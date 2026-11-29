JawaPos.com - Setiap orang memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang ingin mengembangkan keterampilan baru, membangun karier yang lebih bermakna, meningkatkan kepercayaan diri, memperbaiki kebiasaan, atau menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadinya.

Mungkin kamu sudah lama memiliki keinginan untuk melakukan perubahan. Kamu ingin belajar sesuatu yang baru, memulai bisnis, menekuni hobi, memperbaiki kesehatan, atau mencoba aktivitas yang selama ini hanya tersimpan dalam pikiran.



Kamu bahkan mungkin sudah membayangkan seperti apa kehidupanmu jika semua keinginan tersebut benar-benar terwujud.



Namun, ada satu masalah yang sering terjadi: kamu terus memikirkan perubahan tanpa benar-benar memulainya.



Hari demi hari berlalu, tetapi rencana yang sama masih berada di tempat yang sama. Kamu mengatakan akan memulainya minggu depan, menunggu waktu yang lebih tepat, atau berharap suatu hari nanti memiliki motivasi yang cukup besar untuk mengambil langkah pertama.



Semakin lama menunda, semakin besar pula jarak antara kehidupan yang sedang kamu jalani dan kehidupan yang sebenarnya ingin kamu bangun.



Situasi ini terkadang membuat seseorang merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Kamu mungkin mulai bertanya-tanya mengapa orang lain terlihat mampu berkembang, sementara dirimu masih kesulitan memulai sesuatu yang sebenarnya sangat diinginkan.



Namun, penting untuk memahami bahwa kesulitan memulai pengembangan diri tidak selalu disebabkan oleh kemalasan atau kurangnya ambisi.



Dalam psikologi, perilaku menunda perubahan dapat berkaitan dengan berbagai faktor, seperti ketakutan terhadap kegagalan, perfeksionisme, rendahnya keyakinan terhadap kemampuan diri, konflik tujuan, hingga kesulitan mengatur emosi.



Artinya, terkadang masalahnya bukan karena kamu tidak menginginkan perubahan, melainkan karena ada hambatan psikologis yang membuatmu sulit mengambil tindakan.



Memahami hambatan tersebut merupakan langkah awal untuk membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan keinginanmu.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat enam alasan mengapa kamu belum memulai mengembangkan diri sesuai keinginan menurut perspektif psikologi.



1. Kamu Terlalu Takut Gagal Sebelum Benar-Benar Mencoba



Salah satu alasan paling umum seseorang menunda pengembangan diri adalah ketakutan terhadap kegagalan.



Kamu mungkin memiliki keinginan besar untuk memulai sesuatu, tetapi pada saat yang sama terus membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi.



Misalnya, kamu ingin memulai bisnis kecil-kecilan, tetapi takut kehilangan uang. Kamu ingin mengikuti kursus untuk meningkatkan keterampilan, tetapi khawatir tidak mampu memahami materinya. Kamu ingin mencoba pekerjaan baru, tetapi takut tidak cukup kompeten untuk bersaing dengan orang lain.



Pikiran-pikiran tersebut akhirnya membuatmu memilih untuk tidak melakukan apa pun.



Dalam psikologi, ketakutan terhadap kegagalan dapat berkaitan dengan fear of failure, yaitu kecemasan terhadap kemungkinan mengalami kegagalan dan konsekuensi negatif yang dibayangkan akan mengikutinya.



Bagi sebagian orang, kegagalan bukan sekadar hasil yang tidak sesuai harapan. Mereka menganggapnya sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup pintar, tidak berbakat, atau tidak memiliki kemampuan untuk berhasil.



Akibatnya, mereka lebih memilih bertahan dalam keadaan yang sudah dikenal daripada mengambil risiko mencoba sesuatu yang baru.



Masalahnya, menghindari kegagalan juga berarti menghindari kesempatan untuk belajar.



Bayangkan seseorang yang ingin mengembangkan kemampuan menulis. Dia sudah memiliki banyak ide, tetapi terus menunda menerbitkan tulisannya karena takut mendapatkan kritik.



Setiap kali hendak mulai, dia membayangkan orang lain akan menertawakan hasil pekerjaannya atau menganggap tulisannya tidak berkualitas.



Akhirnya, dia tidak pernah mendapatkan pengalaman yang sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuannya.



Untuk mengatasi hambatan ini, cobalah mengubah cara pandang terhadap kegagalan.



Jangan menganggap setiap kesalahan sebagai penilaian terhadap nilai dirimu. Lihatlah kegagalan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki strategi.



Kamu tidak harus langsung berhasil pada percobaan pertama. Kamu hanya perlu bersedia menjadi pemula dan memberikan kesempatan kepada dirimu untuk belajar.



Terkadang, perkembangan terbesar justru dimulai ketika kamu berhenti menunggu keberanian yang sempurna dan mulai bertindak meskipun masih merasa takut.



2. Kamu Menunggu Semuanya Sempurna Sebelum Memulai



Alasan kedua adalah kecenderungan untuk menginginkan segala sesuatu berjalan sempurna.



Kamu mungkin merasa bahwa pengembangan diri harus dimulai ketika kondisi sudah benar-benar mendukung.



Kamu ingin memiliki jadwal yang teratur sebelum mulai belajar. Kamu ingin membeli peralatan yang lengkap sebelum menekuni hobi. Kamu ingin memiliki modal yang cukup besar sebelum memulai bisnis. Kamu bahkan mungkin ingin memahami seluruh teori sebelum mencoba mempraktikkannya.



Keinginan untuk mempersiapkan diri sebenarnya tidak salah. Persiapan memang dapat membantu seseorang mengurangi kesalahan.



Namun, ketika kebutuhan untuk mempersiapkan diri berubah menjadi tuntutan agar segala sesuatu harus sempurna, persiapan justru dapat menjadi alasan untuk terus menunda.



Dalam psikologi, kecenderungan tersebut sering berkaitan dengan perfectionism atau perfeksionisme.



Perfeksionisme merupakan kecenderungan menetapkan standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri. Dalam bentuk tertentu, seseorang merasa bahwa hasil pekerjaannya harus sempurna dan kesalahan sekecil apa pun merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.



Akibatnya, dia sulit memulai karena selalu merasa belum cukup siap.



Misalnya, kamu ingin mulai berolahraga secara rutin. Namun, kamu terus menunda karena belum memiliki pakaian olahraga yang sesuai, belum menemukan tempat latihan yang ideal, atau belum menyusun program yang benar-benar sempurna.



Padahal, kamu sebenarnya bisa memulai dengan berjalan kaki selama 15 menit setiap hari.



Perfeksionisme dapat membuat seseorang lebih fokus pada hasil ideal daripada proses yang harus dijalani untuk mencapainya.



Untuk mengatasinya, belajarlah menerima konsep bahwa tindakan kecil yang konsisten sering kali lebih bermanfaat daripada rencana besar yang tidak pernah dilakukan.



Kamu tidak harus memiliki semua jawaban sebelum memulai. Sebagian besar keterampilan justru berkembang melalui praktik, evaluasi, dan perbaikan berulang.



Cobalah menerapkan prinsip sederhana: mulailah dengan apa yang kamu miliki, lakukan sesuai kemampuan saat ini, lalu tingkatkan kualitasnya secara bertahap.



Ingatlah bahwa menjadi lebih baik tidak mengharuskanmu menjadi sempurna sejak awal.



3. Kamu Kurang Percaya pada Kemampuan Diri Sendiri



Terkadang, hambatan terbesar dalam mengembangkan diri bukanlah keterbatasan kesempatan, melainkan keyakinan bahwa kamu tidak mampu melakukannya.



Kamu mungkin melihat orang lain berhasil mencapai sesuatu dan langsung berpikir bahwa mereka memiliki bakat, kecerdasan, atau kemampuan yang tidak kamu miliki.



Ketika membandingkan kehidupanmu dengan pencapaian orang lain, kamu mulai meragukan potensi sendiri.



Kamu merasa terlalu tua untuk mempelajari keterampilan baru, terlalu terlambat untuk mengubah karier, atau terlalu biasa untuk mencapai sesuatu yang luar biasa.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan rendahnya self-efficacy atau efikasi diri.



Efikasi diri merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengatur dan melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu.



Konsep ini dikembangkan secara luas oleh psikolog Albert Bandura.



Menurut pendekatan tersebut, keyakinan terhadap kemampuan diri dapat memengaruhi pilihan, usaha, ketekunan, dan respons seseorang ketika menghadapi kesulitan.



Ketika efikasi diri rendah, seseorang mungkin lebih mudah menyerah sebelum mencoba karena sudah menganggap dirinya tidak akan berhasil.



Sebaliknya, seseorang yang memiliki efikasi diri lebih kuat cenderung bersedia mencoba, belajar dari kesalahan, dan mencari strategi alternatif ketika menghadapi hambatan.



Misalnya, dua orang memiliki keinginan yang sama untuk mempelajari bahasa asing.



Orang pertama berpikir bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan bahasa sehingga memilih tidak mencoba. Orang kedua menyadari bahwa belajar akan sulit, tetapi percaya bahwa kemampuannya dapat berkembang melalui latihan.



Perbedaannya bukan berarti orang kedua pasti lebih berbakat. Namun, keyakinannya membuat dia lebih bersedia mengambil tindakan.



Untuk meningkatkan efikasi diri, mulailah membangun pengalaman keberhasilan melalui tujuan-tujuan kecil.



Jika ingin belajar keterampilan baru, jangan langsung menargetkan penguasaan tingkat lanjut. Mulailah dengan materi dasar yang dapat kamu selesaikan.



Setiap keberhasilan kecil dapat menjadi bukti bahwa kamu mampu belajar dan berkembang.



Selain itu, berhentilah menggunakan pencapaian orang lain sebagai ukuran mutlak untuk menilai kemampuanmu.



Kamu tidak harus memiliki perjalanan yang sama dengan orang lain. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa dirimu hari ini sedang bergerak menuju kehidupan yang kamu inginkan.



4. Kamu Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Media sosial membuat kita semakin mudah melihat kehidupan, pencapaian, dan perkembangan orang lain.



Kamu dapat melihat seseorang yang berhasil membangun bisnis, mendapatkan pekerjaan impian, memiliki tubuh yang sehat, menguasai keterampilan tertentu, atau mencapai berbagai tujuan pada usia yang sama denganmu.



Pada satu sisi, hal tersebut dapat menjadi inspirasi. Namun, pada sisi lain, terlalu sering membandingkan diri dapat membuatmu merasa tertinggal.



Kamu mungkin mulai berpikir bahwa perkembanganmu tidak cukup cepat. Kamu merasa sudah terlambat untuk memulai sesuatu karena orang lain terlihat jauh lebih maju.



Akibatnya, alih-alih fokus mengembangkan diri, kamu justru menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan posisi dirimu dibandingkan orang lain.



Dalam psikologi, perilaku ini dapat dijelaskan melalui teori social comparison yang diperkenalkan oleh Leon Festinger.



Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi kemampuan dan pendapatnya dengan membandingkan diri terhadap orang lain.



Perbandingan sosial sebenarnya merupakan proses yang wajar. Kita sering menggunakannya untuk memahami kemampuan, menentukan standar, dan memperoleh informasi tentang lingkungan.



Namun, perbandingan dapat menjadi tidak sehat ketika seseorang terus-menerus menggunakan pencapaian orang lain untuk merendahkan dirinya sendiri.



Misalnya, kamu baru mulai belajar menulis, tetapi melihat seseorang yang sudah menerbitkan puluhan buku. Kamu kemudian merasa bahwa usahamu tidak berarti apa-apa.



Padahal, kamu sedang membandingkan tahap awal perjalananmu dengan hasil dari proses panjang yang telah dijalani orang lain.



Kamu tidak mengetahui seluruh kesulitan, kegagalan, dan pengorbanan yang terjadi sebelum mereka mencapai keberhasilan tersebut.



Untuk mengatasi kebiasaan ini, cobalah mengalihkan fokus dari perbandingan sosial menuju perkembangan pribadi.



Daripada terus bertanya mengapa orang lain sudah berhasil, tanyakan apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menjadi sedikit lebih baik daripada dirimu kemarin.



Batasi pula konsumsi konten yang membuatmu terus merasa tidak cukup baik.



Gunakan pencapaian orang lain sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai alasan untuk meragukan potensi sendiri.



Setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, sumber daya, dan waktu perkembangan yang berbeda.



Kamu tidak harus menjadi orang tercepat untuk memiliki kehidupan yang bermakna.



5. Kamu Memiliki Terlalu Banyak Tujuan sehingga Tidak Tahu Harus Memulai dari Mana



Ada orang yang tidak kekurangan keinginan untuk berkembang. Justru sebaliknya, mereka memiliki terlalu banyak hal yang ingin dilakukan.



Kamu mungkin ingin meningkatkan karier, belajar bahasa asing, membaca lebih banyak buku, berolahraga, membangun bisnis, memperbaiki keuangan, dan mengembangkan keterampilan baru secara bersamaan.



Semua tujuan tersebut terasa penting sehingga kamu kesulitan menentukan prioritas.



Akibatnya, kamu menghabiskan banyak waktu untuk menyusun rencana tanpa benar-benar menjalankan salah satunya.



Dalam psikologi dan ilmu perilaku, kondisi ini dapat berkaitan dengan beban kognitif serta kesulitan pengambilan keputusan.



Ketika seseorang dihadapkan pada terlalu banyak pilihan dan tuntutan sekaligus, proses menentukan tindakan dapat menjadi lebih rumit.



Selain itu, terlalu banyak tujuan yang saling bersaing dapat menyebabkan perhatian dan energi terbagi.



Misalnya, kamu ingin memulai bisnis, mengikuti kursus daring, berolahraga setiap pagi, dan membaca satu buku setiap minggu. Kamu mencoba menjalankan semuanya sekaligus.



Pada minggu pertama, semangatmu masih tinggi. Namun, ketika pekerjaan utama mulai menyita waktu, seluruh rencana tersebut terasa membebani.



Akhirnya, kamu berhenti melakukan semuanya karena merasa tidak mampu mempertahankan jadwal yang telah dibuat.



Untuk mengatasi masalah ini, kamu perlu memahami bahwa mengembangkan diri tidak berarti harus memperbaiki seluruh aspek kehidupan secara bersamaan.



Pilih satu atau dua prioritas yang paling penting untuk kondisi hidupmu saat ini.



Jika tujuan utamamu adalah meningkatkan kemampuan profesional, fokuslah pada keterampilan yang paling relevan dengan pekerjaan atau karier yang ingin kamu bangun.



Jika ingin memperbaiki kesehatan, mulailah dengan membangun kebiasaan olahraga dan tidur yang lebih teratur sebelum menambahkan terlalu banyak target lainnya.



Kamu juga dapat memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dijalankan.



Misalnya, daripada menetapkan target menguasai keterampilan baru dalam tiga bulan, mulailah dengan belajar selama 20 menit setiap hari.



Semakin jelas langkah yang harus dilakukan, semakin kecil kemungkinan kamu merasa kewalahan.



Ingatlah bahwa fokus bukan berarti mengabaikan semua impian lainnya. Fokus berarti memberikan perhatian yang cukup pada hal yang paling penting sebelum beralih ke tujuan berikutnya.



6. Kamu Terlalu Bergantung pada Motivasi dan Belum Membangun Kebiasaan yang Konsisten



Alasan terakhir mengapa kamu belum memulai pengembangan diri adalah karena terlalu menunggu munculnya motivasi.



Kamu mungkin merasa sangat bersemangat setelah membaca buku inspiratif, menonton video motivasi, atau melihat seseorang berhasil mencapai tujuan tertentu.



Pada saat itu, kamu memiliki banyak rencana dan merasa yakin bahwa hidupmu akan segera berubah.



Namun, beberapa hari kemudian, semangat tersebut mulai menghilang.



Kamu kembali merasa malas, lelah, atau tidak memiliki dorongan untuk melakukan apa yang sudah direncanakan.



Akhirnya, kamu menunggu motivasi datang kembali sebelum melanjutkan usaha.



Dalam psikologi, motivasi merupakan faktor yang dapat memengaruhi perilaku, tetapi motivasi tidak selalu hadir dengan intensitas yang sama setiap hari.



Ada kalanya seseorang sangat bersemangat, tetapi ada pula saat ketika dirinya harus melakukan sesuatu meskipun tidak merasa ingin melakukannya.



Karena itu, pengembangan diri tidak seharusnya hanya bergantung pada motivasi sesaat.



Kamu membutuhkan sistem dan kebiasaan yang membantu mempertahankan tindakan dalam jangka panjang.



Konsep pembentukan kebiasaan menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan secara berulang dalam konteks yang relatif konsisten dapat menjadi semakin otomatis seiring waktu.



Misalnya, jika kamu ingin mengembangkan kemampuan membaca, jangan menunggu sampai merasa sangat termotivasi.



Tetapkan waktu membaca selama 10 menit setiap malam sebelum tidur.



Jika ingin meningkatkan kebugaran, mulailah dengan berjalan kaki selama 15 menit setelah bangun tidur atau setelah pulang bekerja.



Jika ingin mengembangkan keterampilan profesional, tentukan jadwal belajar yang realistis dan pertahankan secara bertahap.



Kamu juga bisa menggunakan strategi implementation intentions, yaitu membuat rencana tindakan dengan pola sederhana: jika situasi tertentu terjadi, kamu akan melakukan tindakan tertentu.



Contohnya:



"Setelah sarapan setiap pagi, aku akan belajar bahasa Inggris selama 15 menit."



Rencana yang spesifik seperti ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada keputusan spontan.



Jangan terlalu khawatir jika sesekali melewatkan jadwal. Satu hari yang tidak produktif tidak berarti seluruh proses pengembangan dirimu gagal.



Yang terpenting adalah kembali menjalankan kebiasaan tersebut tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri.



Pada akhirnya, perkembangan pribadi lebih banyak dibangun melalui tindakan kecil yang dilakukan berulang kali daripada semangat besar yang hanya muncul sesekali.



Kesimpulan: Kamu Tidak Harus Menunggu Menjadi Siap untuk Mulai Mengembangkan Diri



Mengembangkan diri sesuai keinginan merupakan perjalanan yang membutuhkan kesadaran, keberanian, dan konsistensi.



Jika selama ini kamu belum memulai perubahan yang diinginkan, bukan berarti kamu tidak memiliki potensi atau tidak cukup disiplin.



Mungkin ada ketakutan terhadap kegagalan yang membuatmu ragu. Mungkin kamu terlalu menuntut kesempurnaan, kurang percaya terhadap kemampuan sendiri, terlalu sering membandingkan diri, memiliki terlalu banyak tujuan, atau masih bergantung pada motivasi yang mudah berubah.



Enam alasan tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam pengembangan diri tidak selalu berasal dari keadaan luar. Terkadang, hambatan terbesar justru berasal dari cara kita memandang diri sendiri dan menghadapi ketidakpastian.



Namun, kabar baiknya adalah pola-pola tersebut dapat dipahami dan perlahan diubah.



Kamu tidak harus mengubah seluruh kehidupan dalam satu hari. Kamu juga tidak perlu memiliki rencana yang sempurna sebelum mengambil langkah pertama.



Mulailah dengan menentukan satu hal yang benar-benar ingin kamu kembangkan. Buat langkah sederhana, tetapkan waktu untuk melakukannya, dan berikan dirimu kesempatan untuk belajar melalui proses.



Jangan terlalu sibuk memikirkan seberapa jauh perjalanan orang lain. Fokuslah pada apa yang dapat kamu lakukan dengan kemampuan dan sumber daya yang kamu miliki sekarang.



Sebab, kehidupan yang kamu inginkan tidak dibangun hanya melalui harapan, tetapi melalui keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari.



