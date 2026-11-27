JawaPos.com - Liburan bersama keluarga sering kali menjadi momen yang dinantikan. Orang tua ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama anak-anak, menciptakan kenangan indah, dan menikmati kebersamaan yang mungkin semakin jarang terjadi karena kesibukan masing-masing. Namun, ada satu hal yang terkadang tidak disadari: liburan bersama anak yang sudah dewasa memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan ketika mereka masih kecil.

Anak yang telah dewasa biasanya mempunyai kepribadian, kebiasaan, preferensi, dan cara mengambil keputusan sendiri. Mereka mungkin sudah terbiasa mengatur jadwal, menentukan tujuan perjalanan, mengelola keuangan, serta memilih bagaimana menghabiskan waktu luang. Sementara itu, orang tua mungkin masih membawa pola pengasuhan lama, seperti ingin memastikan semua anggota keluarga mengikuti rencana atau merasa bertanggung jawab atas kenyamanan setiap orang.



Perbedaan tersebut dapat memunculkan gesekan kecil. Orang tua mungkin merasa anak terlalu sibuk dengan ponsel, kurang menghargai kebersamaan, atau tidak mengikuti rencana keluarga. Sebaliknya, anak mungkin merasa terlalu banyak diatur, kurang diberi kebebasan, atau tidak mempunyai kesempatan menyampaikan keinginannya.



Dalam psikologi keluarga, perubahan hubungan antara orang tua dan anak ketika anak memasuki usia dewasa merupakan bagian dari proses perkembangan yang wajar. Hubungan yang sebelumnya banyak diwarnai oleh pengasuhan dan pengarahan perlu berkembang menjadi hubungan yang lebih setara, saling menghormati, dan didasarkan pada komunikasi dua arah.



Karena itu, menjaga keharmonisan selama liburan bukan berarti semua orang harus selalu sepakat atau menghindari perbedaan pendapat. Keharmonisan justru tumbuh ketika setiap anggota keluarga merasa dihargai, mempunyai ruang pribadi, dan tetap terhubung secara emosional meskipun memiliki kebutuhan yang berbeda.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat tujuh tips untuk menjaga keharmonisan saat liburan bersama anak yang sudah dewasa berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Hargai kemandirian anak dan jangan memperlakukannya seperti masih kecil



Salah satu perubahan terbesar dalam hubungan keluarga terjadi ketika anak mulai memasuki usia dewasa. Mereka tidak lagi membutuhkan pengawasan seperti ketika masih kecil. Mereka telah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan, mengelola tanggung jawab, dan menentukan pilihan hidup sendiri.



Namun, bagi sebagian orang tua, perubahan ini tidak selalu mudah diterima. Kebiasaan mengatur dan melindungi anak bisa terbawa hingga mereka dewasa. Saat liburan, misalnya, orang tua mungkin ingin menentukan jam bangun, tempat makan, pakaian yang dikenakan, atau aktivitas yang harus diikuti.



Meskipun niatnya baik, sikap terlalu mengontrol dapat membuat anak merasa kebebasannya tidak dihargai.



Dalam psikologi perkembangan, masa dewasa merupakan periode ketika seseorang semakin membutuhkan otonomi atau kemampuan untuk menentukan pilihan secara mandiri. Kebutuhan ini merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis.



Ketika orang tua memberikan ruang bagi anak untuk mengambil keputusan, mereka sedang menunjukkan bahwa anak dipercaya sebagai individu yang mampu bertanggung jawab.



Cara menerapkannya:



Biarkan anak menentukan sebagian aktivitas yang ingin dilakukan selama perjalanan.



Hindari terlalu sering memberikan instruksi mengenai hal-hal yang sebenarnya dapat mereka putuskan sendiri.



Jangan langsung menganggap pilihan anak sebagai bentuk pembangkangan ketika berbeda dari keinginan orang tua.



Tanyakan pendapat mereka sebelum membuat keputusan yang melibatkan seluruh keluarga.



Berikan kebebasan selama pilihan tersebut tidak merugikan atau membahayakan anggota keluarga lainnya.



Misalnya, jika anak ingin menghabiskan satu sore untuk berjalan-jalan sendiri, orang tua tidak harus langsung merasa tersinggung. Selama ada komunikasi yang jelas dan kesepakatan mengenai waktu berkumpul kembali, aktivitas tersebut dapat menjadi bagian sehat dari liburan.



Menghargai kemandirian bukan berarti orang tua kehilangan peran. Justru, hubungan dapat menjadi lebih dekat ketika anak merasa diterima sebagai orang dewasa, bukan terus-menerus diperlakukan sebagai anak kecil.



2. Bicarakan ekspektasi sebelum liburan dimulai



Banyak konflik selama liburan sebenarnya tidak muncul karena persoalan besar, melainkan karena ekspektasi yang tidak pernah dibicarakan.



Orang tua mungkin membayangkan liburan sebagai kesempatan untuk selalu berkumpul, makan bersama, mengunjungi banyak tempat, dan menghabiskan waktu tanpa gangguan. Sementara itu, anak mungkin menginginkan perjalanan yang lebih santai, memiliki waktu untuk beristirahat, atau tetap menyediakan kesempatan untuk melakukan aktivitas pribadi.



Kedua harapan tersebut tidak salah. Masalah muncul ketika setiap orang menganggap orang lain memiliki pemahaman yang sama.



Dalam psikologi komunikasi, ekspektasi yang tidak disampaikan dapat menjadi sumber kesalahpahaman. Seseorang mungkin merasa kecewa karena kenyataan tidak sesuai dengan harapannya, padahal orang lain tidak pernah mengetahui harapan tersebut.



Oleh karena itu, percakapan sebelum perjalanan dapat membantu mencegah konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.



Hal-hal yang sebaiknya dibicarakan meliputi:



Tujuan dan durasi liburan.



Anggaran serta pembagian biaya.



Aktivitas yang paling ingin dilakukan setiap anggota keluarga.



Waktu untuk berkumpul dan waktu untuk beristirahat.



Preferensi mengenai tempat makan, transportasi, dan penginapan.



Hal-hal yang mungkin membuat anggota keluarga merasa tidak nyaman.



Tidak perlu membuat perencanaan yang terlalu kaku. Cukup pastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan menyampaikan keinginannya.



Contohnya, orang tua dapat mengatakan, "Kami ingin punya waktu makan bersama setiap hari, tetapi kami juga ingin kalian menikmati liburan dengan cara masing-masing. Bagaimana kalau kita menyepakati beberapa kegiatan utama saja?"



Kalimat seperti ini menunjukkan keinginan untuk bersama tanpa menghilangkan kebebasan anggota keluarga.



Ketika ekspektasi dibicarakan sejak awal, setiap orang memiliki gambaran yang lebih realistis tentang perjalanan. Hal ini membantu mengurangi kekecewaan dan meningkatkan rasa saling memahami.



3. Jangan menjadikan setiap perbedaan pendapat sebagai persoalan pribadi



Liburan bersama keluarga mempertemukan orang-orang dengan karakter dan kebiasaan yang berbeda dalam waktu yang cukup intens. Bahkan anggota keluarga yang sangat dekat sekalipun dapat mengalami perbedaan pendapat.



Anak mungkin tidak tertarik mengunjungi tempat wisata yang dipilih orang tua. Orang tua mungkin tidak menyukai kebiasaan anak yang bangun lebih siang. Ada pula perbedaan dalam memilih makanan, menentukan jadwal, atau mengatur pengeluaran.



Dalam situasi seperti ini, penting untuk tidak langsung mengartikan perbedaan sebagai bentuk ketidakpedulian atau kurangnya rasa hormat.



Psikologi keluarga menekankan pentingnya kemampuan mengelola perbedaan tanpa merusak hubungan emosional. Setiap individu mempunyai kebutuhan, preferensi, dan sudut pandang yang tidak selalu sama.



Misalnya, ketika anak menolak mengikuti suatu kegiatan, orang tua mungkin merasa ditolak secara emosional. Padahal, anak bisa saja sedang lelah atau memang tidak menyukai aktivitas tersebut.



Demikian pula, ketika orang tua memberikan saran, anak tidak harus menganggapnya sebagai upaya mengendalikan hidup mereka.



Cara mengelola perbedaan pendapat:



Berhenti sejenak sebelum memberikan respons ketika merasa tersinggung.



Dengarkan alasan di balik pendapat anggota keluarga lain.



Bedakan antara ketidaksetujuan terhadap suatu ide dan penolakan terhadap seseorang.



Hindari menggunakan kalimat yang menyerang karakter, seperti "Kamu memang selalu egois."



Fokus mencari jalan tengah, bukan membuktikan siapa yang paling benar.



Salah satu prinsip yang berguna adalah mengubah respons dari menyalahkan menjadi memahami.



Daripada mengatakan, "Kamu tidak pernah mau mengikuti rencana keluarga," orang tua dapat mengatakan, "Kami ingin tahu kegiatan seperti apa yang membuatmu nyaman selama liburan."



Perubahan cara berbicara ini terlihat sederhana, tetapi dapat mengurangi sikap defensif dan membuka ruang dialog.



Keharmonisan keluarga tidak ditentukan oleh seberapa sering semua orang sepakat. Keharmonisan lebih banyak ditentukan oleh bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain ketika memiliki pendapat berbeda.



4. Berikan ruang pribadi tanpa menganggapnya sebagai bentuk penolakan



Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi ketika orang tua berlibur bersama anak dewasa adalah menganggap bahwa kebersamaan harus berlangsung sepanjang waktu.



Orang tua mungkin ingin semua anggota keluarga selalu makan bersama, mengunjungi tempat wisata bersama, atau menghabiskan setiap malam dalam satu ruangan untuk mengobrol.



Namun, anak yang sudah dewasa mungkin mempunyai kebutuhan berbeda. Mereka mungkin ingin membaca buku sendirian, berolahraga, bekerja sebentar, menelepon pasangan, atau sekadar beristirahat tanpa percakapan.



Dalam psikologi, kebutuhan akan ruang pribadi berkaitan dengan otonomi dan regulasi diri. Seseorang membutuhkan kesempatan untuk mengatur energi, emosi, dan aktivitasnya sendiri.



Bahkan ketika seseorang menyayangi keluarganya, ia tetap membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.



Memberikan ruang pribadi bukan berarti mengurangi kedekatan. Justru, kesempatan untuk beristirahat dapat membantu setiap orang kembali berkumpul dengan suasana hati yang lebih baik.



Beberapa cara sederhana untuk menerapkannya:



Sepakati waktu bebas ketika setiap orang boleh melakukan aktivitas masing-masing.



Jangan memaksa anak mengikuti semua kegiatan keluarga.



Hindari menganggap anak tidak peduli hanya karena ingin beristirahat.



Hormati privasi mereka, termasuk percakapan pribadi dan penggunaan perangkat komunikasi.



Sediakan waktu berkumpul yang berkualitas tanpa harus berlangsung sepanjang hari.



Sebagai contoh, keluarga dapat menyepakati sarapan dan makan malam bersama, sementara siang hari digunakan untuk aktivitas masing-masing.



Dengan cara ini, kebersamaan tetap terjaga tanpa membuat siapa pun merasa kehilangan kebebasan.



Penting untuk diingat bahwa kualitas hubungan tidak selalu diukur dari jumlah waktu yang dihabiskan bersama. Kadang-kadang, waktu singkat yang penuh perhatian jauh lebih bermakna daripada kebersamaan panjang yang dipenuhi tekanan.



5. Hindari mengungkit masalah lama selama perjalanan



Liburan sering kali menjadi kesempatan berkumpulnya anggota keluarga yang jarang bertemu. Namun, kedekatan dalam waktu yang intens juga dapat memunculkan kembali persoalan lama.



Orang tua mungkin mengingat keputusan anak yang dahulu dianggap mengecewakan. Anak mungkin masih menyimpan perasaan tidak nyaman terhadap pola pengasuhan masa lalu. Hal-hal yang belum terselesaikan dapat muncul melalui komentar kecil atau perdebatan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kegiatan liburan.



Contohnya, ketika anak terlambat bangun, orang tua mungkin mengatakan, "Dari dulu kamu memang susah sekali diatur."



Kalimat tersebut tidak lagi membahas persoalan saat ini, tetapi membawa penilaian terhadap perilaku anak di masa lalu. Akibatnya, percakapan sederhana dapat berubah menjadi konflik emosional.



Dalam psikologi, mengungkit kesalahan lama ketika sedang membahas masalah baru dapat memperbesar konflik. Seseorang bukan hanya harus menghadapi persoalan saat ini, tetapi juga merasa diserang oleh penilaian terhadap masa lalunya.



Untuk menghindari hal tersebut:



Fokus pada masalah yang sedang terjadi.



Hindari menggunakan kata-kata mutlak seperti "selalu" dan "tidak pernah".



Jangan membandingkan anak dengan saudara atau orang lain.



Hindari menjadikan liburan sebagai kesempatan untuk mengoreksi seluruh keputusan hidup anak.



Jika muncul persoalan sensitif, pertimbangkan untuk membicarakannya pada waktu dan tempat yang lebih tepat.



Bukan berarti masalah keluarga harus diabaikan. Persoalan yang penting tetap perlu dibicarakan, tetapi sebaiknya dilakukan dalam kondisi emosional yang lebih stabil dan dengan kesediaan untuk saling mendengarkan.



Liburan tidak harus menjadi tempat untuk menyelesaikan semua persoalan keluarga. Terkadang, menjaga suasana tetap aman dan menyenangkan merupakan keputusan yang lebih bijaksana.



6. Ciptakan pengalaman bersama, bukan sekadar jadwal kegiatan



Salah satu tujuan utama liburan keluarga adalah menciptakan kenangan yang dapat dikenang bersama. Namun, terkadang keluarga terlalu sibuk mengejar banyak destinasi hingga lupa menikmati pengalaman itu sendiri.



Mereka mungkin menghabiskan waktu untuk memastikan semua tempat wisata dikunjungi, mengambil foto sebanyak mungkin, atau mengikuti jadwal yang padat. Akibatnya, liburan justru terasa melelahkan.



Padahal, kedekatan emosional lebih mudah tumbuh melalui pengalaman yang melibatkan perhatian, percakapan, dan keterlibatan bersama.



Dalam psikologi positif, pengalaman yang bermakna dan hubungan sosial yang positif merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia. Aktivitas sederhana dapat memberikan kebahagiaan apabila dilakukan dengan perasaan terhubung.



Misalnya, memasak bersama di penginapan, menikmati sarapan tanpa terburu-buru, berjalan santai, bermain permainan keluarga, atau berbagi cerita tentang pengalaman hidup masing-masing.



Aktivitas tersebut mungkin tidak terlihat istimewa, tetapi dapat menciptakan kenangan emosional yang kuat.



Ide kegiatan untuk mempererat hubungan keluarga:



Mengadakan makan malam tanpa gangguan ponsel.



Mengajak setiap anggota keluarga memilih satu tempat yang ingin dikunjungi.



Membuat permainan ringan yang melibatkan semua generasi.



Mengabadikan foto keluarga tanpa memaksakan semua orang harus selalu tampil sempurna.



Berbagi cerita tentang pengalaman menarik, cita-cita, atau hal-hal yang sedang disyukuri.



Melakukan aktivitas baru yang belum pernah dicoba bersama.



Hal yang perlu diperhatikan adalah memilih aktivitas yang memungkinkan semua orang merasa terlibat.



Jangan sampai seluruh kegiatan hanya mengikuti kesukaan satu anggota keluarga. Ketika setiap orang memperoleh kesempatan menyumbangkan ide, mereka akan merasa mempunyai bagian dalam pengalaman bersama.



Kenangan terbaik sering kali bukan berasal dari tempat paling mahal atau perjalanan paling mewah, melainkan dari momen ketika setiap orang merasa diterima dan dihargai.



7. Utamakan hubungan daripada keinginan untuk selalu mengendalikan keadaan



Dalam sebuah perjalanan keluarga, hampir selalu ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Cuaca bisa berubah, jadwal transportasi terlambat, restoran penuh, atau seseorang tiba-tiba merasa kurang sehat.



Situasi seperti ini dapat menguji kesabaran seluruh anggota keluarga.



Orang tua yang terbiasa memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik mungkin merasa frustrasi ketika rencana berubah. Anak mungkin merasa tidak nyaman jika perubahan kecil langsung disambut dengan kemarahan atau keluhan.



Dalam psikologi, fleksibilitas psikologis merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan respons ketika menghadapi perubahan, tanpa kehilangan arah terhadap hal-hal yang dianggap penting.



Dalam konteks keluarga, hal yang paling penting bukan selalu keberhasilan mengikuti rencana, melainkan menjaga kualitas hubungan selama menghadapi situasi yang tidak terduga.



Cara melatih fleksibilitas selama liburan:



Terima bahwa tidak semua kegiatan harus berjalan sempurna.



Siapkan alternatif apabila rencana utama tidak memungkinkan.



Jangan menyalahkan anggota keluarga ketika terjadi perubahan situasi yang tidak disengaja.



Berikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan solusi.



Pilih untuk memperbaiki suasana daripada memperpanjang perdebatan yang tidak produktif.



Misalnya, ketika tempat wisata yang ingin dikunjungi ternyata tutup, keluarga dapat memilih menikmati waktu di kafe, berjalan-jalan di sekitar penginapan, atau beristirahat.



Daripada terus mengeluhkan rencana yang gagal, cobalah melihat kesempatan untuk menciptakan pengalaman baru.



Hal serupa berlaku ketika muncul perbedaan pendapat. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan menentukan siapa yang benar. Ada kalanya mengalah dalam persoalan kecil merupakan bentuk kepedulian terhadap hubungan yang lebih besar.



Mengutamakan hubungan bukan berarti membiarkan perilaku yang tidak menghormati orang lain. Batasan tetap diperlukan. Namun, untuk persoalan sehari-hari yang tidak terlalu penting, fleksibilitas dapat membantu keluarga menikmati perjalanan dengan lebih tenang.



Mengapa hubungan orang tua dan anak dewasa perlu menyesuaikan diri?



Ketika anak masih kecil, hubungan keluarga umumnya memiliki struktur yang jelas. Orang tua bertanggung jawab memberikan perlindungan, membuat banyak keputusan, dan membimbing anak dalam berbagai aspek kehidupan.



Namun, ketika anak tumbuh dewasa, hubungan tersebut perlu mengalami penyesuaian.



Anak mulai membangun kehidupan sendiri, memiliki tanggung jawab pribadi, dan mengembangkan identitas yang lebih mandiri. Orang tua pun perlu belajar menerima bahwa peran mereka tidak lagi sama seperti dahulu.



Perubahan ini sering kali membutuhkan proses emosional dari kedua belah pihak.



Orang tua perlu belajar melepaskan sebagian kendali tanpa merasa kehilangan kedekatan. Anak perlu belajar mempertahankan kemandirian tanpa mengabaikan komunikasi dan rasa hormat terhadap keluarga.



Dalam hubungan yang sehat, kedekatan dan kemandirian tidak harus saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan.



Orang tua tetap dapat memberikan perhatian, kasih sayang, dan nasihat, sementara anak tetap memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya.



Liburan bersama dapat menjadi kesempatan yang baik untuk membangun pola hubungan baru tersebut. Melalui pengalaman bersama, setiap anggota keluarga dapat belajar melihat satu sama lain sebagai individu yang terus berkembang.



Kesimpulan: Keharmonisan tumbuh dari rasa saling menghargai



Liburan bersama anak yang sudah dewasa tidak selalu berjalan mudah. Perbedaan kebiasaan, ekspektasi, kepribadian, dan kebutuhan pribadi dapat memunculkan ketegangan. Namun, hal tersebut bukan alasan untuk menghindari perjalanan bersama keluarga.



Dengan menerapkan tujuh tips di atas, keluarga dapat menciptakan suasana liburan yang lebih sehat dan menyenangkan: menghargai kemandirian anak, membicarakan ekspektasi, menerima perbedaan pendapat, memberikan ruang pribadi, menghindari konflik lama, menciptakan pengalaman bermakna, serta mengutamakan hubungan daripada keinginan mengendalikan keadaan.



Pada akhirnya, liburan keluarga bukan tentang membuat semua orang mengikuti satu cara yang sama. Liburan adalah kesempatan untuk mengenal satu sama lain dalam tahap kehidupan yang berbeda.



Anak yang sudah dewasa tetap membutuhkan kasih sayang orang tua, tetapi mereka juga membutuhkan penghargaan terhadap identitas dan kebebasannya. Sebaliknya, orang tua tetap layak mendapatkan perhatian dan penghormatan, tanpa harus terus-menerus mengendalikan kehidupan anak.



Keharmonisan keluarga tidak tercipta karena tidak pernah ada perbedaan. Keharmonisan tumbuh ketika setiap orang mampu menghargai perbedaan tanpa kehilangan rasa saling menyayangi.



