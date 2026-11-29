JawaPos.com-Terlalu bergantung secara emosinal kepada orang lain kerap berujung pada kekecewaan.

Terlebih jika anda menaruh harapan yang terlalu tinggi, dan menganggap bahwa mereka mampu memahami kebutuhan, perasaan, serta keinginan anda tanpa perlu memberi tahu.

Padahal, menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (29/1) meskipun ekspektasi tersebut terasa wajar, namun terus menerus menuntut mereka menjadi sosok yang sempurna justru dapat membuat hubungan terasa membosankan.

Berikut tanda-tanda bahwa anda terlalu bergantung secara emosional kepada orang lain, yang dapat berisiko membuat anda kecewa.

Terus menerus meminta kepastian, tanpa pernah merasa cukup

Kondisi ini sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan kemampuan orang lain dalam memberikan dukungan, tetapi bisa berhubungan dengan pola perilaku yang dipengaruhi pengalaman traumatis.

Seseorang yang memiliki kecemasan, ketakutan akan ditinggalkan, atau masalah mental health mungkin terus mencari kepastian karena sedang berusaha menenangkan dirinya sendiri.

Sayangnya, cara ini biasanya hanya memberikan kelegaan sementara. Rasa cemas atau tidak aman dapat kembali muncul karena sumber masalah yang mendasarinya belum benar-benar ditangani.

Mengharapkan orang lain memahami kebutuhan

Pemikiran tersebut menunjukkan ekspektasi bahwa orang lain harus mampu memahami keinginan dan perasaan anda tanpa perlu penjelasan secara langsung.

Dalam hubungan yang sehat, komunikasi terbuka merupakan salah satu cara agar kebutuhan setiap individu dapat dipahami dan dipenuhi.

Namun, komunikasi juga harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Setiap orang perlu bersedia menyampaikan kebutuhan dan perasaannya secara jelas.

Mood swing mempengaruhi suasana di sekitar

Seseorang yang menggantungkan kondisi emosionalnya pada orang lain terkadang sering merasa kesulitan mengelola suasana hati yang negatif.

Kebahagiaan mereka seolah menjadi pengingat terhadap hal-hal yang tidak anda miliki atau tidak mampu rasakan saat itu.

Padahal, pola perilaku tersebut dapat menjadi bentuk dari sikap egois karena anda secara tidak langsung menuntut orang lain ikut menanggung emosi negatif yang sedang dialami.

Merasa ditolak

Mereka mungkin menganggap batasan sebagai tembok yang sengaja dibuat untuk menjauhkan diri atau menolak kehadiran seseorang.

Padahal, batasan pribadi sebenarnya dapat dipahami sebagai bentuk penyaringan mengenai bagaimana orang lain boleh memperlakukan kita.

Batasan diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan emosional seseorang.

Menghukum orang lain secara emosional

Salah satu bentuknya adalah memberikan hukuman emosional seperti mendiamkan seseorang atau melakukan silent treatment.

Perilaku ini digunakan untuk memanipulasi orang lain supaya mau menuruti keinginan tertentu.

Kebiasaan mendiamkan seseorang, menghindari pembicaraan, atau mengatakan kalimat tertentu justru dapat merusak hubungan secara perlahan.

Menganggap orang yang menyakiti juga bertanggung jawab merubah keadaan

Pola pikir ini dapat membuat seseorang terjebak dalam kekecewaan dan penderitaan emosional dalam waktu lama.

Kenyataannya, tidak semua orang yang melakukan kesalahan akan merasa bersalah atau bersedia memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan.

Salah satu hal yang tersulit adalah belajar memaafkan seseorang yang tidak pernah minta maaf.

Tidak bisa menerima saat seseorang sedang emosional

Jika anda menjadikan orang lain sebagai penentu kondisi emosional, maka anda mungkin akan merasa terdorong untuk segera memperbaiki keadaan setiap kali seseorang menunjukkan ketidakpuasan terhadap diri anda.