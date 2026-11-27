JawaPos.com - Liburan sering kali identik dengan kebersamaan. Banyak orang membayangkan perjalanan bersama keluarga, berkumpul dengan teman, mengunjungi tempat wisata bersama pasangan, atau menikmati momen menyenangkan dengan orang-orang terdekat. Namun, kenyataannya tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu liburan bersama orang lain.

Ada kalanya seseorang harus menikmati liburan sendirian karena teman-temannya memiliki kesibukan masing-masing, keluarga tinggal berjauhan, pasangan sedang bekerja, atau memang belum memiliki teman untuk diajak bepergian.



Bagi sebagian orang, situasi ini bukan masalah besar. Mereka justru merasa bebas menentukan tujuan, mengatur jadwal, dan menikmati waktu tanpa harus menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Namun, bagi sebagian lainnya, liburan sendirian dapat memunculkan perasaan kesepian, kesedihan, bahkan perasaan tertinggal ketika melihat orang lain menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.



Perasaan tersebut sebenarnya cukup manusiawi. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk merasa diterima, terhubung, dan menjadi bagian dari lingkungan sosialnya. Karena itu, berada sendirian dalam waktu tertentu terkadang dapat memunculkan perasaan tidak nyaman, terutama ketika seseorang terus membandingkan kehidupannya dengan orang lain.



Meskipun demikian, psikologi memandang bahwa kesendirian tidak selalu identik dengan kesepian. Ada perbedaan antara being alone atau kondisi sedang sendirian dan loneliness atau perasaan kesepian. Seseorang bisa menikmati waktu sendirian tanpa merasa kesepian, sementara orang yang berada di tengah keramaian pun terkadang tetap merasa kesepian.



Kuncinya terletak pada bagaimana seseorang memaknai dan menggunakan waktu tersebut.



Liburan sendirian sebenarnya dapat menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri, memulihkan energi mental, mencoba pengalaman baru, dan membangun kemandirian emosional.



Lantas, bagaimana cara menghabiskan liburan sendirian tanpa merasa kesepian?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat tujuh cara yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Ubah Cara Pandang tentang Kesendirian



Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah cara pandang terhadap aktivitas liburan sendirian.



Banyak orang menganggap bahwa liburan baru terasa menyenangkan jika dilakukan bersama orang lain. Akibatnya, ketika tidak memiliki teman untuk bepergian, mereka merasa bahwa liburannya kurang bermakna.



Pola pikir seperti ini dapat membuat seseorang sulit menikmati waktu sendiri. Bahkan, sebelum liburan dimulai, mereka mungkin sudah merasa sedih karena membayangkan tidak memiliki siapa pun untuk diajak berbagi pengalaman.



Dalam psikologi, cara seseorang menafsirkan suatu keadaan dapat memengaruhi respons emosionalnya. Dua orang yang menghadapi situasi sama belum tentu merasakan emosi yang sama karena memiliki cara pandang berbeda.



Cobalah melihat liburan sendirian bukan sebagai tanda bahwa Anda tidak memiliki teman, melainkan sebagai kesempatan untuk menikmati kebebasan dan mengenali kebutuhan pribadi.



Anda tidak perlu menunggu orang lain memiliki waktu luang untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Anda dapat menentukan sendiri tempat yang ingin dikunjungi, makanan yang ingin dicoba, atau kegiatan yang selama ini tertunda.



Misalnya, jika selama ini ingin mengunjungi museum, mencoba kedai kopi baru, atau menikmati suasana alam, lakukanlah tanpa harus menunggu seseorang menemani.



Anda juga tidak perlu merasa aneh ketika melihat orang lain berlibur bersama kelompoknya. Setiap orang memiliki kondisi kehidupan, kesempatan, dan kebutuhan sosial yang berbeda.



Ingatlah bahwa kualitas liburan tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang ikut serta, tetapi oleh bagaimana Anda menikmati pengalaman tersebut.



2. Buat Jadwal Kegiatan agar Waktu Liburan Lebih Bermakna



Salah satu penyebab seseorang merasa kesepian ketika liburan sendirian adalah terlalu banyak waktu kosong tanpa kegiatan yang jelas.



Ketika tidak memiliki rencana, seseorang mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berbaring, bermain ponsel, atau berpindah-pindah aplikasi media sosial. Awalnya aktivitas tersebut terasa menyenangkan, tetapi jika dilakukan terus-menerus, rasa bosan dan kesepian bisa semakin terasa.



Dalam psikologi, terdapat pendekatan yang dikenal sebagai behavioral activation. Pendekatan ini menekankan pentingnya melakukan aktivitas yang bermakna dan menyenangkan untuk membantu meningkatkan suasana hati.



Prinsipnya sederhana: jangan hanya menunggu suasana hati membaik untuk mulai melakukan sesuatu. Terkadang, melakukan aktivitas positif terlebih dahulu justru dapat membantu memperbaiki suasana hati.



Anda bisa membuat jadwal sederhana selama liburan, misalnya:



Pagi hari digunakan untuk berjalan santai atau berolahraga.



Menjelang siang mencoba makanan atau mengunjungi tempat baru.



Sore hari membaca buku, menikmati kopi, atau menonton film.



Malam hari digunakan untuk beristirahat dan melakukan refleksi diri.



Jadwal tersebut tidak harus terlalu padat. Berikan ruang untuk beristirahat dan menikmati waktu tanpa tekanan.



Yang terpenting adalah memiliki aktivitas yang membuat hari terasa lebih terarah.



Dengan begitu, liburan tidak hanya berlalu dengan menghabiskan waktu, tetapi juga memberikan pengalaman yang dapat dikenang.



3. Cobalah Aktivitas Baru yang Selama Ini Belum Pernah Dilakukan



Liburan merupakan waktu yang tepat untuk mencoba sesuatu di luar rutinitas sehari-hari.



Ketika seseorang terus melakukan aktivitas yang sama, kehidupan terkadang terasa monoton. Pekerjaan, tugas, tanggung jawab keluarga, dan berbagai rutinitas dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi minat pribadinya.



Menghabiskan liburan sendirian dapat menjadi kesempatan untuk keluar dari pola tersebut.



Dalam psikologi, pengalaman baru berkaitan dengan rasa ingin tahu, pembelajaran, dan stimulasi mental. Melakukan sesuatu yang berbeda dapat memberikan pengalaman positif sekaligus membantu seseorang mengenali kemampuan dan ketertarikannya.



Tidak perlu memilih kegiatan yang ekstrem atau membutuhkan biaya besar. Anda bisa mencoba hal-hal sederhana seperti:



Mengikuti kelas memasak atau melukis.



Belajar fotografi menggunakan ponsel.



Mengunjungi perpustakaan atau museum.



Mencoba jalur olahraga atau aktivitas luar ruangan yang aman.



Belajar membuat kerajinan tangan.



Mengikuti kelas bahasa asing secara daring.



Mencoba memasak menu yang belum pernah dibuat.



Aktivitas baru juga dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang mungkin muncul ketika sedang sendirian.



Selain itu, Anda akan memiliki pengalaman baru untuk diceritakan kepada orang lain ketika kembali beraktivitas.



Jangan terlalu khawatir jika pada awalnya merasa canggung. Hampir semua pengalaman baru membutuhkan proses penyesuaian.



Terkadang, pengalaman terbaik justru muncul ketika seseorang berani melakukan sesuatu yang sebelumnya selalu ditunda.



4. Kurangi Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Orang Lain di Media Sosial



Salah satu tantangan terbesar ketika menghabiskan liburan sendirian adalah melihat unggahan orang lain di media sosial.



Saat membuka Instagram, TikTok, atau platform lainnya, seseorang mungkin melihat teman-temannya sedang berlibur bersama pasangan, keluarga, atau kelompok pertemanan.



Foto-foto kebersamaan tersebut terkadang membuat seseorang berpikir bahwa dirinya sedang melewatkan sesuatu yang penting.



Muncul berbagai pertanyaan dalam pikiran, seperti mengapa orang lain memiliki banyak teman, mengapa dirinya tidak memiliki teman untuk bepergian, atau mengapa kehidupannya terasa berbeda.



Dalam psikologi sosial, terdapat konsep social comparison atau perbandingan sosial. Konsep ini menjelaskan kecenderungan manusia untuk menilai dirinya sendiri dengan membandingkan kehidupan, pencapaian, atau kondisi sosial orang lain.



Perbandingan sosial tidak selalu berdampak negatif. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, terutama dengan membandingkan kehidupan pribadi dengan gambaran ideal orang lain di media sosial, hal tersebut dapat memengaruhi harga diri dan suasana hati.



Perlu diingat bahwa apa yang ditampilkan di media sosial bukanlah gambaran lengkap kehidupan seseorang. Foto liburan yang terlihat bahagia tidak selalu menunjukkan seluruh pengalaman dan masalah yang sedang dihadapi pemiliknya.



Jika media sosial membuat Anda merasa kurang bahagia, cobalah mengurangi waktu penggunaannya selama liburan.



Anda bisa melakukan beberapa hal berikut:



Hindari terlalu sering memeriksa unggahan teman.



Berhenti mengikuti akun yang membuat Anda merasa rendah diri.



Batasi waktu bermain media sosial.



Fokus mendokumentasikan pengalaman pribadi, bukan mencari pengakuan orang lain.



Nikmati momen tanpa merasa harus mengunggah semuanya ke internet.



Jangan sampai waktu liburan yang seharusnya digunakan untuk menyenangkan diri sendiri justru habis untuk membandingkan kehidupan dengan orang lain.



5. Tetap Jaga Hubungan Sosial Meskipun Sedang Berlibur Sendirian



Menikmati waktu sendiri bukan berarti harus menghindari semua bentuk interaksi sosial.



Manusia tetap membutuhkan hubungan dengan orang lain. Dukungan sosial memiliki peran penting dalam kesejahteraan psikologis, termasuk membantu seseorang menghadapi stres dan mengelola emosi.



Karena itu, meskipun sedang menikmati liburan sendirian, Anda tetap bisa menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat.



Misalnya, sesekali menghubungi keluarga, mengirim pesan kepada teman, atau melakukan panggilan video dengan seseorang yang membuat Anda nyaman.



Anda juga dapat mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan orang baru melalui kegiatan sosial yang sesuai dengan minat.



Beberapa contohnya adalah mengikuti komunitas membaca, bergabung dengan kegiatan olahraga bersama, mengikuti tur kelompok, atau menghadiri acara budaya.



Interaksi sederhana seperti menyapa orang lain, berbincang dengan pemilik kedai kopi, atau bertukar cerita dengan sesama peserta kegiatan juga dapat memberikan pengalaman sosial yang menyenangkan.



Namun, jangan memaksakan diri untuk terus bersosialisasi jika memang membutuhkan waktu istirahat.



Tujuannya bukan membuat Anda selalu dikelilingi orang lain, melainkan menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menikmati kesendirian dan kebutuhan untuk terhubung secara sosial.



Dengan demikian, Anda tetap bisa merasakan kebebasan saat berlibur tanpa kehilangan hubungan emosional dengan orang-orang yang berarti dalam kehidupan.



6. Gunakan Waktu Liburan untuk Mengenal dan Menghargai Diri Sendiri



Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering kali terlalu sibuk memenuhi harapan dan kebutuhan orang lain.



Pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hubungan pertemanan, serta berbagai tuntutan sosial dapat membuat seseorang jarang memiliki waktu untuk benar-benar memperhatikan dirinya sendiri.



Liburan sendirian dapat menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi kehidupan.



Dalam psikologi, terdapat konsep self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali pikiran, emosi, kebutuhan, serta pola perilakunya sendiri.



Kesadaran diri membantu seseorang memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dan hal-hal apa yang membuat kehidupannya terasa lebih bermakna.



Anda dapat menggunakan waktu liburan untuk melakukan aktivitas reflektif, seperti menulis jurnal, membaca buku pengembangan diri, berjalan santai sambil menikmati alam, atau sekadar duduk menikmati suasana tanpa gangguan.



Cobalah menjawab beberapa pertanyaan berikut dalam jurnal pribadi:



Apa hal yang paling membuat saya bahagia belakangan ini?



Apa yang selama ini membuat saya merasa lelah secara emosional?



Kebiasaan apa yang ingin saya ubah?



Apa pencapaian kecil yang patut saya syukuri?



Hal apa yang ingin saya lakukan dalam beberapa bulan ke depan?



Tidak perlu memaksakan diri untuk menemukan semua jawaban sekaligus.



Terkadang, mengenal diri sendiri membutuhkan waktu dan proses yang panjang.



Selain itu, belajarlah menghargai diri sendiri tanpa harus selalu mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian atau pengakuan orang lain.



Anda tetap berharga meskipun sedang tidak bersama siapa pun. Anda juga berhak menikmati pengalaman menyenangkan tanpa harus menunggu seseorang memberikan izin atau menemani.



7. Berikan Kesempatan kepada Diri Sendiri untuk Menikmati Hal-Hal Sederhana



Tidak semua liburan harus dipenuhi perjalanan jauh, aktivitas mahal, atau pengalaman yang terlihat luar biasa.



Terkadang, kebahagiaan justru ditemukan melalui kegiatan sederhana yang memberikan ketenangan.



Misalnya, menikmati secangkir kopi di pagi hari, membaca buku di tempat yang nyaman, berjalan santai di taman, mendengarkan musik favorit, atau menonton film yang sudah lama ingin disaksikan.



Dalam psikologi, kemampuan untuk memperhatikan dan menikmati pengalaman saat ini berkaitan dengan konsep mindfulness.



Mindfulness merupakan praktik memberikan perhatian secara sadar terhadap pengalaman saat ini tanpa terlalu larut dalam penilaian maupun kekhawatiran.



Ketika seseorang terus memikirkan masa lalu atau mencemaskan masa depan, ia dapat kehilangan kesempatan untuk menikmati hal-hal baik yang sedang terjadi.



Cobalah sesekali meletakkan ponsel dan benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar.



Rasakan udara pagi, perhatikan suasana tempat yang dikunjungi, nikmati makanan tanpa terburu-buru, dan berikan perhatian pada pengalaman yang sedang berlangsung.



Anda juga bisa mencoba latihan sederhana berikut:



Duduk dengan nyaman selama lima menit.



Tarik dan embuskan napas secara perlahan.



Perhatikan sensasi tubuh dan suara di sekitar.



Ketika pikiran mulai mengembara, kembalikan perhatian pada napas.



Hindari memaksakan diri untuk menghilangkan semua pikiran.



Latihan ini bukan cara instan untuk menghilangkan kesepian, tetapi dapat membantu seseorang lebih sadar terhadap pengalaman yang sedang dijalani.



Belajarlah memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari peristiwa besar. Ada banyak momen kecil yang sebenarnya dapat memberikan rasa nyaman jika kita bersedia memperhatikannya.



Penutup: Sendirian Bukan Berarti Harus Merasa Kesepian



Menghabiskan liburan sendirian bukanlah sesuatu yang harus dianggap menyedihkan. Justru, waktu tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri, membangun kemandirian, mencoba pengalaman baru, dan memberikan ruang bagi kesehatan mental.



Tujuh cara di atas menunjukkan bahwa menikmati liburan sendirian dapat dimulai dari perubahan sederhana, seperti mengubah cara pandang terhadap kesendirian, membuat jadwal kegiatan, mencoba aktivitas baru, mengurangi perbandingan sosial, menjaga hubungan dengan orang terdekat, mengenal diri sendiri, dan menikmati momen-momen kecil.



Namun, penting untuk memahami bahwa merasa kesepian sesekali merupakan hal yang manusiawi. Anda tidak harus memaksakan diri untuk selalu bahagia ketika sedang sendirian.



Jika perasaan kesepian berlangsung terus-menerus, terasa sangat berat, atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu mencari dukungan dari orang tepercaya maupun tenaga profesional.



Pada akhirnya, liburan bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling banyak bepergian, siapa yang paling ramai bersama teman, atau siapa yang memiliki foto paling menarik untuk dibagikan.



Liburan adalah kesempatan untuk beristirahat, menikmati kehidupan, dan memberikan perhatian kepada diri sendiri.



