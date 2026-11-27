JawaPos.com - Keluarga sering kali dianggap sebagai tempat paling aman untuk pulang, berbagi cerita, dan mendapatkan dukungan emosional. Idealnya, keluarga menjadi lingkungan yang membuat seseorang merasa diterima, dihargai, dan memiliki tempat untuk menjadi dirinya sendiri.

Namun, kenyataannya tidak semua orang mendapatkan pengalaman keluarga seperti itu.



Ada orang yang justru merasa lelah setiap kali berinteraksi dengan anggota keluarganya sendiri. Percakapan sederhana bisa berubah menjadi perdebatan, keputusan pribadi selalu dikritik, dan setiap pertemuan terkadang diwarnai komentar yang merendahkan.



Bahkan, ada anggota keluarga yang membuat seseorang merasa bersalah ketika menetapkan batasan, tidak menghargai privasi, atau selalu menuntut perhatian tanpa mempertimbangkan kondisi emosional orang lain.



Situasi seperti ini dapat menguras energi psikologis. Seseorang mungkin merasa baik-baik saja sebelum bertemu keluarganya, tetapi setelah percakapan berlangsung, ia justru merasa cemas, kecewa, marah, atau kehilangan semangat.



Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku seperti ini sering disebut toxic. Istilah tersebut bukan diagnosis psikologis, melainkan istilah populer untuk menggambarkan pola interaksi yang berulang kali merugikan kesejahteraan emosional seseorang.



Menariknya, menghadapi anggota keluarga yang memiliki perilaku tidak sehat sering kali lebih sulit dibandingkan menghadapi orang lain. Ada ikatan darah, sejarah masa kecil, rasa tanggung jawab, dan tuntutan sosial yang membuat seseorang merasa tidak bebas mengambil jarak.



Namun, mencintai keluarga bukan berarti harus menerima semua perlakuan yang menyakitkan. Seseorang tetap berhak menjaga kesehatan mental, memiliki privasi, dan menentukan batasan dalam hubungan keluarga.



Lantas, bagaimana cara melindungi energi diri ketika harus berhadapan dengan anggota keluarga yang bersifat toxic?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat enam cara yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Belajar Menetapkan Batasan yang Jelas Tanpa Merasa Bersalah



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika menghadapi anggota keluarga yang toxic adalah merasa harus selalu menuruti keinginan mereka.



Ada yang merasa bersalah ketika menolak permintaan saudara. Ada pula yang tidak berani menyampaikan ketidaknyamanan karena takut dianggap tidak menghormati orang tua.



Akibatnya, seseorang terus mengorbankan waktu, tenaga, dan kebutuhan pribadinya demi menjaga perasaan orang lain.



Padahal, memiliki hubungan keluarga bukan berarti seseorang kehilangan hak untuk menentukan batasan pribadi.



Dalam psikologi, konsep ini dikenal sebagai personal boundaries atau batasan pribadi. Batasan pribadi merupakan batas yang membantu seseorang menentukan perilaku seperti apa yang dapat diterima dan bagaimana dirinya ingin diperlakukan oleh orang lain.



Batasan ini dapat berkaitan dengan waktu, privasi, keuangan, ruang pribadi, maupun komunikasi emosional.



Misalnya, jika ada anggota keluarga yang selalu mengomentari kehidupan pribadi secara berlebihan, Anda dapat mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak ingin dibahas.



Jika seseorang terus-menerus meminta bantuan ketika Anda sedang memiliki banyak tanggung jawab, Anda berhak mengatakan bahwa saat ini Anda belum bisa membantu.



Beberapa contoh kalimat sederhana yang dapat digunakan adalah:



"Aku menghargai pendapatmu, tetapi keputusan ini ingin aku tentukan sendiri."



"Aku belum nyaman membicarakan masalah tersebut."



"Maaf, kali ini aku tidak bisa membantu karena sedang memiliki tanggung jawab lain."



"Aku bersedia berbicara, tetapi aku tidak ingin percakapan ini disertai hinaan."



Menetapkan batasan bukan berarti bersikap kasar atau tidak menyayangi keluarga. Justru, batasan yang sehat dapat membantu hubungan menjadi lebih jelas dan mengurangi konflik yang tidak perlu.



Hal yang perlu dipahami adalah orang lain mungkin tidak langsung menerima batasan yang Anda buat. Mereka bisa merasa kecewa, marah, atau mencoba membuat Anda merasa bersalah.



Namun, ketidaksetujuan seseorang tidak otomatis berarti batasan Anda salah.



Anda tidak harus selalu mengorbankan kesehatan emosional demi membuat semua orang merasa senang.



2. Jangan Merasa Harus Menanggapi Setiap Provokasi atau Komentar Negatif



Anggota keluarga yang memiliki kebiasaan mengkritik, menyindir, atau memancing pertengkaran dapat membuat seseorang merasa harus selalu memberikan pembelaan.



Ketika mendapatkan komentar yang menyakitkan, seseorang mungkin langsung terpancing untuk menjelaskan dirinya sendiri. Ia berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak salah, menjawab setiap tuduhan, dan meluruskan semua perkataan yang dianggap tidak adil.



Sayangnya, tidak semua percakapan menghasilkan pemahaman.



Ada situasi ketika semakin banyak seseorang menjelaskan, semakin panjang pula perdebatan yang terjadi.



Dalam psikologi, kemampuan mengatur respons emosional menjadi bagian penting dari pengelolaan konflik. Seseorang perlu belajar membedakan antara situasi yang memang membutuhkan tanggapan dan situasi yang lebih baik tidak dilayani.



Misalnya, ketika anggota keluarga memberikan komentar sinis tentang pekerjaan atau pilihan hidup Anda, tidak semua komentar harus dijawab dengan perdebatan panjang.



Terkadang, respons singkat seperti "Aku sudah mempertimbangkan hal itu" atau "Terima kasih atas masukannya" sudah cukup.



Anda juga dapat memilih untuk mengalihkan pembicaraan atau mengakhiri percakapan ketika situasi mulai tidak sehat.



Prinsip ini sering dikaitkan dengan istilah emotional regulation, yaitu kemampuan mengenali dan mengelola emosi agar tidak langsung bereaksi berdasarkan dorongan sesaat.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



Berhenti sejenak sebelum menjawab komentar yang menyakitkan.



Mengambil napas perlahan ketika mulai merasa terpancing.



Tidak merasa wajib membuktikan diri kepada semua orang.



Menghindari perdebatan yang tidak memiliki tujuan jelas.



Mengakhiri percakapan jika sudah berubah menjadi penghinaan.



Namun, diam bukan berarti harus menerima kekerasan atau perlakuan buruk. Jika seseorang terus melakukan intimidasi, ancaman, atau penghinaan, Anda tetap berhak mengambil tindakan untuk melindungi diri.



Ingatlah bahwa energi emosional Anda terbatas. Tidak semua komentar layak mendapatkan perhatian, dan tidak semua perdebatan perlu dimenangkan.



3. Kurangi Kebiasaan Menceritakan Semua Hal Pribadi kepada Mereka



Keterbukaan memang penting dalam hubungan keluarga. Namun, keterbukaan bukan berarti semua orang harus mengetahui seluruh detail kehidupan pribadi Anda.



Ada anggota keluarga yang mampu menjaga cerita dengan baik, tetapi ada pula yang justru menggunakan informasi pribadi sebagai bahan kritik, perbandingan, atau bahkan senjata ketika terjadi konflik.



Misalnya, Anda menceritakan masalah pekerjaan dengan harapan mendapatkan dukungan. Namun, beberapa waktu kemudian, cerita tersebut justru digunakan untuk merendahkan kemampuan Anda.



Ada juga anggota keluarga yang terus menanyakan kehidupan pribadi, hubungan asmara, kondisi keuangan, atau rencana masa depan, kemudian memberikan penilaian yang tidak diminta.



Jika hal tersebut terjadi berulang kali, penting untuk mengevaluasi seberapa banyak informasi yang perlu Anda bagikan.



Dalam psikologi interpersonal, keterbukaan diri dikenal sebagai self-disclosure. Konsep ini berkaitan dengan proses seseorang membagikan informasi pribadi kepada orang lain untuk membangun kedekatan dan kepercayaan.



Namun, keterbukaan diri yang sehat membutuhkan rasa aman dan kepercayaan timbal balik.



Artinya, Anda tidak harus menceritakan semua hal kepada seseorang yang belum mampu menghargai kerahasiaan dan perasaan Anda.



Cobalah menerapkan beberapa langkah berikut:



Pilih informasi pribadi yang memang perlu dibagikan.



Hindari menceritakan masalah sensitif kepada orang yang sering menggunakannya untuk menyerang Anda.



Simpan beberapa rencana pribadi sampai benar-benar siap untuk dibicarakan.



Tentukan topik yang tidak ingin Anda bahas bersama anggota keluarga tertentu.



Bangun hubungan dengan orang-orang yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi.



Menjaga privasi bukan berarti berbohong. Anda tetap bisa bersikap jujur tanpa harus membuka seluruh kehidupan pribadi.



Misalnya, ketika ditanya mengenai masalah keuangan, Anda dapat mengatakan, "Untuk saat ini, aku sedang mengatur keuangan sendiri dan belum ingin membahas detailnya."



Anda berhak memiliki ruang pribadi meskipun berada dalam keluarga yang sama.



4. Berhenti Mengambil Tanggung Jawab atas Emosi dan Masalah Orang Lain



Salah satu penyebab seseorang merasa kelelahan secara emosional adalah kebiasaan merasa bertanggung jawab atas semua perasaan anggota keluarga.



Ketika orang tua marah, ia merasa harus segera menenangkan. Ketika saudara kecewa, ia merasa harus meminta maaf meskipun tidak melakukan kesalahan. Ketika ada konflik keluarga, ia merasa harus menjadi penengah agar semua orang kembali akur.



Pada akhirnya, dirinya sendiri justru tidak memiliki cukup ruang untuk mengurus kebutuhan emosional pribadi.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan emotional over-responsibility, yaitu kecenderungan merasa terlalu bertanggung jawab terhadap emosi dan reaksi orang lain.



Hal tersebut juga dapat berkaitan dengan pola people pleasing, yaitu kecenderungan berusaha menyenangkan orang lain demi menghindari penolakan, konflik, atau perasaan bersalah.



Seseorang yang memiliki pola ini sering kali kesulitan mengatakan tidak. Ia merasa bahwa jika orang lain kecewa, berarti dirinya telah melakukan kesalahan.



Padahal, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengelola emosinya sendiri.



Anda dapat menunjukkan empati tanpa harus mengambil alih seluruh beban emosional orang lain.



Misalnya, ketika seorang saudara sedang marah karena keputusan Anda, Anda dapat memahami bahwa dirinya kecewa tanpa harus mengubah keputusan hanya demi membuatnya bahagia.



Ketika orang tua memiliki masalah pribadi, Anda boleh memberikan dukungan sesuai kemampuan tanpa harus menjadi satu-satunya tempat mereka melampiaskan emosi.



Cobalah mengingat beberapa prinsip berikut:



Perasaan orang lain tidak selalu menjadi tanggung jawab Anda.



Menolak permintaan bukan berarti tidak menyayangi keluarga.



Anda boleh membantu tanpa harus mengorbankan seluruh kebutuhan pribadi.



Tidak semua konflik harus Anda selesaikan.



Anda tidak harus membuat semua anggota keluarga selalu bahagia.



Belajar membedakan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab orang lain merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan emosional.



Anda tetap bisa menjadi anggota keluarga yang peduli tanpa harus kehilangan diri sendiri.



5. Bangun Jarak Emosional dan Berikan Waktu untuk Memulihkan Diri



Tidak semua anggota keluarga dapat diajak berkomunikasi secara sehat. Ada kalanya seseorang sudah mencoba menjelaskan perasaannya, menetapkan batasan, dan menghindari pertengkaran, tetapi perlakuan buruk tetap berulang.



Dalam kondisi seperti ini, mengambil jarak dapat menjadi salah satu pilihan untuk melindungi kesehatan mental.



Jarak tidak selalu berarti memutus hubungan sepenuhnya. Terkadang, jarak dapat berupa mengurangi frekuensi pertemuan, membatasi durasi percakapan, atau tidak lagi melibatkan diri dalam konflik yang tidak perlu.



Dalam psikologi, kemampuan untuk mengambil jarak secara emosional dapat membantu seseorang mengurangi keterlibatan dalam pola interaksi yang merugikan.



Misalnya, jika setiap kunjungan keluarga selalu berakhir dengan pertengkaran, Anda dapat mengatur waktu kunjungan yang lebih singkat.



Jika percakapan melalui telepon sering berubah menjadi kritik, Anda dapat membatasi durasi komunikasi dan memilih waktu yang lebih tepat untuk berbicara.



Jika tinggal bersama anggota keluarga yang sulit dihadapi, Anda dapat mencari ruang pribadi untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang menenangkan, atau menghabiskan waktu di lingkungan yang lebih mendukung.



Selain itu, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memulihkan energi setelah menghadapi interaksi yang melelahkan.



Beberapa kegiatan yang dapat membantu antara lain:



Berjalan santai di luar rumah.



Mendengarkan musik yang menenangkan.



Menulis jurnal mengenai perasaan yang sedang dialami.



Berolahraga secara teratur.



Menghabiskan waktu dengan teman yang suportif.



Melakukan kegiatan yang membuat Anda merasa nyaman.



Penting untuk diingat bahwa mengambil jarak bukan selalu bentuk kebencian. Terkadang, seseorang membutuhkan ruang agar dapat menjaga dirinya tetap sehat secara emosional.



Jika interaksi keluarga melibatkan kekerasan, ancaman, atau kontrol yang membahayakan, keselamatan harus menjadi prioritas. Mencari bantuan dari orang tepercaya atau tenaga profesional dapat menjadi langkah yang penting.



6. Bangun Lingkungan Sosial yang Sehat dan Jangan Menggantungkan Seluruh Dukungan Emosional kepada Keluarga



Salah satu alasan mengapa menghadapi keluarga toxic terasa begitu berat adalah karena sebagian orang menganggap keluarga merupakan satu-satunya sumber dukungan emosional.



Mereka merasa tidak memiliki tempat lain untuk bercerita, meminta bantuan, atau mendapatkan penerimaan.



Akibatnya, meskipun hubungan keluarga menyakitkan, mereka tetap bertahan dalam pola interaksi yang sama karena takut kehilangan satu-satunya lingkungan sosial yang dimiliki.



Padahal, dukungan emosional tidak harus selalu berasal dari keluarga inti.



Dalam psikologi, konsep social support atau dukungan sosial memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan mental. Dukungan sosial dapat berasal dari teman, pasangan, komunitas, rekan kerja, maupun tenaga profesional.



Memiliki lingkungan sosial yang sehat dapat membantu seseorang memperoleh perspektif berbeda dan mengurangi perasaan terisolasi.



Misalnya, ketika menghadapi masalah keluarga, Anda dapat berbicara dengan teman yang dapat dipercaya. Anda juga bisa bergabung dengan komunitas yang memiliki minat serupa, mengikuti kegiatan sosial, atau mencari konseling profesional jika diperlukan.



Hal ini penting karena seseorang membutuhkan lingkungan yang membuatnya merasa dihargai, bukan hanya lingkungan yang menuntutnya untuk terus menyesuaikan diri.



Cobalah membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki karakteristik berikut:



Bersedia mendengarkan tanpa langsung menghakimi.



Menghargai keputusan dan batasan pribadi.



Tidak menggunakan kelemahan orang lain untuk merendahkan.



Memberikan dukungan tanpa memaksakan kehendak.



Mampu menyampaikan kritik dengan cara yang menghormati.



Selain mencari dukungan dari luar, bangun pula hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri.



Belajarlah mengenali kebutuhan pribadi, menghargai pencapaian kecil, dan tidak terus-menerus menilai harga diri berdasarkan penerimaan keluarga.



Anda tetap memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang baik, meskipun hubungan dengan sebagian anggota keluarga belum berjalan sebagaimana mestinya.



Mengapa Melindungi Energi Emosional Bukan Berarti Menjadi Anak atau Saudara yang Egois?



Banyak orang merasa bersalah ketika mulai menetapkan batasan terhadap keluarga.



Mereka takut dianggap berubah, tidak tahu berterima kasih, melupakan jasa orang tua, atau terlalu mementingkan diri sendiri.



Perasaan tersebut dapat muncul karena sejak kecil sebagian orang diajarkan bahwa keluarga harus selalu diutamakan dalam keadaan apa pun.



Padahal, menghargai keluarga dan menjaga kesehatan mental bukanlah dua hal yang harus saling bertentangan.



Anda tetap bisa menyayangi orang tua tanpa harus menerima penghinaan. Anda tetap bisa membantu saudara tanpa harus memenuhi semua permintaannya. Anda tetap bisa menghormati keluarga tanpa harus mengorbankan seluruh keputusan pribadi.



Dalam psikologi, konsep self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri mengajarkan pentingnya memperlakukan diri dengan pemahaman dan kebaikan, terutama ketika sedang menghadapi kesulitan.



Artinya, Anda juga berhak mendapatkan perhatian, kesabaran, dan penghargaan dari diri sendiri.



Jika selama ini terlalu sering mengabaikan kebutuhan pribadi demi keluarga, cobalah mulai melakukan perubahan kecil.



Belajar mengatakan tidak. Berhenti menyalahkan diri sendiri atas segala konflik. Berikan waktu untuk beristirahat. Dan jangan merasa harus terus-menerus membuktikan bahwa Anda adalah anggota keluarga yang baik.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri.



Penutup: Kamu Boleh Menyayangi Keluarga Tanpa Harus Kehilangan Dirimu Sendiri



Menghadapi anggota keluarga yang memiliki perilaku toxic memang bukan perkara mudah. Ikatan emosional, sejarah masa kecil, tanggung jawab, dan berbagai harapan sosial sering kali membuat seseorang kesulitan menentukan batasan.



Namun, penting untuk memahami bahwa keluarga tidak selalu benar hanya karena memiliki hubungan darah.



Perilaku yang terus-menerus merendahkan, mengontrol, memanipulasi, atau mengabaikan perasaan seseorang tetap dapat memberikan dampak buruk, siapa pun yang melakukannya.



Enam cara di atas dapat menjadi langkah awal untuk melindungi energi emosional, mulai dari menetapkan batasan pribadi, tidak terpancing provokasi, menjaga privasi, berhenti mengambil tanggung jawab atas emosi orang lain, mengambil jarak ketika diperlukan, hingga membangun lingkungan sosial yang lebih sehat.



Tentu saja, perubahan tidak selalu terjadi dengan cepat. Ada anggota keluarga yang mungkin membutuhkan waktu untuk memahami batasan baru, sementara ada pula yang tetap menolak menghargainya.



Anda tidak harus memaksakan diri mengubah semua orang. Fokuslah pada hal-hal yang masih dapat Anda kendalikan, terutama cara merespons, keputusan pribadi, dan lingkungan yang ingin Anda bangun.



Jika tekanan emosional terasa berat atau sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, mencari bantuan psikolog bukanlah tanda kelemahan. Itu merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.



Pada akhirnya, keluarga memang memiliki tempat penting dalam kehidupan. Namun, kesehatan mental dan harga diri Anda juga sama pentingnya.



Sebab, mencintai keluarga tidak berarti harus selalu tersedia untuk disakiti. Menghormati orang tua bukan berarti kehilangan hak untuk memiliki batasan. Dan menjadi anggota keluarga yang baik bukan berarti harus terus-menerus mengorbankan kebahagiaan sendiri.



Terkadang, cara terbaik untuk menjaga hubungan dengan keluarga adalah belajar menjaga jarak dari perilaku yang menyakiti, tanpa harus kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri.



