JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sudah beristirahat, tetapi tetap bangun dengan perasaan lelah? Kamu mungkin sudah tidur cukup lama, mengambil cuti, menghabiskan waktu di akhir pekan, atau mencoba menjauh sejenak dari pekerjaan. Namun, ketika kembali menjalani rutinitas, rasa lelah itu muncul lagi seolah-olah tidak pernah benar-benar hilang.

Kamu mulai kehilangan motivasi terhadap hal-hal yang dahulu terasa menyenangkan. Pekerjaan yang biasanya bisa diselesaikan dengan mudah terasa semakin berat. Bahkan, aktivitas sederhana seperti membalas pesan, merapikan kamar, atau memulai hari terkadang membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada biasanya.



Situasi ini dapat membuat seseorang terjebak dalam siklus burnout yang sulit diputus.



Burnout bukan sekadar rasa lelah setelah menjalani hari yang sibuk. Dalam psikologi, burnout merupakan kondisi yang berkaitan dengan stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola, ditandai dengan kelelahan, meningkatnya jarak mental atau sikap negatif terhadap pekerjaan, serta menurunnya perasaan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik.



Masalahnya, banyak orang mencoba mengatasi burnout dengan cara yang justru membuat mereka kembali ke pola yang sama. Mereka beristirahat sebentar, merasa sedikit lebih baik, lalu kembali memaksakan diri dengan intensitas yang sama. Akibatnya, kelelahan kembali menumpuk dan siklus tersebut terus berulang.



Memutus siklus burnout membutuhkan lebih dari sekadar tidur lebih lama atau mengambil liburan singkat. Seseorang perlu memahami pola yang membuat dirinya terus kehabisan energi, mengubah cara merespons tekanan, serta membangun batasan yang lebih sehat terhadap tuntutan kehidupan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat empat cara memutus siklus burnout yang tak berkesudahan menurut perspektif psikologi.



1. Berhenti Menganggap Kelelahan sebagai Sesuatu yang Harus Dikalahkan



Salah satu alasan burnout terus berulang adalah karena seseorang terbiasa memperlakukan kelelahan sebagai musuh yang harus dilawan.



Ketika tubuh mulai memberikan sinyal bahwa energinya menurun, seseorang justru merespons dengan meningkatkan tekanan terhadap dirinya sendiri.



Ia berkata, "Aku harus lebih disiplin."



"Aku tidak boleh malas."



"Orang lain bisa melakukannya, berarti aku juga harus bisa."



"Sedikit lagi, nanti kalau sudah selesai baru istirahat."



Pola pikir seperti ini sering kali membuat seseorang mengabaikan kebutuhan fisik dan emosionalnya. Kelelahan dianggap sebagai bukti kelemahan, bukan sebagai informasi bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.



Padahal, tubuh dan pikiran memiliki batas kapasitas.



Dalam psikologi stres, respons stres yang terus berlangsung tanpa pemulihan memadai dapat membebani berbagai sistem tubuh. Konsep allostatic load menjelaskan bagaimana akumulasi tekanan yang berlangsung berkepanjangan dapat memberikan beban pada sistem biologis yang membantu tubuh beradaptasi terhadap stres.



Artinya, ketika kamu terus memaksakan diri dalam kondisi kelelahan, masalahnya bukan sekadar kamu membutuhkan motivasi tambahan. Bisa jadi, sistem tubuhmu sedang membutuhkan pemulihan yang lebih serius.



Langkah pertama untuk memutus siklus burnout adalah berhenti menyangkal kondisi yang sedang dialami.



Cobalah mengamati perubahan yang terjadi dalam dirimu. Apakah kamu semakin mudah marah? Apakah konsentrasimu menurun? Apakah kamu merasa tidak bersemangat bahkan sebelum pekerjaan dimulai? Apakah kamu mulai kehilangan minat terhadap kehidupan di luar pekerjaan?



Pengamatan tersebut bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk mengenali pola sebelum kondisinya semakin memburuk.



Kamu juga perlu mengubah cara berbicara kepada diri sendiri.



Daripada mengatakan, "Aku terlalu lemah karena tidak sanggup menyelesaikan semuanya," cobalah mengatakan, "Aku sedang kelelahan dan perlu memahami apa yang menguras energiku."



Perubahan cara pandang ini berkaitan dengan self-compassion, yaitu kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan kepedulian dan pemahaman ketika menghadapi kesulitan.



Self-compassion bukan berarti membiarkan diri menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, pendekatan ini membantu seseorang merespons kesulitan tanpa menambahkan tekanan emosional berupa kritik, rasa malu, dan kebencian terhadap diri sendiri.



Ketika kamu berhenti berperang melawan kondisi tubuhmu, kamu bisa mulai mencari solusi yang lebih realistis.



Terkadang, langkah paling produktif bukanlah bekerja lebih keras, tetapi mengakui bahwa kamu sudah terlalu lama bekerja tanpa pemulihan yang memadai.



2. Ubah Pola Kerja, Jangan Hanya Mengandalkan Istirahat



Banyak orang mencoba mengatasi burnout dengan mengambil cuti beberapa hari, pergi berlibur, atau menghabiskan akhir pekan tanpa melakukan apa pun.



Cara tersebut memang dapat membantu mengurangi kelelahan sementara. Namun, apabila seseorang kembali ke lingkungan dengan beban kerja berlebihan, tuntutan yang tidak realistis, dan kebiasaan mengabaikan batas diri, burnout dapat kembali muncul.



Ini karena kelelahan tidak selalu berasal dari kurangnya waktu istirahat. Sering kali, penyebab utamanya adalah pola kehidupan yang terus menguras energi.



Dalam psikologi organisasi, burnout berkaitan dengan ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang dimiliki seseorang untuk menghadapinya.



Tuntutan dapat berupa beban kerja yang terlalu tinggi, tekanan waktu, konflik interpersonal, ketidakjelasan tanggung jawab, atau kurangnya kendali terhadap pekerjaan.



Sementara itu, sumber daya dapat berupa dukungan sosial, otonomi, waktu yang memadai, fasilitas kerja, kejelasan tugas, dan kesempatan untuk pulih.



Ketika tuntutan terus meningkat tetapi sumber daya tidak bertambah, seseorang akan semakin sulit mempertahankan kesejahteraan psikologisnya.



Karena itu, memutus siklus burnout membutuhkan perubahan pada pola kerja, bukan hanya perubahan suasana hati.



Mulailah dengan mengevaluasi aktivitas yang paling banyak menguras energi.



Apakah kamu terlalu sering mengerjakan beberapa tugas sekaligus? Apakah kamu selalu merasa harus merespons pesan dengan cepat? Apakah kamu sulit menolak pekerjaan tambahan? Apakah sebagian besar waktumu habis untuk tugas yang sebenarnya bisa ditunda, didelegasikan, atau disederhanakan?



Cobalah membuat daftar pekerjaan berdasarkan tingkat urgensinya, bukan berdasarkan siapa yang paling keras meminta.



Kamu juga bisa membagi pekerjaan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar tidak terus-menerus merasa terbebani oleh keseluruhan tugas.



Misalnya, daripada memaksa diri menyelesaikan seluruh laporan dalam satu sesi, kamu bisa membagi prosesnya menjadi beberapa tahap: mengumpulkan data, menyusun kerangka, menulis bagian utama, dan melakukan revisi.



Selain itu, berikan jeda di antara aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi.



Jeda bukanlah pemborosan waktu. Pemulihan perhatian merupakan bagian penting dari kemampuan manusia untuk mempertahankan fokus dan performa.



Jika memungkinkan, hindari menjadikan waktu istirahat sebagai kesempatan untuk menerima lebih banyak pekerjaan. Berhenti sejenak dari layar, berjalan kaki, makan tanpa terburu-buru, atau melakukan aktivitas sederhana yang membuat pikiran tidak terus berada dalam mode kerja.



Namun, perlu diingat bahwa tidak semua burnout dapat diselesaikan dengan mengatur jadwal pribadi. Jika sumber masalahnya adalah lingkungan kerja yang tidak sehat, beban kerja yang tidak masuk akal, atau kurangnya dukungan dari organisasi, perubahan struktural mungkin diperlukan.



Kamu tidak bisa menyelesaikan semua masalah lingkungan dengan meningkatkan kemampuan bertahan diri.



Kadang-kadang, memutus siklus burnout berarti berani meminta perubahan, mencari dukungan, atau mempertimbangkan lingkungan kerja yang lebih sehat.



3. Bangun Batasan yang Melindungi Energi Mentalmu



Siklus burnout sering dipertahankan oleh kebiasaan mengatakan "ya" ketika sebenarnya ingin mengatakan "tidak".



Seseorang mungkin menerima pekerjaan tambahan karena takut dianggap tidak kompeten. Ia terus membantu orang lain karena merasa bersalah jika menolak. Ia menjawab pesan pekerjaan di malam hari karena khawatir dianggap tidak profesional.



Pada akhirnya, waktu pribadi menjadi semakin sempit.



Bahkan ketika tubuh sedang beristirahat, pikirannya tetap sibuk memikirkan pekerjaan, tanggung jawab, dan hal-hal yang belum selesai.



Kondisi ini dapat membuat seseorang merasa tidak pernah benar-benar memiliki waktu untuk dirinya sendiri.



Dalam psikologi, batasan interpersonal berkaitan dengan kemampuan seseorang menjaga kebutuhan, waktu, energi, dan ruang pribadinya ketika berinteraksi dengan orang lain.



Batasan yang sehat bukan berarti menjadi egois. Batasan membantu seseorang mempertahankan kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab tanpa mengorbankan kesejahteraan dirinya secara terus-menerus.



Salah satu cara membangun batasan adalah dengan memperjelas kapan kamu bekerja dan kapan kamu berhenti bekerja.



Jika pekerjaanmu memungkinkan, tentukan waktu untuk mengakhiri aktivitas profesional. Setelah waktu tersebut, hindari membuka kembali pekerjaan yang sebenarnya tidak mendesak.



Kamu juga dapat belajar menggunakan komunikasi yang lebih tegas tetapi tetap sopan.



Contohnya:



"Untuk saat ini, saya sedang menyelesaikan beberapa prioritas. Saya bisa mengerjakan tugas ini setelah pekerjaan yang sedang berjalan selesai."



"Jika tugas ini perlu diselesaikan hari ini, apakah ada pekerjaan lain yang bisa dipindahkan prioritasnya?"



"Saya belum bisa mengambil tanggung jawab tambahan karena kapasitas pekerjaan saya sudah penuh."



Kalimat-kalimat tersebut membantu mengubah penolakan menjadi komunikasi yang jelas mengenai kapasitas dan prioritas.



Kamu tidak harus menjelaskan seluruh alasan pribadi setiap kali menetapkan batasan.



Selain batasan terhadap orang lain, kamu juga perlu membangun batasan terhadap diri sendiri.



Misalnya, berhenti menetapkan target yang tidak realistis, tidak memaksakan produktivitas ketika kondisi fisik sedang buruk, dan tidak menjadikan setiap waktu luang sebagai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan.



Bagi sebagian orang, tantangan terbesar bukanlah menghadapi tuntutan orang lain, melainkan menghadapi tuntutan internal yang tidak pernah berhenti.



Mereka merasa harus selalu produktif, selalu berkembang, selalu menghasilkan sesuatu, dan selalu menjadi versi terbaik dari dirinya.



Padahal, kehidupan manusia tidak dirancang untuk terus berada dalam kondisi performa maksimal.



Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berkembang, dan ada waktu untuk berhenti.



Batasan yang sehat memungkinkan ketiganya berjalan secara seimbang.



4. Kembalikan Hidupmu pada Hal-Hal yang Memberikan Makna, Bukan Hanya Produktivitas



Ketika seseorang mengalami burnout, kehidupannya sering kali menyempit menjadi serangkaian kewajiban.



Bangun tidur untuk bekerja. Menyelesaikan pekerjaan untuk memenuhi tuntutan. Menghabiskan waktu untuk memikirkan pekerjaan berikutnya. Kemudian tidur dengan pikiran yang masih dipenuhi tanggung jawab.



Tanpa disadari, hampir seluruh identitas seseorang dapat terikat pada produktivitas.



Ia mulai menilai dirinya berdasarkan seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan, seberapa berguna dirinya bagi orang lain, atau seberapa jauh pencapaiannya dibandingkan orang lain.



Ketika produktivitas menurun, harga dirinya pun ikut menurun.



Inilah sebabnya memutus siklus burnout juga membutuhkan upaya untuk membangun kembali kehidupan di luar pekerjaan.



Dalam psikologi positif, kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian, tetapi juga dengan emosi positif, keterlibatan dalam aktivitas, hubungan sosial yang sehat, makna hidup, dan perasaan bahwa seseorang memiliki tujuan.



Kamu perlu memiliki aktivitas yang tidak harus menghasilkan sesuatu.



Melakukan hobi, mendengarkan musik, membaca buku, memasak, berkebun, berjalan santai, berbincang dengan orang yang dipercaya, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dapat menjadi bagian dari kehidupan yang membantu memulihkan keseimbangan.



Aktivitas tersebut tidak harus spektakuler.



Kamu tidak perlu pergi berlibur mahal untuk merasakan pemulihan. Terkadang, duduk menikmati kopi tanpa terburu-buru, berjalan di sekitar rumah, atau menghabiskan waktu tanpa tuntutan dapat memberikan ruang bagi pikiran untuk kembali tenang.



Selain itu, cobalah membangun hubungan yang tidak didasarkan pada pencapaian.



Bertemu dengan teman yang tidak menuntutmu untuk selalu terlihat sukses. Berbicara dengan seseorang yang bisa mendengarkan tanpa langsung memberikan penilaian. Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang membuatmu merasa diterima meskipun kamu sedang tidak produktif.



Hubungan yang aman secara emosional dapat membantu seseorang menghadapi tekanan dengan lebih baik.



Kamu juga bisa melakukan refleksi mengenai apa yang sebenarnya ingin kamu perjuangkan dalam hidup.



Apakah kamu bekerja hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Apakah tujuan yang kamu kejar masih relevan dengan kehidupanmu sekarang? Apakah kamu memiliki ruang untuk menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu mengembalikan arah kehidupan ketika semuanya terasa seperti rutinitas yang tidak memiliki ujung.



Kamu tidak harus berhenti memiliki ambisi. Kamu hanya perlu memastikan bahwa ambisi tersebut tidak mengambil seluruh ruang dalam kehidupanmu.



Sebab, hidup yang sehat bukan hanya tentang kemampuan menghasilkan sesuatu, tetapi juga tentang kemampuan menikmati keberadaanmu sendiri.



Mengapa Burnout Bisa Terus Berulang?



Siklus burnout sering kali terbentuk melalui pola yang sederhana tetapi sulit disadari.



Seseorang menghadapi tuntutan yang tinggi, lalu memaksakan diri untuk memenuhi semuanya. Ia mengabaikan kelelahan, kehilangan waktu untuk pemulihan, dan akhirnya mengalami penurunan energi serta motivasi.



Ketika performanya menurun, ia merasa bersalah dan takut tertinggal. Perasaan tersebut membuatnya bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan.



Akibatnya, tekanan semakin meningkat dan burnout kembali terjadi.



Siklus ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Tuntutan berlebihan → Mengabaikan kebutuhan diri → Kelelahan → Produktivitas menurun → Rasa bersalah dan tekanan meningkat → Memaksakan diri kembali → Burnout berulang.



Untuk memutusnya, kamu perlu mengubah respons pada beberapa titik dalam siklus tersebut.



Kamu perlu belajar mengenali kelelahan lebih awal, mengurangi tuntutan yang tidak realistis, memulihkan energi, menetapkan batasan, dan membangun kehidupan yang tidak sepenuhnya bergantung pada produktivitas.



Perubahan tersebut mungkin tidak langsung terasa.



Jika kamu telah mengalami burnout selama berbulan-bulan, pemulihan bisa membutuhkan waktu. Tidak ada satu strategi yang dapat menyelesaikan seluruh masalah dalam semalam.



Namun, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menciptakan pola kehidupan yang lebih sehat.



Kesimpulan



Memutus siklus burnout yang tak berkesudahan bukan tentang menjadi lebih kuat dalam menahan tekanan.



Justru, proses pemulihan sering dimulai ketika kamu berhenti memaksakan diri untuk terus bertahan dalam kondisi yang tidak sehat.



Belajar mengenali kelelahan, mengubah pola kerja, membangun batasan, dan mengembalikan kehidupan pada hal-hal yang bermakna merupakan langkah penting untuk keluar dari siklus tersebut.



Kamu tidak harus terus membuktikan bahwa dirimu mampu menanggung semuanya.



Kamu juga tidak harus menunggu sampai benar-benar kehabisan energi untuk mulai merawat diri.



Produktivitas yang sehat bukanlah kemampuan bekerja tanpa henti. Produktivitas yang sehat adalah kemampuan menjalani tanggung jawab tanpa kehilangan kesehatan, hubungan, dan kehidupan pribadi yang membuat semuanya terasa layak diperjuangkan.



Jika kelelahan berlangsung terus-menerus, disertai gangguan tidur, kecemasan berat, kehilangan minat, atau kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan. Gejala seperti itu dapat berkaitan dengan kondisi lain yang membutuhkan penanganan profesional.



Pada akhirnya, kamu tidak diciptakan untuk terus bekerja sampai lupa bagaimana rasanya hidup.



