JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan romantis, terkadang seseorang melakukan sesuatu yang membuat pasangannya merasa sedang diuji. Misalnya, pasangan tiba-tiba menjadi lebih dingin, sengaja tidak membalas pesan, mempertanyakan seberapa besar rasa cinta, menunjukkan kecemburuan, atau menciptakan situasi tertentu untuk melihat bagaimana kita akan bereaksi.

Perilaku seperti ini sering kali membuat seseorang kebingungan. Apakah pasangan sedang membutuhkan perhatian? Apakah ia merasa tidak aman dalam hubungan? Apakah ia ingin memastikan bahwa dirinya benar-benar dicintai? Atau justru sedang mencoba mengendalikan hubungan melalui permainan emosi?



Menghadapi pasangan yang sedang menguji cinta bukan perkara sederhana. Jika terlalu mengikuti semua keinginannya, kita bisa kehilangan batasan pribadi. Namun, jika merespons dengan kemarahan atau sikap tidak peduli, kesalahpahaman mungkin semakin besar.



Dalam perspektif psikologi, perilaku menguji cinta dapat berkaitan dengan berbagai hal, seperti kebutuhan akan kepastian emosional, rasa takut ditinggalkan, pengalaman hubungan masa lalu, pola keterikatan, atau kesulitan mengungkapkan kebutuhan secara langsung.



Meskipun demikian, tidak semua perilaku yang terasa seperti ujian memiliki alasan psikologis yang sama. Ada pasangan yang sebenarnya sedang mencari kepastian, tetapi ada pula yang menggunakan ujian emosional sebagai cara untuk mendapatkan kendali.



Karena itu, penting untuk menanggapi perilaku tersebut dengan tenang, memahami kebutuhan di baliknya, sekaligus tetap menjaga harga diri dan kesehatan emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11), terdapat tujuh cara menanggapi pasangan yang sedang menguji cintamu menurut psikologi.



1. Tetap Tenang dan Jangan Langsung Bereaksi secara Emosional



Ketika pasangan melakukan sesuatu yang terasa seperti ujian cinta, reaksi pertama yang muncul mungkin berupa kemarahan, kecemasan, kekecewaan, atau keinginan untuk segera membuktikan kesetiaan.



Misalnya, pasangan tiba-tiba tidak membalas pesan selama berjam-jam meskipun biasanya selalu memberikan kabar. Kamu mulai bertanya-tanya apakah ia sedang marah, kehilangan ketertarikan, atau sengaja ingin melihat apakah kamu akan mencarinya.



Dalam situasi seperti ini, kamu mungkin terdorong untuk mengirim banyak pesan, menelepon berkali-kali, atau memberikan penjelasan panjang tentang betapa besar rasa cintamu.



Namun, bereaksi ketika emosi sedang memuncak sering kali membuat situasi menjadi lebih rumit.



Dalam psikologi, kemampuan mengelola respons emosional berkaitan dengan regulasi emosi. Kemampuan ini membantu seseorang mengenali perasaan yang muncul, memahami penyebabnya, dan memilih respons yang lebih tepat daripada sekadar mengikuti dorongan sesaat.



Ketika merasa sedang diuji, cobalah berhenti sejenak sebelum memberikan respons.



Tanyakan kepada diri sendiri: apa yang sebenarnya sedang aku rasakan? Apakah aku marah karena perilaku pasangan, takut kehilangan hubungan, atau merasa tidak dihargai?



Mengenali emosi sendiri dapat membantumu membedakan antara fakta dan asumsi.



Faktanya, pasangan belum membalas pesan. Namun, anggapan bahwa ia sengaja mengabaikanmu untuk menguji cinta belum tentu benar.



Setelah lebih tenang, kamu dapat menghubunginya dengan cara yang tidak menyerang.



Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Aku memperhatikan akhir-akhir ini komunikasi kita sedikit berbeda. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan."



Respons seperti ini membuka ruang percakapan tanpa langsung menuduh pasangan memiliki niat buruk.



Menjaga ketenangan bukan berarti membiarkan semua perilakunya. Justru, ketenangan membantumu menyampaikan batasan dan perasaan dengan lebih jelas.



2. Cari Tahu Kebutuhan Emosional yang Berada di Balik Perilakunya



Terkadang, perilaku menguji cinta muncul karena seseorang kesulitan menyampaikan kebutuhan emosional secara langsung.



Pasangan mungkin ingin merasa diperhatikan, tetapi tidak tahu bagaimana meminta perhatian. Ia mungkin membutuhkan kepastian, tetapi merasa malu jika harus mengatakannya. Akhirnya, ia melakukan sesuatu yang membuatmu bereaksi untuk melihat apakah dirinya masih penting bagimu.



Sebagai contoh, pasangan sengaja mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkanmu, padahal sebenarnya ingin mengetahui apakah kamu akan tetap menunjukkan perhatian.



Ada pula pasangan yang sengaja membuatmu cemburu karena ingin memastikan bahwa kamu masih memiliki ketertarikan terhadapnya.



Dalam perspektif psikologi, perilaku semacam ini terkadang berkaitan dengan rasa tidak aman dalam hubungan atau relationship insecurity.



Seseorang yang merasa tidak aman mungkin lebih sering mencari tanda-tanda bahwa dirinya dicintai dan diterima. Namun, karena tidak mampu mengomunikasikan kebutuhan tersebut secara sehat, ia justru menggunakan perilaku tidak langsung.



Hal ini dapat membuat hubungan terasa melelahkan jika berlangsung terus-menerus.



Untuk menanggapinya, cobalah mencari tahu apa yang sebenarnya ia butuhkan.



Kamu dapat bertanya dengan lembut:



"Apa yang membuatmu merasa kurang yakin dengan hubungan kita?"



"Apakah ada sesuatu yang belakangan ini membuatmu merasa kurang diperhatikan?"



"Bagaimana caraku menunjukkan kasih sayang agar kamu merasa lebih dihargai?"



Pertanyaan semacam ini dapat membantu pasangan mengungkapkan perasaan yang mungkin selama ini disembunyikan.



Namun, penting untuk diingat bahwa memahami kebutuhan emosional pasangan bukan berarti kamu harus memenuhi semua keinginannya.



Kamu boleh memberikan perhatian dan kepastian, tetapi pasangan juga perlu belajar menyampaikan kebutuhannya secara langsung.



Hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat satu orang terus-menerus menebak apa yang diinginkan orang lain.



3. Tunjukkan Kasih Sayang dengan Konsisten, Bukan dengan Pembuktian yang Berlebihan



Ketika pasangan mempertanyakan cintamu, mungkin muncul keinginan untuk melakukan berbagai hal agar ia kembali merasa yakin.



Kamu bisa mengirim pesan lebih sering, memberikan hadiah, membatalkan rencana pribadi, atau terus-menerus menjelaskan bahwa kamu tidak akan meninggalkannya.



Sesekali memberikan perhatian tambahan tentu tidak salah. Namun, jika kamu merasa harus terus membuktikan cinta agar pasangan tidak marah atau menjauh, hubungan dapat berubah menjadi pola yang melelahkan.



Dalam psikologi hubungan, konsistensi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan.



Kasih sayang tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata romantis atau tindakan besar. Perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali memiliki makna yang lebih kuat.



Misalnya, menepati janji, memberikan kabar ketika diperlukan, mendengarkan pasangan ketika sedang bercerita, menghormati kesepakatan, dan menunjukkan kepedulian ketika ia mengalami kesulitan.



Hal-hal tersebut membantu menciptakan pengalaman bahwa hubungan dapat diandalkan.



Namun, konsistensi juga harus berjalan dua arah.



Kamu tidak harus selalu menjadi pihak yang menghubungi lebih dahulu, meminta maaf, mengalah, atau mencari cara untuk memperbaiki suasana hati pasangan.



Jika pasangan sedang meragukan hubungan, kamu dapat menunjukkan kepedulian tanpa kehilangan keseimbangan dalam kehidupan pribadi.



Katakan bahwa kamu menyayanginya dan bersedia membangun hubungan yang lebih baik, tetapi kamu juga mengharapkan usaha yang sama darinya.



Misalnya:



"Aku mencintaimu dan ingin hubungan ini berjalan dengan baik. Aku akan berusaha menunjukkan perhatian, tetapi aku juga ingin kita sama-sama membangun rasa percaya."



Dengan begitu, cinta tidak berubah menjadi perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling banyak berkorban.



Kasih sayang yang sehat tumbuh dari konsistensi, kejujuran, dan tanggung jawab bersama, bukan dari tuntutan pembuktian tanpa akhir.



4. Komunikasikan Batasan agar Ujian Cinta Tidak Berubah Menjadi Permainan Emosional



Tidak semua perilaku yang disebut sebagai ujian cinta dapat dianggap sebagai bentuk perhatian atau kebutuhan akan kepastian.



Ada perilaku yang justru dapat melukai hubungan, seperti sengaja menghilang untuk membuat pasangan cemas, mengancam perpisahan setiap kali bertengkar, memancing kecemburuan, atau memberikan perlakuan dingin sebagai hukuman.



Jika hal-hal tersebut terjadi berulang kali, penting untuk menetapkan batasan yang jelas.



Dalam psikologi, batasan pribadi atau personal boundaries membantu seseorang memahami perilaku apa yang dapat diterima dan apa yang dapat merugikan kesejahteraan emosionalnya.



Batasan bukan berarti menolak pasangan atau tidak mau berkompromi. Batasan merupakan cara untuk menjaga hubungan tetap menghormati kebutuhan kedua pihak.



Misalnya, kamu dapat menyampaikan:



"Aku bersedia membicarakan apa pun yang membuatmu merasa tidak aman. Namun, aku tidak nyaman jika kamu sengaja membuatku cemburu untuk menguji perasaanku."



Atau:



"Kalau kamu membutuhkan waktu sendiri, aku bisa menghargainya. Tetapi, aku berharap kamu menyampaikannya dengan jelas, bukan menghilang tanpa penjelasan."



Penting untuk menyampaikan batasan dengan tegas tetapi tidak merendahkan pasangan.



Kamu tidak perlu membalas perilakunya dengan permainan yang sama. Jika ia sengaja membuatmu cemburu, bukan berarti kamu harus melakukan hal serupa. Jika ia sengaja tidak membalas pesan, kamu tidak harus membalas dengan menghilang lebih lama.



Membalas permainan emosional hanya akan memperkuat pola hubungan yang tidak sehat.



Batasan yang baik juga perlu disertai tindakan yang konsisten. Jika kamu sudah menyampaikan bahwa suatu perilaku tidak dapat diterima, jangan terus-menerus mengabaikan dampaknya hanya karena takut kehilangan pasangan.



Hubungan yang sehat membutuhkan rasa hormat, bukan hanya rasa cinta.



5. Jangan Mengorbankan Harga Diri Hanya untuk Membuat Pasangan Yakin



Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang merasa cintanya sedang diuji adalah menganggap bahwa ia harus melakukan apa pun agar pasangan tidak pergi.



Akibatnya, ia mulai mengabaikan kebutuhan pribadi, mengurangi hubungan sosial, meninggalkan aktivitas yang disukai, atau terus meminta maaf meskipun tidak melakukan kesalahan.



Pada awalnya, tindakan tersebut mungkin terlihat seperti pengorbanan demi cinta. Namun, jika dilakukan secara terus-menerus, seseorang dapat kehilangan keseimbangan antara hubungan dan identitas pribadinya.



Dalam psikologi, harga diri berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai dan menghargai dirinya sendiri.



Hubungan romantis memang dapat memengaruhi harga diri. Dukungan dan penerimaan dari pasangan dapat membantu seseorang merasa lebih berharga. Sebaliknya, hubungan yang dipenuhi penolakan, penghinaan, atau tuntutan emosional dapat membuat seseorang mulai meragukan dirinya sendiri.



Karena itu, ketika pasangan menguji cintamu, jangan langsung menganggap bahwa semua masalah harus diselesaikan dengan mengorbankan diri sendiri.



Kamu tetap memiliki hak untuk beristirahat, bertemu teman, mengejar tujuan pribadi, dan menyampaikan pendapat.



Mencintai seseorang tidak berarti harus selalu tersedia setiap saat.



Kamu juga tidak harus membuktikan kesetiaan dengan menyerahkan seluruh privasi atau menerima perlakuan yang menyakitkan.



Cobalah menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama pasangan. Tetap lakukan kegiatan yang membuatmu berkembang dan pertahankan hubungan sosial yang sehat.



Jika pasangan merasa tidak aman, bicarakan kebutuhan tersebut. Namun, jangan menjadikan ketakutannya sebagai alasan untuk menghilangkan kebebasan dan martabatmu.



Cinta yang sehat seharusnya membuat dua orang merasa lebih aman untuk menjadi diri sendiri, bukan membuat salah satunya merasa harus kehilangan dirinya agar tetap diterima.



6. Ajak Pasangan Membangun Kepercayaan melalui Percakapan yang Jujur



Kepercayaan tidak terbentuk hanya melalui janji bahwa seseorang akan selalu setia. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman berulang ketika kedua pihak menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi.



Jika pasangan sering menguji cintamu, mungkin ada masalah kepercayaan yang belum dibicarakan dengan baik.



Bisa jadi ia pernah mengalami pengkhianatan dalam hubungan sebelumnya. Bisa pula ada pengalaman di antara kalian yang membuat salah satu pihak merasa tidak aman.



Namun, pengalaman masa lalu tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus-menerus menghukum pasangan saat ini.



Langkah yang lebih sehat adalah membicarakan sumber ketidakpercayaan tersebut.



Pilih waktu ketika kalian berdua sedang tenang. Hindari memulai percakapan ketika salah satu pihak sedang marah atau merasa diserang.



Gunakan kalimat yang menjelaskan pengalaman pribadi, bukan tuduhan.



Contohnya:



"Ketika kamu sengaja tidak memberikan kabar, aku merasa bingung dan khawatir. Aku ingin memahami apa yang sedang terjadi daripada terus menebak-nebak."



Kamu juga bisa mengajak pasangan membicarakan apa arti kepercayaan bagi masing-masing.



Bagi seseorang, kepercayaan mungkin berarti mendapatkan kabar secara teratur. Bagi orang lain, kepercayaan berarti diberikan ruang pribadi tanpa harus selalu menjelaskan setiap aktivitas.



Perbedaan pemahaman tersebut perlu dibicarakan agar tidak berubah menjadi sumber konflik.



Jika ada kesalahan yang memang pernah dilakukan, akui dan bahas cara memperbaikinya. Namun, membangun kembali kepercayaan juga membutuhkan kesediaan pasangan untuk tidak terus-menerus menggunakan kesalahan lama sebagai alat untuk mengendalikan hubungan.



Apabila pola ini sulit diubah, konseling pasangan dapat membantu kalian memahami dinamika hubungan dan mengembangkan cara berkomunikasi yang lebih sehat.



Kepercayaan bukan sesuatu yang dapat dipaksakan. Ia perlu dibangun bersama melalui perilaku yang dapat diandalkan.



7. Evaluasi Pola Hubungan dan Jangan Menganggap Semua Ujian sebagai Bukti Cinta



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah mengevaluasi apakah perilaku pasangan hanya muncul sesekali atau sudah menjadi pola hubungan yang berulang.



Tidak semua tindakan yang terasa seperti ujian cinta harus langsung dianggap sebagai tanda hubungan yang buruk.



Seseorang mungkin sedang mengalami masa sulit, merasa tidak aman, atau belum memiliki kemampuan komunikasi emosional yang baik. Dalam situasi seperti itu, percakapan dan usaha bersama dapat membantu memperbaiki hubungan.



Namun, ada perbedaan antara seseorang yang sesekali membutuhkan kepastian dan seseorang yang terus-menerus menggunakan tekanan emosional untuk mengendalikan pasangannya.



Perhatikan apakah pasangan bersedia mendengarkan ketika kamu menyampaikan ketidaknyamanan. Apakah ia mampu mengakui kesalahannya? Apakah ada perubahan setelah kalian membicarakan masalah?



Atau justru ia selalu menyalahkanmu, mengulang perilaku yang sama, dan membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu menetapkan batasan?



Dalam psikologi hubungan, pola interaksi yang berulang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kualitas hubungan daripada satu kejadian yang berdiri sendiri.



Kamu juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dirimu.



Apakah kamu semakin sering merasa cemas ketika menerima pesan darinya? Apakah kamu takut menyampaikan pendapat karena khawatir akan dihukum dengan sikap diam? Apakah kamu merasa harus selalu membuktikan kesetiaan meskipun sudah menunjukkan komitmen?



Jika hubungan membuatmu terus-menerus merasa takut, tidak berharga, atau kehilangan kendali atas kehidupan pribadi, keadaan tersebut perlu diperhatikan secara serius.



Ancaman, intimidasi, penghinaan, pemantauan berlebihan, isolasi dari teman dan keluarga, serta kontrol terhadap kehidupan pribadi bukanlah bentuk cinta yang sehat.



Kamu berhak mencari dukungan dari orang tepercaya atau tenaga profesional untuk memahami situasi yang sedang dihadapi. Jika terdapat ancaman atau kekerasan, utamakan keselamatan dan jangan merasa harus menyelesaikan semuanya sendirian.



Ingatlah bahwa cinta tidak seharusnya menjadi alasan untuk menerima perlakuan yang terus-menerus menyakitkan.



Mengapa Seseorang Suka Menguji Cinta Pasangannya?



Untuk memahami perilaku pasangan dengan lebih baik, kita perlu melihat beberapa kemungkinan faktor psikologis yang dapat melatarbelakanginya.



Pertama, rasa takut ditinggalkan.



Sebagian orang memiliki kekhawatiran yang kuat bahwa pasangan akan meninggalkan mereka. Kekhawatiran ini dapat membuat mereka terus mencari kepastian mengenai perasaan pasangannya.



Kedua, pengalaman hubungan masa lalu.



Seseorang yang pernah dikhianati, ditolak, atau mengalami hubungan yang tidak stabil mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kepercayaan dalam hubungan baru.



Ketiga, pola keterikatan yang tidak aman.



Dalam teori keterikatan, pengalaman hubungan awal dan pengalaman emosional sepanjang kehidupan dapat memengaruhi cara seseorang membangun kedekatan. Sebagian orang cenderung merasa cemas ketika hubungan terasa tidak pasti, sedangkan sebagian lainnya justru menjaga jarak ketika hubungan semakin dekat.



Pola keterikatan bukan diagnosis dan tidak menentukan bahwa seseorang akan selalu berperilaku dengan cara tertentu. Pola tersebut dapat berubah melalui pengalaman hubungan yang lebih sehat dan proses pengembangan diri.



Keempat, kesulitan mengomunikasikan kebutuhan.



Ada orang yang belum terbiasa mengungkapkan rasa takut, kecewa, atau kebutuhan akan perhatian secara langsung. Akibatnya, mereka menggunakan tindakan tidak langsung untuk mendapatkan respons pasangan.



Kelima, keinginan mengendalikan hubungan.



Tidak semua perilaku menguji cinta berasal dari rasa takut atau ketidakamanan. Dalam beberapa kasus, seseorang sengaja menggunakan kecemburuan, ancaman, atau penarikan kasih sayang untuk membuat pasangannya tunduk pada keinginannya.



Karena itu, penting untuk tidak terburu-buru memberikan pembenaran psikologis terhadap perilaku yang merugikan.



Memahami alasan seseorang melakukan sesuatu berbeda dengan membenarkan tindakannya.



Kesimpulan



Menghadapi pasangan yang sedang menguji cinta membutuhkan ketenangan, pemahaman, dan kemampuan menjaga batasan pribadi. Kamu dapat memulainya dengan mengendalikan reaksi emosional, mencari tahu kebutuhan di balik perilakunya, menunjukkan kasih sayang secara konsisten, dan membangun komunikasi yang lebih terbuka.



Namun, jangan sampai keinginan untuk mempertahankan hubungan membuatmu mengorbankan harga diri atau menerima permainan emosional yang terus-menerus menyakitkan.



Dalam perspektif psikologi, rasa aman dan kepercayaan merupakan bagian penting dari hubungan romantis. Keduanya tidak tumbuh melalui ujian yang tidak berkesudahan, melainkan melalui kejujuran, konsistensi, penghargaan, dan tanggung jawab bersama.



Jika pasangan membutuhkan kepastian, kalian dapat membicarakannya. Jika ada luka masa lalu, kalian dapat berusaha memahaminya. Jika terdapat masalah kepercayaan, kalian dapat mencari jalan untuk membangunnya kembali.



Namun, usaha tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada satu orang.



Pada akhirnya, kamu tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa dirimu layak dicintai. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling kuat menghadapi ujian, melainkan tentang bagaimana dua orang menciptakan ruang yang membuat keduanya merasa aman, dihargai, dan diterima.



