JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan pribadi yang ingin dipenuhi. Namun, ketika seseorang terus-menerus mengutamakan dirinya sendiri tanpa memedulikan keadaan orang lain, sikap tersebut bisa menjadi tanda perilaku egois.

Menariknya, sifat egois tidak selalu ditunjukkan melalui tindakan kasar atau perkataan yang menyakitkan. Terkadang, perilaku tersebut justru muncul dalam kebiasaan sederhana yang dianggap wajar oleh pelakunya.

Misalnya, selalu mengharapkan bantuan orang lain, sulit menerima pendapat berbeda, hingga tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan perasaan mereka.

Jika dibiarkan, kebiasaan semacam ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun lingkungan pekerjaan. Orang-orang di sekitarnya pun bisa merasa kurang dihargai karena kepentingannya sering diabaikan.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan perilaku yang dapat menjadi tanda seseorang terlalu berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Berikut penjelasannya.

1. Memiliki Harapan Berlebihan terhadap Orang Lain

Salah satu perilaku yang sering terlihat pada orang egois adalah kecenderungan menuntut banyak hal dari orang-orang di sekitarnya.

Mereka kerap mengharapkan orang lain selalu bersedia membantu, memenuhi keinginan, atau mengikuti aturan yang mereka buat. Namun, tuntutan tersebut tidak selalu disertai kesediaan untuk memberikan perlakuan yang sama.

Bahkan, mereka terkadang tidak mempertimbangkan apakah permintaan tersebut memberatkan orang lain atau sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.

Jika terus berlangsung, sikap ini dapat membuat hubungan menjadi tidak seimbang karena hanya satu pihak yang terus dituntut untuk mengalah dan memenuhi kebutuhan.

2. Membuat Orang Lain Merasa Bersalah demi Keuntungan Pribadi

Perilaku egois juga bisa muncul melalui cara seseorang memengaruhi perasaan orang lain.

Ketika keinginannya tidak terpenuhi, mereka mungkin melontarkan sindiran, komentar bernada kecewa, atau perkataan tertentu yang membuat orang lain merasa bersalah.

Cara tersebut terkadang disampaikan seolah-olah hanya bercanda atau sekadar mengungkapkan perasaan. Padahal, di baliknya terdapat keinginan agar orang lain mengubah keputusan dan mengikuti kemauan mereka.

Jika dilakukan berulang kali, tindakan tersebut dapat menjadi bentuk manipulasi emosional yang membuat orang lain merasa tertekan dan sulit mempertahankan pendiriannya.

3. Tidak Suka Berbagi dengan Orang Lain

Kesediaan berbagi bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga waktu, tenaga, dan perhatian.

Orang yang terlalu mementingkan dirinya sendiri cenderung merasa berat ketika harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Mereka lebih nyaman menerima bantuan dibandingkan meluangkan waktu untuk membantu orang di sekitarnya.

Sikap ini bisa terlihat ketika seseorang enggan berbagi makanan, tidak mau meminjamkan barang, atau selalu mencari alasan saat diminta memberikan bantuan sederhana.

Keadaan tersebut dapat mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan orang lain, terutama jika dilakukan secara konsisten tanpa mempertimbangkan situasi.

4. Kurang Memperhatikan Perasaan Orang Lain

Empati merupakan kemampuan memahami sudut pandang dan perasaan orang lain. Sikap ini sangat dibutuhkan agar hubungan sosial dapat berjalan dengan baik.

Namun, seseorang yang terlalu fokus pada kepentingan pribadi terkadang kesulitan memberikan perhatian terhadap kondisi emosional orang di sekitarnya.

Contohnya, mereka tidak menunjukkan kepedulian ketika teman sedang mengalami kesulitan atau justru mengalihkan pembicaraan ketika orang lain sedang menceritakan masalahnya.

Mereka juga bisa kurang menghargai pencapaian orang lain karena merasa pengalaman dan urusan pribadinya jauh lebih penting.

Jika tidak diperbaiki, minimnya empati dapat membuat hubungan terasa dingin dan orang lain enggan berbagi cerita.

5. Sering Mengambil Keputusan Tanpa Melibatkan Orang Lain

Dalam hubungan yang melibatkan lebih dari satu orang, keputusan seharusnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terdampak.

Sayangnya, orang dengan kecenderungan egois sering kali menentukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri.

Mereka bisa memilih tempat liburan, menentukan rencana bersama, atau membuat keputusan penting tanpa terlebih dahulu mendengarkan pendapat orang lain.

Kebiasaan tersebut membuat orang di sekitarnya merasa tidak dianggap dan seolah-olah tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan.

Padahal, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap keberadaan dan kebutuhan mereka.

6. Selalu Ingin Menjadi Pusat Perhatian

Ada orang yang merasa perlu mendapatkan perhatian dalam hampir setiap kesempatan. Mereka ingin cerita, pengalaman, maupun persoalan pribadi selalu menjadi topik utama dalam sebuah pertemuan.

Ketika orang lain sedang berbagi pengalaman, mereka terkadang langsung mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan kisah pribadi yang dianggap lebih menarik.

Bahkan, pencapaian atau masalah orang lain bisa saja kurang mendapatkan respons karena perhatian kembali diarahkan kepada dirinya sendiri.

Perilaku ini menunjukkan bahwa seseorang mungkin belum terbiasa memberikan ruang yang seimbang dalam interaksi sosial.

Padahal, percakapan yang sehat membutuhkan kesempatan bagi setiap orang untuk berbicara dan didengarkan.

7. Gemar Mendominasi Setiap Percakapan

Berbicara aktif bukan berarti seseorang memiliki sifat egois. Namun, kebiasaan menguasai seluruh pembicaraan tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain bisa menjadi salah satu tanda yang perlu diperhatikan.

Orang dengan perilaku ini biasanya lebih sering berbicara daripada mendengarkan. Mereka juga cenderung mengarahkan topik sesuai keinginan sendiri, meskipun pembahasan awalnya berbeda.

Ketika orang lain sedang menyampaikan pendapat, mereka mungkin memotong pembicaraan atau justru tidak benar-benar memperhatikan apa yang sedang disampaikan.

Kebiasaan tersebut dapat membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Padahal, kemampuan mendengarkan sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan pendapat.

8. Senang Menerima Kebaikan, tetapi Enggan Membalasnya

Mendapatkan perhatian dan bantuan dari orang lain tentu menjadi hal yang menyenangkan. Namun, hubungan sosial yang sehat seharusnya tidak hanya berjalan satu arah.

Seseorang yang cenderung egois mungkin terbiasa menerima berbagai bentuk kebaikan, mulai dari bantuan pekerjaan, perhatian, hingga pemberian sederhana.

Sayangnya, ketika orang lain membutuhkan bantuan serupa, mereka justru sering menghindar atau tidak menunjukkan kepedulian.

Ketidakseimbangan tersebut dapat membuat hubungan terasa hanya menguntungkan satu pihak.

Padahal, membalas kebaikan tidak harus selalu melalui pemberian materi. Meluangkan waktu, memberikan dukungan, atau sekadar menunjukkan perhatian juga merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain.