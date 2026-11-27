JawaPos.com - Putus hubungan dengan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan bukanlah pengalaman yang mudah. Ada banyak kenangan, kebiasaan, harapan, dan rencana masa depan yang mungkin harus dilepaskan. Bahkan ketika perpisahan merupakan keputusan terbaik, rasa kehilangan tetap bisa muncul dan membutuhkan waktu untuk diproses.

Setelah hubungan berakhir, seseorang mungkin merasa kehilangan arah. Aktivitas yang sebelumnya menyenangkan terasa berbeda, tempat-tempat tertentu mengingatkan pada mantan pasangan, dan waktu luang yang dahulu diisi bersama kini terasa kosong.



Dalam situasi seperti ini, liburan bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan ruang bagi diri sendiri selama proses pemulihan emosional. Mengunjungi tempat baru, menikmati alam, melakukan aktivitas yang disukai, atau sekadar beristirahat dari rutinitas dapat membantu seseorang memperoleh pengalaman baru di luar kenangan hubungan yang telah berakhir.



Namun, penting untuk memahami bahwa liburan bukan obat instan untuk menghilangkan patah hati. Pergi ke tempat yang indah tidak otomatis membuat kesedihan menghilang. Bahkan, terkadang suasana yang tenang justru memberikan kesempatan bagi emosi yang selama ini tertahan untuk muncul kembali.



Dalam psikologi, proses pemulihan setelah putus hubungan berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap kehilangan, pengelolaan emosi, pembentukan kembali identitas pribadi, dan kemampuan membangun kehidupan tanpa kehadiran pasangan sebelumnya.



Karena itu, liburan sebaiknya tidak dijadikan cara untuk melarikan diri dari semua perasaan, melainkan kesempatan untuk merawat diri, mengenali kebutuhan pribadi, dan perlahan membangun kembali keseimbangan hidup.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat sepuluh cara menjalani liburan saat proses healing setelah putus hubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Pilih destinasi yang memberikan ketenangan, bukan sekadar tempat untuk melupakan mantan



Setelah putus hubungan, keinginan untuk segera pergi jauh dari lingkungan sehari-hari mungkin terasa sangat kuat. Seseorang bisa berpikir bahwa semakin jauh tempat yang dikunjungi, semakin mudah pula melupakan mantan pasangan.



Namun, proses penyembuhan emosional tidak selalu bergantung pada jarak geografis.



Mengunjungi tempat yang jauh memang dapat memberikan pengalaman baru, tetapi perasaan kehilangan tetap bisa terbawa ke mana pun seseorang pergi. Karena itu, penting untuk memilih destinasi berdasarkan kebutuhan emosional, bukan hanya keinginan untuk melarikan diri.



Dalam psikologi, lingkungan dapat memengaruhi suasana hati dan tingkat stres seseorang. Lingkungan yang tenang, nyaman, dan tidak terlalu menuntut dapat membantu seseorang beristirahat dari tekanan sehari-hari.



Misalnya, jika kamu sedang merasa lelah secara emosional, mengunjungi pantai yang tidak terlalu ramai, kawasan pegunungan, taman, atau penginapan yang nyaman mungkin lebih sesuai dibandingkan perjalanan dengan jadwal yang sangat padat.



Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan ketika memilih destinasi:



Pilih tempat yang membuatmu merasa aman dan nyaman.



Hindari destinasi yang terlalu erat kaitannya dengan kenangan bersama mantan jika hal tersebut masih terasa menyakitkan.



Pertimbangkan kondisi fisik, anggaran, dan kebutuhan istirahat.



Jangan memaksakan perjalanan yang terlalu jauh hanya untuk membuktikan bahwa kamu sudah baik-baik saja.



Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menikmati suasana tanpa tuntutan harus selalu bahagia.



Kamu tidak harus mengunjungi tempat yang spektakuler untuk memulai proses pemulihan. Terkadang, menginap semalam di tempat yang tenang atau menghabiskan sore di taman sudah cukup memberikan pengalaman yang menyegarkan.



Tujuan utamanya bukan melupakan seseorang dalam satu perjalanan, melainkan menciptakan ruang yang membuatmu bisa kembali memperhatikan diri sendiri.



2. Berikan izin kepada diri sendiri untuk merasakan kesedihan



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan setelah putus hubungan adalah memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat.



Seseorang mungkin merasa harus menikmati liburan, mengunggah foto bahagia, tertawa bersama teman, dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kehidupannya baik-baik saja.



Padahal, di balik semua itu, masih ada kesedihan yang belum selesai.



Dalam psikologi, emosi seperti sedih, kecewa, marah, dan rindu merupakan respons yang dapat muncul ketika seseorang mengalami kehilangan. Emosi tersebut tidak selalu harus segera dihilangkan. Terkadang, seseorang justru membutuhkan kesempatan untuk mengenali dan memprosesnya.



Jika kamu tiba-tiba merasa sedih ketika sedang menikmati pemandangan atau makan sendirian di restoran, tidak berarti liburanmu gagal.



Kamu boleh merasa bahagia sekaligus masih merindukan seseorang. Kamu juga boleh menikmati hari ini meskipun belum sepenuhnya pulih dari pengalaman masa lalu.



Cara memberikan ruang bagi emosi selama liburan:



Jangan memaksa diri untuk selalu tersenyum.



Jika ingin menangis, carilah tempat yang aman dan berikan waktu untuk menenangkan diri.



Tuliskan perasaan yang muncul dalam jurnal.



Kenali hal-hal yang memicu kesedihan tanpa langsung menyalahkan diri sendiri.



Hindari mengukur kemajuan healing hanya dari seberapa sering kamu merasa bahagia.



Penerimaan emosional bukan berarti membiarkan kesedihan menguasai seluruh kehidupan. Artinya, kamu tidak perlu terus-menerus melawan perasaan yang memang sedang muncul.



Semakin kamu mampu mengenali emosi tanpa menghakimi diri sendiri, semakin besar kesempatan untuk meresponsnya dengan cara yang lebih sehat.



3. Cobalah melakukan aktivitas yang dahulu ingin kamu lakukan sendiri



Ketika berada dalam hubungan, banyak aktivitas mungkin dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Kamu mungkin pernah menunda keinginan mengunjungi tempat tertentu, mengikuti kelas baru, mencoba makanan khas, atau melakukan perjalanan karena menyesuaikan jadwal pasangan.



Setelah hubungan berakhir, kamu memiliki kesempatan untuk mengenali kembali keinginan pribadi.



Dalam psikologi, pembentukan kembali identitas diri setelah putus hubungan merupakan bagian penting dari proses penyesuaian. Ketika seseorang menjalani hubungan dalam waktu lama, sebagian rutinitas, minat, dan rencana hidupnya mungkin sangat berkaitan dengan pasangan.



Perpisahan dapat membuat seseorang mempertanyakan kembali siapa dirinya di luar hubungan tersebut.



Karena itu, liburan dapat menjadi kesempatan untuk mencoba aktivitas yang benar-benar berasal dari keinginanmu sendiri.



Beberapa aktivitas yang dapat dicoba:



Mengunjungi museum atau tempat bersejarah yang menarik perhatianmu.



Mengikuti kelas memasak, melukis, fotografi, atau kerajinan.



Mencoba jalur pendakian ringan jika kondisi fisik memungkinkan.



Mengunjungi toko buku dan menikmati waktu membaca.



Mencoba kuliner lokal yang belum pernah dicicipi.



Mengambil foto pemandangan atau membuat catatan perjalanan.



Tidak perlu memilih aktivitas yang mahal atau terlihat mengesankan. Hal terpenting adalah memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menemukan kembali hal-hal yang membuatmu merasa hidup.



Setiap pengalaman baru dapat menjadi pengingat bahwa kehidupanmu memiliki banyak kemungkinan, bahkan setelah sebuah hubungan berakhir.



Kamu bukan hanya seseorang yang pernah menjadi pasangan orang lain. Kamu juga individu yang mempunyai minat, impian, dan perjalanan pribadi.



4. Kurangi kebiasaan memantau media sosial mantan pasangan



Salah satu tantangan selama proses healing adalah keinginan untuk mengetahui kehidupan mantan setelah hubungan berakhir.



Kamu mungkin penasaran apakah dia juga merasa kehilangan, sedang pergi berlibur dengan orang lain, sudah mempunyai pasangan baru, atau masih mengingat hubungan kalian.



Dorongan tersebut dapat terasa semakin kuat ketika kamu sedang sendirian selama liburan.



Namun, kebiasaan memeriksa media sosial mantan secara berulang dapat membuat pikiran terus kembali pada hubungan yang sudah berakhir.



Dalam psikologi, perhatian yang terus-menerus tertuju pada pengalaman emosional tertentu dapat memperkuat pola perenungan atau rumination. Seseorang mungkin mengulang pertanyaan yang sama dalam pikirannya tanpa menemukan jawaban yang benar-benar membantu.



Misalnya:



Mengapa dia terlihat bahagia setelah putus?



Apakah dia sudah melupakan saya?



Apakah hubungan baru itu lebih baik daripada hubungan kami?



Apakah dia sengaja mengunggah sesuatu agar saya melihatnya?



Pertanyaan seperti ini sering kali tidak memberikan kepastian. Sebaliknya, kamu mungkin justru semakin sulit menikmati pengalaman yang sedang berlangsung.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan:



Batasi waktu membuka media sosial selama liburan.



Pertimbangkan untuk membisukan atau berhenti mengikuti akun mantan jika diperlukan.



Hindari mencari informasi tentang kehidupan pribadinya melalui akun teman.



Jangan mengunggah sesuatu hanya untuk memancing respons mantan.



Alihkan perhatian kepada aktivitas yang sedang kamu nikmati.



Jika terasa sulit untuk langsung berhenti, mulailah dengan mengurangi frekuensi memeriksa akun tersebut.



Kamu juga dapat menyimpan ponsel selama beberapa jam ketika sedang menikmati perjalanan.



Mengurangi paparan terhadap hal-hal yang memicu emosi bukan berarti kamu sedang menyangkal masa lalu. Itu merupakan salah satu cara memberikan ruang agar perhatianmu perlahan kembali kepada kehidupan sendiri.



5. Jangan takut menikmati liburan seorang diri



Setelah putus hubungan, melakukan aktivitas sendirian mungkin terasa canggung. Tempat yang dahulu dikunjungi bersama pasangan bisa menimbulkan rasa kehilangan. Bahkan, makan di restoran atau berjalan-jalan tanpa teman dapat membuat seseorang merasa kesepian.



Namun, belajar menikmati waktu sendiri merupakan salah satu bagian penting dari membangun kembali kemandirian emosional.



Dalam psikologi, kemampuan merasa nyaman ketika sendirian berbeda dengan kesepian. Kesendirian dapat menjadi pilihan yang memberikan kesempatan untuk beristirahat, berpikir, dan mengenali kebutuhan diri.



Sebaliknya, kesepian merupakan pengalaman subjektif ketika seseorang merasa kurang memiliki hubungan atau kedekatan sosial yang dibutuhkan.



Artinya, kamu dapat menikmati waktu sendiri tanpa harus mengisolasi diri dari orang lain.



Memulai dengan aktivitas sederhana bisa membantu mengurangi rasa canggung.



Contoh kegiatan yang dapat dilakukan sendiri:



Menikmati sarapan di kafe.



Berjalan santai di kawasan wisata.



Mengunjungi tempat yang sudah lama ingin didatangi.



Menonton pertunjukan atau film.



Menikmati matahari terbit atau terbenam.



Menghabiskan waktu di penginapan sambil membaca buku.



Jika belum terbiasa bepergian sendiri, pilih destinasi yang aman, mudah dijangkau, dan mempunyai fasilitas memadai. Beri tahu orang terdekat mengenai rencana perjalananmu.



Jangan menjadikan perjalanan solo sebagai ajang pembuktian bahwa kamu tidak membutuhkan siapa pun. Kamu tetap boleh membutuhkan teman, keluarga, dan dukungan sosial.



Belajar menikmati waktu sendiri berarti menyadari bahwa kebahagiaanmu tidak harus selalu bergantung pada kehadiran pasangan.



6. Tetap terhubung dengan teman dan keluarga yang memberikan dukungan positif



Meskipun liburan sendirian dapat memberikan ruang untuk refleksi, bukan berarti kamu harus menjalani seluruh proses pemulihan tanpa bantuan orang lain.



Dukungan sosial mempunyai peran penting dalam menghadapi tekanan emosional. Kehadiran teman atau keluarga yang dapat dipercaya membantu seseorang merasa didengarkan, dipahami, dan tidak sendirian menghadapi perubahan hidup.



Dalam psikologi, dukungan sosial dapat berbentuk dukungan emosional, bantuan praktis, maupun kesempatan untuk berbagi pengalaman.



Misalnya, seorang teman mungkin bersedia menemanimu berjalan-jalan, mendengarkan cerita tentang perpisahan, atau sekadar mengajak makan tanpa membahas mantan pasangan.



Kehadiran orang lain dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan memberikan perspektif yang lebih luas.



Cara membangun dukungan sosial selama liburan:



Ajak teman dekat melakukan perjalanan singkat.



Luangkan waktu menelepon anggota keluarga yang membuatmu nyaman.



Ceritakan kebutuhanmu secara jujur tanpa merasa harus selalu terlihat kuat.



Pilih teman yang mampu mendengarkan tanpa terus-menerus menghakimi mantan pasangan.



Ikuti kegiatan kelompok yang sesuai dengan minatmu.



Namun, penting untuk memilih lingkungan sosial yang tepat. Hindari orang-orang yang terus mendorongmu melakukan sesuatu hanya untuk membuat mantan cemburu atau membalas rasa sakit.



Dukungan yang baik bukanlah dukungan yang memaksamu melupakan seseorang secepat mungkin. Dukungan yang baik adalah kehadiran yang membantumu menjalani proses pemulihan dengan lebih sehat.



7. Isi liburan dengan aktivitas yang menyehatkan tubuh dan pikiran



Kondisi emosional dan fisik saling berkaitan. Setelah putus hubungan, seseorang mungkin mengalami perubahan pola tidur, kehilangan nafsu makan, sulit berkonsentrasi, atau merasa cepat lelah.



Karena itu, liburan dapat digunakan untuk membangun kembali kebiasaan sederhana yang mendukung kesehatan tubuh dan pikiran.



Dalam psikologi kesehatan, perilaku seperti aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan rutinitas harian yang teratur dapat membantu mendukung kesejahteraan psikologis.



Kamu tidak perlu membuat jadwal liburan yang sangat ketat. Cukup masukkan beberapa aktivitas yang membuat tubuh terasa lebih segar dan pikiran lebih tenang.



Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan:



Berjalan kaki pada pagi hari.



Melakukan peregangan ringan.



Berenang atau bersepeda jika tersedia dan aman.



Mengonsumsi makanan yang cukup dan bergizi.



Menjaga waktu tidur yang memadai.



Mengurangi konsumsi kafein jika membuatmu semakin gelisah.



Menghabiskan waktu di alam terbuka.



Aktivitas fisik juga dapat menjadi kesempatan untuk mengalihkan perhatian dari pikiran yang berulang.



Misalnya, berjalan menyusuri kawasan hijau dapat membuatmu lebih fokus pada lingkungan sekitar, seperti udara, suara alam, dan langkah kaki.



Namun, jangan menjadikan olahraga sebagai hukuman terhadap diri sendiri. Kamu tidak perlu memaksakan aktivitas berat hanya untuk membuktikan bahwa kamu sedang berubah menjadi pribadi yang lebih baik.



Tujuannya adalah merawat tubuh, bukan mengejar kesempurnaan.



8. Gunakan waktu liburan untuk menulis dan memahami pengalaman hubungan masa lalu



Setelah hubungan berakhir, banyak pertanyaan mungkin masih tersimpan dalam pikiran. Kamu mungkin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, pelajaran apa yang bisa diambil, atau hal apa yang ingin dilakukan secara berbeda dalam hubungan berikutnya.



Liburan dapat memberikan waktu yang lebih tenang untuk melakukan refleksi.



Salah satu cara sederhana adalah menulis jurnal.



Dalam psikologi, menulis ekspresif atau expressive writing merupakan pendekatan yang digunakan untuk membantu seseorang mengungkapkan pikiran dan emosi melalui tulisan. Pada sebagian orang, kegiatan ini dapat membantu mengorganisasi pengalaman dan memahami perasaan yang sebelumnya terasa bercampur aduk.



Namun, menulis jurnal tidak harus berubah menjadi kegiatan menyalahkan diri sendiri atau terus-menerus menganalisis mantan pasangan.



Fokuslah pada pemahaman terhadap pengalaman dan kebutuhan pribadi.



Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan sebagai panduan menulis:



Apa hal paling berat yang saya rasakan setelah hubungan ini berakhir?



Hal apa yang sebenarnya saya butuhkan dalam sebuah hubungan?



Pengalaman apa yang membuat saya merasa dihargai?



Batasan pribadi apa yang ingin saya jaga dalam hubungan berikutnya?



Hal apa yang saya pelajari tentang diri sendiri?



Kebiasaan apa yang ingin saya bangun mulai sekarang?



Apa saja hal dalam kehidupan saya yang tetap layak disyukuri?



Kamu juga dapat menulis surat kepada mantan pasangan tanpa harus mengirimkannya. Tuliskan perasaan yang belum sempat disampaikan, hal-hal yang mengecewakan, atau harapan yang sekarang perlu dilepaskan.



Setelah selesai, simpan atau tutup tulisan tersebut. Tidak perlu membacanya berulang kali jika justru membuatmu semakin terjebak dalam kesedihan.



Refleksi yang sehat membantu kamu memahami masa lalu tanpa harus terus tinggal di dalamnya.



9. Berhenti membandingkan proses healing dengan kehidupan orang lain



Selama liburan, media sosial mungkin memperlihatkan banyak orang yang terlihat bahagia bersama pasangan, keluarga, atau teman-temannya.



Kamu mungkin melihat teman yang baru putus tetapi sudah terlihat menikmati hidup. Ada pula mantan pasangan yang tampak baik-baik saja, seolah-olah tidak pernah mengalami kehilangan.



Situasi tersebut dapat membuatmu merasa tertinggal.



Kamu mungkin mulai berpikir bahwa proses healing seharusnya lebih cepat, bahwa kesedihanmu berlebihan, atau bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu karena masih mengingat hubungan tersebut.



Padahal, proses penyesuaian emosional setiap orang berbeda.



Dalam psikologi, pengalaman kehilangan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti lamanya hubungan, kedalaman keterikatan emosional, cara hubungan berakhir, dukungan sosial, dan kondisi kehidupan seseorang.



Tidak ada jadwal universal yang menentukan kapan seseorang harus sepenuhnya pulih.



Sebagian orang mungkin mulai merasa lebih stabil dalam beberapa minggu, sementara orang lain membutuhkan waktu lebih panjang. Perbedaan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa salah satu orang lebih kuat daripada yang lain.



Cara menghindari perbandingan yang tidak sehat:



Kurangi melihat unggahan yang membuatmu merasa rendah diri.



Ingat bahwa media sosial hanya memperlihatkan sebagian kehidupan seseorang.



Jangan menganggap mantan yang terlihat bahagia berarti hubungan kalian tidak pernah berarti.



Hargai perubahan kecil dalam dirimu.



Fokus pada kebutuhan dan perkembangan pribadi, bukan kecepatan orang lain.



Kamu mungkin belum siap membuka hati kembali, dan itu tidak masalah. Kamu juga tidak perlu segera mencari pasangan baru hanya karena orang lain sudah melakukannya.



Healing bukan perlombaan. Tidak ada hadiah bagi orang yang paling cepat terlihat bahagia setelah putus hubungan.



Yang lebih penting adalah membangun kehidupan yang terasa sehat dan bermakna bagi dirimu sendiri.



10. Buat rencana kecil untuk kehidupan setelah liburan



Liburan memang dapat memberikan suasana baru, tetapi proses pemulihan tidak berhenti ketika perjalanan selesai.



Salah satu tantangan setelah kembali ke rumah adalah menghadapi rutinitas yang sebelumnya mungkin dipenuhi kenangan bersama mantan pasangan.



Kamu mungkin kembali melewati tempat yang pernah dikunjungi bersama, melakukan aktivitas yang dahulu menjadi kebiasaan berdua, atau menghadapi waktu kosong yang sebelumnya diisi dengan percakapan rutin.



Karena itu, penting untuk memikirkan bagaimana pengalaman selama liburan dapat diteruskan ke kehidupan sehari-hari.



Dalam psikologi perilaku, pembentukan kebiasaan kecil secara konsisten dapat membantu seseorang membangun rutinitas baru. Perubahan tidak harus dilakukan sekaligus. Langkah sederhana yang realistis sering kali lebih mudah dipertahankan.



Beberapa rencana yang bisa dibuat sebelum liburan berakhir:



Menentukan satu kegiatan baru yang ingin dilakukan setiap minggu.



Menyusun jadwal olahraga ringan.



Menghubungi teman atau keluarga secara lebih teratur.



Mempelajari keterampilan yang selama ini ingin dikuasai.



Menata kembali kamar atau ruang pribadi agar terasa lebih nyaman.



Menentukan tujuan pribadi yang tidak berkaitan dengan hubungan romantis.



Menyediakan waktu khusus untuk beristirahat dan mengevaluasi kondisi emosional.



Misalnya, setelah menikmati perjalanan ke daerah pegunungan, kamu bisa melanjutkan kebiasaan berjalan kaki setiap akhir pekan. Jika selama liburan kamu menemukan kesenangan dalam membaca, jadikan membaca sebagai aktivitas rutin sebelum tidur.



Dengan cara tersebut, liburan tidak hanya menjadi jeda sementara dari kesedihan, tetapi juga awal dari kebiasaan baru yang lebih mendukung kesejahteraanmu.



Kamu sedang membangun kehidupan yang tidak lagi sepenuhnya berpusat pada hubungan yang telah berakhir.



Hal yang Sebaiknya Dihindari Saat Liburan dalam Proses Healing



Selain melakukan aktivitas yang mendukung pemulihan, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar liburan tidak justru menambah tekanan emosional.



1. Memaksakan diri terlihat bahagia.



Kamu tidak perlu mengunggah foto ceria setiap hari untuk membuktikan bahwa hidupmu baik-baik saja. Kebahagiaan tidak harus dipertontonkan kepada orang lain.



2. Menghabiskan uang secara impulsif.



Belanja berlebihan atau mengambil perjalanan di luar kemampuan finansial mungkin memberikan kesenangan sesaat, tetapi dapat menimbulkan masalah setelah liburan selesai.



3. Mencari pasangan baru hanya untuk mengisi kekosongan.



Membuka diri terhadap hubungan baru bukan sesuatu yang salah. Namun, jangan merasa harus segera menjalin hubungan hanya karena takut sendirian atau ingin membuktikan bahwa kamu sudah melupakan mantan.



4. Menggunakan alkohol atau perilaku berisiko untuk menekan kesedihan.



Menghindari perasaan dengan cara yang berbahaya tidak membantu proses pemulihan jangka panjang. Pilih aktivitas yang mendukung keselamatan dan kesehatan.



5. Menghubungi mantan berulang kali ketika sedang emosional.



Jika kamu merasa sangat ingin menghubungi mantan, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri apa tujuan dari komunikasi tersebut. Jangan membuat keputusan besar hanya karena sedang merasa kesepian.



6. Mengisolasi diri sepenuhnya.



Waktu sendiri memang penting, tetapi menjauh dari semua orang dapat membuat kesepian semakin berat. Tetap jaga hubungan dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan positif.



Kapan Perlu Mencari Bantuan Profesional?



Kesedihan setelah putus hubungan merupakan pengalaman yang dapat terjadi secara wajar. Namun, jika perasaan tersebut semakin berat dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, kamu tidak harus menghadapinya sendirian.



Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog apabila kamu mengalami kondisi seperti:



Kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang berkepanjangan.



Gangguan tidur atau perubahan nafsu makan yang cukup berat.



Perasaan putus asa yang terus-menerus.



Kecemasan atau kesedihan yang semakin sulit dikendalikan.



Kesulitan berkonsentrasi hingga mengganggu pekerjaan atau pendidikan.



Menarik diri dari hampir semua hubungan sosial.



Perasaan bahwa hidup tidak lagi memiliki makna.



Jika muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup, segera cari bantuan darurat dan hubungi orang tepercaya agar kamu tidak menghadapinya sendirian.



Mencari bantuan profesional bukan tanda kelemahan. Justru, hal tersebut menunjukkan bahwa kamu bersedia mengambil langkah untuk menjaga kesehatan psikologis.



Kesimpulan: Liburan Bukan untuk Menghapus Masa Lalu, Melainkan Memberi Ruang untuk Memulai Kembali



Putus hubungan dapat meninggalkan berbagai perasaan yang tidak mudah dijelaskan. Ada kesedihan, kekecewaan, kerinduan, kemarahan, bahkan kebingungan mengenai masa depan.



Namun, berakhirnya sebuah hubungan bukan berarti berakhirnya kesempatan untuk menikmati kehidupan.



Melalui sepuluh cara di atas, liburan dapat menjadi kesempatan untuk merawat diri, mengenali kembali kebutuhan pribadi, memperluas pengalaman, dan membangun rutinitas yang lebih sehat.



Pilih destinasi yang menenangkan, izinkan diri merasakan kesedihan, lakukan aktivitas yang disukai, batasi kebiasaan memantau mantan, belajar menikmati waktu sendiri, tetap terhubung dengan orang-orang terdekat, rawat kesehatan fisik, lakukan refleksi, hindari perbandingan sosial, dan buat rencana kecil setelah perjalanan selesai.



Ingatlah bahwa tujuan healing bukan menghapus semua kenangan atau memaksa diri berhenti mencintai seseorang dalam waktu singkat.



Tujuan yang lebih realistis adalah belajar menerima bahwa hubungan tersebut telah menjadi bagian dari masa lalu, sementara kehidupanmu tetap mempunyai ruang untuk berkembang.



Kamu tidak harus pulang dari liburan sebagai pribadi yang sepenuhnya berbeda. Tidak harus langsung merasa bahagia, tidak harus melupakan semuanya, dan tidak harus mempunyai jawaban untuk setiap pertanyaan.



Cukup pulang dengan sedikit lebih mengenal dirimu, sedikit lebih memahami kebutuhan emosionalmu, dan sedikit lebih siap menjalani hari berikutnya.



