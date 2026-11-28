JawaPos.com – Tidak semua orang terbiasa menghadapi situasi yang membuat dirinya merasa tertekan, malu, takut, atau tidak tenang. Sebagian orang justru memilih menjauh dari keadaan tersebut agar tidak perlu berhadapan dengan emosi yang sulit dikendalikan. Perilaku ini bisa terlihat dari berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghindari percakapan serius, terus menunda pekerjaan, hingga memilih diam ketika sebenarnya perlu menyampaikan pendapat. Pada awalnya, menghindari situasi tidak menyenangkan mungkin terasa seperti cara paling mudah untuk menjaga ketenangan diri. Namun, jika dilakukan secara terus-menerus, kebiasaan tersebut justru dapat menghambat perkembangan pribadi dan membuat persoalan semakin sulit diselesaikan. Dilansir dari Expert Editor, terdapat enam perilaku yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang berusaha keras menghindari rasa tidak nyaman atau tekanan emosional. Berikut penjelasannya. 1. Terbiasa Menunda Pekerjaan dan Keputusan Kebiasaan menunda tidak selalu disebabkan oleh rasa malas. Dalam sejumlah kondisi, seseorang menunda sesuatu karena ingin menghindari perasaan negatif yang mungkin muncul ketika mulai mengerjakannya. Ketakutan terhadap kegagalan, rasa malu, kebingungan, hingga kekhawatiran tidak mampu memenuhi harapan dapat membuat seseorang enggan mengambil langkah pertama. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan lebih awal justru terus tertunda. Semakin lama dihindari, tugas tersebut bahkan bisa terasa semakin berat untuk dikerjakan. Jika berlangsung berulang, penundaan dapat menjadi cara seseorang melindungi diri dari ketidaknyamanan, meskipun pada akhirnya justru menambah beban pikiran. 2. Selalu Berusaha Menyenangkan Orang Lain dan Menghindari Konflik Orang yang sangat takut menghadapi ketidaknyamanan emosional sering kali kesulitan mengatakan tidak kepada orang lain. Mereka cenderung mengikuti keinginan orang di sekitarnya meskipun sebenarnya tidak setuju atau merasa keberatan. Hal ini dilakukan agar tidak mengecewakan orang lain dan terhindar dari kemungkinan pertengkaran. Di balik perilaku tersebut, terkadang terdapat ketakutan akan penolakan, kehilangan hubungan, atau tidak lagi diterima oleh lingkungan sosial. Kebiasaan menyenangkan semua orang memang dapat membuat hubungan terlihat harmonis. Namun, jika terus dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan pribadi, seseorang berisiko mengalami kelelahan emosional dan kehilangan kemampuan untuk menetapkan batasan yang sehat. 3. Terlalu Ingin Mengendalikan Segala Sesuatu Ada orang yang selalu ingin memastikan setiap hal berjalan sesuai rencana. Mereka bahkan bisa memikirkan berbagai kemungkinan secara berlebihan sebelum mengambil keputusan. Mulai dari mengatur jadwal harian, merencanakan perjalanan, hingga menentukan langkah kehidupan secara sangat terperinci. Sekilas, perilaku tersebut terlihat sebagai bentuk kedisiplinan dan kemampuan mengatur diri. Namun, dalam beberapa kasus, keinginan mengontrol segala sesuatu dapat berkaitan dengan kecemasan dan kecenderungan perfeksionisme. Mereka merasa lebih tenang ketika semua hal berada dalam kendali. Sebaliknya, perubahan mendadak atau situasi yang tidak bisa diprediksi dapat memunculkan rasa takut dan ketidaknyamanan. Padahal, tidak semua kejadian dalam hidup bisa direncanakan. Belajar menerima ketidakpastian menjadi bagian penting agar seseorang tidak terus-menerus terbebani oleh keinginan mengendalikan keadaan. 4. Selalu Mencari Kesibukan untuk Mengalihkan Pikiran Sebagian orang memilih mengisi hampir seluruh waktunya dengan berbagai aktivitas agar tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan persoalan pribadi. Ketika merasa sedih, cemas, atau kecewa, mereka mungkin langsung membuka media sosial, menonton film, berbelanja, makan, atau menambah jam kerja. Aktivitas tersebut memang bisa memberikan hiburan sementara. Namun, jika terus digunakan untuk menghindari perasaan yang sebenarnya perlu dihadapi, masalah emosional berisiko tidak pernah terselesaikan. Kesibukan yang berlebihan juga dapat membuat seseorang kesulitan mengenali apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Sesekali meluangkan waktu untuk beristirahat, memahami emosi, dan memikirkan persoalan dengan tenang dapat membantu seseorang menghadapi keadaan secara lebih sehat. 5. Bertahan dalam Situasi Nyaman tetapi Tidak Membahagiakan Tidak sedikit orang memilih mempertahankan keadaan yang sebenarnya sudah tidak memberikan kepuasan karena takut menghadapi perubahan. Misalnya, tetap bekerja di tempat yang tidak disukai, mempertahankan hubungan yang tidak sehat, atau menjalani rutinitas yang membuat diri merasa tidak berkembang. Alasannya beragam, mulai dari takut gagal, khawatir kehilangan kestabilan, hingga tidak yakin mampu menghadapi kehidupan yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, rasa aman sering kali dianggap lebih penting daripada kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Padahal, terlalu lama bertahan dalam situasi yang tidak memuaskan juga dapat menimbulkan tekanan emosional. Terkadang, perubahan memang terasa menakutkan, tetapi mempertimbangkan pilihan baru secara matang dapat membuka kesempatan untuk berkembang. 6. Sering Menyalahkan Orang Lain agar Terhindar dari Tanggung Jawab Ketika menghadapi masalah, sebagian orang lebih mudah mencari kesalahan pihak lain daripada mengevaluasi tindakan sendiri. Mereka mungkin menganggap kegagalan terjadi sepenuhnya karena lingkungan, rekan kerja, pasangan, atau keadaan yang tidak mendukung. Menyalahkan orang lain bisa menjadi mekanisme perlindungan diri untuk menghindari perasaan bersalah, malu, maupun kekecewaan terhadap diri sendiri. Dengan menganggap orang lain sebagai sumber utama masalah, seseorang tidak perlu terlalu jauh mempertanyakan keputusan atau perilakunya sendiri. Padahal, kemampuan melakukan introspeksi merupakan bagian penting dari perkembangan pribadi. Mengakui kesalahan bukan berarti merendahkan diri, melainkan memberikan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki keadaan. Pada akhirnya, menghindari rasa tidak nyaman mungkin memberikan ketenangan sesaat, tetapi bukan selalu menjadi jalan keluar terbaik. Belajar menghadapi emosi, menerima ketidakpastian, dan berani mengambil tanggung jawab dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih sehat dan seimbang.