JawaPos.com - Pernahkah kamu menyadari bahwa seseorang yang awalnya terlihat begitu perhatian, menyenangkan, dan penuh kasih sayang ternyata memiliki perilaku yang perlahan membuatmu terluka?

Pada awal hubungan, mungkin ada beberapa hal yang terasa sedikit mengganggu. Pasangan terlalu sering ingin mengetahui keberadaanmu, mudah cemburu, sulit menerima perbedaan pendapat, atau terkadang memberikan komentar yang membuatmu tidak nyaman. Namun, kamu memilih mengabaikannya karena menganggap hal tersebut sebagai bentuk perhatian, rasa sayang, atau sekadar kekurangan kecil yang bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu.



Beberapa bulan kemudian, perilaku yang dahulu terlihat sederhana mulai terasa semakin mengganggu. Kecemburuan berubah menjadi kontrol berlebihan. Perhatian berubah menjadi tuntutan. Candaan berubah menjadi penghinaan. Bahkan, kamu mulai merasa harus berhati-hati dalam berbicara karena takut memicu kemarahan pasangan.



Situasi seperti ini menunjukkan bahwa red flag dalam hubungan tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas sejak awal.



Sering kali, perilaku yang sebenarnya merupakan tanda peringatan justru tertutupi oleh perasaan jatuh cinta, harapan terhadap pasangan, dan keinginan untuk mempertahankan hubungan.



Dalam psikologi, terdapat berbagai mekanisme kognitif dan emosional yang dapat membuat seseorang kesulitan mengenali perilaku tidak sehat ketika sedang menjalin hubungan romantis.



Lantas, mengapa red flag bisa terabaikan pada awal hubungan?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat enam penjelasannya menurut perspektif psikologi.



1. Perasaan Jatuh Cinta Membuat Kamu Lebih Fokus pada Sisi Positif Pasangan



Salah satu alasan mengapa red flag sering tidak disadari pada awal hubungan adalah karena perasaan jatuh cinta dapat memengaruhi cara seseorang menilai pasangannya.



Ketika sedang tertarik kepada seseorang, perhatian kita cenderung lebih mudah tertuju pada karakteristik yang menyenangkan. Sikap perhatian dianggap sebagai bukti ketulusan, kesamaan minat terasa seperti kecocokan yang luar biasa, dan berbagai kekurangan kecil sering kali terlihat tidak terlalu penting.



Akibatnya, seseorang dapat membentuk gambaran ideal mengenai pasangannya sebelum benar-benar mengenal kepribadiannya secara mendalam.



Fenomena ini berkaitan dengan halo effect atau efek halo.



Dalam psikologi sosial, halo effect merupakan kecenderungan seseorang untuk menilai keseluruhan karakter individu berdasarkan satu atau beberapa kesan positif yang menonjol.



Misalnya, karena pasangan terlihat romantis, memiliki penampilan menarik, atau sangat pandai memperlakukanmu dengan baik pada awal hubungan, kamu mungkin secara tidak sadar menganggap bahwa ia juga pasti memiliki sifat jujur, dewasa, dan mampu menghargai batasan.



Padahal, satu kualitas positif tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualitas positif lainnya.



Seseorang bisa sangat romantis, tetapi juga memiliki kecenderungan manipulatif. Seseorang bisa terlihat perhatian, tetapi tidak menghargai privasi. Bahkan, seseorang bisa sangat menyenangkan ketika suasana hatinya baik, tetapi berubah menjadi agresif ketika menghadapi konflik.



Masalahnya, ketika gambaran positif sudah terbentuk, perilaku yang bertentangan dengan gambaran tersebut sering kali lebih mudah dimaafkan.



Kamu mungkin berpikir bahwa pasangan hanya sedang lelah, sedang banyak masalah, atau belum terbiasa menjalani hubungan.



Pada akhirnya, kamu lebih banyak melihat siapa pasangan yang kamu harapkan daripada siapa dirinya berdasarkan perilaku yang sebenarnya.



Karena itu, penting untuk memahami bahwa ketertarikan emosional tidak selalu berjalan searah dengan kemampuan menilai karakter seseorang secara objektif.



Mengenal pasangan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kemampuan memperhatikan perilakunya dalam berbagai situasi, termasuk ketika sedang kecewa, marah, atau menghadapi perbedaan pendapat.



2. Kamu Terjebak dalam Bias Konfirmasi dan Hanya Melihat Hal yang Ingin Kamu Percayai



Pernahkah kamu tetap mempertahankan keyakinan bahwa pasanganmu adalah orang baik meskipun beberapa perilakunya sudah membuatmu tidak nyaman?



Misalnya, pasangan sering berbohong tentang hal-hal kecil. Namun, ketika kamu menemukan kebohongan tersebut, kamu justru mencari alasan untuk membenarkannya.



Kamu mungkin berkata bahwa ia hanya tidak ingin membuatmu khawatir, belum siap menceritakan semuanya, atau sebenarnya tidak bermaksud menyakitimu.



Perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan confirmation bias atau bias konfirmasi.



Dalam psikologi kognitif, bias konfirmasi merupakan kecenderungan manusia untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki, sementara informasi yang bertentangan dengan keyakinan tersebut cenderung kurang diperhatikan.



Dalam hubungan romantis, bias ini bisa membuat seseorang terus mempertahankan gambaran positif tentang pasangannya.



Jika sejak awal kamu percaya bahwa pasangan adalah orang yang sangat mencintaimu, kamu mungkin lebih mudah mengingat momen ketika ia memberikan perhatian daripada momen ketika ia mengabaikan perasaanmu.



Ketika pasangan menunjukkan perilaku buruk, kamu menganggapnya sebagai pengecualian. Namun, ketika ia kembali bersikap baik, kamu menjadikannya bukti bahwa hubungan tersebut sebenarnya baik-baik saja.



Lama-kelamaan, penilaian terhadap pasangan menjadi tidak seimbang.



Kamu tidak lagi mengevaluasi hubungan berdasarkan keseluruhan perilaku yang terjadi, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang mendukung harapanmu.



Untuk menghindari hal ini, cobalah memperhatikan pola, bukan hanya kejadian individual.



Satu kali pasangan melakukan kesalahan tidak otomatis menjadikannya seseorang yang berbahaya. Namun, perilaku yang terus berulang, tidak disertai tanggung jawab, dan selalu dibenarkan dengan alasan yang sama patut menjadi perhatian.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Apakah pasangan benar-benar berubah setelah menyakiti saya?



Apakah ia mampu mengakui kesalahan tanpa selalu menyalahkan keadaan?



Apakah saya merasa dihargai, bahkan ketika kami memiliki perbedaan pendapat?



Apakah saya sedang melihat kenyataan atau hanya mempertahankan harapan?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu kamu mengevaluasi hubungan secara lebih objektif.



Sebab, cinta yang sehat tidak mengharuskan seseorang menutup mata terhadap perilaku yang menyakitkan.



3. Kamu Takut Kehilangan Hubungan yang Sudah Terlanjur Dibangun



Semakin lama seseorang menjalani hubungan, semakin banyak hal yang mungkin telah diinvestasikan di dalamnya.



Waktu, tenaga, perhatian, uang, kenangan, bahkan rencana masa depan menjadi bagian dari hubungan tersebut.



Akibatnya, ketika mulai menemukan perilaku pasangan yang tidak sehat, seseorang terkadang merasa terlalu berat untuk mengakhiri hubungan.



Ia berpikir bahwa semua usaha yang sudah dilakukan akan sia-sia jika hubungan berakhir.



Fenomena ini berkaitan dengan sunk cost fallacy atau kekeliruan biaya hangus.



Dalam psikologi pengambilan keputusan dan ekonomi perilaku, sunk cost fallacy menggambarkan kecenderungan seseorang untuk terus mempertahankan keputusan karena merasa sudah terlalu banyak menginvestasikan sumber daya di dalamnya, meskipun keputusan tersebut tidak lagi memberikan manfaat yang sepadan.



Dalam hubungan romantis, pemikiran ini bisa muncul dalam berbagai bentuk.



"Aku sudah menghabiskan tiga tahun bersamanya."



"Kami sudah melewati banyak masalah."



"Aku sudah mengenal keluarganya."



"Kami sudah merencanakan masa depan bersama."



"Sayang sekali kalau semuanya harus berakhir."



Semakin banyak investasi emosional yang diberikan, semakin sulit bagi sebagian orang untuk menerima kemungkinan bahwa hubungan tersebut mungkin tidak sehat.



Mereka akhirnya bertahan bukan karena hubungan masih memberikan kebahagiaan, melainkan karena takut kehilangan semua hal yang sudah dibangun.



Padahal, waktu yang telah berlalu tidak dapat dikembalikan, dan mempertahankan hubungan yang terus menyakiti tidak otomatis membuat investasi masa lalu menjadi lebih berharga.



Penting untuk membedakan antara memperjuangkan hubungan yang sedang menghadapi masalah dan mempertahankan hubungan yang terus-menerus merusak kesejahteraan emosional.



Hubungan yang sehat memang membutuhkan usaha. Namun, usaha tersebut seharusnya datang dari kedua pihak, bukan hanya satu orang yang terus mengalah, memaafkan, dan berusaha memperbaiki keadaan.



Kamu berhak mengevaluasi hubungan berdasarkan kondisi yang sedang terjadi, bukan hanya berdasarkan seberapa banyak waktu yang sudah kamu habiskan bersama seseorang.



4. Kamu Menganggap Perilaku Mengontrol sebagai Bentuk Perhatian dan Kasih Sayang



Tidak semua red flag muncul dalam bentuk kemarahan atau perlakuan kasar yang langsung terlihat.



Beberapa perilaku tidak sehat justru dapat dibungkus dengan alasan perhatian.



Misalnya, pasangan selalu ingin mengetahui lokasi kamu, meminta akses ke akun media sosial, melarangmu berteman dengan orang tertentu, atau mempertanyakan setiap aktivitas yang dilakukan tanpa dirinya.



Pada awalnya, perilaku tersebut mungkin terasa seperti tanda bahwa pasangan sangat peduli.



Kamu bahkan bisa merasa istimewa karena ada seseorang yang begitu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kehidupanmu.



Namun, terdapat perbedaan penting antara perhatian dan kontrol.



Perhatian memberikan ruang bagi seseorang untuk tetap memiliki kehidupan pribadi. Sebaliknya, kontrol berusaha mengatur keputusan, aktivitas, hubungan sosial, dan kebebasan pasangan.



Dalam psikologi hubungan, perilaku mengontrol yang berulang dapat berkaitan dengan dinamika kekuasaan yang tidak sehat.



Seseorang mungkin menggunakan rasa cemburu, rasa bersalah, ancaman, atau tekanan emosional untuk membuat pasangannya mengikuti keinginannya.



Contohnya, pasangan mengatakan bahwa kamu tidak boleh berteman dengan seseorang karena ia terlalu mencintaimu. Ketika kamu menolak, ia menuduhmu tidak menghargai perasaannya.



Akibatnya, kamu mulai merasa bersalah setiap kali ingin mempertahankan kebebasan pribadi.



Hal ini dapat berkembang menjadi pola kontrol yang semakin luas.



Kamu mulai membatasi aktivitas sendiri agar pasangan tidak marah. Kamu berhenti bertemu teman tertentu. Kamu merasa harus meminta izin untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya merupakan hak pribadimu.



Dalam hubungan yang sehat, rasa aman tidak dibangun melalui pengawasan terus-menerus.



Rasa aman tumbuh dari kepercayaan, komunikasi terbuka, penghormatan terhadap privasi, dan kesediaan menerima bahwa setiap orang tetap memiliki kehidupan individual meskipun sedang menjalin hubungan.



Pasangan boleh menyampaikan rasa tidak nyaman atau kecemburuan, tetapi perasaan tersebut tidak memberikan hak untuk mengendalikan seluruh kehidupan orang lain.



Karena itu, jangan hanya bertanya apakah pasangan memberikan perhatian. Tanyakan juga apakah perhatian tersebut membuatmu merasa dihargai atau justru kehilangan kebebasan.



5. Pola Attachment Membuat Kamu Lebih Sulit Mengenali Hubungan yang Tidak Sehat



Pengalaman emosional seseorang pada masa lalu dapat memengaruhi cara ia membangun hubungan ketika dewasa.



Cara seseorang merespons kedekatan, menghadapi konflik, mencari kepastian, dan mengelola ketakutan akan penolakan dapat berkaitan dengan pola keterikatan atau attachment style.



Dalam teori attachment yang dikembangkan dari karya John Bowlby dan Mary Ainsworth, hubungan emosional awal memiliki peran penting dalam perkembangan cara seseorang membangun kedekatan dengan orang lain.



Dalam hubungan romantis dewasa, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pola keterikatan dapat berkaitan dengan cara seseorang mengalami keintiman dan menghadapi ketidakamanan dalam hubungan.



Salah satu pola yang dapat membuat seseorang kesulitan menghadapi red flag adalah kecenderungan attachment yang cemas atau anxious attachment.



Seseorang dengan kecenderungan ini mungkin memiliki ketakutan yang kuat terhadap penolakan dan kehilangan hubungan.



Ia bisa menjadi sangat sensitif terhadap perubahan sikap pasangan, membutuhkan kepastian emosional secara terus-menerus, atau merasa sangat tertekan ketika pasangan menunjukkan jarak.



Dalam kondisi tertentu, ketakutan kehilangan tersebut dapat membuat seseorang mengabaikan perilaku yang sebenarnya menyakitkan.



Ia mungkin berpikir bahwa selama hubungan masih bertahan, berarti masih ada harapan untuk memperbaiki semuanya.



Bahkan, ia bisa terus berusaha menyenangkan pasangan agar tidak ditinggalkan.



Sebaliknya, seseorang dengan kecenderungan attachment menghindar atau avoidant attachment juga dapat mengalami kesulitan yang berbeda. Ia mungkin menghindari pembicaraan emosional, menekan ketidaknyamanan, atau menjaga jarak ketika hubungan mulai membutuhkan keterbukaan.



Perlu dipahami bahwa attachment style bukan diagnosis dan tidak secara otomatis menentukan apakah seseorang akan berada dalam hubungan yang tidak sehat.



Pola keterikatan juga dapat berubah melalui pengalaman hubungan yang lebih aman, refleksi diri, dan bantuan profesional.



Hal terpenting adalah memahami bagaimana ketakutan, kebutuhan emosional, dan pengalaman masa lalu memengaruhi keputusanmu dalam hubungan saat ini.



Jangan sampai ketakutan ditinggalkan membuatmu merasa harus menerima perlakuan yang sebenarnya tidak pantas kamu dapatkan.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang untuk merasa dekat tanpa harus kehilangan rasa aman terhadap diri sendiri.



6. Perilaku Buruk Pasangan Muncul Secara Bertahap sehingga Kamu Terbiasa Menerimanya



Salah satu alasan paling sulit dikenali adalah karena red flag terkadang tidak muncul sekaligus.



Perilaku yang tidak sehat dapat berkembang secara bertahap.



Pada awalnya, pasangan hanya sesekali menunjukkan kecemburuan berlebihan. Kemudian, ia mulai mempertanyakan pertemananmu. Setelah itu, ia meminta kamu mengurangi komunikasi dengan orang-orang tertentu. Lama-kelamaan, ia merasa berhak menentukan dengan siapa kamu boleh berinteraksi.



Karena perubahan tersebut terjadi sedikit demi sedikit, kamu mungkin tidak langsung menyadari bahwa batasan dalam hubungan sudah semakin bergeser.



Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep normalization atau normalisasi perilaku.



Ketika seseorang terus-menerus terpapar pada suatu perilaku, ia dapat mulai menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang biasa, terutama jika tidak ada perubahan yang cukup jelas atau konsekuensi yang langsung terlihat.



Selain itu, sebagian hubungan dapat memiliki pola penguatan yang tidak konsisten.



Misalnya, pasangan terkadang bersikap sangat hangat, romantis, dan penuh perhatian, tetapi pada kesempatan lain bersikap dingin, merendahkan, atau menyalahkanmu.



Perubahan perilaku yang tidak terduga seperti ini dapat membuat seseorang terus berharap bahwa sisi baik pasangan akan kembali muncul.



Dalam psikologi pembelajaran, intermittent reinforcement atau penguatan berselang-seling menjelaskan bagaimana perilaku yang mendapatkan penguatan secara tidak konsisten dapat menjadi sangat bertahan.



Konsep ini dapat membantu menjelaskan mengapa pola hubungan yang penuh ketidakpastian terkadang sulit dilepaskan, meskipun seseorang menyadari bahwa hubungan tersebut menyakitkan.



Namun, tidak semua hubungan dengan perubahan suasana hati atau konflik dapat disebut sebagai hubungan manipulatif. Yang perlu diperhatikan adalah pola berulang, dampaknya terhadap kesejahteraan emosional, dan apakah ada tanggung jawab serta perubahan nyata setelah konflik terjadi.



Jika setiap masalah selalu berakhir dengan kamu yang disalahkan, sementara perilaku pasangan terus berulang tanpa perbaikan, hal tersebut merupakan tanda bahwa dinamika hubungan perlu dievaluasi secara serius.



Jangan menunggu sampai perilaku tidak sehat menjadi semakin ekstrem untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang salah.



Kamu berhak menetapkan batasan sejak pertama kali merasa tidak dihargai.



Bagaimana Cara Mengenali Red Flag Sebelum Terlambat?



Mengenali red flag bukan berarti harus mencurigai setiap perilaku pasangan atau menganggap setiap kekurangan sebagai tanda bahwa hubungan harus berakhir.



Setiap orang memiliki kekurangan, dan hubungan yang sehat pun tetap dapat mengalami konflik.



Perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang memperlakukan pasangannya ketika menghadapi masalah.



Ada beberapa hal yang dapat kamu perhatikan:



Perhatikan konsistensi perilaku. Jangan hanya menilai pasangan berdasarkan momen romantis. Amati bagaimana ia memperlakukanmu ketika sedang marah, kecewa, atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan.



Perhatikan respons terhadap batasan. Pasangan yang sehat mungkin tidak selalu setuju dengan keputusanmu, tetapi tetap menghormati hakmu untuk memiliki batasan pribadi.



Lihat bagaimana ia bertanggung jawab atas kesalahan. Permintaan maaf yang sehat disertai pengakuan, tanggung jawab, dan usaha nyata untuk mengubah perilaku.



Jangan mengabaikan perubahan pada dirimu sendiri. Jika kamu semakin sering merasa takut berbicara, kehilangan kepercayaan diri, menjauh dari teman, atau merasa harus selalu berhati-hati, evaluasi kembali dinamika hubungan tersebut.



Pertahankan hubungan sosial di luar pasangan. Teman, keluarga, dan orang-orang yang kamu percaya dapat memberikan perspektif berbeda ketika penilaianmu mulai dipengaruhi tekanan emosional.



Jika terdapat ancaman, kekerasan fisik, pemaksaan seksual, intimidasi, atau kontrol yang membahayakan, prioritaskan keselamatan diri dan cari dukungan dari orang tepercaya atau layanan profesional. Kamu tidak harus menghadapi situasi tersebut sendirian.



Kesimpulan: Jangan Biarkan Perasaan Cinta Membuatmu Mengabaikan Kenyataan



Red flag dalam hubungan sering kali terabaikan bukan karena seseorang tidak mampu melihat masalah, melainkan karena ada berbagai mekanisme psikologis dan emosional yang memengaruhi cara ia menafsirkan perilaku pasangan.



Perasaan jatuh cinta dapat membuat kita lebih fokus pada sisi positif seseorang. Bias konfirmasi membuat kita mempertahankan keyakinan yang sudah terbentuk. Investasi emosional membuat kita takut kehilangan hubungan. Sementara itu, pola attachment, perilaku mengontrol, dan normalisasi perlakuan buruk dapat membuat seseorang semakin sulit mengenali dinamika hubungan yang tidak sehat.



Namun, memahami hal-hal tersebut dapat membantu kita mengambil keputusan dengan lebih sadar.



Cinta tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus memaklumi perilaku yang menyakiti. Memahami pasangan bukan berarti harus membenarkan semua tindakannya. Dan mempertahankan hubungan bukan berarti mengorbankan harga diri serta kesehatan emosional.



Kamu boleh mencintai seseorang sekaligus menyadari bahwa perilakunya tidak baik untukmu.



Kamu boleh menghargai kenangan bersama seseorang tanpa harus memaksakan masa depan dengannya.



Sebab, hubungan yang sehat bukan hanya tentang seberapa besar perasaan cinta yang dimiliki dua orang, tetapi juga tentang bagaimana mereka saling menghormati, menjaga kepercayaan, dan memberikan ruang untuk berkembang.



