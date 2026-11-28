JawaPos.com – Hari kelahiran ternyata tidak hanya menjadi penanda waktu seseorang dilahirkan. Dalam kepercayaan astrologi, hari lahir juga kerap dikaitkan dengan karakter, pola pikir, hingga kebiasaan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Setiap hari dipercaya mempunyai pengaruh planet yang berbeda. Hal tersebut diyakini dapat menggambarkan bagaimana seseorang mengambil keputusan, mengelola emosi, menjalin hubungan, hingga menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Dilansir dari Times of India, masing-masing hari kelahiran memiliki kecenderungan sifat positif sekaligus sisi negatif yang perlu diperhatikan. Meski tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menilai kepribadian seseorang, penjelasan ini bisa menjadi bahan introspeksi agar kita lebih mengenali diri sendiri dan memperbaiki kebiasaan yang kurang baik. Baca Juga:Gaji Selangit Bukan Jaminan Pintar, 7 Kebiasaan Ini Patut Diwaspadai Lantas, kebiasaan negatif apa yang dikaitkan dengan hari kelahiran Minggu hingga Sabtu? Berikut ulasannya. 1. Minggu – Terlalu Membutuhkan Pengakuan Orang Lain Dalam astrologi, orang yang lahir pada hari Minggu berada di bawah pengaruh Matahari. Mereka sering digambarkan mempunyai rasa percaya diri tinggi, jiwa kepemimpinan, serta ambisi kuat untuk mencapai kesuksesan. Namun, di balik kepercayaan diri tersebut, ada kebiasaan yang perlu diperhatikan, yaitu terlalu mengharapkan pengakuan dari orang lain. Mereka terkadang merasa kurang puas apabila pencapaiannya tidak mendapatkan apresiasi sebagaimana yang diharapkan. Keinginan untuk selalu dianggap hebat juga bisa membuat mereka bergantung pada pendapat orang lain dalam menilai kemampuan diri sendiri. Kebiasaan ini sebaiknya mulai dikurangi. Belajarlah menghargai setiap pencapaian tanpa harus menunggu pujian. Mempercayai kemampuan diri sendiri dan menikmati proses merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan diri yang lebih sehat. 2. Senin – Terlalu Sering Memikirkan Sesuatu secara Berlebihan Mereka yang lahir pada hari Senin dikaitkan dengan pengaruh Bulan. Karakter yang sering dilekatkan pada kelompok ini adalah sensitif, intuitif, dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap perasaan orang lain. Sifat tersebut membuat mereka mudah memahami kondisi emosional orang di sekitarnya. Akan tetapi, kepekaan yang berlebihan terkadang membuat mereka sulit mengendalikan pikiran sendiri. Salah satu kebiasaan negatif yang perlu diwaspadai adalah terlalu sering memikirkan kejadian masa lalu atau mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Hal kecil pun bisa berkembang menjadi persoalan besar dalam pikiran mereka. Untuk mengatasinya, cobalah membiasakan diri menikmati keadaan saat ini. Mengatur waktu istirahat, melakukan aktivitas yang menenangkan, dan tidak terus-menerus memikirkan hal di luar kendali dapat membantu menjaga ketenangan pikiran. 3. Selasa – Sering Bertindak Tanpa Memikirkan Akibatnya Hari Selasa berada di bawah pengaruh Mars dalam astrologi. Planet ini dikaitkan dengan keberanian, semangat, energi, dan dorongan untuk bertindak. Orang yang lahir pada hari Selasa biasanya digambarkan memiliki karakter berani, penuh gairah, serta tidak suka berdiam diri terlalu lama ketika menghadapi masalah. Meski menjadi kelebihan, energi yang terlalu besar terkadang membuat mereka bertindak secara spontan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Mereka juga berpotensi mudah terpancing emosi sehingga persoalan kecil dapat berubah menjadi pertengkaran. Kebiasaan tersebut perlu dikendalikan dengan membiasakan diri berpikir sebelum mengambil keputusan. Mengarahkan energi ke kegiatan positif, seperti olahraga, pekerjaan, atau aktivitas kreatif, juga bisa menjadi cara yang lebih baik untuk menyalurkan semangat mereka. 4. Rabu – Terlalu Banyak Bicara dan Ikut Campur Urusan Orang Lain Dalam astrologi, hari Rabu dikaitkan dengan Merkurius yang melambangkan komunikasi, kecerdasan, dan kemampuan berpikir. Pemilik hari kelahiran ini dipercaya mempunyai rasa ingin tahu tinggi serta mudah membangun percakapan dengan orang lain. Mereka juga sering digambarkan pandai menyampaikan gagasan dan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang menarik. Namun, kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah terlalu banyak membicarakan sesuatu, termasuk urusan pribadi orang lain. Rasa ingin tahu yang besar terkadang membuat mereka terlibat dalam persoalan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kehidupannya. Selain itu, mereka juga perlu belajar membatasi komitmen agar tidak terlalu sibuk memenuhi berbagai permintaan orang lain. Gunakan kemampuan komunikasi untuk membangun hubungan yang sehat. Hindari menyebarkan cerita yang belum tentu benar dan belajarlah memahami batas privasi setiap orang. 5. Kamis – Sering Menunda Pekerjaan dan Terlalu Banyak Mengambil Tanggung Jawab Orang yang lahir pada hari Kamis dikaitkan dengan pengaruh Jupiter. Dalam astrologi, planet ini melambangkan optimisme, kebijaksanaan, ambisi, dan perkembangan diri. Mereka biasanya digambarkan memiliki pandangan luas serta keinginan besar untuk terus berkembang. Berbagai kesempatan sering dianggap sebagai peluang yang sayang untuk dilewatkan. Namun, keinginan untuk melakukan banyak hal sekaligus dapat menjadi kebiasaan yang kurang baik. Mereka terkadang menerima terlalu banyak tanggung jawab hingga kesulitan menyelesaikan semuanya sesuai rencana. Di sisi lain, kebiasaan menunda pekerjaan juga bisa menghambat pencapaian yang sebenarnya ingin diraih. Solusinya adalah menyusun prioritas dengan lebih teratur. Fokuslah menyelesaikan satu pekerjaan sebelum mengambil tanggung jawab baru agar energi dan waktu tidak terbuang sia-sia. 6. Jumat – Terlalu Sering Mendahulukan Kebahagiaan Orang Lain Hari Jumat berada di bawah pengaruh Venus yang dalam astrologi melambangkan cinta, keindahan, hubungan, dan keharmonisan. Mereka yang lahir pada hari ini sering digambarkan mempunyai pesona alami, ramah, serta senang menciptakan suasana menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Sayangnya, keinginan untuk membuat semua orang bahagia terkadang membuat mereka mengabaikan kebutuhan pribadi. Mereka bisa kesulitan menolak permintaan orang lain karena takut mengecewakan atau merusak hubungan. Jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang merasa kelelahan secara emosional. Karena itu, penting untuk mulai menetapkan batasan yang sehat. Memperhatikan kebutuhan diri sendiri bukan berarti egois, melainkan bagian dari upaya menjaga keseimbangan kehidupan dan hubungan sosial. 7. Sabtu – Terlalu Keras Mengkritik Diri Sendiri Dalam astrologi, hari Sabtu dikaitkan dengan Saturnus yang melambangkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan struktur kehidupan. Orang yang lahir pada hari Sabtu dipercaya mempunyai karakter serius, tekun, serta dapat diandalkan ketika diberikan tanggung jawab. Akan tetapi, standar yang terlalu tinggi terkadang membuat mereka sulit menerima kekurangan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Mereka bisa terlalu sering menyalahkan diri sendiri ketika melakukan kesalahan kecil. Bahkan, kegagalan yang sebenarnya wajar dalam proses belajar terkadang dianggap sebagai sesuatu yang sangat buruk. Kebiasaan ini perlu diubah dengan belajar menerima ketidaksempurnaan. Kesalahan sebaiknya dijadikan pengalaman untuk berkembang, bukan alasan untuk terus menghukum diri sendiri. Itulah tujuh gambaran kebiasaan negatif berdasarkan hari kelahiran menurut astrologi. Terlepas dari kepercayaan tersebut, mengenali kekurangan diri merupakan langkah penting untuk membangun kebiasaan yang lebih baik dan menjalani kehidupan dengan lebih seimbang.