JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kritik merupakan sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Kita bisa mendapatkannya dari pasangan, teman, keluarga, rekan kerja, bahkan dari orang-orang yang sebenarnya memiliki niat baik untuk membantu kita berkembang.

Secara ideal, kritik seharusnya menjadi kesempatan untuk belajar, memperbaiki kesalahan, dan memahami sudut pandang yang berbeda. Namun, kenyataannya tidak semua orang mampu menerima kritik dengan mudah.

Ada orang yang langsung merasa tersinggung ketika kesalahannya dibicarakan. Ada yang buru-buru membela diri, mencari alasan, atau menyalahkan orang lain. Bahkan, ada pula yang menganggap kritik sederhana sebagai bentuk penghinaan terhadap harga dirinya.

Menariknya, sebagian orang bisa menerima pujian dengan sangat mudah, tetapi menjadi sangat defensif ketika mendengar satu kalimat yang menunjukkan kekurangannya.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut psikologi, ketidakmampuan menerima kritik tidak selalu berkaitan dengan kesombongan atau keengganan untuk berubah. Dalam banyak kasus, respons tersebut dapat berhubungan dengan harga diri, pengalaman masa lalu, mekanisme pertahanan psikologis, kebutuhan akan pengakuan, hingga ketakutan terhadap penolakan.

Bagi sebagian orang, kritik bukan sekadar informasi mengenai sesuatu yang perlu diperbaiki. Kritik bisa terasa seperti ancaman terhadap identitas, nilai diri, dan perasaan bahwa mereka cukup baik.

Itulah sebabnya, respons seseorang terhadap kritik sering kali lebih kompleks daripada yang terlihat.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (27/11), terdapat tujuh alasan mengapa beberapa orang sulit menerima kritik menurut perspektif psikologi.

1. Mereka Memiliki Harga Diri yang Rapuh dan Terlalu Bergantung pada Pengakuan Orang Lain

Salah satu alasan seseorang sulit menerima kritik adalah karena harga dirinya tidak cukup stabil.

Orang yang memiliki harga diri rapuh sering kali menilai dirinya berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukannya. Mereka membutuhkan pengakuan, pujian, dan penerimaan untuk merasa bahwa dirinya berharga.

Ketika mendapatkan apresiasi, mereka merasa percaya diri. Namun, ketika seseorang menunjukkan kekurangannya, perasaan tersebut dapat berubah menjadi ketidakamanan.

Dalam psikologi, terdapat perbedaan antara harga diri yang relatif stabil dan harga diri yang sangat bergantung pada evaluasi eksternal.

Seseorang dengan harga diri yang lebih stabil cenderung memahami bahwa melakukan kesalahan tidak membuat dirinya menjadi manusia yang tidak berharga. Sebaliknya, orang yang harga dirinya sangat bergantung pada penilaian orang lain mungkin menganggap kritik sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik.

Misalnya, ketika seorang rekan kerja mengatakan bahwa hasil pekerjaannya masih perlu diperbaiki, ia tidak hanya mendengar masukan tersebut sebagai evaluasi pekerjaan.

Ia mungkin langsung berpikir, "Berarti aku tidak kompeten," "Mereka menganggapku bodoh," atau "Aku memang tidak pernah cukup baik."

Padahal, kritik tersebut mungkin hanya berkaitan dengan satu kesalahan kecil yang sebenarnya bisa diperbaiki.

Masalahnya bukan semata-mata pada kritik yang diberikan, melainkan pada bagaimana seseorang menghubungkan kritik tersebut dengan nilai dirinya.

Orang seperti ini terkadang merasa harus selalu terlihat hebat, benar, dan mampu melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Mereka kesulitan menerima kenyataan bahwa manusia memiliki keterbatasan.

Untuk menghadapinya, penting untuk belajar memisahkan identitas pribadi dari perilaku atau hasil pekerjaan.

Kamu bisa melakukan kesalahan tanpa menjadi orang yang gagal. Kamu bisa memiliki kekurangan tanpa kehilangan harga diri. Dan kamu bisa menerima masukan tanpa harus menganggap dirimu lebih rendah daripada orang lain.

Pada akhirnya, harga diri yang sehat bukan berarti merasa selalu benar, melainkan mampu mengakui kesalahan tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri.

2. Mereka Memiliki Pengalaman Masa Lalu yang Membuat Kritik Terasa Seperti Serangan

Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang memperlakukan kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar.

Sebagian orang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan kritik sebagai bentuk penghinaan, mempermalukan, membandingkan, atau bahkan merendahkan.

Ketika masih kecil, mereka mungkin sering mendengar kalimat seperti, "Kamu selalu saja salah," "Kenapa tidak bisa seperti orang lain?" atau "Kamu memang tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar."

Jika pengalaman semacam ini terjadi berulang kali, seseorang dapat mengembangkan hubungan emosional yang negatif terhadap kritik.

Dalam psikologi perkembangan, pengalaman masa kecil dapat memengaruhi cara seseorang memahami dirinya sendiri dan merespons evaluasi dari lingkungan.

Anak yang terus-menerus menerima kritik yang merendahkan mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa kesalahan merupakan sesuatu yang memalukan dan harus disembunyikan.

Ketika dewasa, respons tersebut bisa terbawa ke dalam hubungan sosial maupun dunia pekerjaan.

Misalnya, seseorang mendapatkan masukan dari pasangannya mengenai kebiasaan yang perlu diperbaiki. Alih-alih mendengarkan, ia langsung marah atau merasa diserang.

Bisa jadi, reaksi tersebut bukan hanya berkaitan dengan perkataan pasangannya saat ini. Kritik tersebut mungkin mengingatkannya pada pengalaman lama ketika dirinya sering disalahkan atau diperlakukan seolah-olah tidak pernah cukup baik.

Inilah yang membuat sebagian orang bereaksi secara emosional lebih besar daripada situasi yang sedang terjadi.

Mereka tidak selalu menyadari bahwa pengalaman masa lalu sedang memengaruhi respons mereka pada masa sekarang.

Namun, penting untuk tidak menganggap semua orang yang sulit menerima kritik pasti memiliki pengalaman masa kecil yang buruk. Ada banyak faktor lain yang dapat membentuk respons seseorang.

Jika kamu merasa kritik selalu memunculkan rasa takut, malu, atau kemarahan yang sangat kuat, cobalah memahami apa yang sebenarnya membuatmu merasa terancam.

Tanyakan kepada diri sendiri apakah kamu sedang merespons masukan yang diberikan saat ini atau justru bereaksi terhadap pengalaman lama yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Memahami akar emosional tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membangun respons yang lebih sehat.

3. Mereka Menganggap Mengakui Kesalahan Sama dengan Mengakui Kekalahan

Ada orang yang merasa bahwa mengakui kesalahan berarti kehilangan harga diri.

Bagi mereka, perdebatan harus dimenangkan, pendapat harus dipertahankan, dan menunjukkan bahwa dirinya salah merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan.

Karena itu, ketika menerima kritik, mereka lebih memilih mencari pembenaran daripada mencoba memahami apakah masukan tersebut memang benar.

Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanisms.

Mekanisme pertahanan merupakan proses psikologis, sebagian berlangsung tanpa disadari, yang membantu seseorang menghadapi kecemasan, konflik batin, atau perasaan tidak nyaman.

Salah satu contohnya adalah rasionalisasi, yaitu kecenderungan memberikan alasan yang tampak masuk akal untuk membenarkan perilaku atau keputusan yang sebenarnya sulit diterima.

Misalnya, seseorang terlambat menyelesaikan pekerjaan karena kurang melakukan perencanaan. Ketika ditegur, ia justru mengatakan bahwa pekerjaannya tertunda karena rekan-rekannya tidak membantu.

Mungkin ada faktor eksternal yang memang berpengaruh. Namun, jika ia selalu menggunakan alasan untuk menghindari tanggung jawab, ia akan kesulitan melihat bagian yang sebenarnya bisa diperbaiki dari dirinya sendiri.

Ada pula orang yang menggunakan pengalihan kesalahan. Ketika dikritik, mereka justru mengungkit kesalahan orang yang memberikan kritik.

Contohnya, ketika pasangan membicarakan sikapnya yang sering mengabaikan komunikasi, ia menjawab, "Kamu juga sering melakukan hal yang sama."

Dengan begitu, pembicaraan tidak lagi membahas masalah awal, melainkan berubah menjadi pertarungan mengenai siapa yang lebih banyak melakukan kesalahan.

Padahal, mengakui kesalahan tidak sama dengan mengakui kekalahan.

Justru, kemampuan mengatakan "Aku memang salah dalam hal itu" merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional.

Orang yang memiliki pola pikir berkembang atau growth mindset cenderung melihat kemampuan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui proses belajar, usaha, dan pengalaman.

Dengan pola pikir tersebut, kritik tidak harus dianggap sebagai ancaman. Kritik dapat menjadi informasi yang membantu seseorang memahami bagian mana yang perlu diperbaiki.

Seseorang tidak kehilangan martabat hanya karena mengakui bahwa dirinya belum sempurna.

Sebaliknya, keberanian untuk bertanggung jawab justru dapat membuat seseorang lebih dipercaya dan dihargai.

4. Mereka Terlalu Perfeksionis dan Takut Terlihat Tidak Sempurna

Perfeksionisme sering kali dianggap sebagai sifat positif karena berkaitan dengan keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik.

Namun, ada sisi lain dari perfeksionisme yang dapat membuat seseorang kesulitan menerima kritik.

Orang yang memiliki kecenderungan perfeksionisme tinggi sering menetapkan standar yang sangat ketat terhadap dirinya sendiri. Mereka merasa harus melakukan segala sesuatu dengan benar dan tidak boleh membuat kesalahan.

Ketika hasil pekerjaannya mendapatkan kritik, mereka mungkin mengalami kekecewaan, rasa malu, atau kecemasan yang berlebihan.

Dalam psikologi, salah satu konsep yang relevan adalah perfectionistic concerns, yaitu kecenderungan untuk terlalu takut terhadap kesalahan, penilaian negatif, dan ketidaksesuaian antara hasil nyata dengan standar pribadi.

Berbeda dengan keinginan untuk berkembang secara sehat, perfeksionisme yang tidak sehat membuat seseorang merasa bahwa kesalahan merupakan bukti kegagalan pribadi.

Misalnya, seseorang telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan sebuah proyek. Ketika orang lain menunjukkan beberapa kekurangan, ia langsung merasa seluruh pekerjaannya tidak berguna.

Padahal, hasil pekerjaannya mungkin sudah cukup baik dan hanya membutuhkan beberapa perbaikan.

Namun, karena memiliki standar yang sangat tinggi, ia sulit menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai harapan.

Orang seperti ini juga terkadang memiliki kecenderungan berpikir hitam-putih.

Jika pekerjaannya tidak sempurna, ia menganggapnya gagal. Jika seseorang tidak sepenuhnya menyukai hasil kerjanya, ia merasa telah mengecewakan semua orang.

Pola pikir semacam ini dapat membuat kritik terasa jauh lebih menyakitkan.

Untuk mengatasinya, seseorang perlu belajar membedakan antara melakukan sesuatu dengan baik dan melakukan sesuatu dengan sempurna.

Tidak semua kesalahan harus dianggap sebagai kegagalan besar. Tidak semua masukan berarti hasil kerja seseorang buruk.

Belajarlah melihat kritik sebagai bagian normal dari proses penyempurnaan.

Sebab, kehidupan tidak selalu memberikan ruang bagi kita untuk menjadi sempurna. Namun, kehidupan selalu memberikan kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik.

5. Mereka Sulit Mengendalikan Emosi Ketika Merasa Tidak Nyaman

Kemampuan menerima kritik tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan atau pengetahuan seseorang, tetapi juga dengan kemampuan mengelola emosi.

Ada orang yang sebenarnya memahami bahwa kritik yang diberikan cukup masuk akal. Namun, mereka tetap kesulitan menerimanya karena emosi sudah lebih dahulu mengambil alih.

Ketika mendengar perkataan yang tidak menyenangkan, mereka langsung marah, meninggikan suara, menangis, atau memilih meninggalkan percakapan.

Dalam psikologi, kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi berkaitan dengan konsep emotional regulation atau regulasi emosi.

Seseorang yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik cenderung lebih mampu memberikan jeda sebelum bereaksi terhadap situasi yang memicu ketidaknyamanan.

Sebaliknya, ketika kemampuan ini belum berkembang dengan baik, seseorang mungkin merespons kritik secara impulsif.

Misalnya, seorang atasan mengatakan bahwa hasil pekerjaan seorang karyawan belum memenuhi standar yang diharapkan.

Alih-alih mendengarkan penjelasan, karyawan tersebut langsung merasa dipermalukan dan merespons dengan kemarahan.

Setelah emosinya mereda, mungkin ia baru menyadari bahwa masukan tersebut sebenarnya bisa membantunya meningkatkan kualitas pekerjaan.

Hal ini menunjukkan bahwa respons emosional terkadang menghalangi seseorang untuk memproses informasi secara objektif.

Salah satu cara yang dapat membantu adalah memberikan jeda ketika mulai merasa tersinggung.

Tidak semua kritik harus langsung dijawab. Kamu bisa menarik napas, mendengarkan sampai selesai, dan meminta waktu untuk memikirkan masukan yang diberikan.

Cobalah mengatakan, "Aku perlu waktu untuk memahami apa yang kamu sampaikan."

Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi reaksi impulsif.

Selain itu, belajar mengenali emosi juga penting.

Ketika menerima kritik, tanyakan kepada diri sendiri: Apakah aku benar-benar marah, atau sebenarnya merasa malu? Apakah aku merasa diserang, atau takut dianggap tidak mampu?

Terkadang, kemarahan hanyalah emosi yang terlihat di permukaan, sementara di baliknya terdapat rasa takut, kecewa, atau tidak aman.

Semakin baik seseorang memahami emosinya, semakin besar kemampuannya untuk merespons kritik tanpa harus membiarkan perasaan sesaat mengendalikan seluruh tindakannya.

6. Mereka Terlalu Membutuhkan Validasi dan Takut Tidak Disukai Orang Lain

Sebagian orang sangat bergantung pada penilaian orang lain untuk menentukan bagaimana mereka memandang dirinya sendiri.

Mereka ingin dianggap baik, kompeten, menyenangkan, dan tidak memiliki kekurangan.

Karena itu, kritik dapat terasa seperti ancaman terhadap penerimaan sosial yang selama ini mereka butuhkan.

Ketika seseorang mengatakan bahwa ada perilakunya yang kurang tepat, mereka tidak hanya merasa sedang mendapatkan masukan. Mereka mungkin juga takut bahwa orang tersebut akan kehilangan rasa hormat atau tidak lagi menyukai dirinya.

Dalam psikologi sosial, kebutuhan untuk diterima dan memiliki hubungan dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Namun, kebutuhan tersebut dapat menjadi tidak sehat ketika seseorang terlalu menggantungkan harga dirinya pada persetujuan orang lain.

Misalnya, seseorang selalu berusaha menjadi teman yang menyenangkan. Ia jarang menolak permintaan, selalu berusaha membantu, dan menghindari konflik.

Ketika temannya mengkritik satu kebiasaan kecil, ia langsung merasa bahwa persahabatan mereka sedang terancam.

Ia mungkin menjadi terlalu defensif, meminta maaf secara berlebihan, atau justru marah karena merasa tidak dihargai setelah semua hal yang telah dilakukannya.

Dalam situasi seperti ini, kritik dapat memunculkan ketakutan yang lebih besar daripada isi kritik itu sendiri.

Seseorang mungkin sebenarnya tidak takut melakukan kesalahan, tetapi takut kehilangan penerimaan setelah kesalahan tersebut diketahui orang lain.

Untuk mengatasi pola ini, penting untuk membangun rasa berharga yang tidak sepenuhnya bergantung pada pengakuan eksternal.

Kamu perlu memahami bahwa tidak semua orang harus selalu menyukai dirimu. Tidak semua orang harus menyetujui keputusanmu. Dan tidak semua perbedaan pendapat berarti hubungan akan berakhir.

Orang yang sehat secara emosional dapat menerima kenyataan bahwa dirinya tidak selalu mendapatkan persetujuan dari lingkungan.

Mereka juga memahami bahwa kritik terhadap satu perilaku tidak otomatis berarti penolakan terhadap seluruh kepribadian mereka.

Kamu tetap bisa menjadi orang yang baik meskipun seseorang tidak menyukai satu keputusanmu.

Kamu tetap layak dihargai meskipun memiliki kekurangan.

Dan kamu tetap bisa memiliki hubungan yang sehat tanpa harus selalu berusaha menyenangkan semua orang.

7. Mereka Tidak Terbiasa Melakukan Evaluasi Diri dan Menganggap Pendapatnya Selalu Benar

Alasan terakhir yang membuat sebagian orang sulit menerima kritik adalah kurangnya kebiasaan melakukan evaluasi diri.

Ada orang yang terbiasa melihat kesalahan orang lain, tetapi jarang mempertanyakan perilakunya sendiri.

Ketika terjadi konflik, mereka selalu merasa bahwa dirinya berada di pihak yang benar. Mereka lebih mudah menemukan kekurangan orang lain daripada mengakui bagian yang perlu diperbaiki dari dirinya.

Dalam psikologi, kemampuan untuk memikirkan dan mengevaluasi proses berpikir sendiri dikenal sebagai metacognition atau metakognisi.

Sementara itu, introspeksi merupakan proses melihat kembali pengalaman, pikiran, emosi, dan perilaku untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai diri sendiri.

Kedua kemampuan tersebut dapat membantu seseorang menjadi lebih terbuka terhadap informasi baru dan menyadari bahwa pemahamannya tidak selalu sempurna.

Tanpa kebiasaan mengevaluasi diri, seseorang bisa terjebak dalam pola berpikir yang kaku.

Misalnya, ketika seorang teman mengatakan bahwa sikapnya sering membuat orang lain merasa tidak nyaman, ia langsung menganggap temannya terlalu sensitif.

Ia tidak mencoba memahami mengapa orang tersebut merasa demikian. Ia hanya berfokus mempertahankan pandangannya sendiri.

Dalam beberapa kasus, seseorang juga bisa mengalami confirmation bias, yaitu kecenderungan mencari atau lebih memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki.

Akibatnya, ia lebih mudah menerima pendapat yang membenarkan dirinya dan menolak informasi yang bertentangan dengan pandangannya.

Padahal, kedewasaan tidak selalu ditentukan oleh seberapa kuat seseorang mempertahankan pendapatnya.

Terkadang, kedewasaan justru terlihat dari kesediaan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa dirinya mungkin salah.

Cobalah membangun kebiasaan mengevaluasi diri setelah mengalami konflik atau menerima masukan.

Tanyakan kepada diri sendiri:

Apakah ada bagian dari kritik tersebut yang memang benar?

Apakah aku sudah melihat situasi dari sudut pandang orang lain?

Apakah ada perilakuku yang tanpa sadar menyakiti seseorang?

Apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini?

Tidak semua kritik harus diterima begitu saja. Namun, setiap kritik layak dipertimbangkan sebelum ditolak.

Sebab, seseorang tidak akan berkembang jika selalu menganggap dirinya sudah mengetahui segalanya.

Kemampuan untuk mengakui bahwa kita masih memiliki sesuatu untuk dipelajari merupakan salah satu tanda keterbukaan psikologis.

Penutup: Menerima Kritik Bukan Berarti Harus Menyetujui Semua Perkataan Orang Lain

Pada akhirnya, tidak semua orang yang sulit menerima kritik adalah orang yang sombong, egois, atau merasa paling benar.

Di balik sikap defensif, terkadang terdapat harga diri yang rapuh, pengalaman masa lalu yang menyakitkan, ketakutan terhadap penolakan, perfeksionisme, atau kesulitan mengelola emosi.

Memahami alasan-alasan tersebut dapat membantu kita melihat perilaku manusia dengan perspektif yang lebih luas.

Namun, memahami bukan berarti membenarkan semua perilaku defensif. Setiap orang tetap memiliki tanggung jawab untuk belajar mengelola responsnya dan memperlakukan orang lain dengan baik.

Di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua kritik disampaikan dengan niat yang baik.

Ada kritik yang membangun, tetapi ada pula kritik yang bertujuan merendahkan, mempermalukan, atau mengendalikan seseorang.

Karena itu, menjadi pribadi yang dewasa bukan berarti menerima semua perkataan orang lain tanpa mempertimbangkannya.

Kedewasaan justru terlihat dari kemampuan membedakan kritik yang bermanfaat dari perkataan yang hanya menyakiti.

Kamu bisa menerima masukan tanpa harus kehilangan harga diri. Kamu bisa mengakui kesalahan tanpa menganggap dirimu tidak berharga. Kamu juga bisa menolak kritik yang tidak adil tanpa harus bereaksi secara berlebihan.

Sebab, kritik seharusnya menjadi kesempatan untuk memahami sesuatu yang mungkin belum kita sadari, bukan alasan untuk terus-menerus meragukan nilai diri sendiri.

Pada akhirnya, orang yang benar-benar ingin berkembang bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan orang yang memiliki keberanian untuk melihat kekurangannya, belajar darinya, dan mencoba melakukan sesuatu dengan lebih baik.