JawaPos.com - Pernikahan sering kali digambarkan sebagai perjalanan yang dipenuhi cinta, kebersamaan, dan kebahagiaan. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan seperti gambaran ideal tersebut. Ada masa ketika hubungan terasa hangat dan menyenangkan, tetapi ada pula periode ketika pasangan lebih sering disibukkan oleh pekerjaan, tanggung jawab keluarga, masalah keuangan, atau perbedaan pendapat.

Di tengah berbagai dinamika itu, muncul sebuah pertanyaan yang terkadang sulit dijawab: apakah aku benar-benar bahagia dalam pernikahan ini?



Pertanyaan tersebut tidak selalu mudah dijawab, bahkan oleh seseorang yang sudah bertahun-tahun hidup bersama pasangannya. Ada orang yang merasa dicintai, tetapi tetap kesepian. Ada pula yang tidak sering bertengkar, tetapi juga tidak merasakan kedekatan emosional. Sebagian orang merasa pernikahannya baik-baik saja karena semua kebutuhan praktis terpenuhi, meskipun kebutuhan emosionalnya tidak mendapatkan perhatian.



Dalam perspektif psikologi, kebahagiaan pernikahan bukan sekadar ketiadaan konflik atau kemampuan mempertahankan hubungan dalam waktu lama. Kebahagiaan juga berkaitan dengan rasa aman, keintiman emosional, penghargaan, komunikasi, kepuasan terhadap hubungan, dan kemampuan pasangan untuk tumbuh bersama.



Kesulitan mengenali kebahagiaan dalam pernikahan bukan berarti seseorang tidak mencintai pasangannya atau pernikahannya pasti bermasalah. Terkadang, hal itu muncul karena perasaan manusia memang kompleks dan hubungan jangka panjang mengalami banyak perubahan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat enam alasan mengapa seseorang bisa kesulitan mengetahui apakah dirinya benar-benar menjalani pernikahan yang bahagia atau tidak menurut psikologi.



1. Kamu Terlalu Terbiasa dengan Keadaan sehingga Menganggap Semuanya Normal



Salah satu alasan seseorang sulit menilai kebahagiaan pernikahannya adalah karena sudah terlalu terbiasa dengan pola kehidupan rumah tangga yang dijalani.



Ketika dua orang hidup bersama selama bertahun-tahun, berbagai kebiasaan perlahan menjadi bagian dari rutinitas. Cara berbicara, pembagian tanggung jawab, cara menyelesaikan masalah, hingga bagaimana pasangan menunjukkan kasih sayang dapat terasa begitu biasa.



Masalahnya, sesuatu yang sudah terbiasa belum tentu sesuatu yang sehat atau membahagiakan.



Misalnya, kamu mungkin terbiasa menjalani hari tanpa percakapan yang mendalam dengan pasangan. Kalian membicarakan pekerjaan, kebutuhan anak, tagihan, dan urusan rumah tangga, tetapi jarang membahas perasaan masing-masing. Karena keadaan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun, kamu mungkin mulai menganggapnya sebagai bagian normal dari pernikahan.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan adaptasi terhadap keadaan atau habituation. Seseorang dapat menjadi kurang peka terhadap pengalaman yang berulang karena sudah terlalu sering mengalaminya.



Akibatnya, ketidakpuasan yang sebenarnya cukup besar bisa terasa seperti sesuatu yang biasa.



Kamu mungkin tidak merasa benar-benar bahagia, tetapi juga tidak merasa cukup tidak bahagia untuk mempertanyakan hubungan tersebut. Selama kehidupan berjalan, tanggung jawab terpenuhi, dan tidak ada pertengkaran besar, kamu memilih untuk tidak memikirkan perasaan sendiri terlalu dalam.



Padahal, pernikahan yang sehat bukan hanya tentang bertahan dalam rutinitas. Hubungan juga membutuhkan perhatian, kedekatan, dan usaha untuk menjaga kualitas interaksi.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: apakah aku merasa nyaman menjalani kehidupan bersama pasangan, atau sekadar sudah terbiasa dengan kehidupan ini?



Perbedaan antara keduanya mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat memberikan gambaran penting mengenai kondisi emosionalmu.



2. Kamu Menganggap Tidak Adanya Pertengkaran sebagai Tanda Kebahagiaan



Banyak orang tumbuh dengan pemahaman bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang jarang mengalami pertengkaran. Karena itu, ketika hubungan terlihat tenang, mereka menganggap semuanya berjalan dengan baik.



Namun, tidak adanya konflik tidak selalu berarti adanya kebahagiaan.



Dalam hubungan jangka panjang, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Dua orang memiliki latar belakang, kebutuhan, kepribadian, dan cara berpikir yang berbeda. Karena itu, konflik terkadang tidak dapat dihindari.



Yang lebih penting bukanlah seberapa sering pasangan bertengkar, melainkan bagaimana mereka menghadapi perbedaan tersebut.



Ada pasangan yang jarang bertengkar karena mampu berkomunikasi dengan baik dan saling menghargai. Namun, ada pula pasangan yang tidak bertengkar karena salah satu atau keduanya memilih memendam perasaan.



Seseorang mungkin menghindari konflik karena takut membuat pasangan marah, khawatir hubungan menjadi renggang, atau tidak ingin dianggap sebagai orang yang banyak menuntut.



Lama-kelamaan, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan emosionalnya.



Ia mungkin terlihat tenang, tetapi sebenarnya menyimpan kekecewaan yang tidak pernah dibicarakan.



Dalam psikologi hubungan, komunikasi terbuka dan kemampuan memperbaiki hubungan setelah konflik merupakan bagian penting dari kualitas pernikahan. Konflik yang diselesaikan dengan saling menghormati bahkan dapat membantu pasangan memahami satu sama lain dengan lebih baik.



Sebaliknya, ketenangan yang dibangun melalui ketakutan, penghindaran, atau pembungkaman perasaan belum tentu mencerminkan hubungan yang sehat.



Karena itu, jangan hanya bertanya apakah kamu dan pasangan sering bertengkar. Tanyakan juga apakah kamu merasa aman untuk mengungkapkan ketidaksetujuan.



Pernikahan yang bahagia tidak mengharuskan kedua orang selalu sepakat. Pernikahan yang sehat memberikan ruang bagi keduanya untuk berbeda tanpa kehilangan rasa hormat.



3. Kamu Terlalu Sibuk Memenuhi Tanggung Jawab hingga Melupakan Kebutuhan Emosional



Pernikahan membawa banyak tanggung jawab. Pasangan perlu memikirkan pekerjaan, penghasilan, kebutuhan rumah tangga, pengasuhan anak, hubungan dengan keluarga besar, dan berbagai urusan lainnya.



Ketika tanggung jawab tersebut semakin banyak, perhatian terhadap hubungan emosional terkadang menjadi berkurang.



Kamu dan pasangan mungkin sudah bekerja keras untuk membangun kehidupan bersama. Kalian berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, membayar berbagai keperluan, menjaga anak, dan memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya.



Dari luar, kehidupan rumah tangga terlihat stabil. Namun, di balik kesibukan tersebut, hubungan emosional mungkin mulai kehilangan perhatian.



Kalian masih tinggal bersama, tetapi jarang menghabiskan waktu berkualitas. Kalian masih berbicara setiap hari, tetapi percakapan hanya berisi urusan praktis. Kalian masih menjalankan peran sebagai suami dan istri, tetapi tidak lagi merasa menjadi teman dekat bagi satu sama lain.



Dalam psikologi, kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain merupakan bagian penting dari kesejahteraan emosional. Hubungan yang bermakna tidak hanya memberikan dukungan praktis, tetapi juga menghadirkan perasaan dipahami, diterima, dan dihargai.



Ketika kebutuhan tersebut terus-menerus terabaikan, seseorang bisa mengalami kesepian meskipun tidak hidup sendirian.



Inilah yang membuat penilaian terhadap kebahagiaan pernikahan menjadi rumit. Kamu mungkin merasa bersyukur karena memiliki pasangan yang bertanggung jawab, tetapi pada saat yang sama merindukan kehangatan emosional yang dahulu terasa lebih mudah ditemukan.



Keduanya dapat hadir secara bersamaan.



Untuk memahami keadaan tersebut, cobalah melihat lebih jauh daripada sekadar pembagian tanggung jawab. Apakah kamu masih memiliki waktu untuk berbicara dari hati ke hati? Apakah pasangan menunjukkan ketertarikan terhadap perasaan dan pengalamanmu? Apakah kalian masih menikmati kebersamaan tanpa harus membicarakan pekerjaan atau kewajiban keluarga?



Kebahagiaan pernikahan tidak hanya dibangun melalui apa yang berhasil dilakukan bersama, tetapi juga melalui bagaimana pasangan saling merasakan kehadiran satu sama lain.



4. Kamu Membandingkan Pernikahan dengan Gambaran Ideal atau Kehidupan Orang Lain



Alasan berikutnya adalah kecenderungan membandingkan kehidupan rumah tangga sendiri dengan gambaran pernikahan yang terlihat sempurna.



Perbandingan dapat muncul dari berbagai sumber. Kamu mungkin melihat pasangan lain yang terlihat romantis, sering bepergian bersama, saling memberikan hadiah, atau menunjukkan perhatian secara terbuka.



Di media sosial, kehidupan rumah tangga orang lain sering kali terlihat menyenangkan. Foto liburan, perayaan ulang tahun pernikahan, kejutan romantis, dan ungkapan kasih sayang dapat menciptakan kesan bahwa hubungan mereka selalu dipenuhi kebahagiaan.



Tanpa disadari, kamu mulai menggunakan kehidupan orang lain sebagai ukuran untuk menilai pernikahan sendiri.



Ketika melihat pasangan lain terlihat mesra, kamu mungkin bertanya-tanya mengapa hubunganmu tidak seperti itu. Ketika mendengar seseorang menceritakan perhatian yang diberikan pasangannya, kamu mulai merasa kurang dihargai.



Dalam psikologi, perbandingan sosial merupakan proses ketika seseorang mengevaluasi dirinya atau kehidupannya dengan membandingkannya terhadap orang lain.



Proses ini sebenarnya merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Namun, perbandingan yang terlalu sering dapat memengaruhi kepuasan dan cara seseorang memandang hubungannya.



Masalah lainnya adalah kamu sering membandingkan keseluruhan kehidupan rumah tanggamu dengan sebagian kecil kehidupan orang lain yang terlihat dari luar.



Kamu tidak mengetahui bagaimana pasangan tersebut menghadapi konflik, bagaimana mereka berkomunikasi ketika mengalami kesulitan, atau apakah mereka juga memiliki masalah yang tidak pernah diperlihatkan kepada orang lain.



Selain itu, gambaran ideal tentang pernikahan dapat membuat seseorang memiliki harapan yang kurang realistis.



Ada yang menganggap pasangan yang tepat seharusnya selalu memahami perasaan tanpa perlu dijelaskan. Ada pula yang percaya bahwa cinta sejati tidak akan pernah mengalami kebosanan atau perubahan.



Padahal, hubungan jangka panjang membutuhkan komunikasi dan penyesuaian. Perasaan cinta dapat berubah bentuk seiring berjalannya waktu, tanpa harus berarti bahwa hubungan tersebut kehilangan makna.



Daripada terus membandingkan pernikahanmu dengan kehidupan orang lain, cobalah mengevaluasi hubungan berdasarkan kebutuhan, nilai, dan pengalaman kalian sendiri.



Pertanyaan yang lebih bermanfaat bukanlah apakah pernikahanmu terlihat lebih bahagia daripada pernikahan orang lain, melainkan apakah hubungan tersebut memberikan rasa aman, penghargaan, dan ruang untuk berkembang bagi kedua pihak.



5. Kamu Sulit Membedakan antara Rasa Syukur, Cinta, Kewajiban, dan Kebahagiaan



Seseorang dapat mencintai pasangannya sekaligus merasa tidak puas dengan beberapa aspek pernikahannya.



Hal ini terkadang membingungkan karena banyak orang menganggap cinta dan kebahagiaan sebagai dua hal yang selalu berjalan beriringan.



Padahal, keduanya tidak sepenuhnya sama.



Kamu mungkin masih menyayangi pasangan karena perjalanan panjang yang sudah dilalui bersama. Kamu menghargai perjuangannya, mengingat berbagai kebaikannya, dan merasa bersyukur atas kehidupan yang telah dibangun.



Namun, ketika memikirkan hubungan sehari-hari, kamu mungkin merasa kurang didengarkan, tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup, atau kehilangan kedekatan yang dahulu pernah ada.



Perasaan tersebut bisa menimbulkan konflik batin.



Di satu sisi, kamu merasa tidak pantas mengeluh karena pasangan memiliki banyak kebaikan. Di sisi lain, kamu menyadari bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.



Dalam psikologi, pengalaman emosional manusia tidak selalu bersifat sederhana atau saling meniadakan. Seseorang dapat merasakan dua emosi yang tampak bertentangan dalam waktu bersamaan.



Kamu bisa bersyukur sekaligus kecewa. Kamu bisa mencintai pasangan sekaligus menginginkan perubahan. Kamu bisa menghargai komitmen pernikahan sekaligus merasa bahwa beberapa aspek hubungan perlu diperbaiki.



Kesulitan muncul ketika kamu menganggap perasaan tidak puas sebagai bukti bahwa dirimu tidak tahu bersyukur.



Padahal, rasa syukur bukan berarti harus mengabaikan kebutuhan pribadi. Menghargai kebaikan pasangan tidak mengharuskanmu menutup mata terhadap masalah yang perlu diselesaikan.



Hal serupa juga berlaku untuk kewajiban. Bertahan dalam pernikahan karena tanggung jawab keluarga, anak, atau komitmen pribadi merupakan keputusan yang kompleks. Namun, menjalankan kewajiban tidak otomatis membuat seseorang merasa bahagia secara emosional.



Cobalah memisahkan beberapa pertanyaan berikut dalam pikiranmu:



Apakah aku masih mencintai dan menghargai pasangan?



Apakah aku merasa aman dan dihormati dalam hubungan ini?



Apakah kebutuhan emosional kami mendapatkan perhatian?



Apakah kami sama-sama berusaha memperbaiki hubungan?



Apakah aku merasa memiliki ruang untuk menjadi diri sendiri?



Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantumu memahami bahwa cinta, rasa syukur, komitmen, dan kepuasan pernikahan saling berkaitan, tetapi bukan hal yang identik.



6. Kamu Takut Mengakui Ketidakbahagiaan karena Tidak Tahu Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya



Terkadang, alasan paling sulit untuk mengenali kebahagiaan dalam pernikahan bukan karena seseorang tidak memahami perasaannya, melainkan karena ia takut terhadap konsekuensi dari pengakuan tersebut.



Mengakui bahwa pernikahan sedang tidak membahagiakan dapat memunculkan banyak pertanyaan.



Apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki? Bagaimana jika pasangan tidak mau berubah? Bagaimana nasib anak-anak? Bagaimana menghadapi keluarga besar? Apakah aku harus bertahan atau mempertimbangkan keputusan lain?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terasa begitu berat sehingga seseorang memilih untuk tidak memikirkannya.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan penghindaran emosional, yaitu kecenderungan menghindari pikiran atau perasaan yang dianggap terlalu menyakitkan atau mengancam.



Penghindaran terkadang memberikan kelegaan sementara. Seseorang tidak perlu menghadapi percakapan sulit, tidak perlu mempertanyakan masa depan, dan tidak perlu mengambil keputusan yang menakutkan.



Namun, jika berlangsung terlalu lama, penghindaran dapat membuat masalah tetap tidak terselesaikan.



Ada pula faktor yang dikenal sebagai status quo bias, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan keadaan yang sudah ada karena perubahan terasa berisiko atau tidak pasti.



Seseorang mungkin terus bertahan dalam pola hubungan yang tidak memuaskan karena kehidupan yang sudah dikenal terasa lebih mudah diprediksi dibandingkan kemungkinan perubahan.



Hal ini tidak berarti bahwa setiap pernikahan yang mengalami ketidakbahagiaan harus diakhiri. Banyak hubungan dapat diperbaiki melalui komunikasi yang lebih sehat, kesediaan memahami kebutuhan masing-masing, dan usaha bersama.



Namun, memperbaiki hubungan membutuhkan keterlibatan kedua pihak. Satu orang tidak dapat terus-menerus memikul seluruh tanggung jawab untuk menciptakan pernikahan yang sehat.



Langkah awalnya adalah berani mengakui apa yang sedang dirasakan tanpa langsung memaksa diri mengambil keputusan besar.



Kamu bisa mulai dengan menuliskan hal-hal yang membuatmu merasa dekat dengan pasangan dan hal-hal yang membuatmu merasa jauh. Setelah itu, pikirkan perubahan kecil yang mungkin dilakukan bersama.



Jika percakapan berdua selalu berakhir dengan pertengkaran atau kebuntuan, konseling pernikahan dapat menjadi ruang yang membantu pasangan memahami pola komunikasi dan kebutuhan masing-masing.



Namun, apabila terdapat kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, atau kontrol yang membahayakan, keselamatan harus menjadi prioritas. Dalam situasi seperti itu, mencari dukungan profesional dan bantuan dari orang atau layanan tepercaya lebih penting daripada memaksakan percakapan bersama.



Mengakui ketidakbahagiaan bukan berarti kamu harus segera mengakhiri pernikahan. Itu bisa menjadi langkah pertama untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan menentukan tindakan yang lebih sehat.



Bagaimana Menilai Apakah Pernikahanmu Membahagiakan?



Setelah memahami berbagai alasan di atas, penting untuk menyadari bahwa kebahagiaan pernikahan tidak selalu dapat diukur melalui satu perasaan atau satu kejadian.



Hubungan yang baik tetap dapat mengalami masa sulit. Pasangan yang saling mencintai tetap bisa kecewa, berbeda pendapat, atau merasa lelah menghadapi tanggung jawab kehidupan.



Karena itu, cobalah menilai kualitas pernikahan melalui pola yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu.



Perhatikan beberapa hal berikut:



1. Apakah kamu merasa aman menjadi diri sendiri?



Kamu tidak harus berpura-pura selalu bahagia atau menyembunyikan pendapat agar pasangan tetap menyukaimu. Hubungan yang sehat memberikan ruang untuk menyampaikan pikiran dan perasaan tanpa ketakutan berlebihan.



2. Apakah kalian saling menghargai?



Perbedaan pendapat seharusnya tidak menjadi alasan untuk merendahkan, mempermalukan, atau mengancam pasangan. Rasa hormat perlu hadir bahkan ketika kalian sedang menghadapi masalah.



3. Apakah kebutuhan emosional mendapatkan perhatian?



Kamu dan pasangan tidak harus selalu memahami satu sama lain dengan sempurna. Namun, seharusnya ada kesediaan untuk mendengarkan, mencoba memahami, dan memberikan dukungan.



4. Apakah konflik dapat diperbaiki?



Pernikahan yang sehat bukan pernikahan tanpa konflik, melainkan hubungan yang memiliki kemampuan untuk membicarakan masalah, meminta maaf, bertanggung jawab, dan memperbaiki perilaku.



5. Apakah kamu masih merasa menjadi bagian dari sebuah tim?



Kehidupan pernikahan seharusnya tidak terasa seperti perjuangan satu orang melawan orang lain. Pasangan perlu memiliki kesediaan untuk bekerja sama menghadapi tantangan kehidupan.



6. Apakah hubungan ini memberikan ruang untuk bertumbuh?



Kamu tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, mempertahankan identitas pribadi, mengejar tujuan, dan menjalani kehidupan di luar peran sebagai pasangan.



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tes untuk menentukan apakah pernikahanmu berhasil atau gagal. Gunakan semuanya sebagai bahan refleksi untuk memahami bagian mana yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang membutuhkan perhatian.



Kesimpulan



Sulit mengetahui apakah kamu menjalani pernikahan yang bahagia atau tidak merupakan pengalaman yang dapat terjadi karena berbagai alasan. Kamu mungkin terlalu terbiasa dengan keadaan, menganggap tidak adanya pertengkaran sebagai tanda keharmonisan, terlalu sibuk memenuhi tanggung jawab, membandingkan hubungan dengan kehidupan orang lain, atau kesulitan membedakan cinta dari kepuasan emosional.



Ketakutan terhadap perubahan juga dapat membuat seseorang menghindari pertanyaan penting mengenai kondisi pernikahannya.



Dalam perspektif psikologi, kebahagiaan pernikahan bukan sekadar tentang bertahan bersama atau memenuhi kewajiban sebagai pasangan. Kebahagiaan juga berkaitan dengan kualitas hubungan yang dibangun setiap hari, termasuk rasa aman, komunikasi, penghargaan, kedekatan emosional, dan kesediaan untuk tumbuh bersama.



Kamu tidak harus memiliki pernikahan yang sempurna untuk merasa bahagia. Kamu juga tidak harus selalu merasa bahagia untuk membuktikan bahwa pernikahanmu memiliki makna.



Yang lebih penting adalah apakah kamu dan pasangan masih memiliki ruang untuk saling mendengarkan, memperbaiki kesalahan, menghormati kebutuhan masing-masing, dan menghadapi kehidupan sebagai dua orang yang saling mendukung.



Jika belakangan ini kamu mulai mempertanyakan kebahagiaan dalam pernikahan, jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Berikan waktu untuk memahami perasaanmu dengan jujur.



