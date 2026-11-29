JawaPos.com - Pernikahan bukan sekadar tentang dua orang yang saling mencintai, memutuskan untuk hidup bersama, kemudian membangun keluarga. Lebih dari itu, pernikahan adalah pertemuan dua kepribadian, dua latar belakang keluarga, dua pola pikir, serta dua kebiasaan yang selama bertahun-tahun telah membentuk cara seseorang menjalani kehidupannya.

Ketika masih berpacaran, beberapa kebiasaan mungkin terlihat sederhana dan tidak terlalu mengganggu. Perbedaan pendapat dianggap sebagai hal biasa. Sikap mudah tersinggung terkadang dimaklumi sebagai bentuk kepekaan. Bahkan, kebiasaan menghindari pembicaraan serius bisa dianggap sebagai cara untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis.



Namun, setelah menikah, situasinya bisa berubah.



Kedekatan yang lebih intens, tanggung jawab bersama, persoalan keuangan, pekerjaan rumah tangga, hubungan dengan keluarga besar, hingga keputusan mengenai masa depan dapat memperlihatkan sisi-sisi kepribadian yang sebelumnya jarang muncul.



Menurut psikologi hubungan, kualitas pernikahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar cinta yang dimiliki dua orang, tetapi juga oleh kemampuan mereka mengelola emosi, berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan menghargai kebutuhan satu sama lain.



Itulah sebabnya, sebelum memutuskan menikah, ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya mulai ditinggalkan. Bukan karena seseorang harus menjadi pribadi yang sempurna sebelum menikah, melainkan karena hubungan yang sehat membutuhkan dua orang yang bersedia bertumbuh dan memperbaiki diri.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat tujuh kebiasaan yang perlu dihilangkan oleh pasangan sebelum menikah menurut perspektif psikologi.



1. Kebiasaan Menghindari Pembicaraan yang Sulit



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pasangan adalah menghindari pembicaraan yang berpotensi menimbulkan pertengkaran.



Ketika ada sesuatu yang mengganggu perasaan, mereka memilih diam. Ketika muncul perbedaan pendapat, mereka berusaha mengalihkan pembicaraan. Bahkan, ketika ada persoalan penting mengenai keuangan, keluarga, atau masa depan, mereka memilih menundanya karena takut hubungan menjadi tidak nyaman.



Pada awalnya, kebiasaan ini mungkin terlihat seperti usaha mempertahankan kedamaian. Namun, dalam jangka panjang, menghindari masalah justru dapat menciptakan jarak emosional.



Dalam psikologi hubungan, komunikasi terbuka merupakan salah satu fondasi penting bagi terbentuknya hubungan yang sehat. Pasangan perlu merasa aman untuk mengungkapkan pikiran, kekhawatiran, dan kebutuhan tanpa takut langsung disalahkan atau dihakimi.



Bayangkan dua orang yang sedang mempersiapkan pernikahan. Salah satunya memiliki kekhawatiran mengenai kondisi keuangan setelah menikah, tetapi tidak berani membicarakannya karena takut dianggap tidak percaya kepada pasangannya.



Akibatnya, persoalan tersebut terus disimpan hingga akhirnya muncul dalam bentuk pertengkaran yang lebih besar.



Padahal, membicarakan hal-hal yang tidak nyaman sebelum menikah justru dapat membantu pasangan memahami kesiapan satu sama lain.



Ada beberapa hal yang sebaiknya dibicarakan secara terbuka, seperti pengelolaan keuangan, rencana memiliki anak, pembagian tanggung jawab rumah tangga, hubungan dengan keluarga besar, hingga harapan masing-masing mengenai kehidupan pernikahan.



Menghilangkan kebiasaan menghindari pembicaraan sulit bukan berarti harus selalu membicarakan semua masalah saat itu juga. Pasangan tetap boleh mengambil waktu untuk menenangkan diri. Namun, mereka perlu memiliki komitmen untuk kembali membahas persoalan tersebut.



Pernikahan yang sehat bukanlah hubungan tanpa masalah, melainkan hubungan yang memberikan ruang bagi kedua orang untuk membicarakan masalah tanpa harus saling menyakiti.



2. Kebiasaan Selalu Ingin Menang dalam Setiap Perdebatan



Dalam sebuah hubungan, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dua orang yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir berbeda tentu tidak akan selalu memiliki pandangan yang sama.



Namun, masalah mulai muncul ketika salah satu atau kedua pasangan memiliki kebiasaan untuk selalu ingin menang.



Mereka merasa harus membuktikan bahwa pendapatnya paling benar. Mereka sulit menerima kritik, tidak mau mengakui kesalahan, dan sering kali menganggap permintaan maaf sebagai tanda kelemahan.



Dalam psikologi, pola seperti ini berkaitan dengan sikap defensif, yaitu kecenderungan seseorang melindungi dirinya dari perasaan disalahkan atau dianggap tidak cukup baik.



Ketika seseorang terlalu sibuk mempertahankan harga dirinya, ia bisa kehilangan kemampuan untuk memahami perasaan pasangannya.



Misalnya, ketika pasangan mengatakan bahwa dirinya merasa kurang diperhatikan, respons yang muncul justru berupa pembelaan.



"Memangnya selama ini aku kurang melakukan apa?"



"Kenapa kamu selalu merasa tidak puas?"



"Kamu juga tidak pernah melihat apa yang sudah aku lakukan."



Kalimat-kalimat tersebut mungkin muncul karena seseorang merasa diserang. Namun, respons seperti itu sering kali membuat pasangan merasa bahwa perasaannya tidak dianggap penting.



Padahal, tujuan sebuah percakapan dalam hubungan bukanlah menentukan siapa yang paling benar, melainkan menemukan pemahaman bersama.



Sebelum menikah, pasangan perlu belajar bahwa mengakui kesalahan bukan berarti kehilangan harga diri. Sebaliknya, kesediaan untuk mendengarkan, meminta maaf, dan memperbaiki perilaku merupakan tanda kedewasaan emosional.



Ada kalanya seseorang harus mengalah bukan karena dirinya salah, tetapi karena hubungan tersebut jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan.



Pernikahan bukan pertandingan yang membutuhkan pemenang. Jika salah satu merasa menang sementara yang lain terus-menerus merasa kalah, hubungan tersebut perlahan dapat kehilangan rasa aman.



3. Kebiasaan Membandingkan Pasangan dengan Orang Lain



Membandingkan pasangan dengan orang lain merupakan kebiasaan yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa cukup dalam terhadap kepercayaan diri dan kepuasan hubungan.



Ada orang yang membandingkan penghasilan pasangannya dengan pasangan orang lain. Ada yang membandingkan penampilan fisik, perhatian, gaya hidup, pencapaian karier, bahkan cara seseorang memperlakukan keluarganya.



Kalimat seperti "Suami temanku lebih perhatian" atau "Pasangan orang lain bisa memberikan kehidupan yang lebih baik" mungkin terdengar sederhana. Namun, jika terus diulang, pasangan dapat merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup baik.



Dalam psikologi sosial, kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain dikenal sebagai social comparison. Manusia secara alami sering menggunakan kehidupan orang lain sebagai tolok ukur untuk menilai kehidupannya sendiri.



Masalahnya, perbandingan tersebut sering kali tidak adil.



Seseorang hanya melihat bagian terbaik dari kehidupan pasangan lain, tanpa mengetahui perjuangan, konflik, dan persoalan yang mungkin terjadi di baliknya.



Akibatnya, hubungan sendiri mulai dinilai berdasarkan gambaran ideal yang belum tentu mencerminkan kenyataan.



Sebelum menikah, pasangan perlu belajar menghargai keunikan satu sama lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup, kemampuan finansial, kesempatan, dan proses perkembangan yang berbeda.



Bukan berarti pasangan tidak boleh memiliki standar atau harapan. Tentu saja, seseorang berhak menginginkan pasangan yang bertanggung jawab, memiliki tujuan hidup, dan bersedia berusaha membangun masa depan.



Namun, harapan tersebut sebaiknya disampaikan sebagai kebutuhan dan tujuan bersama, bukan sebagai alat untuk merendahkan pasangan.



Daripada mengatakan, "Lihat pasangan orang lain, mereka lebih berhasil," akan lebih sehat jika mengatakan, "Aku ingin kita mulai merencanakan masa depan finansial bersama."



Perubahan cara berkomunikasi seperti ini dapat membuat pasangan merasa diajak bekerja sama, bukan sedang dihakimi.



Pernikahan akan lebih kuat ketika dua orang berhenti berlomba menjadi seperti pasangan lain dan mulai membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai serta kemampuan mereka sendiri.



4. Kebiasaan Membawa Masa Lalu untuk Menyerang Pasangan



Setiap orang memiliki masa lalu. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada pula pengalaman yang menyakitkan. Sebagian orang mungkin pernah melakukan kesalahan, mengalami kegagalan hubungan, atau memiliki pengalaman keluarga yang membentuk cara mereka memandang cinta.



Masa lalu memang dapat memengaruhi hubungan saat ini. Namun, masalah muncul ketika pengalaman tersebut terus digunakan sebagai senjata untuk menyerang pasangan.



Misalnya, setiap kali terjadi pertengkaran, seseorang selalu mengungkit kesalahan yang pernah dilakukan pasangannya beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sebelumnya.



"Memang dari dulu kamu selalu seperti itu."



"Kamu tidak pernah berubah sejak pertama kali kita bertemu."



"Kesalahanmu yang dulu saja belum aku lupakan."



Kebiasaan seperti ini membuat konflik sulit diselesaikan karena persoalan yang seharusnya dibicarakan menjadi semakin melebar.



Dalam psikologi hubungan, konflik yang sehat membutuhkan kemampuan untuk tetap berfokus pada persoalan yang sedang dihadapi. Mengungkit kesalahan lama yang sebenarnya sudah diselesaikan dapat menghambat proses pemulihan kepercayaan.



Namun, penting untuk membedakan antara mengungkit masa lalu sebagai bentuk serangan dan membicarakan pengalaman lama yang memang belum selesai.



Jika seseorang pernah berbohong, melakukan pengkhianatan, atau melanggar batasan dalam hubungan, pasangannya berhak membicarakan dampak pengalaman tersebut. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan meminta seseorang melupakan kejadian yang menyakitkan.



Yang perlu dihilangkan adalah kebiasaan menggunakan masa lalu untuk mempermalukan, menghukum, atau mengendalikan pasangan.



Sebelum menikah, penting bagi kedua pihak untuk belajar menyelesaikan konflik tanpa terus-menerus membuka luka lama yang tidak berkaitan dengan masalah saat ini.



Belajar memaafkan juga bukan berarti mengabaikan kesalahan. Memaafkan berarti bersedia melepaskan pola saling menghukum, sementara memperbaiki hubungan membutuhkan tanggung jawab dan perubahan perilaku yang nyata.



Hubungan yang sehat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk bertumbuh tanpa harus terus-menerus didefinisikan oleh kesalahan masa lalunya.



5. Kebiasaan Bersikap Egois dan Mengutamakan Keinginan Sendiri



Ketika seseorang masih menjalani kehidupan sendiri, banyak keputusan dapat dibuat berdasarkan kebutuhan pribadinya. Ia bebas mengatur waktu, menggunakan uang, memilih kegiatan, dan menentukan prioritas tanpa harus mempertimbangkan orang lain secara terus-menerus.



Namun, pernikahan membawa perubahan besar dalam pola kehidupan tersebut.



Setelah menikah, keputusan yang diambil oleh satu orang sering kali memiliki dampak terhadap kehidupan pasangannya.



Karena itu, kebiasaan mengutamakan keinginan sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasangan perlu mulai diperbaiki sebelum menikah.



Contohnya, seseorang selalu ingin menentukan tempat tinggal berdasarkan keinginannya sendiri. Ia menggunakan uang bersama tanpa berdiskusi, mengatur jadwal keluarga secara sepihak, atau mengharapkan pasangan selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhannya.



Dalam psikologi, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan mengambil perspektif, yaitu kemampuan memahami situasi dari sudut pandang orang lain.



Kemampuan ini membantu seseorang menyadari bahwa pasangannya juga memiliki kebutuhan, perasaan, keterbatasan, dan harapan yang sama pentingnya.



Pernikahan bukan berarti seseorang harus kehilangan identitas atau mengorbankan seluruh keinginannya. Hubungan yang sehat justru memberikan ruang bagi kedua individu untuk tetap berkembang sebagai pribadi.



Namun, kebebasan pribadi perlu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab bersama.



Misalnya, ketika salah satu pasangan ingin mengambil pekerjaan yang mengharuskannya pindah kota, keputusan tersebut perlu dibicarakan bersama. Bukan berarti pasangan harus selalu menyetujui keinginan tersebut, tetapi keduanya perlu memahami konsekuensi yang mungkin muncul.



Sebelum menikah, belajarlah mengubah pola pikir dari "Apa yang paling menguntungkan bagiku?" menjadi "Bagaimana keputusan ini memengaruhi kehidupan kita berdua?"



Kemampuan bekerja sama seperti ini akan sangat membantu ketika pasangan menghadapi persoalan yang lebih kompleks setelah menikah.



6. Kebiasaan Menggunakan Diam sebagai Hukuman



Tidak semua orang mampu mengungkapkan perasaan dengan mudah. Sebagian orang membutuhkan waktu untuk memproses emosi ketika sedang marah, kecewa, atau terluka.



Mengambil jeda dalam sebuah pertengkaran sebenarnya dapat menjadi cara yang sehat untuk mencegah konflik semakin memburuk.



Namun, ada perbedaan besar antara mengambil waktu untuk menenangkan diri dan sengaja mendiamkan pasangan sebagai bentuk hukuman.



Dalam psikologi hubungan, pola menarik diri dari interaksi atau stonewalling dikenal sebagai salah satu pola komunikasi yang dapat merusak kedekatan emosional apabila terjadi berulang kali.



Seseorang yang melakukan hal ini mungkin menolak berbicara, mengabaikan pesan, menghindari kontak mata, atau bersikap seolah-olah pasangannya tidak ada.



Tujuannya terkadang untuk membuat pasangan merasa bersalah, takut kehilangan, atau akhirnya menyerah dan mengikuti keinginannya.



Bayangkan sebuah pasangan yang sedang berbeda pendapat mengenai rencana pernikahan. Salah satunya merasa kecewa, kemudian memilih tidak berbicara selama berhari-hari tanpa memberikan penjelasan.



Pasangannya menjadi kebingungan. Ia terus mencoba mencari tahu kesalahannya, meminta maaf, bahkan mengorbankan pendapatnya sendiri agar hubungan kembali normal.



Jika pola ini terus terjadi, hubungan dapat berkembang menjadi tidak seimbang. Salah satu pihak memiliki kendali melalui sikap diam, sedangkan pihak lainnya terus merasa cemas dan takut melakukan kesalahan.



Sebelum menikah, pasangan perlu belajar mengelola emosi tanpa menjadikan diam sebagai alat untuk mengendalikan orang lain.



Jika membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, sampaikan dengan jelas.



Misalnya, "Aku sedang terlalu emosi untuk membicarakan ini sekarang. Aku ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Nanti malam kita lanjutkan pembicaraan."



Kalimat sederhana tersebut dapat memberikan kepastian bahwa seseorang tidak sedang meninggalkan hubungan, melainkan sedang berusaha mengendalikan emosinya.



Kedewasaan dalam hubungan bukan berarti seseorang tidak pernah marah. Kedewasaan terlihat dari bagaimana ia memperlakukan pasangannya ketika sedang marah.



7. Kebiasaan Menganggap Cinta Saja Sudah Cukup untuk Menjalani Pernikahan



Mungkin inilah salah satu kebiasaan berpikir yang paling penting untuk diperbaiki sebelum menikah.



Banyak pasangan menganggap bahwa selama mereka saling mencintai, semua persoalan dalam pernikahan akan dapat diselesaikan dengan sendirinya.



Mereka percaya bahwa cinta akan membuat perbedaan menjadi mudah diterima, masalah keuangan dapat dilewati, komunikasi akan berjalan secara alami, dan konflik tidak akan menjadi persoalan besar.



Padahal, cinta merupakan fondasi penting, tetapi bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk membangun pernikahan.



Dalam psikologi hubungan, keberlangsungan hubungan jangka panjang juga berkaitan dengan komitmen, keterampilan komunikasi, kepercayaan, kemampuan menyelesaikan konflik, serta kesediaan untuk saling mendukung.



Dua orang dapat saling mencintai, tetapi tetap mengalami kesulitan jika tidak mampu mengelola perbedaan.



Misalnya, pasangan memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengelolaan uang. Salah satunya terbiasa menabung dan merencanakan pengeluaran, sedangkan yang lain lebih spontan dalam menggunakan uang.



Jika keduanya hanya mengandalkan perasaan cinta tanpa membicarakan perbedaan tersebut, konflik finansial dapat terus berulang.



Hal serupa dapat terjadi dalam persoalan pengasuhan anak, pembagian pekerjaan rumah tangga, hubungan dengan keluarga besar, dan prioritas karier.



Karena itu, sebelum menikah, pasangan perlu meninggalkan anggapan bahwa cinta dapat menyelesaikan semua masalah tanpa usaha.



Cinta perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata.



Tindakan tersebut dapat berupa kesediaan mendengarkan, menghormati batasan pribadi, membicarakan keuangan secara terbuka, berbagi tanggung jawab, dan tetap menunjukkan perhatian meskipun hubungan sedang menghadapi masa sulit.



Pernikahan bukan hanya tentang menemukan seseorang yang dicintai, tetapi juga tentang belajar menjadi pasangan yang mampu mencintai dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab.



Kesimpulan: Pernikahan yang Sehat Dimulai dari Kesediaan untuk Memperbaiki Diri



Sebelum menikah, setiap pasangan sebaiknya tidak hanya mempersiapkan pesta pernikahan, tempat tinggal, tabungan, atau berbagai kebutuhan lainnya. Mereka juga perlu mempersiapkan diri secara emosional dan psikologis.



Tujuh kebiasaan yang perlu dihilangkan tersebut mengingatkan kita bahwa hubungan jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar perasaan cinta.



Menghindari pembicaraan sulit, selalu ingin menang dalam perdebatan, membandingkan pasangan dengan orang lain, menggunakan masa lalu sebagai senjata, bersikap egois, mendiamkan pasangan sebagai hukuman, dan menganggap cinta saja sudah cukup merupakan pola yang dapat menghambat terbentuknya hubungan sehat.



Tentu saja, tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari kebiasaan buruk. Setiap orang memiliki kekurangan, pengalaman masa lalu, dan cara tersendiri dalam menghadapi persoalan.



Karena itu, tujuan memperbaiki diri sebelum menikah bukanlah menjadi manusia sempurna, melainkan menjadi pribadi yang lebih sadar terhadap perilaku sendiri dan bersedia bertanggung jawab atas dampaknya terhadap orang lain.



Pasangan yang siap menikah bukan berarti pasangan yang tidak pernah bertengkar, tidak pernah kecewa, atau selalu memiliki pemikiran yang sama.



Mereka adalah dua orang yang bersedia belajar memahami perbedaan, memperbaiki kesalahan, dan menghadapi persoalan tanpa saling merendahkan.



Pada akhirnya, pernikahan yang kuat tidak dibangun oleh dua orang yang sempurna, tetapi oleh dua orang yang memiliki kemauan untuk terus bertumbuh bersama.



