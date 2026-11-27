JawaPos.com - Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada masa ketika seseorang merasa semuanya berjalan baik, pekerjaan terasa lancar, hubungan dengan orang lain harmonis, dan masa depan terlihat menjanjikan. Namun, ada pula masa ketika berbagai masalah datang hampir bersamaan. Pekerjaan menjadi tidak menentu, kondisi ekonomi semakin menekan, hubungan sosial mengalami perubahan, dan masa depan terasa semakin sulit diprediksi.

Dalam situasi seperti sekarang, tidak sedikit orang yang merasa lelah secara mental. Mereka berusaha bertahan, tetapi terkadang tidak tahu harus melangkah ke mana. Ada yang mulai kehilangan motivasi, merasa tertinggal dari orang lain, bahkan mempertanyakan apakah keadaan akan benar-benar menjadi lebih baik.



Di tengah kondisi tersebut, harapan sering kali menjadi sesuatu yang membuat seseorang tetap bertahan. Meskipun tidak dapat langsung menyelesaikan masalah, harapan memberikan alasan untuk terus mencoba, bangkit setelah mengalami kegagalan, dan percaya bahwa kesulitan yang sedang dihadapi bukanlah akhir dari segalanya.



Sayangnya, harapan terkadang dianggap sebagai angan-angan kosong. Sebagian orang menganggap bahwa berharap hanya akan membuat seseorang terlalu optimistis terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Padahal, dalam psikologi, harapan memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar membayangkan masa depan yang menyenangkan.



Psikolog Charles R. Snyder mengembangkan teori Hope Theory yang menjelaskan bahwa harapan berkaitan dengan kemampuan seseorang menentukan tujuan, menemukan berbagai jalan untuk mencapainya, serta memiliki motivasi untuk terus bergerak menuju tujuan tersebut.



Dengan kata lain, harapan bukan hanya tentang percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Harapan juga berkaitan dengan keyakinan bahwa kita masih memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, meskipun keadaan sedang tidak mudah.



Lantas, mengapa harapan begitu penting dalam menghadapi masa-masa sulit?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat enam alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Harapan Membantu Seseorang Menemukan Alasan untuk Terus Bertahan



Ketika menghadapi masalah yang berat, seseorang sering kali kehilangan gambaran tentang masa depannya. Masalah yang datang bertubi-tubi dapat membuat pikiran hanya berfokus pada kesulitan yang sedang terjadi.



Misalnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin merasa bahwa seluruh rencana hidupnya telah berantakan. Ia mulai khawatir mengenai kebutuhan sehari-hari, masa depan keluarga, dan kemungkinan mendapatkan pekerjaan baru.



Dalam kondisi seperti ini, perasaan tidak berdaya dapat muncul. Seseorang mungkin mulai berpikir bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan memberikan perubahan berarti.



Harapan berperan penting untuk membantu seseorang keluar dari cara pandang tersebut.



Dalam psikologi, harapan dapat memberikan orientasi terhadap masa depan. Artinya, seseorang masih mampu melihat kemungkinan bahwa keadaan dapat berubah, meskipun saat ini belum menemukan jalan keluarnya.



Menurut teori harapan Snyder, salah satu unsur penting dalam membangun harapan adalah agency thinking, yaitu keyakinan atau dorongan internal bahwa seseorang mampu bergerak menuju tujuan yang ingin dicapai.



Keyakinan ini bukan berarti seseorang harus selalu merasa kuat atau yakin sepenuhnya. Bahkan ketika sedang merasa takut, kecewa, atau tidak percaya diri, seseorang tetap dapat memiliki harapan melalui tindakan-tindakan kecil.



Sebagai contoh, orang yang kehilangan pekerjaan dapat mulai memperbarui CV, mencari informasi lowongan, mengikuti pelatihan, atau menghubungi kenalan untuk mendapatkan peluang baru.



Mungkin langkah-langkah tersebut tidak langsung memberikan hasil. Namun, setiap usaha dapat membantu seseorang merasa bahwa dirinya masih memiliki kendali terhadap sebagian kehidupannya.



Inilah mengapa harapan lebih dari sekadar angan-angan. Harapan memberikan alasan untuk tidak menyerah sebelum mencoba berbagai kemungkinan yang masih tersedia.



2. Harapan Membantu Mengurangi Perasaan Tidak Berdaya Ketika Menghadapi Ketidakpastian



Salah satu hal yang paling melelahkan dari masa-masa sulit adalah ketidakpastian.



Seseorang mungkin tidak mengetahui kapan kondisi ekonomi akan membaik, kapan masalah pekerjaan selesai, atau bagaimana kehidupannya dalam beberapa bulan mendatang.



Ketidakpastian dapat memicu kekhawatiran karena manusia pada dasarnya membutuhkan rasa aman dan gambaran mengenai apa yang mungkin terjadi.



Ketika masa depan terasa tidak jelas, pikiran sering kali dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Seseorang dapat membayangkan kegagalan sebelum benar-benar mencobanya.



Dalam psikologi, kondisi ketika seseorang merasa tidak memiliki kendali terhadap situasi yang dihadapinya dapat berkaitan dengan konsep learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari.



Konsep ini diperkenalkan melalui penelitian psikolog Martin Seligman dan rekan-rekannya. Secara sederhana, kondisi tersebut menggambarkan kecenderungan seseorang untuk berhenti berusaha ketika merasa bahwa tindakannya tidak akan mengubah keadaan.



Harapan dapat membantu seseorang menghadapi kecenderungan tersebut dengan mengarahkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan.



Misalnya, kita mungkin tidak dapat mengendalikan kondisi ekonomi secara keseluruhan, keputusan perusahaan, atau perubahan situasi sosial. Namun, kita masih dapat mengatur pengeluaran, meningkatkan keterampilan, menjaga kesehatan, dan menentukan langkah yang akan dilakukan berikutnya.



Sikap ini membantu seseorang memahami bahwa meskipun tidak semua hal berada dalam kendalinya, bukan berarti dirinya sama sekali tidak memiliki pilihan.



Harapan bukan berarti mengabaikan kenyataan. Justru, harapan yang sehat membuat seseorang mampu menerima kondisi yang sedang terjadi sambil tetap mencari peluang untuk memperbaikinya.



Dengan demikian, ketidakpastian tidak selalu harus dihadapi dengan rasa takut. Ada ruang untuk belajar, beradaptasi, dan menemukan kemungkinan baru.



3. Harapan Membuat Seseorang Lebih Tangguh Menghadapi Kegagalan



Tidak semua usaha akan langsung memberikan hasil yang diinginkan. Ada kalanya seseorang sudah bekerja keras, tetapi tetap mengalami kegagalan. Ada pula rencana yang harus dibatalkan karena keadaan di luar perkiraan.



Situasi semacam ini dapat membuat seseorang kehilangan semangat, terutama ketika kegagalan terjadi berulang kali.



Namun, orang yang memiliki harapan cenderung memiliki alasan untuk mencoba kembali. Mereka tidak selalu menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu, melainkan sebagai pengalaman yang dapat digunakan untuk mengevaluasi langkah berikutnya.



Dalam psikologi, kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi setelah menghadapi kesulitan dikenal sebagai resilience atau resiliensi.



Resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, kecewa, atau takut. Sebaliknya, seseorang yang tangguh secara psikologis tetap dapat merasakan emosi negatif, tetapi perlahan belajar mengelolanya dan menyesuaikan diri dengan keadaan.



Harapan dapat menjadi salah satu sumber daya psikologis yang mendukung proses tersebut.



Sebagai contoh, seseorang yang gagal dalam ujian mungkin merasa kecewa karena hasilnya tidak sesuai harapan. Namun, daripada menganggap kegagalan tersebut sebagai akhir dari segalanya, ia dapat mengevaluasi metode belajar, memperbaiki jadwal, dan mencoba kembali.



Hal yang sama berlaku dalam kehidupan pekerjaan, hubungan sosial, maupun persoalan pribadi.



Ada beberapa cara sederhana untuk mempertahankan harapan ketika menghadapi kegagalan:



Mengingat bahwa satu kegagalan tidak menentukan seluruh masa depan.



Memberikan waktu kepada diri sendiri untuk memproses kekecewaan.



Mengevaluasi hal-hal yang masih dapat diperbaiki.



Membuat tujuan baru yang lebih realistis.



Menghargai setiap kemajuan, sekecil apa pun.



Penting untuk dipahami bahwa ketangguhan tidak selalu ditunjukkan dengan terus berlari tanpa istirahat. Terkadang, kemampuan untuk berhenti sejenak, mengakui kelelahan, dan kembali mencoba ketika sudah siap merupakan bentuk kekuatan yang sesungguhnya.



Harapan membuat seseorang memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, bukan selalu tanda bahwa perjalanan harus berakhir.



4. Harapan Membantu Menjaga Kesehatan Mental dan Mengurangi Pikiran Negatif yang Berlebihan



Masa-masa sulit sering kali membuat seseorang terjebak dalam pikiran negatif.



Ketika menghadapi masalah, pikiran dapat terus-menerus mengulang kekhawatiran yang sama. Seseorang mungkin memikirkan kemungkinan terburuk, menyalahkan dirinya sendiri, atau merasa bahwa kehidupannya tidak akan pernah membaik.



Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan berpikir seperti ini dapat menguras energi emosional dan mengganggu aktivitas sehari-hari.



Harapan dapat membantu seseorang membangun perspektif yang lebih seimbang terhadap situasi yang dihadapi.



Dalam psikologi, cara seseorang menafsirkan peristiwa memiliki hubungan erat dengan respons emosionalnya. Ketika seseorang mampu melihat lebih dari satu kemungkinan, ia tidak selalu terjebak pada kesimpulan paling buruk.



Misalnya, ketika rencana pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan, seseorang mungkin langsung berpikir bahwa dirinya telah gagal dalam kehidupan. Padahal, masih ada kemungkinan lain, seperti mencari pekerjaan berbeda, mempelajari keterampilan baru, atau mengembangkan peluang usaha.



Harapan membantu membuka ruang bagi berbagai kemungkinan tersebut.



Namun, bukan berarti seseorang harus memaksakan diri untuk selalu berpikir positif. Memaksakan kebahagiaan ketika sedang mengalami kesulitan justru dapat membuat emosi terasa tidak diakui.



Sikap yang lebih sehat adalah mengakui bahwa masalah memang berat, menerima perasaan yang muncul, kemudian mencoba melihat langkah yang masih mungkin dilakukan.



Beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga harapan antara lain:



Menuliskan hal-hal yang masih dapat disyukuri setiap hari.



Membatasi paparan informasi yang membuat kecemasan semakin meningkat.



Mengurangi kebiasaan membandingkan kehidupan dengan orang lain.



Meluangkan waktu untuk beristirahat dan melakukan aktivitas menyenangkan.



Membicarakan beban pikiran dengan orang yang dipercaya.



Harapan bukan obat instan untuk menghilangkan stres atau gangguan kesehatan mental. Namun, harapan dapat menjadi salah satu kekuatan psikologis yang membantu seseorang menghadapi tekanan dengan perspektif yang lebih konstruktif.



5. Harapan Membantu Seseorang Menemukan Jalan Alternatif Ketika Rencana Tidak Berjalan



Salah satu kesalahpahaman tentang harapan adalah anggapan bahwa seseorang harus terus mempertahankan satu impian dengan cara yang sama.



Padahal, kehidupan sering kali tidak berjalan sesuai rencana. Tujuan yang dahulu terasa sangat mungkin dicapai terkadang harus disesuaikan karena perubahan keadaan.



Dalam teori harapan Snyder, terdapat unsur yang disebut pathways thinking, yaitu kemampuan untuk menemukan berbagai jalur atau cara alternatif dalam mencapai tujuan.



Unsur ini sangat penting karena harapan tidak hanya berkaitan dengan keinginan untuk berhasil, tetapi juga kemampuan memikirkan bagaimana keberhasilan tersebut dapat dicapai.



Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki tujuan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi kondisi keuangan keluarga belum memungkinkan.



Jika hanya terpaku pada satu jalan, ia mungkin merasa tidak memiliki pilihan selain menyerah.



Namun, dengan cara berpikir yang lebih terbuka, ia dapat mencari alternatif seperti beasiswa, program pendidikan yang lebih terjangkau, pekerjaan paruh waktu, atau menunda sementara sambil mempersiapkan diri.



Tujuannya tetap penting, tetapi jalannya dapat berubah.



Hal yang sama dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika satu peluang tertutup, bukan berarti semua peluang telah hilang.



Ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu membangun cara berpikir ini:



Jika rencana pertama tidak berhasil, apa pilihan berikutnya?



Apakah ada cara lain untuk mencapai tujuan yang sama?



Siapa yang dapat membantu memberikan perspektif berbeda?



Keterampilan apa yang perlu saya kembangkan?



Apakah tujuan saya perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang?



Dengan membiasakan diri mencari alternatif, seseorang dapat menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan.



Harapan yang sehat tidak membuat seseorang keras kepala mempertahankan sesuatu yang sudah tidak memungkinkan. Sebaliknya, harapan memberikan keberanian untuk mengubah strategi tanpa harus kehilangan tujuan hidup yang lebih besar.



6. Harapan Membantu Seseorang Menemukan Makna dan Kekuatan dalam Kehidupan



Ketika kehidupan sedang sulit, seseorang terkadang mulai mempertanyakan banyak hal.



Mengapa masalah ini terjadi? Mengapa usaha yang sudah dilakukan belum memberikan hasil? Mengapa kehidupan terasa lebih berat dibandingkan sebelumnya?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari usaha manusia untuk memahami pengalaman yang sedang dijalani.



Dalam psikologi, pencarian makna hidup memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis. Salah satu tokoh yang banyak membahas pentingnya makna dalam kehidupan adalah Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi Nazi yang mengembangkan pendekatan psikoterapi bernama logotherapy.



Gagasan Frankl menekankan bahwa pencarian makna dapat membantu manusia menghadapi penderitaan dan menemukan alasan untuk terus menjalani kehidupan.



Tentu saja, bukan berarti setiap penderitaan harus dianggap baik atau seseorang harus bersyukur atas semua kesulitan yang dialaminya.



Ada pengalaman menyakitkan yang memang tidak mudah diterima dan tidak perlu dibenarkan.



Namun, seseorang tetap dapat mencari makna melalui cara ia merespons keadaan, mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting, dan menentukan tindakan yang ingin dilakukan ke depannya.



Misalnya, seseorang yang mengalami masa sulit mungkin mulai menyadari pentingnya kesehatan, hubungan keluarga, persahabatan, atau waktu untuk dirinya sendiri.



Ada pula orang yang setelah melewati kegagalan justru menemukan tujuan hidup yang lebih sesuai dengan nilai dan kemampuannya.



Harapan dapat membantu seseorang melihat bahwa kehidupannya masih memiliki kemungkinan untuk berkembang.



Untuk membangun perasaan tersebut, cobalah melakukan beberapa hal sederhana:



Mengingat kembali nilai-nilai yang paling penting dalam kehidupan.



Menentukan tujuan kecil yang memiliki makna pribadi.



Menghargai hubungan dengan orang-orang yang memberikan dukungan.



Melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.



Menyadari bahwa perjalanan hidup setiap orang memiliki waktunya masing-masing.



Tidak semua perubahan besar harus terjadi hari ini. Terkadang, mempertahankan satu kebiasaan baik, menyelesaikan satu pekerjaan kecil, atau tetap berusaha menjalani hari dengan sebaik mungkin sudah merupakan kemajuan yang berarti.



Harapan membantu seseorang melihat bahwa kehidupan tidak hanya ditentukan oleh keadaan saat ini, tetapi juga oleh berbagai kemungkinan yang masih terbuka.



Penutup: Harapan Bukan Tentang Memastikan Masa Depan Akan Baik, tetapi Percaya Bahwa Masih Ada Jalan untuk Ditempuh



Dalam menghadapi masa-masa sulit, harapan sering kali menjadi salah satu hal yang membuat seseorang tetap bertahan.



Namun, harapan bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan, mengabaikan masalah, atau meyakinkan diri bahwa semuanya pasti berjalan sesuai keinginan.



Harapan yang sehat justru tumbuh dari kemampuan menerima kenyataan sekaligus mempertahankan keyakinan bahwa masih ada sesuatu yang dapat diusahakan.



Enam alasan di atas menunjukkan bahwa harapan memiliki peran penting dalam kehidupan psikologis manusia. Harapan membantu seseorang menemukan alasan untuk bertahan, menghadapi ketidakpastian, bangkit dari kegagalan, menjaga perspektif mental, menemukan jalan alternatif, dan membangun makna dalam kehidupan.



Karena itu, jangan menganggap remeh harapan sekecil apa pun yang masih Anda miliki.



Jika hari ini belum mampu melakukan perubahan besar, mulailah dengan satu langkah sederhana. Jika belum menemukan jalan keluar, berikan waktu kepada diri sendiri untuk mencari kemungkinan lain. Jika sedang merasa lelah, tidak ada salahnya berhenti sejenak untuk beristirahat.



Anda tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu produktif, dan tidak harus mengetahui seluruh jawaban tentang masa depan.



Terkadang, cukup dengan tetap bersedia mencoba satu kali lagi, seseorang sudah menunjukkan bahwa harapan masih hidup di dalam dirinya.



