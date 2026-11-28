JawaPos.com – Menjaga kemampuan otak agar tetap optimal tidak hanya bergantung pada asupan makanan bergizi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Tanpa disadari, sejumlah aktivitas yang terlihat sederhana justru dapat menguras energi mental. Akibatnya, seseorang lebih mudah merasa lelah, kesulitan berkonsentrasi, hingga mengalami penurunan produktivitas ketika menyelesaikan pekerjaan. Kondisi tersebut bisa semakin terasa ketika rutinitas yang kurang sehat terus dilakukan tanpa memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, mengenali kebiasaan yang berpotensi mengganggu kinerja otak menjadi langkah penting untuk menjaga kemampuan berpikir. Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan kebiasaan sehari-hari yang dapat memicu kelelahan mental sekaligus membuat seseorang lebih sulit mempertahankan fokus. Berikut penjelasannya. 1. Terbiasa Mengerjakan Banyak Pekerjaan Sekaligus Menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan sering dianggap sebagai cara efektif untuk menghemat waktu. Padahal, kebiasaan multitasking justru dapat membuat otak bekerja lebih keras. Hal ini terjadi karena perhatian harus terus berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Proses tersebut membutuhkan energi mental tambahan sehingga seseorang lebih cepat mengalami kelelahan. Tidak hanya itu, konsentrasi yang terbagi juga berisiko membuat hasil pekerjaan kurang maksimal. Kesalahan lebih mudah terjadi dan seseorang mungkin harus mengulang pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan lebih baik jika dikerjakan secara bergantian. 2. Membiasakan Diri Tidur Terlalu Larut Mengurangi waktu tidur demi menyelesaikan pekerjaan bukanlah kebiasaan yang baik untuk dipertahankan. Sebagian orang mungkin merasa tetap produktif meskipun hanya tidur selama empat hingga lima jam, apalagi dengan bantuan kopi. Namun, kurang tidur dapat mengganggu berbagai kemampuan penting, mulai dari menjaga konsentrasi, mengingat informasi, hingga menghasilkan ide kreatif. Padahal, tidur merupakan waktu bagi otak untuk memproses informasi, memperkuat ingatan, dan memulihkan kondisi tubuh setelah menjalani aktivitas seharian. Karena itu, mencukupi kebutuhan tidur menjadi salah satu cara penting untuk menjaga performa otak tetap optimal. 3. Terlalu Lama Duduk Tanpa Banyak Bergerak Aktivitas pekerjaan yang mengharuskan seseorang berada di depan komputer selama berjam-jam dapat membuat tubuh minim bergerak. Kebiasaan duduk terlalu lama tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berpotensi memengaruhi fungsi otak. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal PLOS ONE menemukan adanya hubungan antara perilaku sedentari dan penurunan ketebalan lobus temporal medial. Bagian otak tersebut memiliki peran penting dalam proses pembentukan memori. Temuan ini menjadi salah satu alasan mengapa kebiasaan bergerak dan mengurangi waktu duduk perlu diperhatikan. Menyempatkan diri berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan di sela pekerjaan bisa menjadi langkah sederhana untuk mengurangi kebiasaan sedentari. 4. Kurang Memperhatikan Asupan Air Putih Rasa lemas, sakit kepala, hingga sulit berkonsentrasi pada siang atau sore hari terkadang muncul karena tubuh tidak mendapatkan cukup cairan. Air memiliki peran penting dalam mendukung berbagai proses biologis, termasuk menjaga fungsi otak. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, kemampuan untuk berpikir dan mempertahankan perhatian dapat ikut terganggu. Dehidrasi juga dapat memengaruhi daya ingat jangka pendek dan membuat seseorang lebih sulit menyelesaikan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Oleh sebab itu, jangan menunggu sampai merasa haus untuk minum. Biasakan memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. 5. Mengabaikan Kondisi Emosional Tekanan hidup, masalah pekerjaan, konflik dengan orang terdekat, hingga kehilangan seseorang dapat memberikan beban emosional yang cukup besar. Ketika pikiran dipenuhi berbagai persoalan, seseorang biasanya lebih sulit mengarahkan perhatian pada aktivitas yang sedang dikerjakan. Beban emosional yang tidak ditangani juga dapat membuat seseorang merasa cepat lelah secara mental, meskipun aktivitas fisiknya tidak terlalu berat. Karena itu, menjaga kesehatan emosional sama pentingnya dengan memperhatikan kesehatan fisik. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat, melakukan kegiatan yang menyenangkan, dan tidak ragu mencari dukungan ketika menghadapi persoalan yang terasa berat. 6. Terlalu Sering Mengakses Berita dan Media Sosial Mengikuti perkembangan informasi memang penting, tetapi mengonsumsi berita dan konten media sosial secara berlebihan dapat memberikan tekanan tersendiri bagi pikiran. Paparan informasi negatif secara terus-menerus berpotensi meningkatkan stres dan kecemasan. Sementara itu, kebiasaan membandingkan kehidupan pribadi dengan orang lain di media sosial dapat memunculkan rasa tidak puas. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut bisa menguras energi mental dan membuat seseorang kesulitan berkonsentrasi. Cobalah mengatur waktu khusus untuk membaca berita maupun membuka media sosial. Membatasi durasi penggunaan gawai dan memilih informasi yang benar-benar dibutuhkan dapat membantu menjaga ketenangan pikiran. 7. Sering Melewatkan Jadwal Makan Otak membutuhkan pasokan energi dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Karena itu, kebiasaan melewatkan waktu makan sebaiknya tidak dianggap sebagai hal biasa. Ketika asupan makanan tidak terpenuhi, kadar gula darah dapat mengalami perubahan yang memengaruhi kondisi tubuh. Dampaknya bisa berupa rasa lapar, mudah tersinggung, lemas, hingga kesulitan mempertahankan konsentrasi. Untuk mendukung kesehatan otak, penting menjaga pola makan yang teratur dan seimbang. Pilih makanan yang mengandung protein, buah-buahan, sayuran, serta sumber karbohidrat kompleks agar kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. 8. Terus Bekerja Tanpa Memberikan Waktu Istirahat Mengejar target pekerjaan terkadang membuat seseorang lupa mengambil jeda. Padahal, memaksakan diri bekerja tanpa henti bukan berarti dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan berkualitas. Otak juga membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah digunakan untuk berpikir dan menyelesaikan berbagai tugas. Tanpa jeda yang cukup, kelelahan mental dapat menumpuk sehingga kemampuan berkonsentrasi dan mempertahankan produktivitas semakin menurun. Cobalah menyisipkan waktu istirahat singkat di antara aktivitas, terutama ketika mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan perhatian. Mengatur ritme kerja dengan memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dapat membantu menjaga stamina mental. Dengan begitu, pekerjaan bisa diselesaikan secara lebih efektif tanpa harus terus memaksakan diri.