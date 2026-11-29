JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa tubuh sudah berbaring, mata mulai terpejam, tetapi pikiran justru semakin sibuk memikirkan banyak hal? Ada kekhawatiran tentang masa depan, pekerjaan yang belum selesai, keadaan keuangan, hubungan dengan orang lain, hingga berbagai kemungkinan buruk yang sebenarnya belum tentu terjadi.

Kita mungkin sudah mencoba beristirahat, menjauh dari pekerjaan, mengurangi aktivitas, atau menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Namun, entah mengapa, pikiran tetap terasa penuh. Bahkan, ketika tidak sedang melakukan apa pun, kepala seolah tidak pernah benar-benar berhenti bekerja.



Fenomena ini semakin mudah dirasakan ketika kehidupan berada dalam situasi yang tidak menentu. Perubahan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, tuntutan sosial, perkembangan teknologi, informasi yang terus berdatangan, serta berbagai persoalan pribadi membuat banyak orang merasa sulit menemukan ketenangan.



Ada kalanya kita tidak benar-benar sedang menghadapi masalah besar, tetapi pikiran terus mempersiapkan diri seolah sesuatu yang buruk akan segera terjadi.



Kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi, mengulang percakapan yang sudah berlalu, mencemaskan keputusan yang belum dibuat, dan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bahkan belum memiliki kepastian.



Menurut psikologi, kesulitan untuk beristirahat secara mental bukan selalu disebabkan oleh kurangnya waktu luang. Ada berbagai proses psikologis yang membuat otak tetap berada dalam keadaan waspada, bahkan ketika tubuh sebenarnya membutuhkan istirahat.



Pikiran manusia dirancang untuk mengenali ancaman, memecahkan masalah, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Namun, ketika ketidakpastian berlangsung terlalu lama, kemampuan tersebut dapat berubah menjadi kebiasaan berpikir berlebihan yang menguras energi emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat tujuh alasan mengapa pikiran kita sulit untuk bisa beristirahat penuh di saat-saat tidak menentu seperti sekarang menurut perspektif psikologi.



1. Otak Kita Terlalu Sibuk Mencari Kepastian di Tengah Kehidupan yang Tidak Bisa Diprediksi



Salah satu alasan utama mengapa pikiran sulit beristirahat adalah karena manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk memahami apa yang sedang terjadi dan memperkirakan apa yang mungkin terjadi berikutnya.



Kita ingin mengetahui apakah pekerjaan akan tetap aman, apakah kondisi keuangan akan membaik, apakah hubungan yang sedang dijalani akan bertahan, dan apakah keputusan yang kita ambil hari ini akan memberikan hasil yang baik di masa depan.



Sayangnya, kehidupan tidak selalu memberikan jawaban yang jelas.



Dalam psikologi, ketidakpastian sering kali berkaitan dengan meningkatnya kecemasan, terutama pada orang yang memiliki kesulitan dalam menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi. Konsep ini dikenal sebagai intolerance of uncertainty, yaitu kecenderungan untuk merasa sangat tidak nyaman ketika hasil dari suatu keadaan belum diketahui.



Ketika seseorang sulit menerima ketidakpastian, pikirannya cenderung terus mencari jawaban. Ia mungkin memeriksa informasi berulang kali, memikirkan berbagai kemungkinan, atau mencoba menyusun rencana untuk setiap situasi yang mungkin terjadi.



Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi ketidakpastian pekerjaan mungkin terus memikirkan apakah dirinya akan terkena pemutusan hubungan kerja. Meskipun belum ada tanda-tanda yang jelas, pikirannya sudah dipenuhi berbagai skenario.



Bagaimana jika kehilangan pekerjaan? Bagaimana membayar kebutuhan sehari-hari? Bagaimana jika sulit mendapatkan pekerjaan baru?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena otak sedang berusaha mencari rasa aman melalui kepastian.



Masalahnya, semakin seseorang berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendalinya, semakin besar pula kemungkinan pikirannya merasa lelah.



Kita sering kali lupa bahwa tidak semua persoalan memiliki jawaban hari ini. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, proses, dan keadaan yang belum memungkinkan untuk dipastikan.



Untuk mengurangi beban tersebut, kita perlu belajar membedakan antara sesuatu yang bisa dikendalikan dan sesuatu yang memang berada di luar kendali.



Kita bisa mengendalikan usaha, cara merespons masalah, kebiasaan sehari-hari, serta keputusan yang diambil. Namun, kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan ekonomi, keputusan orang lain, atau seluruh kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.



Belajar menerima ketidakpastian bukan berarti menyerah pada keadaan. Sebaliknya, hal itu merupakan kemampuan untuk tetap menjalani kehidupan meskipun tidak semua pertanyaan memiliki jawaban.



Terkadang, pikiran baru bisa beristirahat ketika kita berhenti memaksanya menemukan kepastian dari sesuatu yang memang belum pasti.



2. Kita Terlalu Sering Memikirkan Masa Depan yang Belum Terjadi



Ada orang yang sulit menikmati hari ini karena pikirannya terlalu sibuk mempersiapkan hari esok.



Ketika sedang bekerja, ia memikirkan masa depan karier. Ketika sedang bersama keluarga, ia mencemaskan kebutuhan finansial. Bahkan, ketika sedang menikmati waktu luang, pikirannya tetap dipenuhi berbagai pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan berikutnya.



Kebiasaan ini sering muncul dari keinginan untuk menghindari kegagalan dan memastikan bahwa kehidupan berjalan sesuai harapan.



Dalam psikologi, pola berpikir seperti ini dapat berkaitan dengan anticipatory anxiety, yaitu kecemasan terhadap sesuatu yang diperkirakan akan terjadi di masa depan.



Seseorang tidak harus sedang menghadapi ancaman nyata untuk merasakan kecemasan. Cukup dengan membayangkan kemungkinan buruk, tubuh dan pikirannya dapat bereaksi seolah-olah ancaman tersebut benar-benar sedang terjadi.



Misalnya, seseorang yang akan menghadapi wawancara pekerjaan mungkin sudah membayangkan kemungkinan ditolak, merasa tidak mampu menjawab pertanyaan, atau takut mengecewakan keluarganya.



Padahal, wawancara tersebut bahkan belum dimulai.



Begitu pula dengan seseorang yang sedang membangun hubungan. Ia mungkin terus memikirkan apakah pasangannya akan berubah, apakah hubungan mereka akan bertahan, atau apakah suatu hari nanti mereka akan menghadapi masalah besar.



Tanpa disadari, pikiran menghabiskan banyak energi untuk menghadapi kejadian yang belum tentu terjadi.



Hal ini dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk menikmati pengalaman yang sebenarnya sedang berlangsung.



Kita menjadi terlalu sibuk mempersiapkan masa depan sampai lupa bahwa kehidupan juga sedang terjadi hari ini.



Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengembalikan perhatian pada hal-hal yang benar-benar bisa dilakukan sekarang.



Jika sedang mengkhawatirkan pekerjaan, fokuslah pada satu tugas yang bisa diselesaikan hari ini. Jika mencemaskan keuangan, mulailah dengan membuat anggaran sederhana. Jika takut menghadapi suatu keputusan, tuliskan pilihan yang tersedia dan pertimbangkan langkah berikutnya.



Tidak semua kemungkinan harus diselesaikan dalam pikiran sekaligus.



Masa depan memang membutuhkan persiapan, tetapi bukan berarti kita harus menghabiskan seluruh ketenangan hari ini untuk mencemaskan sesuatu yang belum terjadi.



3. Terlalu Banyak Informasi Membuat Otak Sulit Menemukan Ketenangan



Kita hidup dalam lingkungan yang memungkinkan informasi datang hampir tanpa jeda.



Berita terbaru, perkembangan ekonomi, konflik, perubahan sosial, persoalan politik, tren media sosial, hingga kehidupan pribadi orang lain dapat kita akses hanya melalui layar ponsel.



Awalnya, mencari informasi mungkin terasa seperti cara untuk memahami keadaan. Kita ingin mengetahui apa yang sedang terjadi agar tidak tertinggal dan bisa mempersiapkan diri.



Namun, ketika konsumsi informasi menjadi berlebihan, pikiran justru dapat semakin sulit menemukan ketenangan.



Dalam psikologi dan ilmu kognitif, manusia memiliki kapasitas perhatian dan kemampuan memproses informasi yang terbatas. Ketika terlalu banyak informasi datang dalam waktu singkat, kita dapat mengalami kelelahan kognitif.



Kondisi ini membuat seseorang lebih sulit berkonsentrasi, mengambil keputusan, dan mempertahankan perhatian pada satu hal.



Bayangkan seseorang yang baru bangun tidur langsung membuka media sosial. Ia membaca berita tentang kondisi ekonomi yang memburuk, melihat orang lain membicarakan masa depan yang tidak pasti, kemudian menemukan berbagai pendapat yang saling bertentangan.



Belum juga memulai aktivitas, pikirannya sudah dipenuhi banyak hal.



Kemudian, sepanjang hari ia terus memeriksa berita terbaru karena merasa perlu mengetahui perkembangan keadaan.



Kebiasaan tersebut dapat membuat otak terus berada dalam mode menerima dan memproses informasi.



Selain itu, informasi negatif sering kali lebih mudah menarik perhatian manusia. Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai negativity bias, yaitu kecenderungan memberikan perhatian lebih besar pada informasi negatif dibandingkan informasi positif dengan intensitas yang sebanding.



Itulah sebabnya berita buruk terkadang terasa lebih sulit dilepaskan dari pikiran.



Kita mungkin membaca satu berita yang mengkhawatirkan, tetapi kemudian memikirkannya selama berjam-jam.



Untuk membantu pikiran beristirahat, kita perlu membangun hubungan yang lebih sehat dengan informasi.



Tidak semua berita harus dibaca saat itu juga. Tidak semua perdebatan di media sosial perlu diikuti. Tidak semua perkembangan di luar sana membutuhkan perhatian pribadi kita.



Cobalah menentukan waktu khusus untuk membaca berita, membatasi kebiasaan membuka ponsel sebelum tidur, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menikmati aktivitas tanpa gangguan digital.



Mengetahui banyak hal memang dapat membantu kita memahami dunia. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa terus-menerus menerima informasi bukanlah satu-satunya cara untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan.



Terkadang, yang dibutuhkan pikiran bukanlah informasi tambahan, melainkan kesempatan untuk berhenti sejenak.



4. Kita Terlalu Sering Merasa Bertanggung Jawab atas Hal-Hal yang Tidak Sepenuhnya Bisa Kita Kendalikan



Ada orang yang selalu merasa harus memikirkan semuanya.



Ia merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarga, keberhasilan pekerjaan, kondisi keuangan, hubungan dengan orang lain, bahkan suasana hati orang-orang di sekitarnya.



Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, ia langsung mencari kesalahan dalam dirinya sendiri.



Kebiasaan ini sering muncul dari keinginan untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Kita ingin menjadi anak yang baik, pasangan yang memahami, orang tua yang bertanggung jawab, atau pekerja yang selalu memberikan hasil terbaik.



Namun, ketika rasa tanggung jawab berkembang terlalu jauh, seseorang bisa mulai memikul beban yang sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan over-responsibility, yaitu kecenderungan mengambil tanggung jawab secara berlebihan terhadap sesuatu yang berada di luar kendali pribadi.



Misalnya, seseorang merasa bersalah ketika anggota keluarganya mengalami masalah. Ia terus memikirkan bagaimana cara membantu, meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin.



Atau seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain karena takut mengecewakan mereka. Ia sulit mengatakan tidak, bahkan ketika dirinya sendiri sedang kelelahan.



Lama-kelamaan, kehidupan terasa seperti daftar kewajiban yang tidak pernah selesai.



Pikiran tidak mendapatkan kesempatan untuk beristirahat karena selalu merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki.



Padahal, menjadi orang yang peduli tidak berarti harus menyelesaikan seluruh persoalan orang lain.



Kita boleh membantu tanpa harus mengorbankan seluruh energi. Kita boleh mencintai keluarga tanpa harus bertanggung jawab atas setiap keputusan mereka. Kita juga boleh menjadi pasangan yang baik tanpa harus selalu memenuhi semua harapan orang lain.



Salah satu bentuk kedewasaan emosional adalah memahami batas antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab orang lain.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: apakah persoalan ini benar-benar berada dalam kendaliku? Apakah ada tindakan nyata yang bisa kulakukan? Ataukah aku hanya terus memikirkannya karena merasa takut sesuatu yang buruk akan terjadi?



Pertanyaan seperti ini dapat membantu kita mengenali beban yang sebenarnya tidak perlu dipikul sendirian.



Sebab, menjaga ketenangan diri juga merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap kehidupan sendiri.



5. Kita Terjebak dalam Kebiasaan Overthinking dan Mengulang Pikiran yang Sama



Salah satu penyebab paling melelahkan dari pikiran yang sulit beristirahat adalah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian.



Kita mengingat percakapan yang sudah berlalu, mempertanyakan keputusan yang pernah diambil, memikirkan kesalahan kecil, atau membayangkan bagaimana seandainya sesuatu terjadi secara berbeda.



Bahkan, terkadang kita memikirkan satu persoalan yang sama berkali-kali meskipun sudah mengetahui bahwa tidak ada jawaban baru yang bisa ditemukan.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan rumination, yaitu kecenderungan mengulang pemikiran mengenai pengalaman, masalah, atau perasaan negatif secara terus-menerus.



Rumination berbeda dengan pemecahan masalah.



Ketika seseorang memecahkan masalah, pikirannya bergerak menuju pemahaman dan tindakan. Namun, ketika seseorang terjebak dalam rumination, ia cenderung berputar pada pertanyaan yang sama tanpa mencapai kesimpulan yang membantu.



Contohnya, seseorang yang pernah melakukan kesalahan di tempat kerja mungkin terus mengingat kejadian tersebut.



Mengapa aku mengatakan hal itu? Mengapa aku tidak berpikir lebih dahulu? Bagaimana jika orang lain kehilangan kepercayaan kepadaku? Apakah mereka masih membicarakan kesalahanku?



Meskipun kejadian tersebut sudah selesai, pikirannya terus kembali ke pengalaman yang sama.



Kebiasaan ini dapat membuat seseorang sulit menikmati waktu istirahat karena perhatian mentalnya masih tertahan pada kejadian yang telah berlalu.



Rumination juga dapat memperpanjang suasana hati negatif dan berkaitan dengan meningkatnya gejala kecemasan maupun depresi.



Untuk mengurangi pola tersebut, kita perlu belajar mengenali kapan sebuah pemikiran sudah tidak lagi membantu.



Salah satu cara sederhana adalah menuliskan apa yang sedang dipikirkan. Setelah itu, pisahkan persoalan menjadi dua bagian: hal yang masih bisa diperbaiki dan hal yang sudah tidak bisa diubah.



Jika masih bisa diperbaiki, tentukan satu langkah kecil yang realistis. Namun, jika tidak bisa diubah, belajarlah menerima bahwa terus mengulang kejadian tersebut tidak akan membuat masa lalu menjadi berbeda.



Kita juga dapat melatih perhatian melalui aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, membaca, menikmati makanan, atau melakukan latihan pernapasan secara perlahan.



Tujuannya bukan memaksa pikiran agar tidak memikirkan apa pun, melainkan membantu perhatian kembali pada kehidupan yang sedang berlangsung.



Tidak semua pikiran membutuhkan jawaban. Sebagian hanya perlu disadari, diterima, kemudian dilepaskan tanpa harus terus diikuti.



6. Kita Terlalu Keras terhadap Diri Sendiri dan Merasa Tidak Pernah Melakukan Cukup Banyak



Di tengah kehidupan yang penuh tuntutan, sebagian orang memiliki standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri.



Mereka merasa harus selalu produktif, harus memiliki pencapaian, harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga, harus berkembang, dan harus terlihat kuat meskipun sedang mengalami kesulitan.



Bahkan, ketika sedang beristirahat, muncul perasaan bersalah karena menganggap waktu tersebut seharusnya bisa digunakan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat.



Kondisi ini sering berkaitan dengan perfeksionisme dan kritik diri yang berlebihan.



Dalam psikologi, perfeksionisme merupakan kecenderungan menetapkan standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri. Perfeksionisme tidak selalu buruk, tetapi dapat menjadi masalah ketika harga diri seseorang terlalu bergantung pada pencapaian dan kesempurnaan.



Seseorang mungkin merasa dirinya baru pantas beristirahat setelah semua pekerjaan selesai.



Masalahnya, kehidupan hampir tidak pernah benar-benar kehabisan pekerjaan.



Setelah satu tugas selesai, muncul tugas lainnya. Setelah satu target tercapai, muncul target baru. Setelah satu masalah teratasi, ada persoalan lain yang harus dihadapi.



Akibatnya, seseorang terus menunda waktu istirahat karena merasa belum melakukan cukup banyak.



Misalnya, seseorang yang bekerja sepanjang hari masih merasa harus menyelesaikan beberapa pekerjaan tambahan sebelum tidur. Ketika akhirnya beristirahat, pikirannya justru dipenuhi rasa bersalah karena merasa belum cukup produktif.



Padahal, manusia bukan mesin yang dapat bekerja tanpa batas.



Tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Istirahat bukan hadiah yang hanya boleh dinikmati setelah seseorang berhasil menyelesaikan semua tanggung jawabnya.



Istirahat merupakan kebutuhan dasar yang membantu menjaga fungsi fisik, emosional, dan kognitif.



Untuk mengubah kebiasaan ini, kita perlu belajar memperlakukan diri sendiri dengan lebih manusiawi.



Cobalah mengganti tuntutan untuk selalu sempurna dengan komitmen untuk melakukan yang terbaik sesuai kemampuan dan keadaan.



Kita juga perlu memahami bahwa produktivitas tidak selalu berarti terus bergerak. Terkadang, keputusan paling bijaksana adalah berhenti sejenak agar bisa kembali menjalani kehidupan dengan kondisi yang lebih baik.



Tidak ada salahnya memiliki ambisi dan tujuan besar. Namun, jangan sampai keinginan untuk menjadi lebih baik membuat kita terus merasa tidak cukup baik.



Kita tetap berharga meskipun sedang tidak menghasilkan sesuatu.



7. Kita Lupa Bahwa Pikiran Juga Membutuhkan Ruang Aman untuk Beristirahat



Alasan terakhir yang sering tidak disadari adalah kita terlalu jarang memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk merasa aman secara emosional.



Banyak orang terbiasa menjalani kehidupan dengan terus menahan perasaan. Mereka tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin merepotkan orang lain, dan merasa harus mampu menyelesaikan semua persoalan sendiri.



Ketika mengalami kesedihan, mereka memilih mengabaikannya. Ketika merasa takut, mereka berusaha menyibukkan diri. Ketika sedang kecewa, mereka berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.



Sekilas, kebiasaan ini mungkin terlihat seperti bentuk ketangguhan.



Namun, emosi yang terus-menerus diabaikan tidak selalu menghilang. Terkadang, perasaan tersebut justru muncul kembali dalam bentuk kegelisahan, kelelahan mental, mudah tersinggung, atau kesulitan tidur.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi merupakan bagian penting dari regulasi emosi.



Regulasi emosi bukan berarti menekan perasaan negatif. Sebaliknya, kemampuan ini membantu seseorang memahami apa yang sedang dirasakan dan memilih respons yang lebih sehat.



Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan tidak harus selalu memaksakan diri untuk terlihat kuat.



Ia boleh mengakui bahwa dirinya sedang lelah. Ia boleh menceritakan kekhawatirannya kepada orang yang dipercaya. Ia juga boleh mengambil waktu untuk memulihkan diri tanpa merasa bahwa dirinya telah gagal.



Memiliki ruang aman secara emosional sangat penting karena manusia membutuhkan pengalaman diterima, dipahami, dan tidak selalu dituntut untuk menjadi kuat.



Ruang aman tersebut bisa berasal dari hubungan yang suportif, keluarga, teman dekat, pasangan, komunitas, atau bahkan waktu pribadi ketika seseorang bisa jujur terhadap perasaannya sendiri.



Terkadang, kita tidak membutuhkan nasihat panjang untuk merasa lebih baik. Kita hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa buru-buru menghakimi atau memberikan solusi.



Jika tidak ada orang yang bisa diajak berbicara, menulis jurnal juga dapat menjadi cara untuk mengenali dan menata perasaan.



Belajar mengakui emosi merupakan langkah awal untuk mengurangi beban yang selama ini mungkin kita simpan sendirian.



Sebab, pikiran tidak akan mudah menemukan ketenangan jika kita terus-menerus memaksanya menyembunyikan apa yang sebenarnya sedang dirasakan.



Bagaimana Cara Membantu Pikiran Beristirahat di Tengah Kehidupan yang Tidak Menentu?



Setelah memahami berbagai alasan tersebut, kita mungkin menyadari bahwa pikiran yang sulit beristirahat bukan selalu persoalan kurangnya waktu luang.



Ada banyak hal yang memengaruhinya, mulai dari kebutuhan akan kepastian, kekhawatiran terhadap masa depan, paparan informasi, tanggung jawab berlebihan, hingga kebiasaan mengkritik diri sendiri.



Karena itu, memulihkan ketenangan mental tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan pikiran sendiri.



Pertama, kurangi kebiasaan mencari informasi secara berlebihan. Berikan batas waktu untuk membaca berita dan menggunakan media sosial. Ingatlah bahwa mengetahui semua perkembangan dunia bukanlah kewajiban pribadi.



Kedua, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Daripada terus mencemaskan berbagai kemungkinan, arahkan perhatian pada tindakan nyata yang bisa dilakukan hari ini.



Ketiga, berikan waktu khusus untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Jangan menunggu sampai semua pekerjaan selesai. Sisihkan waktu untuk tidur cukup, menikmati hobi, berjalan santai, atau sekadar tidak melakukan apa pun.



Keempat, belajar menerima emosi tanpa menghakimi diri sendiri. Tidak apa-apa merasa takut, sedih, kecewa, atau bingung. Perasaan tersebut merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Kelima, bangun rutinitas yang memberikan rasa stabil. Kebiasaan tidur yang teratur, aktivitas fisik, pola makan yang baik, dan waktu istirahat yang konsisten dapat membantu menjaga keseimbangan kehidupan sehari-hari.



Keenam, jangan ragu meminta bantuan. Jika pikiran terus-menerus terasa penuh hingga mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, berbicara dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat.



Kita tidak harus menunggu sampai benar-benar kehabisan tenaga untuk mulai memperhatikan kesehatan mental.



Kesimpulan: Kita Tidak Harus Memikirkan Segalanya untuk Bisa Menjalani Kehidupan dengan Baik



Hidup di tengah ketidakpastian memang tidak mudah. Ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi, banyak persoalan yang belum menemukan jawaban, dan berbagai keadaan yang mungkin berubah tanpa pemberitahuan.



Tidak mengherankan jika pikiran terkadang menjadi terlalu sibuk untuk sekadar beristirahat.



Kita ingin memastikan masa depan, menghindari kesalahan, menjaga orang-orang yang dicintai, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. Namun, dalam proses tersebut, kita sering lupa bahwa diri sendiri juga membutuhkan perhatian.



Tujuh alasan di atas menunjukkan bahwa pikiran yang sulit beristirahat dapat berkaitan dengan kebutuhan akan kepastian, kecemasan terhadap masa depan, terlalu banyak informasi, tanggung jawab berlebihan, overthinking, kritik diri, dan kurangnya ruang aman untuk mengelola emosi.



Pada akhirnya, kita perlu memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Tidak semua pertanyaan harus memiliki jawaban sekarang. Tidak semua kemungkinan buruk harus dipikirkan sebelum benar-benar terjadi.



Ada kalanya kita perlu berhenti mencari kepastian, berhenti membandingkan kehidupan, dan berhenti memaksa diri untuk selalu terlihat kuat.



Kita boleh mengambil jeda. Kita boleh merasa lelah. Kita boleh mengakui bahwa ada beberapa hal yang memang belum mampu kita pahami atau kendalikan.



Sebab, ketenangan bukan berarti kehidupan sudah berjalan sesuai keinginan kita. Ketenangan juga bisa berarti kemampuan untuk tetap memberikan ruang bagi diri sendiri meskipun keadaan di luar sana belum sepenuhnya bisa dipastikan.



Dan mungkin, salah satu hal paling penting yang perlu kita pelajari di masa-masa tidak menentu seperti sekarang adalah bahwa kita tidak harus terus-menerus memikirkan segalanya untuk membuktikan bahwa kita sedang berusaha menjalani kehidupan dengan baik.



