JawaPos.com - Dalam sebuah keluarga, setiap anak seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk merasa dicintai, dihargai, didengarkan, dan diterima. Namun, kenyataannya tidak semua anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memberikan perlakuan emosional secara adil.

Ada anak yang selalu dianggap paling bertanggung jawab ketika terjadi masalah. Ketika adik melakukan kesalahan, ia ikut dimarahi. Ketika orang tua sedang bertengkar, ia menjadi sasaran kemarahan. Bahkan, ketika sesuatu yang buruk terjadi di rumah, namanya sering kali menjadi orang pertama yang disebut.



Menariknya, anak seperti ini tidak selalu merupakan anak yang paling sering melakukan kesalahan. Terkadang, ia justru menjadi anak yang paling mudah disalahkan karena dianggap lebih kuat, lebih dewasa, lebih sulit membela diri, atau sudah terbiasa menerima perlakuan tersebut.



Dalam psikologi keluarga, fenomena ini dapat berkaitan dengan konsep scapegoating atau kambing hitam dalam keluarga. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika satu anggota keluarga secara tidak proporsional dijadikan sasaran untuk menanggung kesalahan, kemarahan, atau masalah yang sebenarnya lebih kompleks dan melibatkan banyak pihak.



Anak yang terus-menerus berada dalam posisi tersebut dapat mengalami tekanan emosional. Ia mungkin tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya selalu salah, tidak pernah cukup baik, atau harus terus membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kasih sayang.



Lebih jauh lagi, pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri, membangun hubungan dengan orang lain, dan menghadapi konflik ketika dewasa.



Lantas, mengapa sebuah keluarga bisa menciptakan sosok anak yang kerap disalahkan?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat enam alasan yang dapat dijelaskan melalui perspektif psikologi.



1. Orang Tua Melampiaskan Stres dan Masalah Pribadi kepada Anak



Salah satu alasan mengapa seorang anak sering disalahkan adalah karena orang tua tidak mampu mengelola tekanan emosional yang sedang mereka alami.



Kehidupan orang tua tidak selalu mudah. Masalah ekonomi, pekerjaan, konflik rumah tangga, tekanan sosial, dan berbagai tanggung jawab dapat menimbulkan stres yang berkepanjangan.



Ketika tidak memiliki cara yang sehat untuk mengelola emosi, sebagian orang tua tanpa sadar melampiaskan frustrasi kepada anak.



Anak yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan dapat menjadi sasaran kemarahan hanya karena berada di tempat dan waktu yang dianggap tepat oleh orang tua.



Misalnya, seorang ayah pulang kerja dalam keadaan lelah dan memiliki masalah di kantor. Ketika melihat anak melakukan kesalahan kecil, ia langsung marah secara berlebihan. Kesalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui percakapan sederhana berubah menjadi pertengkaran besar.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan mekanisme displacement atau pengalihan emosi. Seseorang mengalihkan emosi negatif dari sumber tekanan sebenarnya kepada pihak lain yang dianggap lebih aman atau lebih mudah menjadi sasaran.



Anak sering kali berada dalam posisi rentan karena memiliki ketergantungan terhadap orang tua, baik secara emosional maupun material.



Akibatnya, ia mungkin tidak memiliki keberanian untuk membela diri atau mempertanyakan perlakuan yang diterimanya.



Jika pola ini terus berulang, anak dapat tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya bertanggung jawab atas suasana hati orang lain.



Ia mulai merasa harus selalu berhati-hati, menjaga perilaku, dan memastikan tidak ada sesuatu yang membuat orang tua marah.



Padahal, penting untuk dipahami bahwa anak bukanlah tempat pelampiasan masalah orang dewasa. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mengelola emosinya sendiri tanpa menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan.



2. Keluarga Memiliki Pola Favoritisme dan Perlakuan yang Tidak Seimbang



Tidak semua anak mendapatkan perlakuan yang sama dalam sebuah keluarga.



Ada keluarga yang secara tidak sadar memberikan perhatian lebih besar kepada salah satu anak, sementara anak lainnya lebih sering mendapatkan kritik dan tuntutan.



Misalnya, anak pertama selalu dianggap harus mengalah karena lebih tua. Anak kedua dianggap lebih istimewa karena memiliki prestasi akademik. Sementara anak lainnya sering dipandang sebagai sumber masalah karena memiliki karakter yang berbeda.



Fenomena ini dapat berkaitan dengan parental differential treatment, yaitu perbedaan perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya.



Perbedaan perlakuan tidak selalu berarti orang tua tidak adil. Setiap anak memang memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda. Namun, masalah muncul ketika perbedaan tersebut berubah menjadi perlakuan yang merendahkan, pilih kasih, atau membuat salah satu anak terus-menerus berada pada posisi yang dirugikan.



Anak yang tidak menjadi favorit mungkin sering mendengar kalimat seperti:



"Kenapa kamu tidak bisa seperti kakakmu?"



"Lihat adikmu, dia lebih pintar daripada kamu."



"Kamu memang selalu membuat masalah."



"Kakak harus mengalah, jangan egois."



Jika kalimat-kalimat seperti ini terus diulang, anak dapat merasa bahwa kasih sayang dalam keluarga harus diperoleh melalui persaingan.



Ia mungkin mulai menganggap bahwa dirinya tidak cukup berharga hanya karena tidak mendapatkan perhatian yang sama.



Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memunculkan kecemburuan antarsaudara, rasa rendah diri, dan hubungan keluarga yang kurang harmonis.



Anak yang sering disalahkan juga bisa tumbuh dengan perasaan bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan pernah cukup baik dibandingkan saudara kandungnya.



Padahal, setiap anak memiliki kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan yang berbeda. Kasih sayang orang tua seharusnya tidak menjadi hadiah yang hanya diberikan kepada anak yang paling berprestasi atau paling mudah diatur.



3. Anak Dianggap Harus Selalu Mengalah karena Lebih Tua atau Lebih Dewasa



Dalam banyak keluarga, anak pertama sering mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya.



Ia diminta memahami kondisi orang tua, menjaga adik, mengalah ketika terjadi pertengkaran, dan menjadi contoh bagi anggota keluarga lainnya.



Pada dasarnya, mengajarkan tanggung jawab kepada anak bukanlah sesuatu yang salah. Anak yang lebih tua memang dapat belajar menjadi lebih mandiri dan peduli terhadap saudara kandungnya.



Namun, masalah muncul ketika tanggung jawab tersebut diberikan secara berlebihan hingga kebutuhan emosionalnya sendiri diabaikan.



Dalam psikologi keluarga, kondisi ketika anak harus mengambil peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa dapat berkaitan dengan konsep parentification.



Parentification terjadi ketika anak mengambil tanggung jawab emosional atau praktis yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya.



Misalnya, anak pertama harus selalu mengalah ketika adiknya melakukan kesalahan. Ia diminta memahami kesulitan orang tua, tetapi tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kesedihannya sendiri.



Ketika terjadi pertengkaran, orang tua mungkin berkata, "Kamu kan sudah besar, harusnya mengerti."



Kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi jika terus digunakan, anak dapat belajar bahwa menjadi dewasa berarti tidak boleh memiliki kebutuhan emosional.



Ia merasa tidak boleh menangis, tidak boleh kecewa, dan tidak boleh meminta perhatian karena harus selalu menjadi orang yang mengerti keadaan keluarga.



Akibatnya, anak yang kerap disalahkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang sulit menolak permintaan orang lain, merasa bersalah ketika memprioritaskan diri sendiri, dan terbiasa mengambil tanggung jawab atas masalah yang bukan miliknya.



Penting untuk diingat bahwa anak yang lebih tua tetaplah seorang anak. Ia juga membutuhkan perlindungan, perhatian, kesempatan untuk melakukan kesalahan, dan ruang untuk berkembang sesuai usianya.



4. Orang Tua Sulit Mengakui Kesalahan dan Selalu Ingin Merasa Benar



Alasan berikutnya adalah adanya pola komunikasi keluarga yang tidak memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat.



Dalam keluarga seperti ini, orang tua mungkin merasa bahwa mereka selalu benar hanya karena memiliki posisi sebagai orang yang lebih tua.



Ketika anak mencoba menjelaskan keadaan sebenarnya, penjelasannya dianggap sebagai bentuk perlawanan. Ketika anak membela diri, ia dituduh tidak sopan. Bahkan, ketika orang tua melakukan kesalahan, anak justru diminta meminta maaf.



Pola seperti ini dapat membuat anak merasa bahwa pendapat dan perasaannya tidak memiliki nilai.



Dalam psikologi, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan pola pengasuhan otoriter (authoritarian parenting), yaitu pola pengasuhan yang menekankan kepatuhan tinggi, kontrol ketat, dan komunikasi yang cenderung satu arah.



Orang tua dengan pola pengasuhan seperti ini mungkin lebih mengutamakan ketaatan daripada proses memahami alasan di balik perilaku anak.



Akibatnya, anak tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menjelaskan dirinya sendiri.



Sebagai contoh, ketika sebuah barang rusak di rumah, orang tua langsung menuduh salah satu anak tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.



Ketika anak mencoba memberikan penjelasan, orang tua menjawab, "Jangan membantah orang tua."



Jika kejadian seperti ini berlangsung terus-menerus, anak dapat belajar bahwa membela diri hanya akan memperburuk keadaan.



Sebagian anak akhirnya memilih diam meskipun tidak melakukan kesalahan. Sebagian lainnya tumbuh dengan kebiasaan meminta maaf secara berlebihan karena menganggap dirinya selalu menjadi sumber masalah.



Dalam hubungan keluarga yang sehat, menghormati orang tua tidak seharusnya berarti anak kehilangan hak untuk didengarkan.



Orang tua juga manusia yang bisa salah. Kemampuan mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada anak justru dapat memberikan contoh kedewasaan emosional yang baik.



5. Keluarga Membutuhkan Seseorang untuk Dijadikan Kambing Hitam



Dalam beberapa keluarga, konflik sebenarnya berasal dari masalah yang lebih besar, seperti hubungan orang tua yang tidak harmonis, komunikasi yang buruk, atau ketidakmampuan menyelesaikan persoalan bersama.



Namun, daripada menghadapi masalah tersebut secara langsung, keluarga justru menjadikan salah satu anak sebagai sumber dari berbagai persoalan.



Inilah yang dikenal dengan istilah family scapegoating.



Dalam pendekatan psikologi sistem keluarga, terutama gagasan mengenai sistem keluarga Murray Bowen, kecemasan dan ketegangan dalam keluarga dapat memengaruhi hubungan antaranggotanya.



Ketika ketegangan tidak dikelola dengan baik, konflik dapat dialihkan kepada anggota keluarga tertentu. Orang tersebut kemudian menjadi sasaran kritik, kemarahan, dan tuduhan.



Misalnya, hubungan antara ayah dan ibu sedang mengalami masalah. Namun, mereka tidak membicarakan konflik tersebut secara terbuka. Sebaliknya, keduanya justru sering menyalahkan anak karena dianggap sulit diatur, tidak patuh, atau menjadi penyebab suasana rumah tidak nyaman.



Dengan menjadikan anak sebagai pusat masalah, perhatian keluarga seolah-olah berpindah dari konflik orang dewasa yang sebenarnya belum terselesaikan.



Anak tersebut akhirnya membawa beban emosional yang bukan menjadi tanggung jawabnya.



Bahkan, ketika ia berusaha memperbaiki perilakunya, masalah tidak selalu berhenti karena sumber persoalan sebenarnya belum diselesaikan.



Kondisi ini dapat membuat anak merasa bingung. Ia mungkin terus berusaha menjadi lebih baik, tetapi tetap mendapatkan kritik karena keluarga sudah terbiasa menempatkannya sebagai pihak yang salah.



Penting untuk memahami bahwa tidak semua konflik keluarga disebabkan oleh satu orang. Hubungan keluarga merupakan sistem yang melibatkan banyak interaksi, sehingga masalah yang terjadi perlu dilihat secara lebih menyeluruh.



Menjadikan seorang anak sebagai kambing hitam bukanlah cara menyelesaikan konflik. Justru, tindakan tersebut dapat membuat masalah semakin sulit diperbaiki.



6. Pola Pengasuhan yang Sama Terus Diwariskan dari Generasi ke Generasi



Tidak sedikit orang tua yang tanpa sadar menerapkan pola pengasuhan yang dahulu mereka alami ketika masih kecil.



Seseorang yang tumbuh dalam keluarga penuh kritik, hukuman, perbandingan, dan tuntutan mungkin menganggap cara tersebut sebagai sesuatu yang normal.



Ketika menjadi orang tua, ia bisa saja mengulangi perilaku yang sama tanpa menyadari dampak psikologisnya terhadap anak.



Dalam psikologi perkembangan, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep intergenerational transmission, yaitu proses ketika pola perilaku, nilai, dan pengalaman keluarga diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Sebagai contoh, seorang ibu yang dahulu selalu diminta mengalah kepada saudara-saudaranya mungkin menganggap bahwa anak pertama juga harus selalu mengalah.



Seorang ayah yang dahulu tidak pernah mendapatkan kesempatan membela diri mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa anak tidak seharusnya mempertanyakan keputusan orang tua.



Akibatnya, pola pengasuhan yang kurang sehat dapat terus berulang.



Hal ini bukan berarti semua orang tua yang memiliki pengalaman masa kecil sulit pasti akan memperlakukan anaknya dengan buruk. Banyak orang justru berusaha memberikan pola pengasuhan yang berbeda karena tidak ingin anaknya mengalami penderitaan serupa.



Namun, tanpa kesadaran diri, pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang mengelola emosi, memberikan hukuman, dan berkomunikasi dengan anak.



Untuk memutus pola tersebut, orang tua perlu belajar mengenali perilakunya sendiri.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



Menyadari kebiasaan mengkritik anak secara berlebihan.



Berusaha memahami perasaan anak sebelum memberikan hukuman.



Tidak menggunakan pengalaman masa kecil sebagai pembenaran untuk menyakiti anak.



Belajar meminta maaf ketika melakukan kesalahan.



Membangun komunikasi yang memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga.



Memutus pola pengasuhan yang tidak sehat memang membutuhkan proses. Namun, perubahan tersebut dapat menjadi langkah penting agar generasi berikutnya tidak mengalami luka emosional yang sama.



Dampak Psikologis pada Anak yang Terus-Menerus Disalahkan



Menjadi anak yang selalu disalahkan bukan sekadar pengalaman tidak menyenangkan. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi perkembangan emosional dan cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Berikut beberapa dampak yang mungkin muncul.



1. Memiliki rasa percaya diri yang rendah



Anak yang terus-menerus dikritik dapat mulai mempercayai bahwa dirinya memang tidak cukup baik. Bahkan, ketika mendapatkan keberhasilan, ia mungkin kesulitan menghargai pencapaiannya sendiri.



2. Terbiasa merasa bersalah



Karena sering dianggap sebagai sumber masalah, anak dapat tumbuh dengan kecenderungan menyalahkan diri sendiri. Ia mungkin meminta maaf meskipun sebenarnya tidak melakukan kesalahan.



3. Sulit mengungkapkan pendapat



Anak yang sering dimarahi ketika membela diri dapat belajar bahwa berbicara hanya akan menimbulkan konflik. Ketika dewasa, ia mungkin kesulitan menyampaikan kebutuhan dan batasan pribadinya.



4. Mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat



Pengalaman terus-menerus disalahkan dapat memengaruhi cara seseorang memandang hubungan. Ia mungkin terlalu takut mengecewakan orang lain, sulit mempercayai orang, atau merasa harus selalu menyenangkan semua pihak.



5. Mengalami tekanan emosional berkepanjangan



Perasaan tidak dihargai, tidak diterima, dan selalu dianggap salah dapat berkaitan dengan stres, kecemasan, maupun gejala depresi. Dampaknya berbeda-beda pada setiap individu dan tidak berarti semua anak yang mengalami perlakuan tersebut pasti mengalami gangguan mental.



Karena itu, penting bagi keluarga untuk memahami bahwa perkataan dan perlakuan terhadap anak dapat meninggalkan pengaruh yang lebih panjang daripada yang dibayangkan.



Penutup: Anak Tidak Seharusnya Menanggung Kesalahan yang Bukan Miliknya



Keluarga seharusnya menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk belajar mengenai kasih sayang, rasa aman, penerimaan, dan kepercayaan.



Namun, tidak semua anak mendapatkan pengalaman tersebut. Ada yang tumbuh dengan perasaan harus selalu berhati-hati, takut melakukan kesalahan, dan merasa bahwa dirinya menjadi penyebab berbagai masalah di rumah.



Enam alasan di atas menunjukkan bahwa kebiasaan menyalahkan anak dapat berkaitan dengan ketidakmampuan orang tua mengelola stres, favoritisme, tuntutan berlebihan, pola pengasuhan otoriter, dinamika kambing hitam dalam keluarga, hingga pola pengasuhan yang diwariskan antargenerasi.



Jika Anda pernah menjadi anak yang selalu disalahkan, penting untuk memahami satu hal: tidak semua masalah keluarga merupakan tanggung jawab Anda.



Anda tidak bertanggung jawab atas konflik orang tua, emosi orang dewasa, atau keputusan keluarga yang berada di luar kendali Anda.



Melakukan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Anak memang perlu mendapatkan arahan dan konsekuensi yang sesuai ketika melakukan kesalahan, tetapi bukan berarti ia pantas dipermalukan, direndahkan, atau dijadikan sasaran kemarahan secara terus-menerus.



Bagi orang tua, memberikan ruang kepada anak untuk berbicara, mengakui kesalahan, dan memperlakukan setiap anak dengan penuh penghargaan merupakan bagian penting dari pengasuhan yang sehat.



Sementara bagi seseorang yang masih membawa luka dari pengalaman masa kecil, mencari dukungan dari orang tepercaya atau psikolog dapat membantu memahami pengalaman tersebut dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri.



Pada akhirnya, keluarga yang sehat bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami konflik. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang bersedia mengevaluasi diri, bertanggung jawab atas perilakunya, dan tidak menjadikan satu anak sebagai tempat untuk menumpahkan seluruh kesalahan.



