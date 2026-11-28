JawaPos.com - Pernahkah kamu mengatakan sesuatu dengan niat baik, tetapi orang lain justru menerimanya sebagai kritik? Atau mungkin kamu pernah menyesali sebuah kalimat yang terucap ketika sedang marah, kecewa, atau merasa tidak dihargai?

Hal seperti ini cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin ingin menyampaikan pendapat, menjelaskan perasaan, atau menyelesaikan kesalahpahaman. Namun, tanpa disadari, cara kita merespons justru membuat percakapan semakin rumit.

Dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, teman, maupun rekan kerja, kemampuan berbicara bukan hanya tentang memilih kata-kata yang tepat. Ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita mengelola emosi, memahami sudut pandang orang lain, dan menentukan respons sebelum mengucapkan sesuatu.

Menurut psikologi, respons seseorang ketika berbicara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman masa lalu, kondisi emosional, kebiasaan berpikir, dan kemampuan mengendalikan impuls. Itulah sebabnya dua orang bisa memberikan tanggapan yang sangat berbeda ketika menghadapi situasi yang sama.

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Seseorang mungkin memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu, sementara orang lain langsung bersikap defensif. Ada yang berusaha memahami maksud lawan bicara, tetapi ada pula yang sibuk menyiapkan bantahan sebelum orang lain selesai berbicara.

Kabar baiknya, respons yang baik bukan semata-mata bakat bawaan. Kemampuan ini dapat dilatih melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Memiliki respons yang baik juga bukan berarti harus selalu setuju, menghindari perbedaan pendapat, atau memendam perasaan demi menyenangkan orang lain. Justru, respons yang sehat memungkinkan kita menyampaikan ketidaksetujuan dengan tegas tanpa merendahkan orang lain.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (27/11), terdapat enam strategi untuk meningkatkan respons baikmu saat berbicara menurut perspektif psikologi.

1. Berikan Jeda Sebelum Merespons, Terutama Ketika Emosi Sedang Meningkat

Salah satu kebiasaan yang sering membuat komunikasi menjadi buruk adalah merespons terlalu cepat.

Ketika mendengar sesuatu yang tidak kita sukai, otak mungkin langsung menganggapnya sebagai ancaman terhadap harga diri, perasaan, atau pandangan pribadi. Akibatnya, kita terdorong untuk membela diri, membalas perkataan orang lain, atau membuktikan bahwa kita tidak bersalah.

Dalam situasi seperti ini, respons sering kali lebih banyak dipengaruhi oleh emosi sesaat daripada pertimbangan yang matang.

Misalnya, ketika pasangan berkata, "Akhir-akhir ini kamu jarang punya waktu untukku," kita mungkin langsung menjawab, "Aku bekerja setiap hari juga demi kita. Kenapa kamu selalu merasa kurang?"

Kalimat tersebut mungkin muncul karena kita merasa tidak dihargai. Namun, respons yang defensif justru dapat membuat pasangan merasa semakin tidak dipahami.

Dalam psikologi, kemampuan mengatur respons emosional berkaitan dengan regulasi emosi. Salah satu caranya adalah memberi jeda antara munculnya emosi dan tindakan yang kita pilih.

Jeda singkat memberikan kesempatan kepada pikiran untuk memproses situasi sebelum kita bereaksi. Dengan begitu, kita tidak harus mengikuti setiap dorongan yang muncul ketika sedang marah atau tersinggung.

Kamu bisa mulai melatih kebiasaan ini dengan beberapa cara:

Tarik napas perlahan sebelum menjawab perkataan yang membuatmu tersinggung.

Hindari langsung membalas pesan ketika sedang sangat marah.

Berikan waktu beberapa detik untuk memahami maksud lawan bicara.

Jika emosi terlalu tinggi, katakan bahwa kamu membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.

Kembalilah membicarakan masalah setelah kondisi emosional lebih stabil.

Contohnya, daripada langsung membantah, kamu bisa mengatakan, "Aku ingin memahami maksudmu, tetapi aku sedang sedikit emosional. Boleh kita membicarakannya sebentar lagi?"

Ini bukan bentuk menghindari masalah. Justru, kamu sedang menciptakan kondisi yang lebih baik agar percakapan dapat berlangsung secara sehat.

Perlu diingat, jeda bukan berarti membiarkan orang lain berbicara tanpa batas atau menoleransi perlakuan yang merendahkan. Kamu tetap berhak menghentikan percakapan yang tidak aman atau tidak menghormati batasanmu.

Tidak semua perkataan membutuhkan jawaban seketika. Terkadang, beberapa detik untuk menenangkan diri dapat menyelamatkan kita dari kalimat yang membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki.

2. Dengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Berbicara

Banyak orang merasa sudah menjadi pendengar yang baik hanya karena mereka tidak menyela pembicaraan orang lain. Padahal, mendengarkan secara aktif membutuhkan lebih dari sekadar diam.

Ada kalanya kita terlihat memperhatikan, tetapi pikiran sebenarnya sibuk menyusun jawaban. Kita mendengar sebagian perkataan lawan bicara, lalu mulai memikirkan bagaimana cara membantah, menjelaskan, atau menghubungkannya dengan pengalaman pribadi.

Akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk memahami keseluruhan pesan yang ingin disampaikan.

Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif merupakan keterampilan penting untuk membangun pemahaman dan hubungan interpersonal. Proses ini melibatkan perhatian, interpretasi, serta tanggapan yang menunjukkan bahwa kita berusaha memahami pembicaraan orang lain.

Ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, cobalah tidak langsung mengalihkan pembicaraan kepada diri sendiri.

Misalnya, seorang teman mengatakan bahwa ia sedang merasa tidak dihargai di tempat kerja. Respons yang kurang membantu mungkin berupa, "Aku juga pernah mengalami hal yang lebih buruk."

Meskipun bermaksud menunjukkan empati, kalimat tersebut bisa membuat pengalaman temanmu terasa dikesampingkan.

Kamu bisa memberikan respons yang lebih baik dengan mengatakan, "Kedengarannya kamu sudah berusaha keras, tetapi belum mendapatkan penghargaan yang seharusnya. Apa yang paling membuatmu kecewa?"

Respons semacam ini memberikan ruang bagi orang lain untuk menjelaskan perasaannya lebih jauh.

Ada beberapa kebiasaan yang bisa kamu praktikkan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan:

Pertama, berikan perhatian penuh. Hindari memeriksa ponsel, melihat ke arah lain, atau melakukan aktivitas yang membuat perhatian terbagi.

Kedua, jangan terburu-buru menyimpulkan. Biarkan orang lain menyelesaikan penjelasannya sebelum kamu menentukan maksud perkataannya.

Ketiga, ajukan pertanyaan yang membantu memperjelas. Jika ada sesuatu yang belum kamu pahami, tanyakan dengan sopan daripada membuat asumsi.

Keempat, ulangi inti pembicaraan dengan kata-katamu sendiri. Misalnya, "Jadi, yang membuatmu kesal bukan hanya masalah pekerjaannya, tetapi juga karena kamu merasa tidak dilibatkan?"

Kebiasaan ini membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus membuat lawan bicara merasa dihargai.

Namun, mendengarkan bukan berarti kamu harus selalu menyetujui semua pendapat. Kamu bisa memahami perasaan seseorang tanpa harus memiliki pandangan yang sama dengannya.

Orang yang mampu mendengarkan dengan baik biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk memberikan respons yang tepat, karena ia tidak hanya bereaksi terhadap kata-kata, tetapi juga berusaha memahami makna di baliknya.

3. Belajar Memahami Sudut Pandang Orang Lain Sebelum Memberikan Penilaian

Salah satu penyebab komunikasi menjadi sulit adalah kecenderungan manusia untuk melihat situasi hanya melalui sudut pandangnya sendiri.

Kita sering menganggap cara berpikir, perasaan, dan penilaian pribadi sebagai sesuatu yang paling masuk akal. Ketika orang lain memiliki pandangan berbeda, kita mungkin langsung menganggap mereka keliru, tidak rasional, atau terlalu sensitif.

Padahal, setiap orang memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda. Sesuatu yang terlihat sederhana bagi kita mungkin memiliki makna emosional yang besar bagi orang lain.

Dalam psikologi, kemampuan memahami perspektif orang lain berkaitan dengan perspective-taking, yaitu usaha untuk melihat situasi dari sudut pandang seseorang yang berbeda dari diri kita.

Kemampuan ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman karena kita tidak langsung menganggap bahwa penilaian pribadi merupakan satu-satunya kebenaran.

Bayangkan pasanganmu membatalkan rencana makan malam karena harus menyelesaikan pekerjaan mendadak. Kamu mungkin merasa kecewa dan menganggapnya tidak menghargai waktu bersama.

Namun, sebelum memberikan respons, cobalah mempertimbangkan kemungkinan lain. Mungkin ia sedang menghadapi tenggat pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Mungkin ia juga kecewa karena rencana tersebut harus dibatalkan.

Memahami perspektif orang lain bukan berarti mengabaikan perasaan sendiri. Kamu tetap boleh merasa kecewa, tetapi dapat menyampaikannya tanpa langsung menuduh.

Misalnya, "Aku mengerti pekerjaanmu sedang banyak. Aku hanya merasa kecewa karena sudah menantikan waktu bersama kita. Bisakah kita mencari waktu pengganti?"

Kalimat tersebut tetap menyampaikan perasaan dengan jelas, tetapi tidak menyerang karakter pasangan.

Untuk melatih kemampuan memahami perspektif orang lain, kamu bisa mencoba beberapa pertanyaan berikut sebelum merespons:

Apa yang mungkin sedang dirasakan orang ini?

Apakah ada informasi yang belum aku ketahui?

Apakah aku sedang menilai berdasarkan fakta atau hanya asumsi?

Bagaimana situasi ini terlihat dari sudut pandangnya?

Bisakah aku menyampaikan pendapat tanpa merendahkan pengalamannya?

Latihan ini sangat berguna ketika menghadapi perbedaan pendapat di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan.

Kita tidak harus mengubah pandangan hanya karena orang lain memiliki pendapat berbeda. Namun, kita bisa belajar bahwa perbedaan perspektif tidak selalu berarti salah satu pihak harus menjadi musuh bagi pihak lainnya.

Kedewasaan dalam berbicara bukan hanya kemampuan mempertahankan pendapat, melainkan juga kesediaan untuk memahami mengapa orang lain bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda.

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4. Gunakan Kalimat yang Berfokus pada Perasaan dan Kebutuhanmu, Bukan Menyerang Orang Lain

Cara menyampaikan sesuatu sering kali menentukan bagaimana perkataan tersebut diterima.

Dua orang bisa memiliki keluhan yang sama, tetapi menggunakan kalimat yang menghasilkan reaksi sangat berbeda.

Misalnya, seseorang merasa pasangannya kurang memberikan perhatian. Ia bisa mengatakan, "Kamu memang tidak pernah peduli kepadaku."

Namun, ia juga bisa menyampaikan, "Aku merasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini. Aku ingin kita memiliki lebih banyak waktu untuk berbicara."

Keduanya mengungkapkan persoalan yang sama, tetapi kalimat pertama terdengar seperti tuduhan terhadap karakter pasangan. Sementara itu, kalimat kedua menjelaskan pengalaman emosional dan kebutuhan pribadi.

Dalam komunikasi interpersonal, pendekatan ini sering dikaitkan dengan penggunaan I-statements atau pernyataan yang berfokus pada diri sendiri.

Alih-alih memulai percakapan dengan menyalahkan orang lain, kita menjelaskan apa yang kita rasakan, situasi yang memicunya, dan kebutuhan yang ingin disampaikan.

Pendekatan ini dapat membantu mengurangi sikap defensif karena lawan bicara tidak langsung merasa sedang diserang.

Kamu bisa menggunakan pola sederhana berikut:

Situasi: Jelaskan kejadian yang membuatmu merasa tidak nyaman.

Perasaan: Sampaikan emosi yang muncul.

Kebutuhan: Jelaskan apa yang kamu harapkan.

Permintaan: Berikan usulan yang konkret dan realistis.

Sebagai contoh:

Daripada mengatakan, "Kamu selalu sibuk dan tidak pernah memikirkan orang lain," cobalah mengatakan, "Ketika kita beberapa kali tidak sempat berbicara dalam sehari, aku merasa agak jauh darimu. Aku ingin kita meluangkan waktu sebentar setiap malam untuk saling bercerita."

Dalam lingkungan pekerjaan, pendekatan yang sama juga bisa digunakan.

Daripada mengatakan, "Kamu selalu memberikan pekerjaan mendadak," cobalah mengatakan, "Ketika tugas diberikan mendekati tenggat, aku kesulitan mengatur prioritas. Bisakah kita membicarakan pembagian tugas lebih awal?"

Perlu dipahami bahwa penggunaan kalimat berfokus pada diri sendiri bukan jaminan bahwa orang lain akan selalu merespons dengan baik. Namun, pendekatan ini membantu kita menyampaikan maksud secara lebih jelas dan bertanggung jawab.

Kita juga perlu menghindari penggunaan kata-kata mutlak seperti "selalu", "tidak pernah", atau "semuanya salah kamu" ketika sedang membahas konflik. Kata-kata tersebut sering memperbesar persoalan karena membuat pembicaraan bergeser dari masalah tertentu menjadi penilaian terhadap keseluruhan pribadi seseorang.

Kamu bisa menyampaikan ketidaknyamanan tanpa harus membuat orang lain merasa tidak berharga. Kejujuran dan rasa hormat seharusnya bisa berjalan berdampingan.

5. Latih Empati dan Perhatikan Nada Bicara serta Bahasa Tubuh

Komunikasi tidak hanya terdiri dari kata-kata. Cara kita mengucapkan sesuatu, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh juga memengaruhi bagaimana pesan diterima.

Kalimat yang sebenarnya netral bisa terdengar menyakitkan jika disampaikan dengan nada sinis. Sebaliknya, pembicaraan yang sulit dapat terasa lebih aman ketika disampaikan dengan ketenangan dan sikap menghargai.

Misalnya, seseorang bertanya, "Kamu sudah menyelesaikan pekerjaan itu?"

Pertanyaan tersebut sebenarnya sederhana. Namun, jika disampaikan dengan nada membentak dan ekspresi marah, lawan bicara mungkin merasa sedang disalahkan.

Dalam psikologi sosial, empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merespons pengalaman emosional orang lain. Empati tidak hanya berkaitan dengan mengetahui bahwa seseorang sedang sedih atau kecewa, tetapi juga berusaha memberikan tanggapan yang sesuai dengan kondisi emosionalnya.

Salah satu bentuk empati adalah memperhatikan bagaimana orang lain menerima pesan kita.

Jika seseorang terlihat tidak nyaman, mungkin kita perlu mengubah cara berbicara. Jika lawan bicara mulai menunjukkan tanda-tanda kewalahan, kita bisa memberikan kesempatan untuk beristirahat sebelum melanjutkan percakapan.

Beberapa hal sederhana yang dapat dilatih antara lain:

Perhatikan nada suara. Usahakan berbicara dengan tenang, terutama ketika membicarakan sesuatu yang sensitif. Tegas tidak harus berarti keras.

Gunakan ekspresi yang sesuai. Hindari tersenyum sinis, memutar mata, atau menunjukkan ekspresi meremehkan ketika orang lain sedang menjelaskan perasaannya.

Jaga kontak mata secara wajar. Kontak mata dapat menunjukkan perhatian, tetapi jangan memaksakannya jika membuat lawan bicara tidak nyaman.

Perhatikan bahasa tubuh. Posisi tubuh yang terbuka dan sikap yang tidak mengancam dapat membantu menciptakan suasana percakapan yang lebih nyaman.

Sesuaikan respons dengan keadaan emosional. Ketika seseorang sedang berduka, misalnya, mungkin ia lebih membutuhkan kehadiran dan empati daripada nasihat panjang.

Penting juga untuk memahami bahwa bahasa tubuh tidak selalu memiliki arti yang sama bagi setiap orang. Seseorang yang menghindari kontak mata belum tentu tidak menghargai pembicaraan. Bisa saja ia merasa gugup, lelah, atau memiliki kebiasaan komunikasi yang berbeda.

Karena itu, jangan terlalu cepat menafsirkan perilaku orang lain tanpa memahami konteksnya.

Empati juga bukan berarti harus menyerap semua emosi orang lain hingga mengorbankan kesehatan diri sendiri. Kita tetap boleh menjaga batasan, mengatakan tidak, dan menghentikan percakapan yang tidak sehat.

Respons yang baik bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita membuat orang lain merasa ketika sedang berbicara dengan kita.

6. Biasakan Melakukan Refleksi Setelah Percakapan Berlangsung

Banyak orang menganggap komunikasi selesai ketika percakapan berakhir. Padahal, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan berbicara adalah mempelajari bagaimana kita merespons dalam percakapan sebelumnya.

Kita mungkin pernah menyadari bahwa sebuah diskusi berjalan lebih baik ketika kita mendengarkan terlebih dahulu. Sebaliknya, kita juga mungkin mengingat percakapan yang berubah menjadi pertengkaran karena terlalu cepat menyimpulkan atau berbicara dengan nada tinggi.

Pengalaman seperti ini sebenarnya dapat menjadi bahan pembelajaran.

Dalam psikologi, refleksi diri merupakan proses mengamati dan mengevaluasi pikiran, perasaan, serta perilaku sendiri. Melalui refleksi, seseorang dapat mengenali pola yang selama ini memengaruhi cara mereka berinteraksi.

Misalnya, kamu menyadari bahwa setiap kali menerima kritik, kamu langsung merasa diserang. Akibatnya, kamu cenderung membela diri meskipun orang lain sebenarnya sedang memberikan masukan yang berguna.

Dengan mengenali pola tersebut, kamu bisa mulai berlatih memberikan respons yang berbeda.

Alih-alih langsung membantah, cobalah bertanya, "Bagian mana yang menurutmu perlu aku perbaiki?"

Pertanyaan sederhana ini membuka kesempatan untuk memahami kritik secara lebih objektif.

Kamu bisa melakukan refleksi setelah percakapan penting dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

Apakah aku benar-benar mendengarkan atau hanya menunggu kesempatan untuk berbicara?

Apakah responsku dipengaruhi oleh emosi sesaat?

Apakah aku sudah menyampaikan pendapat dengan jelas dan sopan?

Apakah aku memberikan ruang bagi orang lain untuk menjelaskan sudut pandangnya?

Apa yang bisa aku lakukan secara berbeda jika menghadapi situasi serupa?

Tidak perlu mengevaluasi setiap percakapan secara berlebihan. Cukup pilih beberapa interaksi yang terasa penting atau menimbulkan emosi kuat.

Kamu juga bisa meminta umpan balik dari orang yang dipercaya. Misalnya, tanyakan apakah selama ini cara berbicaramu terasa terlalu terburu-buru, defensif, atau sulit dipahami.

Namun, ingat bahwa masukan orang lain bukanlah penilaian mutlak terhadap kepribadianmu. Gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengenali bagian yang memang perlu diperbaiki.

Kemampuan berkomunikasi berkembang melalui latihan. Semakin sering kita menyadari pola respons sendiri, semakin besar kesempatan untuk membangun kebiasaan komunikasi yang lebih sehat.

Kita tidak harus selalu memberikan respons yang sempurna. Namun, kita bisa terus belajar agar respons berikutnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Mengapa Respons yang Baik Sangat Penting dalam Kehidupan Sehari-hari?

Kemampuan memberikan respons yang baik memiliki pengaruh yang lebih luas daripada sekadar membuat percakapan terasa menyenangkan.

Dalam hubungan romantis, respons yang penuh perhatian dapat membantu pasangan merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Mereka tidak harus selalu menyembunyikan kekhawatiran karena takut mendapatkan reaksi yang menyakitkan.

Dalam hubungan keluarga, kemampuan mengendalikan respons dapat membantu mengurangi konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan pertengkaran panjang.

Di lingkungan pekerjaan, respons yang jelas dan profesional dapat membantu membangun kerja sama, mengurangi kesalahpahaman, serta membuat penyelesaian masalah menjadi lebih efektif.

Sementara itu, dalam pertemanan, kemampuan mendengarkan dan menunjukkan empati dapat membuat hubungan terasa lebih tulus. Kita tidak hanya hadir ketika semuanya menyenangkan, tetapi juga mampu memberikan dukungan ketika orang lain sedang mengalami kesulitan.

Hal yang perlu dipahami adalah respons yang baik bukan berarti selalu bersikap manis atau menyetujui semua orang.

Ada saatnya kita perlu menolak permintaan. Ada kalanya kita harus menyampaikan kritik. Ada pula situasi ketika kita perlu mengatakan bahwa suatu perilaku tidak dapat diterima.

Perbedaannya terletak pada cara kita melakukannya.

Kita dapat bersikap tegas tanpa menghina. Kita dapat berbeda pendapat tanpa merendahkan. Kita dapat mengungkapkan kemarahan tanpa sengaja melukai orang lain.

Komunikasi yang sehat bukan tentang menghilangkan semua konflik, melainkan tentang menghadapi konflik dengan cara yang tidak merusak rasa hormat dan kepercayaan.

Penutup: Respons yang Baik Dimulai dari Kesadaran terhadap Diri Sendiri

Pada akhirnya, cara kita merespons orang lain sering kali mencerminkan bagaimana kita memahami dan mengelola diri sendiri.

Ketika emosi mengambil alih, kita mungkin mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita ucapkan. Ketika merasa tidak dihargai, kita mungkin membalas dengan sikap defensif. Ketika terlalu sibuk memikirkan jawaban, kita mungkin lupa bahwa orang lain hanya ingin didengarkan.

Namun, semua kebiasaan tersebut dapat diperbaiki secara bertahap.

Kita bisa belajar memberikan jeda sebelum menjawab, mendengarkan tanpa menghakimi, memahami perspektif orang lain, menyampaikan perasaan dengan lebih sehat, menunjukkan empati, dan mengevaluasi cara kita berkomunikasi.

Tidak semua percakapan akan berjalan sesuai harapan. Akan selalu ada orang yang salah memahami maksud kita, perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan, atau situasi yang menguji kesabaran.

Namun, kita tetap memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana akan merespons.

Jangan mengukur kemampuan komunikasi hanya dari seberapa lancar kita berbicara atau seberapa hebat kita menyusun argumen. Perhatikan juga apakah orang lain merasa didengar, apakah kita mampu menghormati perbedaan, dan apakah perkataan kita membantu menyelesaikan persoalan atau justru memperbesarnya.

Sebab, kemampuan berbicara yang baik bukan tentang memenangkan setiap percakapan. Kemampuan itu adalah tentang menyampaikan kebenaran tanpa kehilangan rasa hormat, mempertahankan pendirian tanpa merendahkan orang lain, dan mendengarkan tanpa harus selalu setuju.