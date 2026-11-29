JawaPos.com-Terkadang seseorang memilih untuk menyimpan masalahnya sendiri karena tidak ingin menjadi beban orang lain.

Mereka berusaha terlihat baik-baik saja, enggan meminta bantuan, dan menarik diri saat sedang menghadapi masa-masa sulit.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (29/11) terdapat beberapa perilaku yang tanpa disadari membuat seseorang terlihat menarik diri dari lingkungan sekitarnya.

Perilaku tersebut kerap menciptakan jarak dalam hubungan sosial yang membuat orang lain merasa segan untuk mendekati mereka.

Menunggu orang lain menawarkan bantuan

Sebagian orang memilih menunggu orang lain menyadari kesulitan daripada mengungkapkan bahwa mereka sedang membutuhkan bantuan.

Padahl, banyak orang yang sebenarnya bersedia membantu saat mengetahui seseorang sedang menghadapi kesulitan.

Namun, mereka belum tentu bisa menyadari kebutuhan tersebut saat tidak diberi tahu secara langsung.

Sering berkata “Jangan khawatirkan aku”

Mereka mungkin sedang menghadapi masalah besar, tetapi memilih mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja karena tidak ingin membuat orang lain ikut terbebani.

Seseorang akan menyembunyikan kesedihan, kelelahan, dan kesulitan yang sedang dialami demi membuat orang lain merasa tenang.

Kebiasaan ini justru membuat mereka mengorbankan kesejahteraan diri sendiri sekaligus menjauhkan orang-orang yang sebenarnya ingin memberikan dukungan.

Menarik diri saat menghadapi masalah

Mereka mungkin akan berpikir bahwa menyimpan masalah sendiri merupakan bentuk kepedulian supaya orang lain tidak ikut terbebani.

Padahal, orang-orang terdekat mungkin justru ingin mengetahui kondisi mereka supaya bisa memberikan dukungan.

Jika seseorang yang anda kenal menunjukkan perubahan perilaku seperti ini, tidak ada salahnya menghubunginya dan menanyakan bagaimana kabarnya.

Menganggap sepele masalah orang lain

Saat seseorang bertanya mengenai kondisi anda, mereka mungkin hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan menawarkan bantuan jika diperlukan.

Namun, orang yang takut menjadi beban cenderung terus meyakinkan orang lain bahwa dirinya mampu mengatasi semuanya sendiri.

Akibatnya, orang-orang di sekitarnya mungkin berhenti bertanya atau menawarkan pertolongan karena menganggap anda memang tidak membutuhkannya.

Membatasi percakapan

Sebagian orang selalu berusaha menjaga percakapan tetap ringan meskipun sedang menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya.

Jika percakapan selalu berhenti pada pembahasan ringan, hubungan tersebut mungkin akan sulit berkembang menjadi lebih dekat.

Sesekali, cobalah membagikan cerita atau perasaan yang sedang anda alami kepada orang yang dipercaya. Keterbukaan kecil bisa membantu membangun hubungan yang lebih bermakna.

Menghindari cerita kerentanan

Ada orang yang enggan mengungkapkan ketakutannya karena khawatir tidak dianggap dewasa, lemah, atau tidak mampu menghadapi kehidupan.

Mereka memilih menyimpan kekhawatiran sendiri meskipun sebenarnya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan dan memberikan dukungan.

Padahal, merasa takut bukan berarti seseorang bersikap tidak mandiri. Perasaan tersebut justru menunjukkan bahwa ada ketidakpastian yang sedang dihadapi.

Terus memendam kekhawatiran, tekanan emosional bisa semakin menumpuk sampai akhirnya sulit untuk dikendalikan.

Sering berkata “Tidak apa-apa”