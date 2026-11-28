JawaPos.com – Komunikasi seharusnya menjadi kegiatan yang menyenangkan karena setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan saling bertukar cerita.

Namun, suasana bisa berubah tidak nyaman ketika salah satu pihak terlalu mementingkan dirinya sendiri. Alih-alih menciptakan percakapan yang menyenangkan, orang tersebut justru berusaha menguasai pembicaraan.

Sikap egois dalam komunikasi tidak selalu ditunjukkan melalui perkataan kasar atau tindakan yang terang-terangan. Terkadang, perilaku tersebut muncul dalam kebiasaan sederhana, seperti tidak mau mendengarkan, memotong pembicaraan, hingga terus membandingkan pengalaman pribadi.

Jika dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat membuat lawan bicara merasa tidak dihargai, kehilangan minat untuk bercerita, bahkan memilih menjauh dari interaksi tersebut.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sepuluh kebiasaan yang sering ditunjukkan orang egois ketika terlibat dalam sebuah percakapan. Berikut tanda-tandanya yang perlu diketahui.

1. Selalu Mengarahkan Pembicaraan Kembali kepada Dirinya

Salah satu perilaku yang mudah dikenali dari orang egois adalah kebiasaannya menjadikan dirinya sebagai pusat setiap percakapan.

Ketika orang lain mulai menceritakan pengalaman pribadi, mereka justru sibuk mencari kesempatan untuk membahas kisah serupa yang pernah dialami.

Misalnya, saat seseorang mengeluhkan kelelahan setelah bekerja, mereka langsung membandingkannya dengan aktivitas pribadi yang dianggap jauh lebih melelahkan.

Begitu pula ketika lawan bicara menceritakan pengalaman menyenangkan, mereka segera mengambil alih pembicaraan dengan kisah miliknya sendiri.

Kebiasaan tersebut membuat orang lain merasa ceritanya tidak dianggap penting karena perhatian selalu kembali kepada satu orang.

2. Gemar Memotong Pembicaraan

Berbicara secara bergantian merupakan salah satu dasar komunikasi yang sehat. Sayangnya, orang yang egois sering kali kesulitan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyelesaikan kalimatnya.

Mereka cenderung menyela sebelum lawan bicara selesai menyampaikan pendapat. Hal ini biasanya terjadi karena terlalu ingin mengungkapkan pemikiran sendiri tanpa mempertimbangkan kenyamanan orang lain.

Bahkan, ketika seseorang masih berbicara, mereka sudah sibuk menyusun tanggapan yang ingin disampaikan.

Jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut dapat memberikan kesan bahwa pendapat pribadi jauh lebih penting dibandingkan apa yang sedang disampaikan orang lain.

3. Mendengarkan Hanya untuk Menyiapkan Jawaban

Tidak semua orang yang terlihat memperhatikan pembicaraan benar-benar memahami apa yang sedang disampaikan lawan bicaranya.

Sebagian orang hanya mendengarkan untuk menemukan kesempatan memberikan tanggapan, nasihat, atau menceritakan pengalaman pribadi.

Mereka mungkin terlihat mengangguk dan menunjukkan ekspresi tertarik. Namun, perhatian sebenarnya tidak sepenuhnya tertuju pada isi cerita.

Ketika lawan bicara selesai berbicara, mereka langsung mengubah arah pembahasan sesuai keinginan sendiri.

Padahal, komunikasi yang baik bukan hanya tentang kemampuan berbicara, tetapi juga kesediaan memahami sudut pandang orang lain.

4. Menganggap Percakapan sebagai Ajang Persaingan

Orang egois terkadang memandang percakapan sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lain.

Ketika seseorang menceritakan keberhasilannya, mereka merasa perlu menunjukkan pencapaian yang dianggap lebih besar.

Sebaliknya, saat lawan bicara membagikan pengalaman sulit, mereka justru membandingkannya dengan masalah pribadi yang menurut mereka jauh lebih berat.

Alih-alih memberikan dukungan atau ikut merayakan kebahagiaan orang lain, mereka terus berusaha menjadi sosok yang paling menonjol.

Perilaku ini membuat hubungan komunikasi terasa seperti persaingan, bukan interaksi yang saling menghargai.

5. Terlalu Banyak Bicara dan Tidak Memberikan Kesempatan Orang Lain

Sebagian orang menganggap dirinya komunikator yang hebat karena mampu berbicara panjang lebar mengenai berbagai hal.

Namun, kemampuan berkomunikasi sebenarnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak seseorang berbicara.

Orang yang egois sering mengisi hampir seluruh waktu percakapan dengan cerita, opini, maupun lelucon pribadinya.

Bahkan, ketika suasana mulai hening, mereka buru-buru mencari topik baru agar perhatian tetap tertuju kepada dirinya.

Akibatnya, lawan bicara tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pemikiran atau pengalamannya.

Percakapan yang seharusnya berlangsung dua arah akhirnya terasa melelahkan bagi pihak lain.

6. Mengabaikan Perasaan yang Dianggap Merepotkan

Ketika seseorang mencoba menceritakan masalah pribadi atau pengalaman emosional, respons orang egois terkadang justru membuatnya semakin tidak nyaman.

Alih-alih mendengarkan dengan penuh perhatian, mereka mungkin memberikan komentar seperti terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir, atau tidak perlu membesar-besarkan masalah.

Sikap tersebut menunjukkan kurangnya kesediaan untuk memahami perasaan orang lain.

Mereka cenderung menghindari pembicaraan yang membutuhkan perhatian emosional karena dianggap mengganggu kenyamanan sendiri.

Padahal, mendengarkan tanpa menghakimi merupakan bentuk kepedulian sederhana yang sangat berarti dalam sebuah hubungan.

7. Memanfaatkan Pesona untuk Mengendalikan Percakapan

Tidak semua orang egois menunjukkan sikap kasar atau berbicara dengan nada tinggi. Ada pula yang terlihat ramah, menyenangkan, dan pandai membuat orang lain merasa nyaman.

Mereka bisa memberikan pujian, melontarkan candaan, atau menunjukkan perhatian untuk membangun kedekatan.

Namun, dalam beberapa situasi, keramahan tersebut justru digunakan untuk mengarahkan pembicaraan sesuai kepentingan pribadi.

Setelah mendapatkan perhatian dan kepercayaan lawan bicara, mereka kembali menjadikan dirinya sebagai pusat percakapan.

Karena dibungkus dengan sikap yang menyenangkan, perilaku seperti ini terkadang lebih sulit dikenali.

8. Tidak Menghormati Batasan Lawan Bicara

Setiap orang mempunyai batasan pribadi mengenai hal-hal yang nyaman maupun tidak nyaman untuk dibicarakan.

Sayangnya, orang yang terlalu mementingkan diri sendiri terkadang tidak menghargai batasan tersebut.

Mereka bisa terus menanyakan persoalan pribadi meskipun lawan bicara sudah menunjukkan ketidaknyamanan.

Ketika diminta berhenti, mereka mungkin menganggapnya sebagai candaan atau justru menyebut orang tersebut terlalu serius.

Bahkan, tidak jarang mereka membuat lawan bicara merasa bersalah karena berusaha mempertahankan privasinya.

Sikap seperti ini dapat merusak rasa saling percaya dan membuat seseorang enggan berkomunikasi secara terbuka.

9. Menunjukkan Empati yang Hanya Sebatas Ucapan

Empati tidak cukup ditunjukkan melalui kalimat simpati atau respons yang terdengar penuh perhatian.

Orang yang benar-benar peduli biasanya berusaha memahami situasi, mengingat cerita, dan menunjukkan perhatian melalui tindakan.

Sebaliknya, sebagian orang egois hanya memberikan respons singkat seperti ikut prihatin atau memahami keadaan seseorang, tanpa benar-benar memperhatikan kelanjutannya.

Mereka mungkin tidak mengingat persoalan yang sebelumnya diceritakan atau kembali mengalihkan pembicaraan kepada dirinya sendiri.

Akibatnya, perhatian yang diberikan terasa sekadar formalitas dan tidak membuat lawan bicara merasa dipahami.

10. Selalu Ingin Mendapatkan Kata Terakhir

Kebiasaan lain yang cukup menjengkelkan adalah keinginan untuk selalu mengakhiri percakapan dengan pendapat pribadi.

Orang dengan kecenderungan egois sering merasa perlu memberikan komentar terakhir meskipun pembahasan sebenarnya sudah selesai.

Mereka bisa kembali mengoreksi hal kecil, menambahkan penjelasan yang tidak terlalu diperlukan, atau mengulang pendapat yang sebelumnya sudah disampaikan.

Dalam sebuah diskusi, mereka juga sulit menerima apabila orang lain memiliki pandangan berbeda.

Bagi mereka, mengakhiri percakapan dengan kata-kata sendiri seolah menjadi cara untuk mempertahankan posisi dan menunjukkan bahwa pendapatnya tidak bisa diabaikan.

Pada akhirnya, kebiasaan ini membuat diskusi sederhana terasa seperti perdebatan yang tidak kunjung selesai.