JawaPos.com - Mencintai seseorang tidak selalu mudah dijelaskan dengan kata-kata. Ada orang yang sangat pandai mengungkapkan perasaan melalui kalimat romantis, memberikan pujian, atau mengucapkan bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpa pasangannya. Namun, ada pula orang yang tidak terlalu pandai berbicara tentang cinta, tetapi selalu berusaha hadir, memberikan perhatian, dan menunjukkan kepedulian melalui tindakan sederhana.

Lalu, bagaimana sebenarnya kita mengetahui bahwa seseorang benar-benar mencintai kita?

Pertanyaan ini mungkin pernah muncul dalam pikiran banyak orang, terutama ketika hubungan mulai memasuki fase yang lebih serius. Pada awal hubungan, perhatian biasanya terasa begitu intens. Pesan datang hampir setiap waktu, pertemuan selalu dinantikan, dan hal-hal kecil terasa sangat istimewa. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mulai berubah menjadi lebih realistis. Kesibukan meningkat, rutinitas mulai terbentuk, dan ekspresi cinta mungkin tidak lagi terlihat semeriah dahulu.

Dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa mulai bertanya-tanya apakah pasangannya masih memiliki perasaan yang sama.

Menurut psikologi, cinta yang sehat bukan hanya tentang ketertarikan romantis atau perasaan bahagia ketika sedang bersama seseorang. Cinta juga berkaitan dengan rasa aman, kepercayaan, empati, komitmen, penghargaan, serta kemampuan untuk membangun hubungan emosional yang stabil.

Psikolog Robert Sternberg, melalui teori segitiga cinta atau Triangular Theory of Love, menjelaskan bahwa cinta melibatkan tiga komponen utama, yaitu keintiman, gairah, dan komitmen. Ketiganya dapat membentuk pengalaman cinta yang mendalam ketika berkembang secara seimbang.

Artinya, seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak hanya menunjukkan ketertarikan ketika semuanya berjalan menyenangkan. Ia juga berusaha menjaga hubungan ketika menghadapi perbedaan, kesulitan, dan perubahan kehidupan.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat(27/11), terdapat 10 tanda bahwa pasangan benar-benar mencintai kamu menurut berbagai konsep dan perspektif dalam psikologi.

1. Dia Membuat Kamu Merasa Aman Menjadi Diri Sendiri

Salah satu tanda cinta yang paling penting bukanlah seberapa sering pasangan mengatakan bahwa dirinya menyayangimu, melainkan seberapa nyaman kamu ketika berada di dekatnya.

Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kamu tidak harus selalu terlihat sempurna, selalu ceria, atau menyembunyikan sisi dirimu yang dianggap kurang menarik.

Kamu bisa menceritakan ketakutan, kekhawatiran, kegagalan, bahkan hal-hal memalukan tanpa merasa takut akan dipermalukan atau direndahkan.

Dalam psikologi hubungan, kondisi ini berkaitan dengan emotional safety atau keamanan emosional.

Keamanan emosional merupakan keadaan ketika seseorang merasa cukup aman untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan kerentanannya tanpa terus-menerus khawatir akan mendapatkan penolakan atau hukuman emosional.

Pasangan yang benar-benar mencintaimu akan berusaha menciptakan ruang seperti ini.

Misalnya, ketika kamu sedang mengalami hari yang buruk, dia tidak langsung menyalahkanmu karena suasana hatimu berubah. Ketika kamu melakukan kesalahan, dia tidak menggunakan kelemahanmu sebagai senjata untuk menyakitimu.

Dia mungkin tidak selalu setuju dengan pendapatmu, tetapi tetap berusaha menghormati perasaanmu.

Hal yang menarik adalah, cinta yang sehat tidak menuntut seseorang untuk selalu tampil sempurna.

Kamu boleh merasa sedih. Kamu boleh memiliki pendapat yang berbeda. Kamu bahkan boleh mengalami masa ketika dirimu sedang tidak berada dalam kondisi terbaik.

Pasangan yang mencintaimu akan memahami bahwa hubungan bukanlah tempat untuk mempertahankan citra sempurna, melainkan tempat bagi dua orang untuk saling mengenal dengan lebih jujur.

Jika kamu merasa bisa menjadi dirimu sendiri tanpa harus terus-menerus takut kehilangan kasih sayangnya, itu merupakan salah satu fondasi penting dari hubungan yang sehat.

2. Dia Mendengarkan Kamu dengan Sungguh-Sungguh

Dalam hubungan romantis, mendengarkan sering kali menjadi bentuk cinta yang lebih bermakna daripada sekadar memberikan banyak nasihat.

Ada perbedaan antara seseorang yang hanya mendengar perkataanmu dan seseorang yang benar-benar berusaha memahami apa yang sedang kamu rasakan.

Pasangan yang mencintaimu tidak selalu harus memiliki jawaban untuk setiap masalah. Namun, dia akan berusaha memberikan perhatian ketika kamu membutuhkan seseorang untuk mendengarkan.

Misalnya, ketika kamu menceritakan masalah pekerjaan, dia tidak langsung mengalihkan pembicaraan kepada dirinya sendiri. Ketika kamu mengungkapkan kekhawatiran, dia tidak buru-buru mengatakan bahwa kamu terlalu berlebihan.

Sebaliknya, dia mencoba memahami alasan di balik perasaanmu.

Dalam psikologi hubungan, perilaku ini berkaitan dengan active listening atau mendengarkan secara aktif.

Mendengarkan secara aktif melibatkan perhatian penuh, upaya memahami pesan, memberikan respons yang relevan, dan menunjukkan bahwa pengalaman emosional orang lain dianggap penting.

Pasangan yang memiliki kebiasaan ini biasanya tidak hanya memperhatikan apa yang kamu katakan, tetapi juga berusaha memahami apa yang mungkin sulit kamu ungkapkan.

Dia mungkin bertanya, "Apa yang paling membuatmu merasa kecewa?"

Atau mengatakan, "Aku mungkin belum sepenuhnya memahami masalahmu, tetapi aku ingin mendengarkan."

Kalimat sederhana seperti itu dapat membuat seseorang merasa dihargai.

Sebab, dalam hubungan yang sehat, seseorang tidak selalu membutuhkan solusi. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah perasaan bahwa dirinya tidak sedang menghadapi semuanya sendirian.

Ketika pasanganmu bersedia mendengarkan tanpa terus-menerus menghakimi, itu menunjukkan bahwa pengalaman dan perasaanmu memiliki tempat penting dalam hubungan kalian.

3. Dia Mengingat Hal-Hal Kecil tentang Dirimu

Cinta tidak selalu terlihat melalui hadiah mahal, kejutan besar, atau perjalanan romantis.

Terkadang, cinta justru terlihat melalui perhatian terhadap hal-hal kecil yang mungkin tidak disadari orang lain.

Dia mengingat makanan yang kamu sukai, mengetahui minuman favoritmu, memahami kebiasaanmu ketika sedang lelah, atau menyadari perubahan suasana hatimu meskipun kamu tidak mengatakannya secara langsung.

Mungkin dia juga mengingat cerita sederhana yang pernah kamu sampaikan beberapa minggu sebelumnya.

Misalnya, kamu pernah mengatakan bahwa ada presentasi penting di tempat kerja. Beberapa hari kemudian, dia bertanya bagaimana hasilnya.

Bagi orang lain, hal tersebut mungkin terlihat biasa saja. Namun, bagi seseorang yang sedang menjalin hubungan, perhatian seperti itu dapat memberikan perasaan bahwa dirinya benar-benar diperhatikan.

Dalam psikologi kognitif, perhatian dan ingatan berkaitan dengan proses seseorang mengolah informasi yang dianggap penting.

Ketika pasangan memperhatikan detail tentang kehidupanmu, hal itu dapat menunjukkan bahwa pengalaman dan kebutuhanmu mendapatkan tempat dalam pikirannya.

Konsep ini juga berkaitan dengan gagasan love maps yang diperkenalkan oleh psikolog John Gottman.

Love maps menggambarkan pengetahuan mendalam yang dimiliki pasangan tentang dunia pribadi satu sama lain, termasuk harapan, ketakutan, kesukaan, pengalaman, dan perubahan dalam kehidupan.

Semakin baik seseorang mengenal dunia batin pasangannya, semakin besar kesempatan mereka untuk membangun kedekatan emosional.

Tentu saja, mengingat semua detail bukan ukuran mutlak cinta seseorang. Setiap orang memiliki kemampuan mengingat dan cara menunjukkan perhatian yang berbeda.

Namun, jika pasanganmu menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap kehidupanmu, itu merupakan tanda bahwa dia tidak sekadar ingin memiliki hubungan romantis, tetapi juga ingin mengenal dirimu secara lebih mendalam.

4. Dia Menghargai Batasan dan Tidak Berusaha Mengendalikan Hidupmu

Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul dalam hubungan adalah anggapan bahwa cinta berarti harus selalu bersama, mengetahui segala sesuatu, dan memiliki kendali penuh atas kehidupan pasangan.

Padahal, cinta yang sehat justru membutuhkan ruang pribadi.

Pasangan yang benar-benar mencintaimu tidak akan menganggap bahwa hubungan romantis memberinya hak untuk mengatur seluruh keputusan hidupmu.

Dia memahami bahwa kamu tetap memiliki identitas, kebutuhan, impian, pertemanan, dan kehidupan pribadi di luar hubungan.

Misalnya, dia tidak melarangmu bertemu teman hanya karena dirinya sedang tidak ingin pergi. Dia tidak memaksamu meninggalkan hobi yang kamu sukai. Dia juga tidak menganggap bahwa setiap keputusan pribadi harus selalu mendapatkan persetujuannya.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan otonomi yang dibahas dalam Self-Determination Theory.

Otonomi merupakan kebutuhan psikologis untuk merasa memiliki pilihan dan kendali atas keputusan yang berkaitan dengan diri sendiri.

Dalam hubungan romantis, dukungan terhadap otonomi berarti pasangan memberikan ruang bagi satu sama lain untuk berkembang tanpa menghilangkan kedekatan emosional.

Dia mungkin menyampaikan kekhawatiran ketika tidak setuju dengan keputusanmu, tetapi tetap menghargai hakmu untuk memiliki pendapat sendiri.

Perlu dipahami bahwa memberikan ruang bukan berarti tidak peduli. Sebaliknya, seseorang dapat sangat mencintai pasangannya sekaligus memahami bahwa keduanya tetap membutuhkan kehidupan individual.

Hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang kehilangan identitas setelah bersama.

Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang dapat tetap menjadi diri sendiri, tetapi memilih untuk berjalan berdampingan.

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5. Dia Tetap Berusaha Memperbaiki Hubungan Ketika Terjadi Konflik

Tidak ada hubungan yang selalu berjalan mulus.

Dua orang yang saling mencintai tetap bisa berbeda pendapat, merasa kecewa, salah memahami perkataan, atau mengalami pertengkaran.

Namun, ada perbedaan besar antara pasangan yang hanya ingin memenangkan pertengkaran dan pasangan yang benar-benar ingin memperbaiki hubungan.

Seseorang yang mencintaimu tidak akan selalu menghindari konflik. Akan tetapi, dia akan berusaha menyelesaikan konflik tanpa sengaja menghancurkan harga dirimu.

Ketika terjadi masalah, dia tidak hanya berfokus pada siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia juga mencoba memahami bagaimana kalian dapat memperbaiki keadaan.

Dalam penelitian mengenai hubungan pasangan, John Gottman memperkenalkan konsep repair attempts, yaitu upaya yang dilakukan pasangan untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki interaksi ketika konflik berlangsung.

Upaya tersebut dapat berupa permintaan maaf, humor yang tepat, sentuhan yang menenangkan, atau kalimat sederhana seperti, "Aku tidak ingin kita terus bertengkar seperti ini."

Pasangan yang sehat juga bersedia mengevaluasi perilakunya sendiri.

Jika dia melakukan kesalahan, dia tidak selalu mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Dia mampu mengakui bahwa perkataannya menyakitkan dan berusaha tidak mengulanginya.

Namun, hal yang sama juga berlaku untukmu. Hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak.

Cinta bukan berarti tidak pernah marah. Cinta berarti belajar mengelola kemarahan tanpa menjadikan pasangan sebagai sasaran untuk melampiaskan emosi.

Jika pasanganmu tetap berusaha mencari jalan keluar ketika hubungan sedang sulit, hal itu dapat menunjukkan bahwa komitmennya bukan hanya bertahan ketika semuanya menyenangkan.

Dia juga peduli terhadap bagaimana hubungan kalian dapat menjadi lebih baik.

6. Dia Mendukung Impian dan Perkembangan Dirimu

Pasangan yang benar-benar mencintaimu tidak akan merasa terancam ketika kamu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Dia tidak menganggap keberhasilanmu sebagai sesuatu yang mengurangi nilai dirinya. Sebaliknya, dia dapat ikut merasa bahagia ketika kamu mencapai sesuatu yang selama ini kamu perjuangkan.

Misalnya, ketika kamu ingin melanjutkan pendidikan, dia memberikan dukungan. Ketika kamu ingin mengembangkan karier, dia mencoba memahami alasan di balik keputusan tersebut.

Ketika kamu memiliki impian yang belum tercapai, dia tidak langsung meremehkannya hanya karena perjalanan menuju ke sana terasa sulit.

Dalam psikologi hubungan, hal ini berkaitan dengan konsep Michelangelo Phenomenon.

Konsep tersebut menggambarkan bagaimana pasangan dapat membantu satu sama lain menjadi lebih dekat dengan versi ideal dari dirinya melalui dukungan, penerimaan, dan respons yang positif.

Dengan kata lain, hubungan yang sehat dapat menjadi lingkungan yang membantu seseorang berkembang.

Pasangan tidak harus selalu menyetujui semua pilihanmu. Dia boleh memberikan pandangan berbeda atau mengingatkanmu ketika melihat risiko tertentu.

Namun, perbedaan pendapat seharusnya tidak digunakan untuk mematahkan semangat atau mengendalikan masa depanmu.

Cinta yang sehat tidak membuat seseorang merasa harus mengecilkan dirinya agar pasangannya merasa lebih besar.

Sebaliknya, cinta memberikan ruang bagi dua orang untuk berkembang tanpa harus saling mengorbankan impian.

Ketika pasanganmu ikut merayakan pencapaianmu, mendukung proses belajarmu, dan menghargai usaha yang kamu lakukan, itu merupakan tanda bahwa kebahagiaanmu juga memiliki arti baginya.

7. Dia Konsisten, Bukan Hanya Romantis Ketika Sedang Menginginkan Sesuatu

Pada awal hubungan, perhatian romantis sering kali terasa sangat intens.

Pasangan mungkin mengirim pesan sepanjang hari, memberikan banyak pujian, merencanakan pertemuan, dan melakukan berbagai hal untuk membuatmu merasa istimewa.

Namun, seiring berjalannya waktu, intensitas tersebut dapat berubah.

Hal itu tidak selalu berarti cinta mulai berkurang. Hubungan yang semakin matang sering kali memiliki bentuk perhatian yang lebih tenang dan realistis.

Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah konsistensi.

Apakah dia tetap menghargaimu ketika sedang sibuk? Apakah dia menepati janji yang telah dibuat? Apakah dia tetap menunjukkan kepedulian ketika tidak sedang membutuhkan sesuatu darimu?

Dalam psikologi hubungan, konsistensi perilaku berkaitan dengan kepercayaan dan rasa aman.

Seseorang akan lebih mudah merasa aman dalam hubungan ketika perkataan dan tindakan pasangannya relatif selaras.

Misalnya, pasangan mengatakan bahwa dirinya akan menghubungimu setelah selesai bekerja, kemudian benar-benar melakukannya. Jika ada perubahan rencana, dia berusaha memberikan penjelasan.

Dia tidak membuatmu terus-menerus menebak apa yang sedang terjadi.

Konsistensi juga terlihat dalam hal-hal sederhana, seperti memberikan kabar, menghargai kesepakatan, dan tetap menunjukkan perhatian meskipun sedang menghadapi kesibukan.

Tentu saja, tidak ada manusia yang selalu konsisten setiap waktu. Setiap orang memiliki hari yang buruk, tanggung jawab, dan keterbatasan.

Namun, pasangan yang serius terhadap hubungan biasanya berusaha menjaga kepercayaan melalui perilaku yang dapat diandalkan.

Cinta yang matang tidak hanya terlihat dari seberapa indah seseorang memperlakukanmu ketika sedang jatuh cinta.

Cinta juga terlihat dari bagaimana dia memperlakukanmu setelah hubungan menjadi bagian dari rutinitas kehidupannya.

8. Dia Berusaha Memahami Perasaanmu, Bukan Selalu Menganggap Dirinya Paling Benar

Dalam hubungan, empati merupakan salah satu kemampuan emosional yang sangat penting.

Empati membantu seseorang memahami pengalaman emosional orang lain, bahkan ketika dirinya tidak mengalami hal yang sama.

Pasangan yang mencintaimu tidak harus selalu merasakan apa yang kamu rasakan. Namun, dia berusaha memahami mengapa sesuatu dapat membuatmu sedih, kecewa, takut, atau bahagia.

Misalnya, ketika kamu merasa tidak nyaman dengan suatu candaan, dia tidak langsung mengatakan bahwa kamu terlalu sensitif.

Dia mencoba memahami mengapa candaan tersebut menyakitimu.

Ketika kamu sedang mengalami masalah, dia tidak buru-buru membandingkan penderitaanmu dengan pengalaman orang lain.

Dia memahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi kesulitan.

Dalam psikologi, empati memiliki peran penting dalam membangun kedekatan emosional karena membantu pasangan merespons kebutuhan satu sama lain dengan lebih baik.

Salah satu bentuk empati yang terlihat dalam hubungan adalah perspective-taking, yaitu kemampuan mencoba memahami situasi dari sudut pandang orang lain.

Pasangan yang memiliki kemampuan ini tidak selalu melihat masalah hanya melalui pengalaman pribadinya.

Dia bersedia mempertimbangkan bahwa kamu mungkin memiliki alasan, latar belakang, atau perasaan yang berbeda.

Hal ini sangat penting ketika terjadi perbedaan pendapat.

Alih-alih langsung mengatakan, "Kamu selalu salah," dia mungkin bertanya, "Apa yang membuatmu melihat situasi ini seperti itu?"

Perbedaan kecil dalam cara merespons dapat memberikan dampak besar terhadap kualitas hubungan.

Sebab, seseorang yang merasa dipahami biasanya lebih mudah membuka diri dan membangun kedekatan dengan pasangannya.

Cinta bukan hanya tentang ingin dimengerti. Cinta juga tentang kesediaan untuk memahami.

9. Dia Tidak Membuat Kamu Merasa Harus Terus-Menerus Membuktikan Bahwa Kamu Layak Dicintai

Ada hubungan yang membuat seseorang merasa harus terus berjuang agar mendapatkan perhatian.

Kamu merasa perlu selalu tampil menarik, selalu menyenangkan pasangan, selalu memenuhi keinginannya, atau mengorbankan kebutuhan sendiri agar hubungan tetap berjalan.

Kamu bahkan mungkin takut mengungkapkan pendapat karena khawatir pasangan akan menjauh.

Jika berlangsung terus-menerus, kondisi seperti ini dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak aman secara emosional.

Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berkaitan dengan pola keterikatan atau attachment style.

Teori keterikatan yang dikembangkan dari karya John Bowlby dan Mary Ainsworth menjelaskan bagaimana pengalaman hubungan dapat memengaruhi cara seseorang membangun kedekatan, menghadapi ketakutan akan penolakan, dan mencari rasa aman.

Pasangan dengan pola hubungan yang lebih aman cenderung mampu membangun kedekatan tanpa harus terus-menerus menguji cinta pasangannya.

Dia tidak menggunakan ancaman perpisahan untuk membuatmu menuruti keinginannya. Dia tidak sengaja menghilang agar kamu merasa takut kehilangan. Dia juga tidak membuat kasih sayang terasa seperti hadiah yang hanya diberikan ketika kamu memenuhi semua harapannya.

Sebaliknya, dia menunjukkan bahwa hubungan merupakan tempat bagi dua orang untuk saling menerima sekaligus bertumbuh.

Namun, menerima bukan berarti membenarkan semua perilaku.

Kamu tetap bertanggung jawab atas tindakanmu, begitu pula pasanganmu. Keduanya perlu belajar menghargai, memperbaiki kesalahan, dan menjaga hubungan.

Perbedaannya adalah, cinta yang sehat tidak menjadikan penerimaan sebagai sesuatu yang harus kamu beli melalui pengorbanan tanpa batas.

Kamu tidak harus kehilangan harga diri untuk mendapatkan kasih sayang.

Seseorang yang benar-benar mencintaimu akan membuatmu merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya ketika kamu sedang memenuhi keinginannya.

10. Dia Memikirkan Masa Depan dengan Melibatkan Dirimu

Salah satu tanda penting dari komitmen dalam hubungan adalah kesediaan untuk membicarakan dan membangun masa depan bersama.

Pasangan yang benar-benar serius tidak hanya menikmati kebersamaan pada hari ini. Dia juga bersedia membicarakan bagaimana hubungan kalian dapat berkembang dalam jangka panjang.

Hal ini tidak selalu berarti dia harus langsung membicarakan pernikahan atau membuat rencana besar.

Terkadang, komitmen terlihat melalui pembicaraan sederhana mengenai rencana liburan, tempat tinggal, pekerjaan, keuangan, keluarga, atau tujuan hidup masing-masing.

Dalam teori segitiga cinta Robert Sternberg, komitmen merupakan salah satu komponen utama cinta.

Komitmen berkaitan dengan keputusan untuk mencintai seseorang dan mempertahankan hubungan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Pasangan yang memiliki komitmen sehat tidak hanya membicarakan masa depan ketika sedang berada dalam suasana romantis. Dia juga bersedia membicarakan hal-hal realistis yang mungkin harus dihadapi bersama.

Misalnya, bagaimana kalian akan mengelola keuangan, bagaimana membagi tanggung jawab, bagaimana menghadapi perbedaan keluarga, atau bagaimana mendukung karier satu sama lain.

Dia juga bersedia mendengarkan harapan dan kekhawatiranmu mengenai masa depan.

Hal yang paling penting adalah adanya kesesuaian antara perkataan dan tindakan.

Seseorang mungkin sering mengatakan ingin menghabiskan masa depan bersamamu. Namun, komitmen yang sehat juga membutuhkan perilaku nyata, tanggung jawab, dan kesediaan untuk membangun hubungan secara bersama-sama.

Masa depan tidak dapat dijamin hanya melalui janji romantis.

Namun, ketika pasanganmu secara konsisten melibatkanmu dalam keputusan penting dan bersedia membangun rencana bersama, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa hubungan kalian memiliki tempat penting dalam kehidupannya.

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Penutup: Cinta Sejati Tidak Hanya Membuat Kamu Merasa Dicintai, tetapi Juga Dihargai

Pada akhirnya, mengetahui apakah seseorang benar-benar mencintaimu bukan hanya tentang memperhatikan seberapa sering dia mengatakan kata cinta.

Perhatikan juga bagaimana dia memperlakukanmu ketika sedang berbeda pendapat, bagaimana dia mendengarkan ketika kamu sedang kesulitan, bagaimana dia menghargai batasanmu, dan bagaimana dia berusaha menjaga hubungan ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.

Cinta yang sehat tidak selalu terlihat melalui tindakan besar atau momen romantis yang mengesankan. Terkadang, cinta justru hadir melalui konsistensi kecil yang dilakukan berulang kali.

Melalui perhatian sederhana, komunikasi yang jujur, kesediaan untuk meminta maaf, dan keinginan untuk saling memahami.

Namun, penting untuk diingat bahwa sepuluh tanda di atas bukanlah tes ilmiah yang dapat memastikan seseorang benar-benar mencintaimu. Setiap individu memiliki kepribadian, pengalaman, dan cara mengekspresikan kasih sayang yang berbeda.

Karena itu, jangan menilai hubungan hanya berdasarkan satu perilaku. Perhatikan pola hubungan secara keseluruhan, termasuk apakah kamu merasa aman, dihargai, didengarkan, dan memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri.

Kamu juga perlu mengingat bahwa cinta tidak seharusnya menjadi alasan untuk menerima penghinaan, manipulasi, kekerasan, atau pengendalian yang berlebihan.

Sebab, hubungan yang sehat bukan hanya tentang memiliki seseorang yang mengatakan bahwa dirinya mencintaimu.

Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang saling menunjukkan bahwa cinta mereka dapat dirasakan melalui rasa hormat, tanggung jawab, kepercayaan, dan kepedulian.

Pada akhirnya, pasangan yang benar-benar mencintaimu tidak harus menjadi manusia yang sempurna. Dia mungkin masih memiliki kekurangan, melakukan kesalahan, dan terkadang tidak memahami semua perasaanmu.

Namun, dia bersedia belajar, memperbaiki diri, dan berusaha membangun hubungan yang membuat kalian berdua merasa dihargai.

Karena cinta yang matang bukan sekadar tentang menemukan seseorang yang membuat jantung berdebar.