JawaPos.com - Keluarga bukan sekadar tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat manusia belajar tentang kehidupan, mengenali dirinya sendiri, memahami hubungan sosial, serta membentuk nilai-nilai yang akan dibawa hingga dewasa.

Cara seseorang berbicara, menghadapi masalah, mengelola emosi, menghargai orang lain, dan memandang masa depan sering kali memiliki kaitan dengan pengalaman yang diperolehnya di lingkungan keluarga.



Namun, keluarga yang kuat dan unggul tidak terbentuk hanya karena anggotanya memiliki pendidikan tinggi, penghasilan besar, atau kehidupan yang terlihat harmonis dari luar. Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu budaya keluarga.



Budaya keluarga merupakan kumpulan nilai, kebiasaan, aturan, pola komunikasi, dan cara berinteraksi yang diterapkan secara berulang oleh seluruh anggota keluarga.



Misalnya, keluarga yang membiasakan kejujuran akan menciptakan lingkungan tempat setiap anggota merasa aman untuk mengatakan kebenaran. Keluarga yang menghargai pendidikan akan menumbuhkan kebiasaan belajar. Sementara itu, keluarga yang terbiasa menyelesaikan konflik dengan komunikasi sehat akan membantu anak memahami bahwa perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan pertengkaran.



Dalam perspektif psikologi, lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan emosional, sosial, dan perilaku anak. Apa yang dilakukan orang tua sehari-hari dapat menjadi contoh yang secara perlahan ditiru oleh anak.



Itulah sebabnya, membangun keluarga unggul bukan hanya tentang memberikan fasilitas terbaik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mampu membentuk karakter, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan menghadapi kehidupan.



Lantas, bagaimana cara membangun budaya unggul dalam keluarga?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat lima cara yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Bangun Budaya Keteladanan, Bukan Hanya Memberikan Nasihat



Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam keluarga adalah terlalu banyak memberikan nasihat tanpa memastikan bahwa perilaku orang tua sudah mencerminkan nilai yang diajarkan.



Orang tua mungkin mengajarkan anak agar berkata jujur, tetapi anak justru sering melihat orang tuanya berbohong untuk menghindari masalah.



Orang tua meminta anak menghargai orang lain, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka terbiasa berbicara kasar kepada anggota keluarga.



Anak diminta mengendalikan emosi, tetapi ketika menghadapi kesalahan kecil, orang tua justru mudah membentak.



Situasi seperti ini dapat membuat anak mengalami ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan dan apa yang dilihatnya.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan social learning theory atau teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura.



Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain, terutama figur yang dianggap penting dalam kehidupannya.



Dalam keluarga, orang tua merupakan salah satu model perilaku yang paling sering diamati oleh anak.



Anak tidak hanya mendengarkan perkataan orang tua, tetapi juga memperhatikan bagaimana mereka bertindak dalam berbagai situasi.



Ketika orang tua terbiasa meminta maaf setelah melakukan kesalahan, anak belajar bahwa mengakui kesalahan bukanlah sesuatu yang memalukan.



Ketika orang tua menghargai pendapat anggota keluarga, anak belajar bahwa setiap orang memiliki hak untuk didengarkan.



Ketika orang tua menunjukkan disiplin dalam mengelola waktu dan tanggung jawab, anak mendapatkan contoh konkret tentang pentingnya komitmen.



Karena itu, jika ingin membangun budaya unggul dalam keluarga, mulailah dari diri sendiri.



Jangan hanya meminta anak membaca buku, tetapi tunjukkan bahwa orang tua juga memiliki kebiasaan belajar.



Jangan hanya meminta anak bersikap sopan, tetapi biasakan berbicara dengan penuh penghargaan.



Jangan hanya meminta anak bertanggung jawab, tetapi tunjukkan bahwa setiap anggota keluarga juga harus bertanggung jawab atas tindakannya.



Keteladanan membuat nilai-nilai keluarga tidak berhenti sebagai aturan tertulis, melainkan menjadi perilaku nyata yang dapat diamati dan dipelajari.



Keluarga yang unggul tidak dibangun oleh orang tua yang selalu merasa benar, tetapi oleh orang tua yang bersedia menjadi contoh untuk terus bertumbuh.



2. Ciptakan Budaya Komunikasi Terbuka dan Aman secara Emosional



Keluarga yang kuat bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah atau perbedaan pendapat.



Justru, salah satu ciri keluarga yang sehat adalah kemampuan anggotanya untuk membicarakan masalah tanpa harus merasa takut, dipermalukan, atau dihakimi.



Sayangnya, tidak semua keluarga memiliki kebiasaan komunikasi yang terbuka.



Dalam sebagian keluarga, anak merasa takut menyampaikan pendapat karena khawatir dimarahi. Ada pula orang tua yang menganggap pertanyaan anak sebagai bentuk pembangkangan. Bahkan, beberapa keluarga terbiasa menyelesaikan masalah dengan diam berkepanjangan, bentakan, atau saling menyalahkan.



Jika pola seperti ini terus berlangsung, anak dapat belajar menyembunyikan perasaannya daripada mengomunikasikannya.



Dalam psikologi perkembangan, hubungan yang responsif dan aman secara emosional merupakan salah satu fondasi penting bagi perkembangan anak.



Anak membutuhkan lingkungan tempat dirinya merasa didengarkan, diterima, dan mendapatkan respons yang konsisten dari orang-orang terdekatnya.



Budaya komunikasi terbuka dapat dimulai dari kebiasaan sederhana.



Misalnya, orang tua meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak setelah pulang sekolah. Bukan hanya bertanya tentang nilai pelajaran, tetapi juga tentang pengalaman, perasaan, dan hal-hal yang membuatnya senang atau kecewa.



Ketika anak bercerita tentang kegagalannya, hindari langsung memberikan ceramah.



Cobalah mendengarkan terlebih dahulu.



Tanyakan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana perasaannya, dan apa yang menurutnya bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan.



Hal ini membantu anak memahami bahwa keluarga bukan hanya tempat untuk merayakan keberhasilan, tetapi juga tempat untuk mendapatkan dukungan ketika mengalami kesulitan.



Budaya komunikasi terbuka juga harus berlaku bagi orang tua.



Orang tua tidak harus selalu terlihat sempurna di hadapan anak. Mereka dapat mengakui ketika sedang lelah, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan menjelaskan alasan di balik keputusan keluarga dengan cara yang sesuai usia anak.



Selain itu, keluarga dapat membiasakan percakapan bersama tanpa gangguan telepon genggam.



Misalnya, menyediakan waktu makan malam bersama, melakukan diskusi ringan sebelum tidur, atau mengadakan pertemuan keluarga setiap akhir pekan.



Tujuannya bukan sekadar mengumpulkan seluruh anggota keluarga dalam satu ruangan, tetapi menciptakan kesempatan untuk saling memahami.



Ketika komunikasi terbuka menjadi kebiasaan, anggota keluarga akan lebih mudah menyampaikan kebutuhan, menyelesaikan konflik, dan membangun kepercayaan.



Anak pun belajar bahwa menyampaikan perasaan bukanlah kelemahan, melainkan keterampilan penting dalam membangun hubungan yang sehat.



3. Tanamkan Budaya Disiplin, Tanggung Jawab, dan Kemandirian Sejak Dini



Keluarga yang unggul tidak hanya berusaha membuat anak merasa nyaman, tetapi juga membantu anak mengembangkan kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri.



Anak perlu belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab.



Sayangnya, sebagian orang tua terlalu sering mengambil alih tugas anak karena ingin semuanya berjalan cepat atau terlihat sempurna.



Anak tidak diberi kesempatan merapikan barang sendiri karena dianggap belum mampu. Semua kebutuhannya disiapkan oleh orang tua. Bahkan, ketika melakukan kesalahan, orang tua langsung menyelesaikan masalah tanpa melibatkan anak dalam prosesnya.



Niat tersebut mungkin berasal dari kasih sayang. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, anak dapat kehilangan kesempatan untuk belajar menjadi mandiri.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-determination theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan.



Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar yang mendukung motivasi dan kesejahteraan, yaitu:



Autonomy: kebutuhan untuk memiliki pilihan dan kendali yang sesuai terhadap tindakan diri sendiri.



Competence: kebutuhan untuk merasa mampu dan berkembang dalam melakukan sesuatu.



Relatedness: kebutuhan untuk merasa terhubung dan diterima oleh orang lain.



Ketiga kebutuhan tersebut dapat dikembangkan melalui pola pengasuhan yang memberikan dukungan sekaligus batasan yang jelas.



Misalnya, anak diberi tanggung jawab merapikan kamar, menyiapkan perlengkapan sekolah, membantu pekerjaan rumah sesuai usianya, dan mengatur sebagian waktu belajar.



Orang tua tetap memberikan arahan, tetapi tidak selalu mengambil alih seluruh proses.



Ketika anak melakukan kesalahan, berikan kesempatan untuk memperbaikinya.



Jika anak lupa membawa perlengkapan sekolah, bantu ia memahami bagaimana mempersiapkan kebutuhan sejak malam sebelumnya. Jika anak tidak menyelesaikan tugas rumah, ajak ia membicarakan cara agar tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan lebih baik.



Disiplin juga perlu dibangun melalui aturan yang konsisten, bukan melalui ketakutan.



Anak harus memahami alasan sebuah aturan dibuat, apa yang diharapkan darinya, dan apa konsekuensi yang masuk akal jika aturan tersebut dilanggar.



Contohnya, keluarga dapat memiliki kesepakatan mengenai waktu tidur, penggunaan gawai, pembagian pekerjaan rumah, dan tanggung jawab belajar.



Namun, aturan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan usia, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing anak.



Jangan menjadikan disiplin sebagai alat untuk mengontrol seluruh kehidupan anak. Jadikan disiplin sebagai sarana untuk membantunya mengembangkan pengendalian diri.



Pada akhirnya, tujuan orang tua bukan membuat anak selalu bergantung pada arahan, melainkan membantunya menjadi pribadi yang mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri.



4. Jadikan Budaya Belajar dan Bertumbuh sebagai Identitas Keluarga



Keluarga unggul tidak harus memiliki anggota yang selalu mendapatkan nilai tertinggi atau memenangkan berbagai kompetisi.



Namun, keluarga yang memiliki budaya belajar akan terus mendorong anggotanya untuk berkembang, memperluas wawasan, dan tidak berhenti memperbaiki diri.



Budaya belajar bukan hanya berkaitan dengan pendidikan formal. Belajar juga dapat dilakukan melalui membaca, berdiskusi, mencoba keterampilan baru, mengevaluasi kesalahan, dan memahami pengalaman kehidupan.



Dalam psikologi pendidikan, hal ini berkaitan dengan konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck.



Growth mindset merupakan pola pikir yang memandang kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, pembelajaran, dan dukungan yang sesuai.



Sebaliknya, seseorang dengan fixed mindset cenderung memandang kemampuan sebagai sesuatu yang relatif tetap sehingga kegagalan mudah dianggap sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup pintar atau berbakat.



Perbedaan pola pikir tersebut dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi tantangan.



Bayangkan seorang anak mendapatkan nilai ujian yang buruk.



Dalam keluarga yang terlalu berorientasi pada hasil, anak mungkin langsung dianggap malas atau tidak pintar.



Namun, dalam keluarga yang memiliki budaya belajar, orang tua akan membantu anak mengevaluasi prosesnya.



Apakah ia sudah memahami materi? Apakah metode belajarnya sesuai? Apakah ia membutuhkan waktu latihan lebih banyak? Apakah ada bagian yang belum dipahami?



Fokusnya bukan sekadar pada hasil akhir, melainkan pada proses perkembangan.



Budaya ini dapat diterapkan melalui kebiasaan sederhana.



Pertama, sediakan waktu membaca bersama. Orang tua dapat membaca buku, sementara anak membaca cerita sesuai minatnya.



Kedua, biasakan berdiskusi tentang berbagai hal. Misalnya, membicarakan pengalaman sehari-hari, pengetahuan baru, atau pelajaran yang diperoleh dari sebuah peristiwa.



Ketiga, hargai rasa ingin tahu anak. Jangan langsung menganggap pertanyaannya sebagai gangguan. Bantu anak mencari jawaban dan memahami prosesnya.



Keempat, jadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi. Ajarkan bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar, bukan alasan untuk menyerah.



Kelima, dorong setiap anggota keluarga untuk memiliki tujuan pengembangan diri.



Ayah dapat belajar keterampilan baru, ibu dapat mengembangkan minatnya, dan anak dapat mengeksplorasi bidang yang disukainya.



Dengan demikian, anak akan melihat bahwa belajar bukan hanya kewajiban ketika masih sekolah, tetapi merupakan bagian dari kehidupan.



Keluarga yang memiliki budaya belajar akan lebih siap menghadapi perubahan karena setiap anggotanya terbiasa beradaptasi dan mengembangkan kemampuan.



Jangan hanya mewariskan harta kepada anak. Wariskan juga kebiasaan berpikir, kemauan belajar, dan keberanian untuk terus berkembang.



5. Bangun Budaya Menghargai, Bersyukur, dan Saling Mendukung



Keluarga yang unggul bukan hanya tempat untuk membentuk individu yang cerdas dan mandiri, tetapi juga tempat untuk membangun manusia yang memiliki kepedulian terhadap orang lain.



Kecerdasan, keterampilan, dan pencapaian akan menjadi lebih bermakna ketika disertai kemampuan menghargai, memahami, dan membantu sesama.



Sayangnya, hubungan keluarga terkadang justru dipenuhi persaingan, perbandingan, dan kritik yang berlebihan.



Anak dibandingkan dengan saudara kandungnya. Keberhasilan satu anggota keluarga dijadikan standar bagi anggota lainnya. Bahkan, pencapaian sering kali dianggap sebagai satu-satunya alasan seseorang layak mendapatkan penghargaan.



Jika terus terjadi, pola tersebut dapat membuat anggota keluarga merasa tidak pernah cukup baik.



Dalam psikologi, kebutuhan untuk merasa diterima dan memiliki hubungan sosial yang positif merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia.



Lingkungan keluarga yang penuh dukungan dapat membantu anggota keluarga mengembangkan rasa aman, kepercayaan diri, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat.



Karena itu, biasakan menghargai setiap anggota keluarga tanpa harus selalu membandingkan pencapaiannya dengan orang lain.



Jika anak mendapatkan hasil yang baik, apresiasi usaha dan prosesnya. Jika ia mengalami kegagalan, berikan dukungan untuk mencoba kembali.



Jika pasangan sedang menghadapi kesulitan, jangan langsung menghakimi. Cobalah memahami apa yang sedang dialaminya.



Selain itu, bangun budaya bersyukur dalam kehidupan sehari-hari.



Keluarga dapat membiasakan setiap anggota menyebutkan satu hal yang mereka syukuri pada hari itu. Hal tersebut dapat berupa kesehatan, kesempatan belajar, makanan yang tersedia, bantuan dari seseorang, atau waktu berkualitas bersama keluarga.



Dalam psikologi positif, praktik bersyukur telah banyak diteliti karena berkaitan dengan kesejahteraan subjektif dan emosi positif.



Namun, bersyukur bukan berarti menolak kenyataan bahwa keluarga memiliki masalah. Bersyukur berarti tetap mampu mengenali hal-hal yang bernilai tanpa mengabaikan kesulitan yang perlu diselesaikan.



Keluarga juga perlu membangun budaya saling membantu.



Anak dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial sesuai usianya, seperti membantu tetangga, berbagi dengan orang yang membutuhkan, atau berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan.



Dengan cara ini, anak belajar bahwa keberhasilan bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri, tetapi juga tentang memberikan manfaat bagi orang lain.



Keluarga yang unggul bukan keluarga yang seluruh anggotanya hanya sibuk mengejar pencapaian pribadi, melainkan keluarga yang mampu tumbuh bersama dan saling menguatkan.



Cara Sederhana Memulai Budaya Unggul dalam Keluarga



Membangun budaya keluarga tidak harus dimulai dengan perubahan besar. Justru, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi fondasi yang kuat.



Berikut beberapa kebiasaan yang dapat mulai diterapkan:



Makan bersama tanpa gawai. Gunakan waktu makan untuk saling bertukar cerita dan mendengarkan pengalaman anggota keluarga.



Mengadakan diskusi keluarga mingguan. Berikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan masalah.



Membagi tanggung jawab rumah tangga. Sesuaikan tugas dengan usia dan kemampuan masing-masing anggota.



Membiasakan membaca dan belajar. Sediakan waktu khusus untuk mengembangkan pengetahuan bersama.



Mengapresiasi usaha dan kebaikan. Biasakan mengucapkan terima kasih, memberikan penghargaan, dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan.



Membuat tujuan bersama. Misalnya, menabung untuk kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan, atau merencanakan kegiatan bersama.



Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa kebiasaan tersebut tidak hanya menjadi aturan bagi anak, tetapi juga dijalankan oleh orang tua.



Budaya keluarga akan lebih mudah tumbuh ketika setiap anggota merasa dilibatkan dan memiliki tanggung jawab untuk menjaganya.



Kesimpulan: Keluarga Unggul Dibangun dari Kebiasaan Kecil yang Dilakukan Bersama



Membangun budaya unggul dalam keluarga bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu malam.



Dibutuhkan konsistensi, kesabaran, keteladanan, dan kesediaan setiap anggota untuk terus belajar.



Lima cara di atas menunjukkan bahwa keluarga yang kuat dapat dibangun melalui budaya keteladanan, komunikasi terbuka, disiplin dan kemandirian, kebiasaan belajar, serta sikap saling menghargai dan mendukung.



Semua hal tersebut memiliki kaitan dengan prinsip-prinsip psikologi yang menjelaskan bagaimana lingkungan keluarga dapat memengaruhi perkembangan karakter, motivasi, dan kesejahteraan emosional seseorang.



Ingatlah bahwa keluarga unggul bukan berarti keluarga tanpa konflik, tanpa kegagalan, atau tanpa kekurangan.



Keluarga unggul adalah keluarga yang bersedia belajar dari kesalahan, menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat, dan memberikan ruang bagi setiap anggotanya untuk berkembang.



Jangan hanya berfokus pada bagaimana membuat anak berhasil secara akademis atau memiliki kehidupan yang mapan. Perhatikan juga bagaimana membentuk karakter, tanggung jawab, empati, dan kemampuan mengelola kehidupan.



Sebab, keberhasilan sebuah keluarga tidak hanya terlihat dari apa yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari kualitas manusia yang tumbuh di dalamnya.



