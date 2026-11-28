

JawaPos.com - Ada fase dalam kehidupan ketika seseorang mulai merasa lelah dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar kelelahan setelah bekerja seharian atau kurang tidur selama beberapa malam, melainkan kelelahan yang terasa lebih dalam, seolah-olah seluruh energi fisik, emosional, dan mental telah digunakan untuk mempertahankan kehidupan yang selama ini dibangun.

Bagi sebagian orang, fase tersebut mulai terasa ketika memasuki masa paruh baya.

Pada usia ini, kehidupan sering kali dipenuhi berbagai tanggung jawab yang datang secara bersamaan. Pekerjaan masih menuntut banyak perhatian, kebutuhan keluarga terus meningkat, anak-anak membutuhkan pendampingan, sementara orang tua mulai memasuki usia lanjut dan membutuhkan lebih banyak bantuan.

Di tengah semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan: diri sendiri.

Kamu mungkin sudah menghabiskan bertahun-tahun untuk membangun karier, membesarkan anak, menjaga hubungan, memenuhi kebutuhan keluarga, dan memastikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Namun, ketika sesekali berhenti dan melihat kehidupan sendiri, kamu mungkin menyadari bahwa ada banyak kebutuhan pribadi yang selama ini terabaikan.

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Dahulu, kamu mungkin memiliki lebih banyak energi untuk mencoba sesuatu yang baru, mengejar impian, dan menikmati kehidupan. Sekarang, bahkan memikirkan pekerjaan tambahan atau merencanakan liburan terkadang terasa melelahkan.

Kamu juga mungkin mulai mempertanyakan berbagai hal. Apakah kehidupan yang dijalani sudah sesuai dengan harapan? Apakah semua pengorbanan selama ini sepadan? Apakah masih ada kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru?

Perasaan seperti ini tidak selalu berarti seseorang sedang mengalami krisis paruh baya. Dalam psikologi perkembangan, masa paruh baya merupakan periode kehidupan yang dapat membawa perubahan besar dalam identitas, hubungan sosial, prioritas, dan cara seseorang memandang masa depan.

Pada fase ini, seseorang sering kali berada di antara dua dunia: masih memiliki banyak tanggung jawab untuk dipenuhi, tetapi mulai menyadari bahwa waktu dan energi tidak lagi bisa digunakan tanpa batas.

Lantas, mengapa masa paruh baya bisa terasa begitu menguras tenaga? Dan bagaimana cara menghadapinya agar kehidupan tidak hanya dipenuhi kewajiban, tetapi juga tetap memiliki ruang untuk kebahagiaan?

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (27/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskan pengalaman tersebut menurut psikologi, beserta cara mengatasinya.

1. Terlalu Banyak Tanggung Jawab yang Harus Dipikul dalam Waktu Bersamaan

Salah satu alasan terbesar mengapa masa paruh baya terasa melelahkan adalah karena banyaknya tanggung jawab yang harus ditangani secara bersamaan.

Pada fase ini, seseorang mungkin sedang berada dalam posisi penting di tempat kerja, harus memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi, mendampingi anak-anak yang sedang tumbuh, sekaligus membantu orang tua yang mulai membutuhkan perhatian lebih.

Kamu tidak hanya memikirkan kehidupan sendiri, tetapi juga kehidupan banyak orang yang bergantung kepadamu.

Ketika bangun pagi, mungkin hal pertama yang muncul dalam pikiran adalah pekerjaan yang belum selesai, kebutuhan anak, tagihan bulanan, atau kondisi kesehatan orang tua.

Bahkan ketika sedang beristirahat, pikiran tetap sibuk memikirkan hal-hal yang belum terselesaikan.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep role strain atau tekanan peran.

Role strain terjadi ketika tuntutan dari satu atau beberapa peran yang dimiliki seseorang terasa terlalu berat untuk dipenuhi dengan sumber daya yang tersedia.

Misalnya, kamu ingin menjadi orang tua yang selalu hadir untuk anak-anak, pasangan yang penuh perhatian, anak yang berbakti kepada orang tua, dan pekerja yang profesional.

Semua peran tersebut penting, tetapi masing-masing membutuhkan waktu, energi, dan perhatian.

Ketika tuntutannya datang bersamaan, seseorang dapat merasa seolah-olah tidak pernah melakukan sesuatu dengan cukup baik.

Jika sedang fokus bekerja, kamu mungkin merasa bersalah karena kurang memperhatikan keluarga. Ketika menghabiskan waktu bersama keluarga, kamu justru memikirkan pekerjaan yang belum selesai.

Akhirnya, muncul perasaan bersalah yang terus berulang.

Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?

Pertama, berhentilah menganggap bahwa kamu harus mampu melakukan semuanya sendiri.

Tanggung jawab keluarga seharusnya tidak selalu menjadi beban satu orang. Jika memungkinkan, bicarakan pembagian tugas dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya.

Kedua, belajar menentukan prioritas. Tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Ada hal-hal yang memang penting, tetapi tidak selalu mendesak.

Ketiga, berikan izin kepada diri sendiri untuk tidak selalu memenuhi semua harapan.

Kamu boleh menjadi orang tua yang baik tanpa harus selalu sempurna. Kamu juga bisa menjadi pekerja yang bertanggung jawab tanpa harus mengorbankan seluruh waktu istirahat.

Ingatlah bahwa kemampuan seseorang memiliki batas. Mengakui batas tersebut bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan dalam mengelola kehidupan.

2. Mengalami Kelelahan Emosional karena Terlalu Lama Menjadi Orang yang Kuat

Ada orang-orang yang sepanjang hidupnya terbiasa menjadi tempat bergantung bagi orang lain.

Ketika keluarga menghadapi masalah, mereka menjadi orang pertama yang dicari. Ketika pasangan membutuhkan dukungan, mereka berusaha memberikan solusi. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, mereka berusaha tetap tenang.

Mereka terbiasa menjadi orang yang kuat.

Namun, jarang sekali ada yang bertanya apakah mereka sendiri sedang baik-baik saja.

Pada masa paruh baya, kebiasaan tersebut dapat menjadi semakin melelahkan karena tanggung jawab emosional yang dipikul telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Kamu mungkin terbiasa menyembunyikan kesedihan karena tidak ingin membuat keluarga khawatir. Kamu menahan kemarahan karena tidak ingin memperburuk keadaan. Bahkan, ketika sedang merasa kewalahan, kamu tetap mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.

Lama-kelamaan, emosi yang tidak mendapatkan ruang untuk diproses dapat menambah beban psikologis.

Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berkaitan dengan emotional exhaustion atau kelelahan emosional.

Kelelahan emosional merupakan kondisi ketika seseorang merasa sumber daya emosionalnya terkuras akibat tuntutan dan tekanan yang berlangsung terus-menerus.

Kondisi ini sering dibahas dalam penelitian mengenai burnout, terutama dalam konteks pekerjaan dan stres berkepanjangan.

Seseorang yang mengalami kelelahan emosional dapat merasa mudah tersinggung, kehilangan antusiasme, sulit berkonsentrasi, atau merasa tidak memiliki cukup energi untuk menghadapi persoalan sehari-hari.

Hal yang membuatnya semakin sulit adalah kecenderungan untuk menganggap bahwa mengungkapkan kelelahan merupakan bentuk kegagalan.

Padahal, menjadi kuat bukan berarti tidak pernah membutuhkan bantuan.

Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?

Mulailah dengan memberikan ruang bagi emosi sendiri.

Jika merasa sedih, izinkan dirimu mengakui kesedihan tersebut. Jika sedang marah atau kecewa, cobalah memahami apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya.

Kamu juga bisa membangun kebiasaan berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Tidak semua masalah harus diselesaikan sendirian.

Menulis jurnal dapat menjadi cara sederhana untuk mengenali perasaan yang selama ini sulit diungkapkan.

Selain itu, belajarlah menerima bantuan tanpa merasa bersalah.

Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang memberikan dukungan. Sesekali, kamu juga berhak menjadi seseorang yang didengarkan, diperhatikan, dan dikuatkan.

Sebab, orang yang selama ini menjadi tempat bersandar bagi banyak orang juga membutuhkan tempat untuk beristirahat.

3. Mulai Mempertanyakan Makna Hidup dan Pencapaian yang Telah Diraih

Masa paruh baya sering menjadi periode ketika seseorang mulai melihat kembali perjalanan hidupnya.

Kamu mungkin mulai mengingat berbagai keputusan yang pernah dibuat, kesempatan yang terlewatkan, impian yang belum tercapai, dan pengorbanan yang dilakukan selama bertahun-tahun.

Pertanyaan-pertanyaan yang dahulu jarang muncul mulai terasa semakin nyata.

Apakah saya sudah menjalani kehidupan yang saya inginkan?

Apakah pekerjaan yang saya lakukan benar-benar membuat saya bahagia?

Apakah saya terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memenuhi kebutuhan orang lain?

Apakah masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda?

Pertanyaan tersebut dapat muncul bahkan ketika seseorang terlihat memiliki kehidupan yang cukup stabil.

Dari luar, semuanya mungkin tampak baik-baik saja. Pekerjaan berjalan, keluarga terbentuk, kebutuhan terpenuhi, dan berbagai tanggung jawab telah diselesaikan.

Namun, di dalam diri, ada perasaan bahwa sesuatu masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson, masa dewasa pertengahan berkaitan dengan konflik antara generativity dan stagnation.

Generativity merujuk pada keinginan seseorang untuk memberikan kontribusi, membimbing generasi berikutnya, menciptakan sesuatu yang bermanfaat, dan meninggalkan pengaruh positif bagi kehidupan orang lain.

Sementara itu, stagnation menggambarkan perasaan terjebak dalam kehidupan yang tidak lagi memberikan perkembangan atau makna.

Pada fase ini, seseorang mungkin mulai bertanya apakah dirinya masih bertumbuh atau hanya mengulang rutinitas yang sama setiap hari.

Perasaan tersebut dapat terasa menguras tenaga karena menyangkut identitas dan makna kehidupan, bukan sekadar persoalan pekerjaan atau keuangan.

Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?

Cobalah mengubah cara memandang pencapaian.

Kehidupan bukan perlombaan yang mengharuskan seseorang menyelesaikan seluruh impiannya sebelum mencapai usia tertentu.

Jika ada tujuan yang belum tercapai, bukan berarti kamu telah gagal menjalani kehidupan.

Mulailah mengevaluasi apa yang masih benar-benar penting bagimu saat ini.

Mungkin kamu ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Mungkin kamu ingin kembali menekuni hobi yang pernah ditinggalkan. Atau mungkin kamu ingin melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain.

Kamu juga dapat mencoba kegiatan yang memberikan rasa kontribusi, seperti membimbing orang yang lebih muda, berbagi pengalaman profesional, menjadi sukarelawan, atau membantu lingkungan sekitar.

Tidak semua makna harus ditemukan melalui pencapaian besar.

Terkadang, makna hidup hadir ketika kamu menyadari bahwa pengalaman, pengetahuan, dan keberadaanmu masih dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi orang lain.

Masa paruh baya bukan akhir dari perjalanan untuk menemukan tujuan. Justru, fase ini dapat menjadi kesempatan untuk menentukan kembali apa yang ingin kamu perjuangkan.

4. Menghadapi Perubahan Fisik dan Energi yang Tidak Lagi Sama seperti Dahulu

Salah satu perubahan yang mulai terasa pada masa paruh baya adalah kondisi fisik yang tidak selalu sama seperti ketika masih muda.

Kamu mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah melakukan aktivitas berat. Pola tidur mulai berubah, tubuh lebih mudah merasa lelah, atau kemampuan untuk mempertahankan energi sepanjang hari terasa berbeda.

Sebagian orang juga mulai mengalami perubahan hormon, perubahan komposisi tubuh, serta meningkatnya kebutuhan untuk memperhatikan kesehatan.

Bagi perempuan, masa perimenopause dan menopause dapat membawa perubahan yang memengaruhi tidur, suasana hati, serta kenyamanan fisik.

Pada laki-laki, perubahan hormonal juga dapat terjadi secara bertahap seiring bertambahnya usia, meskipun pengalaman dan dampaknya berbeda pada setiap individu.

Perubahan tersebut terkadang menimbulkan frustrasi, terutama bagi seseorang yang terbiasa memiliki energi tinggi.

Kamu mungkin merasa tubuh tidak lagi dapat mengikuti semua keinginan dan tuntutan pekerjaan seperti sebelumnya.

Dalam psikologi kesehatan, perubahan kondisi fisik dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap kemampuan, identitas, dan kualitas kehidupannya.

Ketika tubuh terasa berbeda, seseorang terkadang juga mengalami perubahan dalam kepercayaan diri.

Namun, penting untuk memahami bahwa bertambahnya usia bukan berarti seseorang harus berhenti aktif atau kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan.

Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?

Pertama, sesuaikan ekspektasi terhadap kemampuan tubuh.

Kamu tidak harus memaksakan diri melakukan aktivitas dengan intensitas yang sama seperti ketika berusia dua puluh tahun.

Mulailah memperhatikan kebutuhan tidur, asupan nutrisi, aktivitas fisik, dan waktu pemulihan.

Aktivitas seperti berjalan kaki, latihan kekuatan yang sesuai kemampuan, bersepeda santai, atau berenang dapat membantu mempertahankan kebugaran.

Kedua, jangan menganggap istirahat sebagai sesuatu yang hanya dibutuhkan ketika tubuh benar-benar kelelahan.

Istirahat merupakan bagian penting dari pemeliharaan kesehatan.

Ketiga, perhatikan perubahan fisik yang berlangsung terus-menerus.

Jika kelelahan terasa berat, berkepanjangan, atau disertai gejala lain, jangan langsung menganggapnya sebagai akibat bertambahnya usia. Gangguan tidur, anemia, masalah tiroid, diabetes, gangguan suasana hati, dan kondisi medis lainnya juga dapat menyebabkan kelelahan.

Pemeriksaan kepada tenaga kesehatan dapat membantu menemukan penyebab yang tepat.

Kamu tidak perlu memusuhi perubahan tubuh. Belajarlah memahami kebutuhan tubuh yang sekarang dan memperlakukannya dengan lebih bijaksana.

5. Merasa Kehilangan Waktu karena Mulai Menyadari Bahwa Masa Depan Tidak Lagi Terasa Begitu Panjang

Ketika masih muda, masa depan sering terasa sangat luas.

Ada banyak kesempatan yang seolah-olah masih bisa dikejar. Kamu mungkin merasa memiliki cukup waktu untuk mencoba berbagai hal, memperbaiki kesalahan, dan memulai kembali ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.

Namun, ketika memasuki masa paruh baya, cara seseorang memandang waktu dapat berubah.

Kamu mulai menyadari bahwa kehidupan memiliki keterbatasan.

Anak-anak semakin besar. Orang tua semakin menua. Teman-teman mulai mengalami perubahan kehidupan. Beberapa orang yang dahulu dekat mungkin telah pergi atau tidak lagi berada dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran tentang waktu yang terus berjalan dapat memunculkan perasaan kehilangan, kecemasan, bahkan penyesalan.

Kamu mungkin bertanya mengapa dahulu terlalu sibuk bekerja, mengapa tidak lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat, atau mengapa beberapa impian terus ditunda.

Dalam psikologi, perubahan cara pandang terhadap waktu dan prioritas ini dapat dijelaskan melalui Socioemotional Selectivity Theory yang dikembangkan oleh psikolog Laura Carstensen.

Teori tersebut menjelaskan bahwa persepsi seseorang terhadap keterbatasan waktu dapat memengaruhi tujuan sosial dan emosionalnya.

Ketika masa depan terasa semakin terbatas, seseorang cenderung lebih menghargai pengalaman yang bermakna secara emosional, hubungan yang dekat, dan aktivitas yang memberikan kepuasan pribadi.

Dengan kata lain, semakin seseorang menyadari bahwa waktu merupakan sesuatu yang berharga, semakin besar kemungkinan dirinya mulai mempertanyakan apakah waktunya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting.

Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?

Daripada terus menyesali waktu yang telah berlalu, cobalah menggunakan kesadaran tersebut untuk menentukan prioritas baru.

Jika selama ini kamu terlalu sibuk bekerja, mulailah memberikan ruang lebih banyak untuk keluarga.

Jika ada teman lama yang sudah lama tidak dihubungi, cobalah membangun komunikasi kembali.

Jika memiliki impian yang terus tertunda, pikirkan apakah masih ada langkah realistis yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya.

Kamu juga bisa membuat daftar pengalaman yang ingin dijalani dalam beberapa tahun mendatang.

Tidak harus berupa sesuatu yang mahal atau rumit. Mungkin kamu ingin mengunjungi tempat baru, mempelajari keterampilan tertentu, menghabiskan waktu lebih berkualitas dengan pasangan, atau sekadar memiliki rutinitas yang lebih tenang.

Jangan biarkan kesadaran tentang keterbatasan waktu berubah menjadi ketakutan yang melumpuhkan.

Gunakan kesadaran tersebut sebagai pengingat bahwa kehidupan yang bermakna tidak harus menunggu masa depan.

Masih ada banyak hal yang dapat kamu lakukan sekarang.

6. Kehilangan Ruang untuk Diri Sendiri karena Terlalu Lama Mendahulukan Kebutuhan Orang Lain

Banyak orang memasuki masa paruh baya dengan perasaan bahwa kehidupannya lebih banyak dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Selama bertahun-tahun, kamu mungkin menjadi orang yang memastikan keluarga memiliki kehidupan yang layak, anak-anak mendapatkan pendidikan, pasangan mendapatkan dukungan, dan pekerjaan tetap berjalan dengan baik.

Semua itu merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian yang berharga.

Namun, ada satu pertanyaan penting yang terkadang terlupakan: kapan terakhir kali kamu benar-benar melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri?

Mungkin kamu sudah lama tidak menjalani hobi. Kamu jarang bertemu teman hanya untuk bersenang-senang. Kamu bahkan mungkin tidak lagi mengetahui aktivitas seperti apa yang membuatmu merasa bahagia.

Ketika seluruh waktu dan energi diberikan kepada orang lain, seseorang dapat kehilangan hubungan dengan kebutuhan pribadinya.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan konsep self-neglect atau pengabaian kebutuhan diri, serta berkurangnya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan psikologis pribadi.

Seseorang dapat terus menjalankan tanggung jawab, tetapi kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas yang memberikan kesenangan, pemulihan, dan perkembangan pribadi.

Kondisi tersebut juga dapat berhubungan dengan stres berkepanjangan.

Sebab, manusia membutuhkan lebih dari sekadar menyelesaikan kewajiban. Kita juga membutuhkan waktu untuk beristirahat, bermain, membangun hubungan sosial, dan melakukan hal-hal yang memberikan kepuasan pribadi.

Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?

Mulailah mengembalikan ruang pribadi ke dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak perlu menunggu seluruh tanggung jawab selesai. Kamu dapat memulainya dengan menyediakan waktu khusus untuk dirimu sendiri, meskipun hanya beberapa menit setiap hari.

Kembalilah melakukan aktivitas yang dahulu kamu sukai.

Jika dahulu kamu senang membaca, mulailah membaca kembali. Jika kamu menyukai musik, luangkan waktu untuk mendengarkannya atau memainkan alat musik. Jika kamu menikmati kegiatan di luar ruangan, cobalah berjalan santai atau berkebun.

Kamu juga perlu belajar menetapkan batasan yang sehat.

Tidak semua permintaan harus langsung dipenuhi. Tidak semua persoalan keluarga harus kamu selesaikan sendiri. Ada kalanya kamu perlu mengatakan bahwa dirimu membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Jika memungkinkan, komunikasikan kebutuhan tersebut kepada pasangan dan keluarga.

Jelaskan bahwa mengambil waktu untuk diri sendiri bukan berarti mengurangi rasa sayang kepada mereka.

Justru, menjaga kesehatan fisik dan emosional dapat membantumu hadir dengan lebih baik dalam hubungan yang dijalani.

Ingatlah bahwa kamu juga merupakan seseorang yang layak mendapatkan perhatian dari dirimu sendiri.

Jangan sampai kamu menghabiskan seluruh kehidupan untuk memastikan orang lain baik-baik saja, tetapi lupa memastikan bahwa dirimu sendiri juga bahagia.

Penutup: Masa Paruh Baya Bukan Akhir dari Energi, Impian, atau Kebahagiaan

Masa paruh baya memang dapat menjadi periode yang penuh tantangan.

Ada banyak perubahan yang harus dihadapi, mulai dari tanggung jawab keluarga, tekanan pekerjaan, perubahan kondisi fisik, hingga pertanyaan mengenai makna dan arah kehidupan.

Tidak mengherankan jika sebagian orang merasa lebih mudah lelah, lebih sering merenung, atau mulai mempertanyakan berbagai keputusan yang pernah dibuat.

Namun, kelelahan pada masa paruh baya tidak selalu berarti kehidupan sedang mengalami kemunduran.

Dalam banyak hal, fase ini justru dapat menjadi kesempatan untuk mengenali diri sendiri dengan lebih mendalam.

Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dikejar. Tidak semua orang harus dibuat bahagia. Tidak semua kesempatan harus diambil. Dan tidak semua tanggung jawab harus dipikul sendirian.

Kamu juga mulai menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya tentang memiliki karier yang bagus, penghasilan besar, atau keluarga yang terlihat sempurna.

Keberhasilan juga dapat berarti memiliki kesehatan yang terjaga, hubungan yang hangat, pikiran yang lebih tenang, dan kehidupan yang memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri.

Jika saat ini kamu sedang merasa kelelahan, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan apa yang sebenarnya paling menguras energimu.

Apakah terlalu banyak tanggung jawab? Apakah kamu terlalu lama mengabaikan kebutuhan pribadi? Apakah ada impian yang ingin kembali diperjuangkan? Atau mungkin tubuh dan pikiranmu hanya membutuhkan istirahat yang cukup?

Jangan terburu-buru menilai diri sendiri sebagai seseorang yang gagal atau kehilangan arah.

Jika kelelahan berlangsung lama, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau disertai kesedihan berkepanjangan dan hilangnya minat terhadap banyak hal, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau psikolog.

Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian.

Pada akhirnya, masa paruh baya bukanlah masa ketika seseorang harus berhenti bermimpi. Ini adalah fase ketika kita dapat belajar memilih mimpi dengan lebih bijaksana.

Kamu mungkin tidak lagi memiliki energi yang sama seperti ketika masih muda, tetapi kamu memiliki pengalaman, pemahaman, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan perspektif yang lebih matang.

Jangan hanya menghabiskan sisa energi untuk mempertahankan kehidupan yang dibangun selama ini.

Sisakan juga ruang untuk menikmati hasil perjuanganmu, merawat dirimu sendiri, memperbaiki hubungan, dan melakukan hal-hal yang membuatmu merasa hidup.