JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, pemandangan anak-anak yang menghabiskan waktu dengan ponsel bukan lagi sesuatu yang mengejutkan. Di ruang keluarga, kendaraan umum, ruang tunggu, bahkan sebelum tidur, kita sering melihat anak-anak asyik menggulir layar ponsel untuk menonton video, membaca informasi, bermain gim, atau sekadar berpindah dari satu konten ke konten lainnya.

Menariknya, ada anggapan bahwa anak-anak yang cerdas, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan cepat memahami sesuatu justru terkadang menunjukkan ketertarikan besar terhadap aktivitas scrolling.

Mereka bisa menghabiskan waktu cukup lama untuk menemukan informasi baru, mengikuti berbagai topik, atau berpindah-pindah konten yang menarik perhatian mereka.

Namun, apakah kebiasaan tersebut benar-benar berkaitan dengan kecerdasan?

Menurut psikologi, kebiasaan menggunakan ponsel tidak bisa dijadikan ukuran langsung untuk menentukan tingkat kecerdasan seorang anak. Anak yang cerdas tidak selalu memiliki kebiasaan scrolling, begitu pula anak yang sering menggunakan ponsel tidak otomatis lebih cerdas daripada anak lainnya.

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Meskipun demikian, ada beberapa karakteristik psikologis yang dapat menjelaskan mengapa anak dengan rasa ingin tahu tinggi, kemampuan berpikir aktif, dan ketertarikan terhadap informasi baru terkadang menikmati aktivitas tersebut.

Mulai dari kebutuhan untuk mendapatkan stimulasi mental, rasa penasaran yang besar, hingga kecenderungan mencari informasi secara mandiri, semuanya dapat memengaruhi cara anak berinteraksi dengan teknologi.

Di sisi lain, kebiasaan scrolling juga memiliki risiko apabila tidak disertai pengendalian diri dan pendampingan yang tepat.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (27/11), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa sebagian anak yang memiliki kemampuan kognitif baik menunjukkan ketertarikan terhadap kebiasaan scroll ponsel.

1. Mereka Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi terhadap Banyak Hal

Salah satu karakteristik yang sering ditemukan pada anak dengan kemampuan belajar dan eksplorasi yang baik adalah rasa ingin tahu yang besar.

Mereka tidak mudah puas hanya dengan mengetahui satu informasi. Ketika menemukan sesuatu yang menarik, mereka cenderung ingin memahami lebih jauh, mencari penjelasan tambahan, dan menghubungkannya dengan hal-hal yang sudah mereka ketahui.

Misalnya, seorang anak sedang menonton video tentang luar angkasa. Awalnya, ia hanya tertarik melihat gambar planet. Namun, setelah mengetahui bahwa Jupiter memiliki banyak satelit alami, ia mulai mencari informasi tentang planet lain, tata surya, hingga bagaimana alam semesta terbentuk.

Satu informasi sederhana dapat memunculkan banyak pertanyaan baru.

Dalam psikologi, rasa ingin tahu berkaitan dengan motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk mempelajari sesuatu karena merasa tertarik, bukan semata-mata karena mendapatkan hadiah atau tekanan dari luar.

Ponsel dan internet menyediakan akses terhadap berbagai macam informasi yang dapat memenuhi kebutuhan eksplorasi tersebut.

Anak dapat berpindah dari satu topik ke topik lain hanya dalam beberapa detik. Mereka bisa menemukan pengetahuan tentang hewan, sejarah, teknologi, bahasa, sains, dan berbagai bidang lainnya.

Hal inilah yang membuat aktivitas scrolling terasa menarik bagi anak yang senang mengeksplorasi informasi.

Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan.

Rasa ingin tahu yang tinggi tidak otomatis membuat semua aktivitas scrolling menjadi bermanfaat. Anak mungkin mendapatkan informasi baru, tetapi belum tentu memahami atau mengingatnya dengan baik.

Terkadang, mereka hanya melihat banyak informasi tanpa benar-benar memprosesnya secara mendalam.

Karena itu, orang tua dapat membantu mengarahkan rasa ingin tahu anak melalui pertanyaan sederhana.

Misalnya, setelah anak menonton video tentang hewan, tanyakan apa hal paling menarik yang ia pelajari. Ajak mereka menjelaskan kembali informasi tersebut menggunakan kata-katanya sendiri.

Dengan cara ini, aktivitas menggunakan ponsel tidak hanya menjadi kegiatan mengonsumsi konten, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar.

2. Otak Mereka Menyukai Tantangan dan Stimulasi Mental yang Beragam

Sebagian anak memiliki kecenderungan untuk cepat merasa bosan ketika melakukan aktivitas yang terlalu monoton.

Mereka lebih tertarik pada sesuatu yang memberikan pengalaman baru, tantangan, atau rangsangan mental yang berbeda.

Misalnya, seorang anak mungkin merasa kurang tertarik ketika harus menonton satu tayangan yang sama dalam waktu lama. Namun, ia bisa sangat antusias ketika menemukan berbagai video dengan topik yang berbeda.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan stimulasi dan karakteristik kepribadian seperti openness to experience, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman baru.

Anak yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap hal-hal baru mungkin menikmati kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk informasi dan pengalaman.

Scrolling memberikan perubahan konten secara cepat. Setiap kali menggulir layar, anak dapat menemukan gambar, cerita, suara, atau informasi yang berbeda.

Variasi tersebut dapat membuat aktivitas scrolling terasa menarik karena memberikan rangsangan yang terus berubah.

Namun, bukan berarti otak anak yang cerdas membutuhkan scrolling untuk bekerja dengan baik.

Kemampuan berpikir justru berkembang melalui beragam pengalaman, termasuk membaca buku, bermain, berdiskusi, bereksperimen, dan menyelesaikan masalah secara langsung.

Bahkan, terlalu banyak berpindah dari satu konten ke konten lain dapat membuat anak terbiasa mencari rangsangan baru tanpa memberikan waktu yang cukup untuk memahami sesuatu secara mendalam.

Oleh karena itu, orang tua perlu membantu anak menyeimbangkan aktivitas yang memberikan stimulasi cepat dengan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi lebih lama.

Ajak anak menyusun teka-teki, membaca cerita, bermain permainan strategi, menggambar, atau melakukan eksperimen sederhana.

Tujuannya bukan menghilangkan ketertarikan terhadap ponsel, melainkan memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir melalui pengalaman yang beragam.

Sebab, kecerdasan tidak hanya membutuhkan informasi baru, tetapi juga kemampuan untuk mengolah, memahami, dan menggunakan informasi tersebut.

3. Mereka Menikmati Proses Menemukan Informasi secara Mandiri

Anak yang memiliki rasa ingin tahu dan kemandirian belajar sering kali menikmati pengalaman menemukan jawaban sendiri.

Mereka tidak selalu ingin langsung diberi penjelasan oleh orang lain. Terkadang, mereka lebih tertarik mencari tahu, mencoba memahami, dan menyusun kesimpulan berdasarkan informasi yang ditemukan.

Misalnya, ketika mendengar istilah yang belum dipahami, seorang anak mungkin langsung mencarinya melalui internet.

Setelah menemukan jawabannya, ia bisa melanjutkan pencarian untuk memahami hubungan antara informasi tersebut dengan hal lain.

Dalam psikologi pendidikan, perilaku ini memiliki kaitan dengan self-directed learning atau pembelajaran mandiri.

Pembelajaran mandiri merupakan proses ketika seseorang mengambil peran aktif dalam menentukan apa yang ingin dipelajari, mencari sumber informasi, serta mengevaluasi pemahamannya.

Teknologi digital dapat mendukung proses tersebut karena menyediakan akses terhadap berbagai sumber pengetahuan.

Anak tidak harus selalu menunggu guru atau orang tua untuk menjawab pertanyaannya. Mereka dapat mencari informasi melalui video edukasi, artikel, dokumenter, dan platform pembelajaran.

Namun, kemampuan menemukan informasi perlu diimbangi dengan kemampuan menilai kualitas informasi.

Tidak semua konten di internet benar. Ada informasi yang tidak lengkap, menyesatkan, atau disampaikan tanpa dasar yang jelas.

Karena itu, anak perlu dibimbing untuk membedakan fakta, opini, hiburan, dan informasi yang belum terverifikasi.

Orang tua juga dapat mengajarkan anak untuk tidak langsung mempercayai setiap hal yang muncul di layar.

Biasakan mereka membandingkan informasi dari beberapa sumber tepercaya dan bertanya ketika menemukan sesuatu yang membingungkan.

Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana untuk membangun kemandirian belajar, bukan sekadar tempat menghabiskan waktu.

Anak yang benar-benar berkembang bukan hanya anak yang mampu menemukan banyak informasi, melainkan juga anak yang mampu memahami dan mempertanyakan informasi tersebut.

4. Mereka Tertarik pada Hal-Hal Baru karena Sistem Penghargaan di Otak

Salah satu alasan mengapa aktivitas scrolling begitu menarik bagi banyak anak adalah karena setiap konten baru berpotensi memberikan pengalaman menyenangkan.

Ketika menggulir layar, seseorang tidak pernah sepenuhnya mengetahui apa yang akan muncul berikutnya.

Mungkin berupa video lucu, informasi menarik, permainan baru, atau sesuatu yang sangat sesuai dengan minatnya.

Ketidakpastian tersebut dapat membuat seseorang terdorong untuk terus mencari konten berikutnya.

Dalam psikologi perilaku, hal ini berkaitan dengan konsep intermittent reinforcement atau penguatan berselang.

Penguatan berselang terjadi ketika respons tertentu terkadang diikuti oleh hasil yang menyenangkan, tetapi tidak selalu.

Misalnya, seorang anak mungkin menggulir layar berkali-kali sebelum menemukan video yang benar-benar menarik. Karena pengalaman menyenangkan tersebut muncul secara tidak terduga, ia bisa terdorong untuk terus menggulir layar.

Sistem penghargaan otak juga melibatkan dopamin, yaitu neurotransmiter yang berperan dalam proses motivasi, pembelajaran, dan antisipasi terhadap sesuatu yang dianggap menarik atau berpotensi memberikan penghargaan.

Namun, penting untuk memahami bahwa dopamin bukan sekadar zat kimia kebahagiaan. Perannya jauh lebih kompleks dan tidak berarti setiap kali seseorang melakukan scrolling, otaknya otomatis mengalami kecanduan.

Anak-anak yang cepat tertarik pada informasi baru dapat menikmati pengalaman menemukan sesuatu yang menarik di antara banyak konten yang tersedia.

Masalah muncul ketika aktivitas tersebut mulai sulit dihentikan.

Misalnya, anak terus meminta tambahan waktu meskipun sudah berjanji berhenti. Ia menjadi mudah marah ketika ponsel diambil atau kehilangan minat terhadap aktivitas lain yang sebelumnya disukai.

Dalam keadaan seperti ini, orang tua perlu memperhatikan apakah penggunaan ponsel sudah mengganggu tidur, belajar, aktivitas fisik, dan hubungan sosial anak.

Membangun batasan waktu yang konsisten, mematikan notifikasi yang tidak diperlukan, serta menyediakan kegiatan alternatif dapat membantu anak mengembangkan pengendalian diri.

Anak perlu belajar bahwa tidak semua hal menarik harus segera diikuti dan tidak setiap keinginan harus dipenuhi.

Kemampuan menunda kepuasan merupakan bagian penting dari perkembangan pengendalian diri.

5. Mereka Menggunakan Ponsel sebagai Cara untuk Memenuhi Kebutuhan Emosional

Tidak semua anak menggunakan ponsel semata-mata karena ingin mendapatkan informasi atau hiburan.

Terkadang, scrolling juga menjadi cara untuk mengatasi rasa bosan, kesepian, stres, atau ketidaknyamanan emosional.

Ketika sedang merasa lelah setelah menjalani aktivitas sekolah, seorang anak mungkin memilih membuka ponsel karena aktivitas tersebut terasa mudah dan menyenangkan.

Ketika tidak memiliki teman bermain, ia mungkin mencari hiburan melalui video. Bahkan, ketika merasa cemas atau kecewa, sebagian anak menggunakan layar untuk mengalihkan perhatian dari perasaan yang sedang dialami.

Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan konsep emotion regulation, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengelola emosi.

Ponsel terkadang menjadi alat regulasi emosi yang bersifat sementara karena dapat memberikan distraksi dari perasaan yang tidak menyenangkan.

Namun, jika anak selalu mengandalkan ponsel setiap kali merasa bosan atau sedih, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan strategi pengelolaan emosi lainnya.

Misalnya, anak yang terbiasa diberikan ponsel setiap kali menangis mungkin menjadi kurang terbiasa menghadapi rasa kecewa dengan cara lain.

Padahal, kemampuan menghadapi kebosanan, menenangkan diri, dan menyelesaikan masalah emosional merupakan bagian penting dari perkembangan psikologis.

Orang tua dapat membantu dengan mengajarkan berbagai cara mengelola perasaan.

Ketika anak merasa bosan, ajak ia mencari kegiatan lain. Ketika sedih, berikan kesempatan untuk bercerita. Ketika marah, bantu ia mengenali perasaan tersebut sebelum menentukan cara meresponsnya.

Jangan selalu menganggap penggunaan ponsel sebagai masalah kedisiplinan semata. Cobalah memahami kebutuhan emosional yang mungkin sedang berusaha dipenuhi oleh anak.

Terkadang, anak tidak benar-benar membutuhkan lebih banyak waktu di depan layar. Mereka mungkin membutuhkan perhatian, interaksi, atau kesempatan untuk merasa dipahami.

6. Mereka Belum Sepenuhnya Mengembangkan Kemampuan Mengendalikan Impuls

Alasan terakhir yang perlu dipahami adalah bahwa kemampuan mengendalikan dorongan atau impuls masih berkembang selama masa kanak-kanak dan remaja.

Seorang anak mungkin memahami bahwa terlalu lama menggunakan ponsel bukanlah kebiasaan yang baik. Namun, memahami aturan tidak selalu berarti ia mampu menghentikan perilakunya secara mandiri.

Ketika menemukan video yang menarik, ia ingin menonton satu lagi. Setelah itu, muncul video berikutnya yang terasa tidak kalah menarik.

Tanpa disadari, waktu yang awalnya hanya ingin digunakan selama beberapa menit berubah menjadi satu jam atau lebih.

Dalam psikologi perkembangan, kemampuan mengendalikan impuls berkaitan dengan fungsi eksekutif atau executive functions.

Fungsi eksekutif mencakup beberapa kemampuan penting, seperti mengendalikan dorongan, mempertahankan perhatian, mengingat tujuan, serta merencanakan tindakan.

Salah satu bagian otak yang berperan penting dalam fungsi tersebut adalah korteks prefrontal, yang terus mengalami perkembangan sepanjang masa kanak-kanak hingga masa dewasa muda.

Karena itu, anak membutuhkan bimbingan untuk belajar mengatur penggunaan teknologi.

Mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk menghentikan aktivitas menyenangkan hanya karena mengetahui bahwa waktunya sudah habis.

Orang tua dapat membantu dengan membuat aturan yang jelas dan konsisten.

Misalnya, menentukan waktu penggunaan ponsel, menghindari penggunaan layar saat makan bersama, serta membiasakan anak menyelesaikan pekerjaan sekolah sebelum menggunakan perangkat untuk hiburan.

Namun, aturan sebaiknya tidak hanya berupa larangan.

Jelaskan mengapa penggunaan ponsel perlu dibatasi dan berikan contoh kebiasaan digital yang sehat.

Anak juga dapat dilibatkan dalam menentukan jadwal penggunaan perangkat agar mereka belajar memahami tanggung jawab terhadap pilihannya sendiri.

Seiring waktu, pendampingan yang konsisten dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan mengatur diri.

Yang perlu diingat, kemampuan mengendalikan diri bukan sesuatu yang muncul secara instan. Anak membutuhkan latihan, contoh dari orang dewasa, dan lingkungan yang mendukung.

Penutup: Anak yang Cerdas Tidak Selalu Membutuhkan Lebih Banyak Waktu di Depan Layar

Kebiasaan scrolling pada anak merupakan fenomena yang cukup kompleks. Ada anak yang menggunakannya untuk memenuhi rasa ingin tahu, mencari informasi, menikmati variasi konten, atau sekadar menghilangkan kebosanan.

Namun, penting untuk tidak menghubungkan kebiasaan tersebut secara langsung dengan tingkat kecerdasan.

Anak yang cerdas bukan berarti anak yang paling sering menggunakan ponsel, paling cepat menemukan informasi, atau mampu menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi internet.

Kecerdasan juga berkaitan dengan kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, mengelola emosi, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata.

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara tepat. Anak bisa mempelajari bahasa baru, mengenal ilmu pengetahuan, mengembangkan kreativitas, dan menemukan berbagai kesempatan belajar yang sebelumnya sulit dijangkau.

Namun, penggunaan yang tidak terkontrol juga dapat mengurangi waktu untuk tidur, bermain secara langsung, melakukan aktivitas fisik, dan membangun hubungan sosial.

Karena itu, tugas orang tua bukan sekadar melarang anak menggunakan ponsel, melainkan membantu mereka memahami cara menggunakan teknologi secara sehat.

Berikan ruang bagi rasa ingin tahu mereka, tetapi tetap ajarkan batasan. Dukung kemandirian belajar mereka, tetapi jangan lupakan pentingnya pengalaman di dunia nyata.

Dan yang tidak kalah penting, jangan menjadikan ponsel sebagai satu-satunya sumber hiburan atau cara anak mengatasi perasaan tidak nyaman.

Sebab, masa kanak-kanak bukan hanya tentang seberapa banyak informasi yang berhasil mereka dapatkan dari layar, tetapi juga tentang bagaimana mereka belajar berinteraksi, menghadapi tantangan, membangun kreativitas, dan memahami dunia di sekitarnya.