JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, kejujuran dan keterbukaan merupakan dua hal penting yang membantu membangun kepercayaan. Pasangan yang memiliki komunikasi sehat biasanya merasa lebih nyaman untuk berbagi cerita, mengungkapkan perasaan, dan membicarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka.

Namun, bukan berarti semua hal harus selalu disampaikan tanpa mempertimbangkan waktu, cara, dan dampaknya.



Ada kalanya seseorang mengatakan sesuatu dengan alasan ingin jujur, tetapi justru membuat pasangannya terluka. Ada pula yang mengungkapkan sesuatu ketika sedang marah, kecewa, atau terbawa emosi, kemudian menyesal setelah menyadari bahwa perkataannya sulit dilupakan.



Dalam psikologi hubungan, komunikasi bukan hanya tentang seberapa banyak informasi yang dibagikan, tetapi juga bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu dengan mempertimbangkan perasaan, kebutuhan, dan kondisi emosional pasangannya.



Penting untuk dipahami bahwa menjaga hubungan bukan berarti menyembunyikan kebenaran atau membangun rahasia. Justru, hubungan yang sehat membutuhkan kejujuran yang disertai empati, tanggung jawab, dan kebijaksanaan.



Ada beberapa hal yang tidak selalu perlu disampaikan kepada pasangan, terutama jika informasi tersebut tidak memberikan manfaat, hanya bertujuan menyakiti, atau disampaikan dengan cara yang merendahkan.



Lantas, apa saja hal yang sebaiknya tidak sembarangan disampaikan kepada pasangan?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat tujuh hal yang perlu diperhatikan menurut perspektif psikologi.



1. Membandingkan Pasangan dengan Mantan atau Orang Lain



Salah satu hal yang sebaiknya dihindari dalam hubungan adalah membandingkan pasangan dengan mantan kekasih atau orang lain.



Kalimat seperti, "Mantan aku dulu lebih perhatian," atau "Kenapa kamu tidak bisa seperti pasangan teman-temanku?" mungkin terdengar sederhana bagi orang yang mengucapkannya. Namun, bagi pasangan yang mendengarnya, perkataan tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai.



Dalam psikologi hubungan, perbandingan sosial dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ketika seseorang terus-menerus dibandingkan dengan orang lain, ia dapat merasa bahwa dirinya tidak cukup baik atau tidak mampu memenuhi harapan pasangannya.



Akibatnya, rasa percaya diri dan keamanan emosional dalam hubungan bisa terganggu.



Perbandingan semacam ini juga dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat. Pasangan mungkin mulai merasa harus membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, bukan lagi berusaha membangun hubungan yang saling mendukung.



Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai dari pasangan, sebaiknya sampaikan secara langsung tanpa membawa-bawa orang lain.



Misalnya, daripada mengatakan, "Mantan aku selalu punya waktu untuk mendengarkan ceritaku," cobalah mengatakan, "Aku merasa senang ketika kamu meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku. Aku berharap kita bisa lebih sering melakukan itu."



Perbedaannya terletak pada cara penyampaian. Kalimat pertama membuat pasangan merasa dibandingkan, sedangkan kalimat kedua menjelaskan kebutuhan emosional Anda.



Ingatlah bahwa setiap orang memiliki karakter dan cara menunjukkan kasih sayang yang berbeda. Hubungan yang sehat bukan tentang mencari seseorang yang menyerupai orang lain, melainkan belajar memahami dan menghargai pasangan yang sedang bersama Anda.



2. Mengungkit Kesalahan Masa Lalu yang Sebenarnya Sudah Diselesaikan



Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dalam hubungan, kesalahpahaman, kekecewaan, dan konflik merupakan bagian yang terkadang tidak dapat dihindari.



Namun, salah satu kebiasaan yang dapat merusak hubungan adalah terus mengungkit kesalahan lama setiap kali terjadi pertengkaran baru.



Misalnya, ketika pasangan terlambat pulang, Anda kembali mengungkit kesalahannya beberapa bulan lalu. Padahal, masalah tersebut sebenarnya sudah dibicarakan dan diselesaikan bersama.



Dalam psikologi hubungan, kebiasaan mengungkit kesalahan masa lalu dapat menghambat proses penyelesaian konflik. Pasangan akhirnya tidak lagi membicarakan persoalan yang sedang terjadi, tetapi justru terjebak dalam kumpulan kekecewaan sebelumnya.



Hal ini dapat membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak pernah benar-benar mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri.



Penelitian John Gottman mengenai hubungan pasangan juga menyoroti pentingnya cara pasangan menangani konflik. Kritik yang menyerang karakter, sikap defensif, penghinaan, dan sikap menarik diri secara berulang dapat menjadi pola komunikasi yang merusak hubungan.



Bukan berarti kesalahan masa lalu harus dilupakan begitu saja. Jika suatu masalah belum benar-benar selesai, tentu masih perlu dibicarakan.



Namun, jika masalah tersebut sudah diselesaikan, jangan menjadikannya senjata untuk memenangkan perdebatan berikutnya.



Cobalah berfokus pada persoalan yang sedang terjadi. Jika ada perilaku yang kembali terulang, jelaskan dampaknya dan bicarakan perubahan yang diperlukan.



Hubungan yang sehat membutuhkan ruang bagi setiap orang untuk belajar dari kesalahan, bukan terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang masa lalunya.



3. Mengucapkan Kata-Kata yang Merendahkan Ketika Sedang Marah



Kemarahan merupakan emosi yang wajar. Setiap orang dapat merasa marah ketika kecewa, tidak dipahami, atau menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan.



Namun, masalah muncul ketika kemarahan digunakan sebagai alasan untuk mengatakan sesuatu yang merendahkan pasangan.



Contohnya adalah menyebut pasangan bodoh, tidak berguna, tidak memiliki masa depan, atau mengatakan bahwa dirinya tidak pantas dicintai.



Kalimat seperti itu bukan lagi sekadar ungkapan kemarahan, melainkan serangan terhadap harga diri seseorang.



Dalam psikologi, penghinaan atau contempt merupakan salah satu pola komunikasi yang sangat merusak hubungan. John Gottman mengidentifikasi penghinaan sebagai salah satu dari empat pola interaksi negatif yang dikenal sebagai Four Horsemen of the Apocalypse.



Penghinaan dapat muncul melalui ejekan, sarkasme yang merendahkan, ekspresi jijik, maupun perkataan yang membuat pasangan merasa lebih rendah.



Jika terus terjadi, komunikasi dapat berubah menjadi ruang yang tidak aman secara emosional. Pasangan mungkin mulai takut mengungkapkan pendapat karena khawatir akan kembali direndahkan.



Karena itu, ketika sedang marah, penting untuk membedakan antara menyampaikan ketidakpuasan dan menyerang kepribadian pasangan.



Daripada mengatakan, "Kamu memang tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar," lebih baik mengatakan, "Aku kecewa karena hal yang sudah kita sepakati tidak berjalan sesuai rencana."



Jika emosi sedang terlalu tinggi, tidak ada salahnya mengambil jeda sebelum melanjutkan percakapan.



Katakan bahwa Anda membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan berjanji untuk kembali membicarakan masalah tersebut.



Sebab, kata-kata yang diucapkan dalam beberapa detik dapat meninggalkan luka emosional yang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan.



4. Mengungkapkan Semua Detail tentang Masa Lalu Romantis yang Tidak Relevan



Keterbukaan mengenai masa lalu memang penting dalam hubungan, terutama jika berkaitan dengan hal-hal yang dapat memengaruhi kepercayaan, kesehatan, keselamatan, atau komitmen saat ini.



Namun, bukan berarti setiap detail kehidupan romantis sebelum hubungan dimulai harus selalu diceritakan.



Misalnya, menceritakan secara berlebihan detail hubungan intim masa lalu, membandingkan pengalaman dengan mantan, atau membahas kenangan romantis yang sebenarnya tidak memiliki kaitan dengan kehidupan hubungan saat ini.



Informasi seperti ini terkadang tidak memberikan manfaat bagi hubungan, terutama jika hanya disampaikan untuk memancing kecemburuan atau menguji reaksi pasangan.



Dalam psikologi, kecemburuan dapat berkaitan dengan rasa takut kehilangan, ketidakamanan emosional, dan persepsi terhadap ancaman dalam hubungan.



Ketika seseorang menerima informasi yang tidak diperlukan tentang masa lalu romantis pasangannya, ia mungkin mulai membayangkan berbagai hal, membandingkan dirinya dengan mantan, atau mempertanyakan apakah dirinya benar-benar dicintai.



Meski demikian, penting untuk membedakan antara privasi dan menyembunyikan informasi penting.



Jika masa lalu berkaitan dengan hubungan yang masih berlangsung, komitmen yang belum selesai, kesehatan seksual, atau persoalan lain yang berdampak pada pasangan, keterbukaan justru menjadi hal yang diperlukan.



Prinsipnya adalah tidak semua detail harus diceritakan, tetapi hal-hal yang relevan terhadap keputusan dan hak pasangan untuk mengetahui keadaan hubungan tetap perlu disampaikan.



Sebelum menceritakan sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri: apakah informasi ini memang penting bagi hubungan kami, atau hanya akan menimbulkan luka dan kecemasan yang tidak diperlukan?



Kejujuran yang sehat bukan berarti menceritakan segala sesuatu tanpa batas, melainkan menyampaikan kebenaran yang relevan dengan penuh tanggung jawab.



5. Mengatakan Ancaman Putus Setiap Kali Terjadi Pertengkaran



Dalam hubungan yang sedang mengalami konflik, terkadang seseorang mengucapkan kalimat seperti, "Kalau kamu seperti ini terus, kita putus saja," atau "Aku bisa mencari orang lain yang lebih baik."



Kalimat tersebut mungkin diucapkan karena sedang marah atau ingin membuat pasangan menyadari kesalahannya.



Namun, jika ancaman perpisahan terus digunakan setiap kali terjadi pertengkaran, hubungan dapat kehilangan rasa aman.



Dalam psikologi hubungan, rasa aman emosional merupakan bagian penting dari kedekatan antara dua orang. Seseorang perlu merasa bahwa hubungan tidak selalu berada dalam ancaman setiap kali muncul perbedaan pendapat.



Ancaman putus yang berulang dapat menciptakan kecemasan. Pasangan mungkin menjadi terlalu berhati-hati dalam berbicara karena takut membuat hubungan berakhir.



Selain itu, ancaman semacam ini dapat mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya. Alih-alih menyelesaikan konflik, kedua pihak justru sibuk menghadapi ketakutan akan kehilangan hubungan.



Jika memang sedang mempertimbangkan perpisahan, hal tersebut sebaiknya dibicarakan secara serius ketika kedua pihak berada dalam kondisi emosional yang lebih stabil.



Namun, jika sebenarnya hanya ingin didengar atau diperhatikan, sampaikan kebutuhan tersebut secara langsung.



Misalnya, "Aku merasa hubungan kita sedang tidak baik-baik saja. Aku ingin kita membicarakan masalah ini dengan serius karena hubungan ini penting bagiku."



Kalimat tersebut jauh lebih konstruktif daripada menggunakan ancaman untuk mendapatkan perhatian.



Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa kemungkinan berpisah, melainkan hubungan ketika konflik dapat dibicarakan tanpa harus terus-menerus mengancam keberadaan satu sama lain.



6. Menyampaikan Rahasia Pribadi Pasangan kepada Orang Lain Tanpa Izin



Dalam sebuah hubungan, pasangan sering kali menjadi tempat berbagi cerita yang paling pribadi.



Seseorang mungkin menceritakan ketakutannya, pengalaman masa lalu, masalah keluarga, kegagalan, atau hal-hal yang tidak pernah disampaikan kepada orang lain.



Kepercayaan seperti ini merupakan sesuatu yang perlu dijaga.



Sayangnya, ada orang yang tanpa sadar membagikan cerita pribadi pasangannya kepada teman atau keluarga, bahkan menjadikannya bahan candaan.



Misalnya, menceritakan kegagalan pasangan di tempat kerja, masalah keluarganya, atau kelemahan pribadinya kepada orang lain tanpa persetujuan.



Dalam psikologi interpersonal, kepercayaan dan batasan pribadi merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat.



Ketika seseorang merasa cerita pribadinya tidak aman, ia mungkin mulai menahan diri untuk berbagi. Akibatnya, kedekatan emosional perlahan-lahan dapat berkurang.



Pasangan yang sebelumnya terbuka mungkin menjadi lebih tertutup karena takut rahasianya akan tersebar.



Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tidak semua cerita yang diketahui dalam hubungan otomatis boleh dibagikan kepada orang lain.



Jika Anda membutuhkan saran mengenai masalah hubungan, Anda tetap dapat berbicara dengan orang tepercaya atau tenaga profesional. Namun, sampaikan informasi seperlunya dan hindari menyebarkan detail pribadi yang tidak relevan.



Jika memungkinkan, bicarakan terlebih dahulu dengan pasangan mengenai batasan informasi yang boleh dibagikan.



Hal ini bukan berarti Anda harus menutup diri dari semua orang. Anda tetap berhak mencari dukungan, terutama jika sedang menghadapi masalah berat atau situasi yang tidak aman.



Intinya, menjaga privasi pasangan merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap kepercayaan yang telah diberikan.



7. Mengatakan Bahwa Pasangan Tidak Pernah Melakukan Sesuatu dengan Benar



Ketika sedang kecewa, seseorang terkadang menggunakan kata-kata yang bersifat mutlak, seperti "Kamu selalu mengecewakanku," "Kamu tidak pernah mengerti aku," atau "Semua yang kamu lakukan pasti salah."



Kalimat semacam ini dapat membuat pasangan merasa bahwa seluruh usahanya tidak pernah dihargai.



Dalam psikologi komunikasi, penggunaan generalisasi seperti selalu dan tidak pernah dapat memperburuk konflik karena mengubah pembicaraan dari satu kejadian menjadi penilaian terhadap keseluruhan karakter seseorang.



Misalnya, pasangan terlambat datang satu kali, tetapi Anda mengatakan bahwa dirinya selalu tidak menghargai waktu.



Akibatnya, pasangan mungkin lebih sibuk membantah pernyataan tersebut daripada memahami alasan Anda merasa kecewa.



Pola komunikasi seperti ini juga dapat membuat konflik semakin melebar karena kedua pihak mulai mengungkit berbagai kejadian yang tidak berkaitan.



Cara yang lebih baik adalah menjelaskan perilaku spesifik yang membuat Anda kecewa dan bagaimana dampaknya terhadap perasaan Anda.



Contohnya:



Daripada mengatakan, "Kamu tidak pernah peduli kepadaku," cobalah mengatakan, "Aku merasa kurang diperhatikan ketika kita sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama."



Daripada mengatakan, "Kamu selalu mengabaikan perkataanku," cobalah mengatakan, "Aku ingin kamu mendengarkan sampai aku selesai berbicara karena hal ini penting bagiku."



Komunikasi seperti ini lebih mudah dipahami karena pasangan mengetahui perilaku apa yang perlu diperbaiki.



Selain itu, jangan lupa mengakui hal-hal baik yang telah dilakukan pasangan. Seseorang perlu mengetahui bukan hanya apa yang salah, tetapi juga apa yang sudah dilakukan dengan baik.



Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara memberikan masukan dan menunjukkan penghargaan.



Penutup: Bukan Semua Hal Harus Diucapkan, tetapi Setiap Hal Perlu Dipikirkan Sebelum Disampaikan



Kejujuran memang merupakan fondasi penting dalam hubungan. Namun, kejujuran tanpa empati terkadang dapat berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan.



Tujuh hal di atas mengingatkan bahwa menjaga komunikasi bukan hanya tentang berani mengatakan apa yang ada di pikiran, tetapi juga memahami kapan, bagaimana, dan untuk tujuan apa sesuatu disampaikan.



Membandingkan pasangan, terus mengungkit kesalahan lama, merendahkan ketika marah, menceritakan detail masa lalu yang tidak relevan, mengancam perpisahan, membocorkan rahasia pribadi, serta menggunakan kata-kata yang menghakimi merupakan kebiasaan yang dapat merusak kedekatan emosional jika terus dilakukan.



Namun, bukan berarti pasangan harus saling menyembunyikan masalah atau menghindari percakapan sulit.



Justru, hal-hal penting yang berkaitan dengan kepercayaan, kesehatan, komitmen, batasan pribadi, dan masa depan hubungan harus dibicarakan secara terbuka.



Ada perbedaan antara menjaga perasaan pasangan dan menyembunyikan kebenaran yang menjadi haknya untuk diketahui.



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan hubungan ketika dua orang tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika keduanya bersedia belajar berkomunikasi dengan lebih dewasa, mengakui kesalahan, menghormati batasan, dan memperbaiki cara memperlakukan satu sama lain.



Sebab, kata-kata bukan hanya alat untuk menyampaikan pikiran. Dalam sebuah hubungan, kata-kata juga dapat menjadi sumber rasa aman, penghargaan, dan kedekatan emosional.



