JawaPos.com - Banyak orang membayangkan liburan sebagai waktu ketika semua masalah berhenti, pikiran menjadi tenang, tubuh kembali segar, dan setiap momen terasa menyenangkan. Kita sering berharap perjalanan berjalan lancar, cuaca mendukung, tempat wisata tidak terlalu ramai, makanan terasa lezat, dan semua anggota keluarga menikmati pengalaman yang sama.

Namun, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Terkadang perjalanan mengalami keterlambatan, rencana berubah, anggaran membengkak, atau suasana hati justru terasa kurang baik. Bahkan ketika berada di tempat yang indah, seseorang masih mungkin memikirkan pekerjaan, masalah keluarga, kondisi keuangan, atau persoalan pribadi yang belum terselesaikan.



Situasi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan: apakah liburan harus selalu sempurna agar bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental?



Menurut prinsip-prinsip psikologi, jawabannya adalah tidak.



Liburan yang bermanfaat tidak harus dipenuhi pengalaman luar biasa. Terkadang, perjalanan sederhana yang memberikan kesempatan untuk beristirahat, menikmati waktu bersama orang terdekat, dan melepaskan sebagian tekanan sehari-hari sudah cukup berarti.



Konsep liburan yang 'cukup baik' juga berkaitan dengan cara seseorang memandang kebahagiaan dan kesejahteraan. Kita tidak harus mengendalikan semua keadaan atau memenuhi seluruh ekspektasi untuk menikmati kehidupan. Sebaliknya, kemampuan menerima keterbatasan, mengelola emosi, dan menghargai pengalaman sederhana dapat membantu menciptakan keseimbangan psikologis.



Dalam psikologi, kesejahteraan mental bukan sekadar tidak mengalami stres atau kesedihan. Kesejahteraan juga mencakup kemampuan mengelola tekanan, membangun hubungan yang sehat, menemukan makna, dan menjalani kehidupan sesuai kebutuhan serta nilai pribadi.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat lima langkah menuju kesehatan mental dan liburan yang 'cukup baik' berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Turunkan ekspektasi yang terlalu tinggi dan belajar menerima ketidaksempurnaan



Salah satu sumber stres selama liburan adalah ekspektasi yang terlalu tinggi.



Seseorang mungkin membayangkan bahwa liburan harus menjadi pengalaman terbaik sepanjang tahun. Semua kegiatan harus berjalan sesuai jadwal, setiap tempat yang dikunjungi harus menarik, dan setiap orang harus terlihat bahagia.



Ketika kenyataan tidak sesuai dengan gambaran tersebut, muncul rasa kecewa.



Misalnya, kamu sudah merencanakan perjalanan selama berbulan-bulan, tetapi hujan turun sepanjang hari. Restoran yang ingin dikunjungi ternyata penuh, sementara tempat wisata yang diharapkan indah justru terlalu ramai.



Alih-alih menikmati perjalanan, kamu mungkin menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana.



Dalam psikologi, kecenderungan menetapkan standar yang terlalu tinggi berkaitan dengan perfeksionisme. Perfeksionisme dapat membuat seseorang merasa bahwa hasil yang baik belum cukup apabila tidak mencapai standar ideal.



Pola pikir seperti ini dapat membuat liburan terasa seperti proyek yang harus diselesaikan dengan sempurna, bukan pengalaman yang seharusnya dinikmati.



Salah satu pendekatan yang dapat membantu adalah menerima konsep good enough atau cukup baik.



Konsep ini bukan berarti bersikap asal-asalan atau tidak mempunyai standar. Artinya, seseorang memahami bahwa sesuatu tetap dapat memberikan manfaat dan kepuasan meskipun tidak berjalan sempurna.



Cara menerapkannya selama liburan:



Buat rencana perjalanan yang realistis dan tidak terlalu padat.



Sisakan waktu untuk beristirahat dan menghadapi perubahan situasi.



Jangan menganggap perubahan jadwal sebagai kegagalan.



Terima bahwa tidak semua tempat yang dikunjungi akan sesuai dengan harapan.



Fokus pada pengalaman yang benar-benar bermakna, bukan jumlah destinasi yang berhasil didatangi.



Contohnya, ketika hujan membuatmu tidak bisa mengunjungi pantai, kamu dapat menikmati waktu di kafe, membaca buku, atau sekadar berbincang dengan teman perjalanan.



Pengalaman tersebut mungkin berbeda dari rencana awal, tetapi tetap dapat menjadi bagian menyenangkan dari liburan.



Belajar menerima ketidaksempurnaan juga dapat membantu kesehatan mental di luar perjalanan. Kamu menjadi lebih terbiasa menghadapi perubahan tanpa harus langsung merasa bahwa semuanya berjalan buruk.



Pada akhirnya, liburan yang baik bukan liburan tanpa masalah, melainkan perjalanan ketika kamu masih bisa menemukan hal-hal bermakna meskipun beberapa hal tidak berjalan sesuai rencana.



2. Prioritaskan kebutuhan mental dan fisik daripada mengikuti semua tren liburan



Media sosial sering menampilkan gambaran liburan yang terlihat luar biasa. Ada orang yang mengunjungi banyak negara, menginap di hotel mewah, menikmati restoran populer, atau mengikuti berbagai aktivitas menarik.



Tanpa disadari, gambaran tersebut dapat memengaruhi cara kita menilai liburan sendiri.



Seseorang mungkin merasa liburannya kurang berkesan karena tidak mengunjungi tempat yang sedang populer. Ada pula yang memaksakan diri mengikuti jadwal padat demi menghasilkan foto atau pengalaman yang terlihat menarik bagi orang lain.



Padahal, kebutuhan setiap orang berbeda.



Dalam psikologi, kebutuhan individu dapat memengaruhi pilihan aktivitas yang memberikan kepuasan. Ada orang yang merasa bahagia ketika melakukan perjalanan penuh petualangan, sementara orang lain justru menikmati suasana tenang dan waktu istirahat.



Karena itu, penting untuk mengenali kebutuhan diri sebelum menentukan bentuk liburan.



Jika selama beberapa bulan terakhir kamu mengalami tekanan pekerjaan, mungkin tubuh dan pikiran lebih membutuhkan istirahat daripada aktivitas yang melelahkan.



Sebaliknya, jika kamu merasa jenuh karena terlalu lama menjalani rutinitas yang monoton, mencoba pengalaman baru mungkin dapat memberikan suasana yang menyegarkan.



Beberapa pertanyaan yang bisa kamu ajukan kepada diri sendiri sebelum berlibur:



Apakah saya membutuhkan istirahat atau pengalaman baru?



Apakah saya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau menikmati waktu sendiri?



Apakah anggaran perjalanan sesuai dengan kemampuan keuangan?



Apakah aktivitas yang direncanakan akan membuat saya merasa nyaman?



Apakah saya memilih destinasi karena benar-benar menyukainya atau hanya mengikuti tren?



Pertanyaan tersebut membantu kamu menentukan liburan berdasarkan kebutuhan pribadi, bukan tekanan sosial.



Selain itu, jangan mengabaikan kebutuhan dasar selama perjalanan. Tidur yang cukup, makan teratur, minum air yang memadai, dan memberikan waktu untuk beristirahat tetap penting.



Liburan yang terlalu padat justru dapat membuat tubuh semakin lelah. Jika setiap hari dipenuhi kegiatan dari pagi hingga malam, kamu mungkin kembali ke rumah dalam kondisi yang lebih terkuras.



Ingatlah bahwa tujuan liburan bukan sekadar mengumpulkan pengalaman sebanyak mungkin. Tujuan yang lebih penting adalah memperoleh pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan pikiran.



3. Berlatih hadir pada saat ini dan jangan terlalu sibuk mendokumentasikan setiap momen



Salah satu kebiasaan yang semakin umum selama liburan adalah mendokumentasikan hampir setiap aktivitas.



Kita mengambil foto makanan, merekam pemandangan, membuat video perjalanan, dan mengunggah berbagai momen ke media sosial. Kegiatan tersebut tentu tidak selalu buruk. Dokumentasi dapat membantu menyimpan kenangan dan berbagi pengalaman dengan orang lain.



Namun, ketika perhatian terlalu banyak tertuju pada kamera dan respons media sosial, kita bisa kehilangan kesempatan untuk benar-benar menikmati pengalaman yang sedang berlangsung.



Misalnya, ketika berada di pantai, seseorang mungkin lebih sibuk mencari sudut foto terbaik daripada memperhatikan suara ombak, udara laut, atau suasana di sekitarnya.



Dalam psikologi, kemampuan memberikan perhatian pada pengalaman saat ini berkaitan dengan konsep mindfulness atau kesadaran penuh.



Mindfulness mengajarkan seseorang untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi, baik di dalam maupun di luar dirinya, tanpa langsung menghakimi pengalaman tersebut.



Praktik ini dapat membantu seseorang mengurangi kebiasaan terus-menerus memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan.



Selama liburan, kamu dapat menggunakan pendekatan sederhana untuk melatih perhatian terhadap momen saat ini.



Beberapa cara yang bisa dilakukan:



Luangkan waktu menikmati pemandangan tanpa memegang ponsel.



Perhatikan suara, aroma, dan suasana lingkungan sekitar.



Nikmati makanan secara perlahan.



Dengarkan percakapan orang lain tanpa terus-menerus memeriksa notifikasi.



Berjalan santai tanpa harus selalu mengejar tujuan berikutnya.



Berikan perhatian pada perasaan dan kebutuhan tubuh saat itu.



Sebagai contoh, ketika menikmati secangkir kopi di tempat yang baru dikunjungi, cobalah memperhatikan rasa, aroma, dan suasananya. Tidak perlu langsung mengambil foto atau memikirkan apakah pengalaman tersebut layak diunggah.



Kamu juga dapat mencoba meluangkan waktu 10–15 menit setiap hari untuk menikmati lingkungan sekitar tanpa gangguan perangkat digital.



Hal ini bukan berarti kamu harus menjauhi teknologi sepenuhnya. Gunakan ponsel ketika memang diperlukan, tetapi jangan biarkan seluruh pengalaman liburan bergantung pada aktivitas digital.



Ketika perhatian kembali pada pengalaman nyata, momen sederhana dapat terasa lebih bermakna.



4. Berikan ruang bagi emosi dan jangan memaksakan diri untuk selalu bahagia



Banyak orang menganggap liburan seharusnya menjadi waktu yang sepenuhnya menyenangkan. Akibatnya, ketika muncul rasa sedih, cemas, kesepian, atau kecewa, mereka justru merasa bersalah.



Misalnya, seseorang sedang berlibur bersama keluarga, tetapi pikirannya masih dipenuhi masalah pekerjaan. Ada pula orang yang merasa kesepian meskipun berada di tempat wisata yang ramai.



Sebagian orang mungkin berpikir bahwa mereka tidak seharusnya merasakan emosi negatif ketika sedang berlibur.



Padahal, emosi tidak selalu mengikuti jadwal atau lokasi.



Dalam psikologi, kemampuan menerima dan mengelola emosi merupakan bagian penting dari kesehatan mental. Emosi yang tidak menyenangkan bukan berarti seseorang gagal menikmati kehidupan. Perasaan tersebut dapat menjadi informasi mengenai kebutuhan, pengalaman, atau tekanan yang sedang dihadapi.



Memaksakan diri untuk selalu bahagia justru dapat membuat seseorang semakin sulit memahami kondisi emosionalnya.



Salah satu konsep yang relevan adalah penerimaan emosional, yaitu kesediaan untuk mengakui perasaan tanpa harus langsung menolak atau menghakiminya.



Contohnya, ketika kamu merasa cemas saat liburan karena masih memikirkan pekerjaan, cobalah mengakui perasaan tersebut.



Kamu bisa mengatakan kepada diri sendiri, "Saat ini saya sedang merasa khawatir, tetapi saya tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang."



Pernyataan sederhana ini dapat membantu menciptakan jarak antara perasaan dan tindakan.



Cara memberikan ruang bagi emosi selama liburan:



Akui perasaan yang sedang muncul tanpa menyalahkan diri sendiri.



Jangan memaksakan diri mengikuti semua kegiatan jika sedang lelah.



Bicarakan perasaan dengan orang yang dapat dipercaya.



Luangkan waktu sendiri ketika membutuhkan ketenangan.



Gunakan jurnal untuk menuliskan pikiran yang terasa membebani.



Hindari menganggap satu hari yang buruk sebagai tanda bahwa seluruh liburan gagal.



Penting juga untuk membedakan antara menerima emosi dan membiarkan emosi mengendalikan seluruh perilaku.



Kamu boleh merasa kecewa, tetapi tetap dapat memilih untuk beristirahat, berbicara dengan seseorang, atau melakukan aktivitas yang membantu menenangkan diri.



Liburan yang 'cukup baik' tidak harus membuatmu bahagia setiap saat. Liburan tersebut cukup memberikan ruang agar kamu dapat mengalami berbagai perasaan tanpa kehilangan kemampuan merawat diri.



5. Bangun kebiasaan sederhana yang bisa diteruskan setelah liburan selesai



Salah satu kesalahpahaman tentang liburan adalah menganggap bahwa manfaatnya hanya berlangsung selama perjalanan.



Padahal, pengalaman berlibur dapat menjadi kesempatan untuk membangun kebiasaan yang mendukung kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya, selama liburan kamu menyadari bahwa berjalan kaki pada pagi hari membuat pikiran lebih segar. Kamu juga mungkin menemukan bahwa membaca buku sebelum tidur membantu tubuh lebih rileks.



Kebiasaan sederhana seperti itu dapat diteruskan setelah kembali ke rumah.



Dalam psikologi perilaku, perubahan kebiasaan lebih mudah dipertahankan ketika dilakukan secara bertahap dan realistis. Target yang terlalu besar sering kali membuat seseorang kesulitan mempertahankan konsistensi.



Karena itu, daripada berjanji akan mengubah seluruh gaya hidup setelah liburan, mulailah dengan beberapa tindakan kecil.



Contoh kebiasaan yang dapat diteruskan:



Berjalan kaki selama 15–20 menit beberapa kali dalam seminggu.



Menyediakan waktu untuk membaca atau melakukan hobi.



Mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur.



Menjaga waktu istirahat secara lebih teratur.



Menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.



Melakukan refleksi singkat tentang hal-hal yang disyukuri.



Menyisihkan waktu tanpa pekerjaan ketika memungkinkan.



Kamu juga dapat membuat rencana sederhana sebelum liburan berakhir.



Tuliskan tiga hal yang membuatmu merasa lebih nyaman selama perjalanan. Kemudian, pikirkan bagaimana ketiganya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya, jika kamu merasa lebih tenang ketika tidak memeriksa email pekerjaan pada malam hari, cobalah membuat batas waktu penggunaan perangkat setelah jam kerja.



Jika kamu menikmati waktu bersama keluarga selama liburan, buatlah kebiasaan makan malam bersama atau mengobrol tanpa gangguan ponsel.



Dengan cara ini, liburan tidak hanya menjadi jeda dari rutinitas, tetapi juga sumber inspirasi untuk membangun kehidupan yang lebih seimbang.



Mengapa Konsep Liburan yang 'Cukup Baik' Penting bagi Kesehatan Mental?



Konsep 'cukup baik' mengajak kita mengubah cara memandang kebahagiaan.



Dalam kehidupan modern, banyak orang terbiasa mengejar standar yang semakin tinggi. Kita ingin pekerjaan sempurna, hubungan sempurna, tubuh ideal, rumah nyaman, dan liburan yang mengesankan.



Keinginan untuk berkembang tentu dapat menjadi sesuatu yang positif. Namun, ketika semua hal harus memenuhi standar ideal, kehidupan dapat terasa seperti rangkaian tuntutan yang tidak pernah selesai.



Liburan yang seharusnya menjadi waktu istirahat justru berubah menjadi sumber tekanan baru.



Dengan menerapkan prinsip 'cukup baik', kita belajar membedakan antara hal yang benar-benar penting dan hal yang hanya muncul karena tuntutan lingkungan.



Ada beberapa manfaat psikologis yang dapat diperoleh dari pendekatan ini.



Pertama, mengurangi tekanan untuk selalu sempurna.



Ketika tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana, kita memiliki lebih banyak ruang untuk menikmati pengalaman.



Kedua, meningkatkan penerimaan diri.



Kita belajar bahwa kebutuhan dan kemampuan setiap orang berbeda. Tidak semua orang harus menikmati aktivitas yang sama atau mempunyai standar liburan yang sama.



Ketiga, membantu mengelola stres.



Fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan dapat mengurangi energi yang terbuang untuk mengkhawatirkan situasi di luar kendali.



Keempat, meningkatkan kualitas hubungan sosial.



Ketika tidak terlalu sibuk mengejar rencana ideal, kita dapat memberikan perhatian lebih besar kepada orang-orang yang sedang bersama kita.



Kelima, membantu membangun keseimbangan hidup.



Liburan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya kesempatan untuk merasa bahagia, melainkan bagian dari gaya hidup yang lebih memperhatikan kesehatan mental.



Perlu dipahami bahwa liburan bukan pengganti perawatan kesehatan mental profesional. Jika seseorang mengalami tekanan psikologis berat atau berkepanjangan, bantuan psikolog atau tenaga kesehatan yang sesuai tetap penting.



Namun, bagi banyak orang, mengatur waktu istirahat dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga kesejahteraan diri.



Contoh Sederhana Menerapkan Liburan yang 'Cukup Baik'



Bayangkan kamu mempunyai waktu tiga hari untuk berlibur setelah beberapa bulan bekerja dengan jadwal padat.



Alih-alih membuat daftar sepuluh tempat wisata yang harus dikunjungi, kamu memutuskan untuk memilih satu destinasi utama dan beberapa aktivitas tambahan.



Hari pertama digunakan untuk perjalanan dan beristirahat. Hari kedua diisi dengan berjalan santai, menikmati makanan lokal, dan mengunjungi satu tempat yang menarik. Hari ketiga digunakan untuk menikmati sarapan, merapikan barang, dan kembali ke rumah tanpa terburu-buru.



Kamu tidak harus mengunjungi semua tempat populer. Kamu juga tidak perlu mengunggah setiap kegiatan ke media sosial.



Jika hujan turun, kamu mengubah rencana. Jika merasa lelah, kamu beristirahat. Jika suasana hati kurang baik, kamu memberikan waktu untuk memahami perasaan tersebut.



Mungkin perjalanan itu tidak menghasilkan foto sebanyak liburan orang lain. Namun, kamu pulang dengan tubuh yang lebih segar, pikiran yang sedikit lebih tenang, dan kenangan sederhana yang menyenangkan.



Itulah gambaran liburan yang 'cukup baik'.



Bukan perjalanan yang sempurna, tetapi pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan diri.



Kesimpulan: Kamu Tidak Membutuhkan Liburan Sempurna untuk Memiliki Kehidupan yang Lebih Sehat



Kesehatan mental tidak dibangun hanya melalui pengalaman besar atau perjalanan yang mewah. Kesehatan mental juga dapat dirawat melalui keputusan sederhana untuk beristirahat, mengenali kebutuhan diri, menerima emosi, dan menghargai pengalaman sehari-hari.



Lima langkah menuju kesehatan mental dan liburan yang 'cukup baik' adalah menurunkan ekspektasi yang terlalu tinggi, memprioritaskan kebutuhan pribadi, melatih kesadaran terhadap momen saat ini, memberikan ruang bagi emosi, serta membangun kebiasaan sehat yang dapat diteruskan setelah liburan.



Kelima langkah tersebut mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu membutuhkan kondisi yang ideal.



Kamu tidak harus mengunjungi semua destinasi populer. Tidak harus selalu tersenyum. Tidak harus memiliki pengalaman yang bisa membuat orang lain kagum. Kamu juga tidak perlu membuktikan bahwa liburanmu lebih menarik daripada perjalanan siapa pun.



Terkadang, cukup dengan tidur lebih nyenyak, menikmati makanan tanpa terburu-buru, berbicara dengan orang yang disayangi, atau menghabiskan waktu dalam suasana tenang, kamu sudah memberikan sesuatu yang berharga bagi kesehatan mentalmu.



Pada akhirnya, liburan yang baik bukan tentang seberapa sempurna perjalanan tersebut terlihat dari luar, melainkan seberapa baik pengalaman itu membantu kamu kembali terhubung dengan kebutuhan diri sendiri.



Sebab, kehidupan yang sehat bukan kehidupan tanpa masalah, dan liburan yang bermakna bukan perjalanan tanpa kekurangan.



