bagian kecil dari pengalamanmu kepada orang yang tepat bisa menjadi langkah awal yang berarti.



2. Kamu Dapat Memahami Bahwa Kekerasan yang Terjadi Bukan Kesalahanmu



Salah satu dampak psikologis yang sering muncul setelah mengalami kekerasan adalah kecenderungan menyalahkan diri sendiri.



Seseorang mungkin terus bertanya apakah dirinya melakukan sesuatu yang salah, apakah seharusnya dia bertindak berbeda, atau apakah perilaku pelaku sebenarnya merupakan akibat dari kesalahannya sendiri.



Perasaan tersebut dapat semakin kuat ketika pelaku kekerasan adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengannya, seperti orang tua, pasangan, anggota keluarga, atau orang yang selama ini dipercaya.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kekerasan verbal mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya memang pantas diperlakukan buruk karena dianggap terlalu sensitif atau tidak cukup baik.



Padahal, tanggung jawab atas tindakan kekerasan berada pada orang yang melakukan kekerasan, bukan pada orang yang mengalaminya.



Dalam psikologi, kecenderungan menyalahkan diri sendiri setelah mengalami peristiwa traumatis dapat berkaitan dengan self-blame atau atribusi kesalahan kepada diri sendiri.



Perasaan ini terkadang muncul sebagai upaya pikiran untuk memahami kejadian yang menyakitkan. Seseorang mungkin merasa lebih mudah menerima anggapan bahwa dirinya melakukan kesalahan daripada menghadapi kenyataan bahwa seseorang yang seharusnya melindunginya justru menyakitinya.



Menceritakan pengalaman kepada orang yang dapat dipercaya dapat membantu memberikan perspektif yang lebih objektif.



Misalnya, ketika kamu menceritakan pengalaman tersebut kepada seorang psikolog, kamu mungkin mulai memahami bahwa perilaku pelaku bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan dengan menyalahkan dirimu.



Kamu juga dapat memperoleh dukungan dari seseorang yang mampu mengingatkan bahwa kamu memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat.



Hal ini sangat penting karena pengalaman kekerasan terkadang membuat seseorang kehilangan pemahaman mengenai perlakuan seperti apa yang sebenarnya layak diterimanya.



Kamu perlu memahami bahwa menjadi korban kekerasan bukanlah sesuatu yang memalukan.



Kamu tidak harus sempurna untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan penghormatan dari orang lain.



3. Menceritakan Pengalaman Membantu Mengurangi Perasaan Terisolasi dan Kesepian



Pengalaman kekerasan dapat membuat seseorang merasa terpisah dari orang-orang di sekitarnya.



Meskipun memiliki keluarga, teman, atau pasangan, dia mungkin merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang dialaminya.



Perasaan ini dapat muncul karena pengalaman yang menyakitkan terlalu sulit untuk dibicarakan atau karena sebelumnya dia pernah mendapatkan respons negatif ketika mencoba membuka diri.



Akibatnya, seseorang mulai menarik diri secara emosional.



Dia mungkin menghindari percakapan pribadi, tidak nyaman ketika orang lain bertanya mengenai masa lalu, atau merasa harus menyembunyikan bagian tertentu dari kehidupannya agar tetap diterima.



Dalam psikologi, dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam menghadapi stres dan pengalaman traumatis.



Memiliki seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi.



Hal ini tidak berarti orang tersebut harus memiliki pengalaman yang sama. Terkadang, kehadiran seseorang yang mau mendengarkan dengan tulus sudah memberikan perasaan bahwa kamu tidak sepenuhnya sendirian.



Bayangkan seseorang yang pernah mengalami kekerasan dalam hubungan sebelumnya. Setelah hubungan tersebut berakhir, dia menjadi sulit mempercayai orang lain dan memilih menyimpan seluruh pengalaman buruknya.



Ketika akhirnya dia berani bercerita kepada seorang sahabat yang dipercaya, dia mungkin mulai menyadari bahwa dirinya tetap memiliki orang-orang yang peduli.



Pengalaman tersebut dapat membantu membangun kembali rasa keterhubungan dengan lingkungan sosial.



Namun, penting untuk memilih orang yang tepat. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk merespons cerita traumatis dengan baik.



Carilah seseorang yang tidak meremehkan pengalamanmu, tidak memaksamu memberikan detail, dan tidak menggunakan ceritamu untuk kepentingan pribadi.



Kamu berhak mendapatkan dukungan yang membuatmu merasa aman, bukan penilaian yang membuatmu semakin terluka.



4. Membantu Mengenali Dampak Trauma terhadap Perilaku dan Hubungan Saat Ini



Pengalaman kekerasan di masa lalu tidak selalu berhenti memberikan pengaruh ketika kejadian tersebut sudah berakhir.



Terkadang, dampaknya masih terlihat melalui perilaku dan respons emosional seseorang dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kekerasan mungkin menjadi sangat sensitif terhadap suara keras. Ada pula yang merasa takut ketika seseorang menunjukkan kemarahan, sulit mempercayai pasangan, atau selalu mengantisipasi kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk.



Sebagian orang bahkan merasa tidak nyaman menerima perhatian dan kasih sayang karena pengalaman masa lalu membuat kedekatan emosional terasa tidak aman.



Dalam psikologi, trauma dapat memengaruhi cara seseorang memproses ancaman, mengatur emosi, dan membangun hubungan dengan orang lain.



Seseorang yang pernah mengalami pengalaman traumatis mungkin menunjukkan respons seperti kewaspadaan berlebihan, penghindaran terhadap pemicu tertentu, kesulitan tidur, atau kenangan yang muncul kembali tanpa diinginkan.



Menceritakan pengalaman kepada orang yang tepat dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara pengalaman masa lalu dan kesulitan yang sedang dialami.



Misalnya, kamu mungkin selama ini menganggap dirimu terlalu mudah cemas ketika pasangan berbicara dengan nada tinggi.



Namun, setelah membicarakan pengalaman masa kecil dengan seorang psikolog, kamu mulai memahami bahwa respons tersebut mungkin berkaitan dengan pengalaman kekerasan yang pernah dialami.



Pemahaman ini bukan berarti seluruh perilakumu harus dijelaskan melalui masa lalu. Namun, mengenali kemungkinan kaitannya dapat membantu menentukan langkah pemulihan yang lebih tepat.



Kamu juga dapat belajar membedakan antara ancaman yang benar-benar sedang terjadi dan situasi saat ini yang hanya mengingatkanmu pada pengalaman sebelumnya.



Dengan demikian, masa lalu tidak harus terus-menerus menentukan bagaimana kamu merespons kehidupan sekarang.



5. Membantu Membangun Kembali Kepercayaan terhadap Orang Lain



Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dipercaya dapat merusak kemampuan seseorang untuk merasa aman dalam hubungan.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kekerasan dari pasangan mungkin kesulitan mempercayai orang baru. Dia merasa takut jika menunjukkan kelemahan, mengungkapkan perasaan, atau membiarkan orang lain terlalu dekat.



Hal serupa dapat terjadi pada seseorang yang mengalami kekerasan dalam keluarga. Ketika orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi sumber ketakutan, membangun hubungan yang sehat di kemudian hari dapat terasa sangat sulit.



Dalam perspektif psikologi, pengalaman interpersonal yang traumatis dapat memengaruhi rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan.



Karena itu, mendapatkan pengalaman interpersonal yang lebih positif dapat menjadi bagian penting dari pemulihan.



Ketika seseorang mulai menceritakan pengalaman kepada orang yang benar-benar aman, dia memiliki kesempatan untuk mengalami bentuk hubungan yang berbeda.



Dia dapat merasakan bagaimana rasanya didengarkan tanpa dihakimi, dipercaya tanpa harus membuktikan semuanya, dan dihargai tanpa dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan.



Pengalaman tersebut dapat membantu membangun kembali keyakinan bahwa tidak semua orang akan menyakiti atau memanfaatkan dirinya.



Namun, membangun kepercayaan membutuhkan waktu.



Kamu tidak perlu langsung menceritakan seluruh pengalaman kepada seseorang hanya karena orang tersebut terlihat baik.



Mulailah dengan membagikan hal-hal yang terasa cukup aman untuk dibicarakan. Perhatikan bagaimana orang tersebut merespons dan apakah dia menghormati batasanmu.



Kepercayaan yang sehat tidak dibangun melalui paksaan, melainkan melalui konsistensi, rasa hormat, dan perilaku yang dapat diandalkan.



6. Membuka Kesempatan untuk Mendapatkan Bantuan Profesional yang Tepat



Menceritakan pengalaman kekerasan juga penting karena dapat membuka jalan bagi seseorang untuk mendapatkan bantuan profesional.



Terkadang, seseorang tidak menyadari bahwa pengalaman masa lalu masih memengaruhi kesehatan mentalnya.



Dia mungkin menganggap kecemasan, kesulitan tidur, rasa takut, atau kesulitan membangun hubungan sebagai bagian biasa dari kepribadiannya.



Padahal, gejala-gejala tersebut mungkin berkaitan dengan pengalaman traumatis yang belum mendapatkan penanganan memadai.



Seorang psikolog atau psikiater dapat membantu mengevaluasi kondisi tersebut dan menentukan bentuk bantuan yang sesuai.



Dalam penanganan trauma, terdapat beberapa pendekatan psikoterapi yang memiliki dukungan penelitian, termasuk Cognitive Processing Therapy (CPT), Prolonged Exposure (PE), dan Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).



Pendekatan tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi individu, terutama dalam penanganan gangguan stres pascatrauma atau PTSD.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kekerasan mungkin terus merasa takut ketika mengingat kejadian tertentu. Melalui terapi yang sesuai, dia dapat belajar memahami respons emosional, mengurangi penghindaran yang mengganggu kehidupan, serta membangun strategi menghadapi pemicu trauma.



Penting untuk dipahami bahwa terapi tidak berarti seseorang harus menceritakan seluruh detail pengalaman secara langsung pada pertemuan pertama.



Psikolog yang kompeten akan membantu membangun rasa aman, memahami kebutuhan klien, dan menyesuaikan proses terapi dengan kesiapan serta kondisi emosionalnya.



Kamu juga tidak harus menunggu sampai mengalami gangguan mental yang berat untuk mencari bantuan.



Jika pengalaman masa lalu masih mengganggu hubungan, pekerjaan, tidur, atau aktivitas sehari-hari, berkonsultasi dengan tenaga profesional dapat menjadi langkah yang bermanfaat.



Meminta bantuan bukan berarti kamu tidak mampu menghadapi kehidupan. Itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental sendiri.



7. Membantu Memutus Siklus Kekerasan dan Membangun Hubungan yang Lebih Sehat



Pengalaman kekerasan terkadang memengaruhi cara seseorang memahami hubungan dan memperlakukan orang lain.



Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan mungkin terbiasa melihat kemarahan, penghinaan, ancaman, atau kontrol berlebihan sebagai bagian normal dari hubungan.



Ketika dewasa, dia mungkin mengalami kesulitan mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat.



Sebagian orang bahkan merasa bahwa perlakuan buruk merupakan sesuatu yang harus diterima jika ingin mempertahankan hubungan.



Namun, penting untuk menegaskan bahwa tidak semua orang yang pernah mengalami kekerasan akan mengulangi perilaku tersebut. Pengalaman masa lalu bukanlah takdir yang menentukan seseorang akan menjadi pelaku kekerasan.



Meskipun demikian, memahami pengalaman masa lalu dapat membantu seseorang mengenali pola hubungan yang perlu diubah.



Dalam psikologi, pembelajaran sosial menjelaskan bahwa manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan dan pengalaman. Pola interaksi yang terus-menerus disaksikan sejak kecil dapat memengaruhi pemahaman seseorang mengenai hubungan interpersonal.



Karena itu, menceritakan pengalaman kepada orang yang tepat dapat membantu seseorang mengidentifikasi pola-pola yang sebelumnya dianggap biasa.



Misalnya, seseorang yang tumbuh dengan orang tua yang sering merendahkan mungkin tidak menyadari bahwa komentar menghina dalam hubungan romantis merupakan bentuk perilaku yang tidak sehat.



Setelah mendapatkan perspektif baru, dia dapat mulai memahami pentingnya komunikasi yang saling menghormati.



Dia juga dapat belajar menetapkan batasan, menyampaikan ketidaksetujuan, dan memilih hubungan yang memberikan rasa aman.



Dengan memahami masa lalu, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk membuat pilihan yang berbeda pada masa depan.



Tujuannya bukan menyalahkan keluarga atau lingkungan tempat seseorang dibesarkan, melainkan menyadari bahwa pola yang pernah dipelajari dapat dievaluasi dan diubah.



Kamu tidak harus mengulangi pengalaman yang pernah menyakitimu.



Kamu berhak membangun hubungan yang lebih sehat daripada hubungan yang pernah kamu kenal sebelumnya.



8. Membantu Kamu Mengambil Kembali Kendali atas Cerita dan Kehidupanmu Sendiri



Alasan terakhir adalah bahwa menceritakan pengalaman kekerasan dapat membantu seseorang membangun kembali perasaan memiliki kendali atas kehidupannya.



Ketika mengalami kekerasan, seseorang sering kali berada dalam situasi ketika hak, pilihan, dan batasan pribadinya tidak dihormati.



Dia mungkin dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, diancam ketika mencoba menolak, atau dibuat merasa tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri.



Pengalaman seperti ini dapat meninggalkan perasaan tidak berdaya yang bertahan lama.



Menceritakan pengalaman secara sukarela kepada orang yang dipercaya dapat menjadi salah satu cara untuk mengambil kembali kendali tersebut.



Mengapa?



Karena kali ini, kamu yang menentukan apa yang ingin diceritakan, kapan ingin membicarakannya, dan siapa yang boleh mendengarnya.



Kamu tidak lagi harus mengikuti kehendak orang yang menyakitimu.



Kamu juga tidak harus membiarkan orang lain menentukan bagaimana seharusnya kamu memahami pengalaman tersebut.



Dalam psikologi, pemulihan setelah trauma sering melibatkan upaya membangun kembali rasa aman, kendali diri, dan kemampuan mengambil keputusan.



Proses ini dapat membantu seseorang memahami bahwa pengalaman kekerasan merupakan sesuatu yang pernah terjadi dalam hidupnya, tetapi tidak harus menjadi satu-satunya hal yang mendefinisikan dirinya.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual mungkin selama bertahun-tahun merasa bahwa pengalaman tersebut telah merampas seluruh identitasnya.



Ketika mulai mendapatkan dukungan yang aman dan sesuai, dia dapat perlahan membangun kembali hubungan dengan dirinya sendiri.



Dia mulai mengenali kebutuhan pribadi, menentukan batasan, membuat keputusan, dan menjalani aktivitas yang memberikan makna bagi kehidupannya.



Perlu diingat bahwa pemulihan tidak harus berarti melupakan seluruh kejadian.



Ada pengalaman yang mungkin tetap menjadi bagian dari ingatan seseorang. Namun, dengan dukungan yang tepat, kenangan tersebut tidak harus terus-menerus mengendalikan pilihan dan kehidupan sehari-harinya.



Kamu lebih dari sekadar pengalaman buruk yang pernah terjadi kepadamu.



Kamu tetap memiliki hak untuk menentukan masa depan, membangun hubungan yang sehat, dan menemukan kebahagiaan dengan caramu sendiri.



Kesimpulan: Kamu Tidak Harus Menanggung Luka Masa Lalu Seorang Diri



Menceritakan pengalaman kekerasan di masa lalu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada rasa takut, malu, kebingungan, dan kekhawatiran bahwa orang lain mungkin tidak akan memahami apa yang pernah kamu alami.



Namun, memendam pengalaman menyakitkan seorang diri juga dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan yang sebenarnya dibutuhkan.



Delapan alasan di atas menunjukkan bahwa berbagi pengalaman kepada orang yang aman dan dapat dipercaya dapat membantu mengurangi beban emosional, memahami bahwa kekerasan bukan kesalahan korban, mengurangi isolasi sosial, mengenali dampak trauma, membangun kembali kepercayaan, memperoleh bantuan profesional, memahami pola hubungan, serta mengambil kembali kendali atas kehidupan.



Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa menceritakan pengalaman bukan kewajiban dan bukan satu-satunya jalan menuju pemulihan.



Kamu berhak menentukan kapan merasa siap untuk berbicara. Kamu juga berhak berhenti sejenak ketika pembicaraan terasa terlalu berat.



Jika belum siap menceritakan pengalaman kepada keluarga atau teman, kamu dapat mempertimbangkan untuk berbicara dengan psikolog yang memahami penanganan trauma.



Pilih seseorang yang mampu mendengarkan dengan penuh empati, menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan profesional, dan menghormati batasanmu.



Jangan memaksakan diri untuk membuka seluruh luka hanya demi membuktikan bahwa kamu sudah berani menghadapi masa lalu.



Pada akhirnya, pemulihan bukan tentang seberapa cepat kamu dapat menceritakan pengalaman buruk, melainkan tentang bagaimana kamu perlahan mendapatkan kembali rasa aman, kepercayaan, dan kendali atas kehidupanmu.



