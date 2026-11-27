JawaPos.com - Setiap hubungan pasti pernah melewati masa-masa sulit. Hubungan yang awalnya dipenuhi perhatian, percakapan hangat, dan kebahagiaan terkadang berubah menjadi hubungan yang terasa dingin. Hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa mulai menjadi sumber pertengkaran. Komunikasi semakin berkurang, perhatian terasa menghilang, dan keduanya perlahan-lahan mulai merasa asing meskipun masih berada di dalam hubungan yang sama.

Kondisi seperti ini sering dialami oleh pasangan, baik yang sudah menikah maupun yang masih menjalani hubungan asmara. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa hubungan yang mulai retak berarti sudah tidak memiliki harapan untuk dipertahankan. Padahal, dalam perspektif psikologi, hubungan yang sedang mengalami masalah belum tentu harus berakhir.



Hubungan manusia merupakan sesuatu yang dinamis. Perasaan, kebutuhan, harapan, dan cara seseorang berkomunikasi dapat berubah seiring berjalannya waktu. Karena itu, hubungan yang mengalami keretakan masih memiliki peluang untuk diperbaiki selama kedua pihak bersedia melakukan perubahan.



Menurut psikologi hubungan, kedekatan emosional tidak hanya dibangun melalui rasa cinta, tetapi juga melalui komunikasi yang sehat, rasa aman, kepercayaan, empati, dan kemampuan menyelesaikan konflik.



Memperbaiki hubungan tidak selalu membutuhkan tindakan besar atau kejutan romantis. Terkadang, perubahan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru memiliki pengaruh lebih besar terhadap kualitas hubungan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat enam cara sederhana untuk memperkuat hubungan yang hampir retak menurut perspektif psikologi.



1. Mulai Kembali dengan Komunikasi yang Jujur dan Terbuka



Salah satu penyebab utama hubungan mengalami keretakan adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Banyak pasangan sebenarnya masih memiliki perasaan satu sama lain, tetapi kesulitan menyampaikan apa yang sedang mereka rasakan.



Ada yang memilih diam karena takut memicu pertengkaran. Ada pula yang menyimpan kekecewaan karena merasa pasangannya tidak akan memahami perasaannya. Jika kondisi ini terus berlangsung, masalah kecil dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.



Dalam psikologi interpersonal, komunikasi terbuka merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun hubungan yang sehat. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan kebutuhan emosional, mengungkapkan kekhawatiran, dan memahami sudut pandang pasangannya.



Cobalah memulai percakapan tanpa menyalahkan. Daripada mengatakan, "Kamu sekarang sudah tidak peduli lagi kepadaku," akan lebih baik jika mengungkapkan, "Aku merasa akhir-akhir ini kita semakin jarang menghabiskan waktu bersama. Aku merindukan kedekatan kita yang dulu."



Perbedaan kalimat tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang berbeda. Kalimat pertama cenderung membuat pasangan merasa diserang, sedangkan kalimat kedua menjelaskan perasaan pribadi tanpa langsung memberikan penilaian negatif.



Komunikasi yang baik bukan berarti kedua pihak harus selalu sepakat. Hal terpenting adalah menciptakan ruang percakapan yang membuat masing-masing merasa aman untuk berbicara.



Mulailah dengan meluangkan waktu sekitar 15–20 menit setiap hari untuk berbicara tanpa gangguan ponsel, pekerjaan, atau aktivitas lainnya. Tanyakan bagaimana hari pasangan, apa yang sedang dipikirkannya, dan apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan.



Kebiasaan kecil ini dapat membantu membangun kembali kedekatan emosional yang mungkin mulai menghilang.



2. Belajar Mendengarkan Tanpa Selalu Ingin Membela Diri



Dalam hubungan yang sedang bermasalah, mendengarkan sering kali menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Ketika pasangan mengungkapkan kekecewaan, seseorang mungkin langsung merasa disalahkan dan berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya bersalah.



Akibatnya, percakapan yang seharusnya menjadi kesempatan untuk saling memahami justru berubah menjadi perdebatan mengenai siapa yang paling benar.



Padahal, mendengarkan merupakan bagian penting dari komunikasi emosional. Dalam psikologi, terdapat konsep active listening atau mendengarkan secara aktif, yaitu kemampuan memberikan perhatian penuh kepada orang lain untuk memahami pesan dan perasaan yang disampaikan.



Mendengarkan secara aktif bukan hanya tentang menunggu giliran berbicara. Seseorang perlu berusaha memahami apa yang dirasakan pasangannya, termasuk emosi yang mungkin tidak disampaikan secara langsung.



Misalnya, ketika pasangan mengatakan bahwa dirinya merasa kurang diperhatikan, jangan langsung menjawab dengan berbagai alasan. Cobalah mengatakan, "Aku ingin memahami kenapa kamu merasa seperti itu. Bisa ceritakan lebih banyak?"



Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan perasaannya tanpa dipotong. Jika diperlukan, ulangi inti perkataannya untuk memastikan bahwa Anda benar-benar memahami maksudnya.



Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak semua keluhan membutuhkan solusi langsung. Terkadang, pasangan hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan dan mengakui bahwa perasaannya memang penting.



Ketika seseorang merasa didengar dan dipahami, hubungan dapat menjadi tempat yang lebih aman secara emosional. Dari sinilah kepercayaan dan kedekatan perlahan-lahan dapat dibangun kembali.



3. Menghidupkan Kembali Kebiasaan Kecil yang Pernah Membuat Bahagia



Ketika hubungan mulai memasuki masa sulit, pasangan sering kali terlalu fokus pada masalah hingga melupakan hal-hal sederhana yang dahulu membuat mereka bahagia.



Ucapan selamat pagi, menanyakan kabar, memberikan pelukan, makan bersama, atau sekadar mengirim pesan perhatian mungkin dahulu menjadi kebiasaan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal tersebut perlahan menghilang.



Dalam psikologi hubungan, perhatian dan interaksi positif sehari-hari memiliki peran penting dalam mempertahankan kedekatan emosional.



Penelitian psikolog John Gottman mengenai hubungan pasangan banyak menyoroti pentingnya interaksi positif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu gagasannya adalah bahwa hubungan yang sehat membutuhkan lebih banyak interaksi positif dibandingkan interaksi negatif.



Salah satu konsep yang dikenal luas adalah rasio lima interaksi positif berbanding satu interaksi negatif dalam konteks interaksi konflik. Angka tersebut bukan rumus mutlak untuk semua pasangan, tetapi menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengalaman positif dan negatif.



Untuk memperbaiki hubungan, Anda tidak harus melakukan sesuatu yang mahal atau berlebihan.



Cobalah menghidupkan kembali kebiasaan sederhana seperti:



Mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil yang dilakukan pasangan.



Menanyakan kabar dengan tulus.



Memberikan pelukan ketika bertemu.



Meluangkan waktu untuk makan bersama.



Mengingat hal-hal kecil yang disukai pasangan.



Memberikan pujian yang jujur dan tidak dibuat-buat.



Kebiasaan tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan secara konsisten dapat membantu menciptakan kembali suasana hangat dalam hubungan.



Ingatlah bahwa kedekatan emosional tidak selalu dibangun melalui momen besar. Sering kali, justru perhatian kecil yang dilakukan berulang kali membuat seseorang merasa dicintai dan dihargai.



4. Belajar Mengelola Emosi Ketika Terjadi Konflik



Tidak ada hubungan yang benar-benar bebas dari konflik. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan kekecewaan merupakan bagian yang wajar dalam interaksi manusia.



Namun, yang membedakan hubungan sehat dan hubungan yang semakin rapuh adalah cara masing-masing pihak menghadapi konflik tersebut.



Ketika emosi sedang memuncak, seseorang cenderung lebih sulit berpikir jernih. Kemarahan dapat membuat seseorang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, sementara rasa kecewa dapat mendorong perilaku diam berkepanjangan atau menghindari percakapan.



Dalam psikologi, kemampuan mengatur emosi dikenal sebagai emotional regulation. Kemampuan ini membantu seseorang mengenali, memahami, dan mengelola respons emosional sebelum mengambil tindakan.



Jika percakapan mulai memanas, jangan memaksakan diri untuk terus berdebat. Ambillah jeda untuk menenangkan diri. Anda dapat mengatakan, "Aku sedang emosi sekarang. Aku ingin kita membicarakan masalah ini, tetapi sebaiknya kita menenangkan diri terlebih dahulu."



Jeda bukan berarti menghindari masalah. Justru, langkah ini dapat membantu mencegah konflik berkembang menjadi pertengkaran yang lebih menyakitkan.



Beberapa hal yang dapat dilakukan ketika emosi mulai meningkat antara lain:



Menarik napas perlahan dan memberikan waktu kepada diri sendiri.



Menghindari kata-kata kasar atau ancaman ketika marah.



Tidak mengungkit kesalahan masa lalu yang tidak berkaitan dengan masalah saat ini.



Membicarakan satu masalah dalam satu waktu.



Melanjutkan percakapan setelah kedua pihak lebih tenang.



Selain itu, hindari kebiasaan ingin memenangkan setiap perdebatan. Dalam hubungan, tujuan utama menyelesaikan konflik bukanlah membuktikan siapa yang benar, melainkan menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama.



Pasangan yang mampu mengelola emosi dengan baik memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan perbedaan tanpa merusak rasa saling menghargai.



5. Membangun Kembali Kepercayaan Melalui Tindakan Nyata



Kepercayaan merupakan salah satu fondasi terpenting dalam sebuah hubungan. Ketika kepercayaan mulai rusak, hubungan dapat dipenuhi rasa curiga, kecemasan, dan ketidakpastian.



Keretakan kepercayaan bisa terjadi karena berbagai hal, mulai dari kebohongan, janji yang tidak ditepati, kurangnya keterbukaan, hingga tindakan yang membuat pasangan merasa tidak dihargai.



Dalam psikologi hubungan, kepercayaan berkaitan erat dengan rasa aman dan keyakinan bahwa pasangan dapat diandalkan.



Masalahnya, kepercayaan tidak dapat dipulihkan hanya melalui permintaan maaf atau janji manis. Dibutuhkan tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten.



Jika pernah melakukan kesalahan, akui kesalahan tersebut tanpa mencari pembenaran. Berikan kesempatan kepada pasangan untuk mengungkapkan rasa kecewanya dan tunjukkan kesediaan untuk memperbaiki perilaku yang menyebabkan masalah.



Sebagai contoh, jika sebelumnya Anda sering mengingkari janji, mulailah dengan menepati komitmen sederhana. Jika pasangan merasa kurang mendapatkan keterbukaan, cobalah membangun kebiasaan berkomunikasi secara lebih jujur.



Ada beberapa langkah yang dapat membantu membangun kembali kepercayaan:



Mengakui kesalahan tanpa menyalahkan keadaan.



Meminta maaf dengan tulus dan menunjukkan pemahaman terhadap dampak perbuatan.



Membuat kesepakatan yang jelas mengenai perubahan perilaku.



Menepati janji, meskipun berkaitan dengan hal kecil.



Memberikan waktu kepada pasangan untuk kembali merasa aman.



Penting untuk dipahami bahwa kepercayaan membutuhkan waktu. Pasangan yang pernah terluka tidak harus langsung kembali percaya hanya karena seseorang sudah meminta maaf.



Karena itu, jangan memaksakan proses pemulihan. Biarkan tindakan yang konsisten menjadi bukti bahwa perubahan benar-benar sedang dilakukan.



6. Mengingat Kembali Alasan Mengapa Memilih Satu Sama Lain



Ketika hubungan sedang berada di titik terendah, seseorang sering kali hanya mengingat kekurangan pasangan. Kesalahan yang pernah terjadi terasa lebih besar, sementara kenangan baik seolah-olah menghilang.



Padahal, sebelum hubungan mengalami masalah, tentu ada alasan mengapa kedua orang tersebut memilih untuk bersama.



Mungkin karena merasa nyaman, memiliki kesamaan tujuan, saling mendukung, atau menemukan seseorang yang membuat kehidupan terasa lebih berarti.



Dalam psikologi positif, mengingat dan menghargai pengalaman positif dapat membantu seseorang mengembangkan perspektif yang lebih seimbang terhadap kehidupannya.



Hal ini bukan berarti harus mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, mengingat hal-hal baik dapat membantu pasangan melihat bahwa hubungan mereka tidak hanya terdiri dari konflik dan kekecewaan.



Cobalah melakukan kegiatan sederhana bersama pasangan, seperti melihat kembali foto-foto lama, mengunjungi tempat yang pernah menjadi kenangan indah, atau membicarakan pengalaman menyenangkan yang pernah dilalui bersama.



Anda juga dapat mengajukan pertanyaan sederhana seperti:



Apa hal yang dahulu membuat kita tertarik satu sama lain?



Momen apa yang paling kamu rindukan dari hubungan ini?



Apa yang ingin kita bangun bersama ke depannya?



Kebiasaan apa yang ingin kita hidupkan kembali?



Percakapan semacam ini dapat membuka kesempatan untuk memahami kembali kebutuhan dan harapan masing-masing.



Namun, jangan hanya berfokus pada masa lalu. Hubungan juga membutuhkan tujuan baru. Bicarakan hal-hal yang ingin diperbaiki dan pengalaman positif yang ingin dibangun bersama.



Dengan begitu, hubungan tidak hanya bertahan karena kenangan lama, tetapi juga memiliki alasan baru untuk terus berkembang.



Penutup: Hubungan yang Hampir Retak Masih Bisa Diperbaiki, Jika Ada Kemauan dari Kedua Pihak



Memperkuat hubungan yang hampir retak bukanlah proses yang dapat diselesaikan dalam satu malam. Dibutuhkan kesabaran, komunikasi, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling memahami.



Enam langkah di atas menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Memulai percakapan dengan jujur, mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan perhatian kecil, mengelola emosi, membangun kepercayaan, dan mengingat kembali alasan memilih satu sama lain merupakan langkah sederhana yang dapat membantu memperbaiki kualitas hubungan.



Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat: memperbaiki hubungan bukan tanggung jawab satu orang saja. Hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua pihak. Seseorang tidak seharusnya terus-menerus mengorbankan kesehatan emosionalnya demi mempertahankan hubungan yang hanya diperjuangkan sendirian.



Jika hubungan melibatkan kekerasan fisik, ancaman, kontrol berlebihan, manipulasi, atau kekerasan emosional, keselamatan dan kesehatan diri harus menjadi prioritas. Dalam kondisi seperti itu, mencari bantuan profesional atau dukungan dari orang tepercaya lebih penting daripada memaksakan hubungan untuk tetap bertahan.



Pada akhirnya, hubungan yang kuat bukanlah hubungan yang tidak pernah mengalami masalah. Hubungan yang kuat adalah hubungan ketika kedua orang bersedia belajar dari kesalahan, menghargai perasaan satu sama lain, dan berusaha menciptakan ruang yang aman untuk tumbuh bersama.



