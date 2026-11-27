JawaPos.com - Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada masa ketika segala sesuatu terasa begitu jelas, tujuan mudah ditentukan, dan masa depan tampak menjanjikan. Namun, ada pula periode ketika keadaan berubah begitu cepat, berbagai rencana harus disesuaikan, dan kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya.

Ketidakpastian dapat datang dari berbagai arah. Masalah keuangan, pekerjaan yang tidak stabil, hubungan yang berubah, kondisi keluarga, hingga situasi sosial dan ekonomi dapat membuat seseorang merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Bahkan ketika tidak ada masalah besar yang sedang terjadi, memikirkan kemungkinan buruk di masa depan saja terkadang sudah cukup untuk menguras energi emosional.



Dalam keadaan seperti ini, kebahagiaan sering kali terasa seperti sesuatu yang sulit dijangkau. Kita mungkin berpikir bahwa kita baru bisa merasa bahagia setelah keadaan membaik, masalah selesai, penghasilan meningkat, atau semua rencana berjalan sesuai harapan.



Namun, psikologi memberikan sudut pandang yang berbeda. Kebahagiaan tidak selalu harus menunggu kehidupan menjadi sempurna. Kebahagiaan juga dapat tumbuh dari cara kita menghadapi keadaan, mengelola pikiran, menjaga hubungan, dan menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari.



Artinya, meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, masih ada bagian dari kehidupan yang dapat kita rawat dan pengaruhi.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (26/11), terdapat enam kunci kebahagiaan yang dapat membantu kita menjalani masa-masa tidak menentu dengan lebih tenang, kuat, dan penuh harapan menurut perspektif psikologi.



1. Belajar Menerima Hal-Hal yang Tidak Bisa Kita Kendalikan



Salah satu sumber kelelahan emosional terbesar adalah keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kemampuan kita.



Kita ingin memastikan bahwa pekerjaan selalu aman, hubungan tidak pernah berubah, orang-orang yang kita sayangi selalu sehat, dan masa depan berjalan sesuai rencana. Keinginan tersebut sangat manusiawi. Namun, kehidupan tidak selalu memberikan kepastian seperti yang kita harapkan.



Ketika terlalu banyak energi dihabiskan untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita dapat terjebak dalam kecemasan berkepanjangan.



Dalam psikologi, penerimaan atau acceptance merupakan salah satu pendekatan penting untuk menghadapi pengalaman yang sulit. Menerima bukan berarti menyerah, menyukai keadaan yang buruk, atau berhenti berusaha. Penerimaan berarti mengakui kenyataan sebagaimana adanya sebelum menentukan tindakan yang paling masuk akal.



Misalnya, ketika kondisi pekerjaan sedang tidak stabil, kita mungkin tidak dapat mengendalikan keputusan perusahaan atau perubahan ekonomi. Namun, kita masih dapat memperbarui keterampilan, mengatur pengeluaran, mencari peluang baru, dan mempersiapkan pilihan lain.



Perbedaan ini sangat penting. Daripada terus-menerus bertanya, "Mengapa semua ini terjadi kepadaku?", kita dapat mulai bertanya, "Apa yang masih bisa kulakukan dalam keadaan seperti ini?"



Perubahan pertanyaan tersebut membantu mengarahkan perhatian dari hal-hal yang tidak dapat dikendalikan menuju tindakan yang lebih realistis.



Kita tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan hari ini. Terkadang, menerima bahwa ada hal-hal yang belum bisa kita ubah merupakan langkah pertama untuk mendapatkan kembali ketenangan.



Kebahagiaan tidak selalu berasal dari kemampuan mengendalikan kehidupan, tetapi juga dari kemampuan berdamai dengan bagian kehidupan yang berada di luar kendali kita.



2. Berhenti Membandingkan Kehidupan Sendiri dengan Kehidupan Orang Lain



Di tengah masa-masa yang tidak menentu, membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain dapat membuat kita semakin sulit merasa bahagia.



Kita melihat seseorang yang tampaknya memiliki pekerjaan lebih baik, keluarga yang harmonis, keuangan yang stabil, atau kehidupan yang penuh pengalaman menyenangkan. Tanpa disadari, kita mulai mempertanyakan mengapa hidup kita tidak berjalan seperti kehidupan mereka.



Media sosial dapat memperkuat kebiasaan ini. Kita sering melihat potongan kehidupan orang lain yang sudah dipilih dan ditampilkan dalam bentuk terbaiknya. Kita melihat pencapaian, perjalanan, perayaan, dan kebahagiaan, tetapi tidak selalu mengetahui kesulitan yang mereka hadapi di balik layar.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai social comparison atau perbandingan sosial. Membandingkan diri dengan orang lain sebenarnya merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Perbandingan dapat membantu kita belajar dan mengevaluasi diri. Namun, ketika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan ini dapat mengurangi rasa syukur dan kepuasan terhadap kehidupan sendiri.



Masalahnya bukan karena orang lain memiliki kehidupan yang baik. Masalahnya muncul ketika keberhasilan mereka dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehidupan kita berharga atau tidak.



Setiap orang memiliki latar belakang, kesempatan, tanggung jawab, kondisi ekonomi, dan perjalanan hidup yang berbeda. Karena itu, tidak adil jika kita menggunakan pencapaian seseorang untuk menghakimi seluruh perjalanan diri sendiri.



Cobalah mengubah fokus perbandingan. Daripada bertanya apakah kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan orang lain, tanyakan apakah kita sedang bergerak menuju kehidupan yang lebih baik dibandingkan diri kita di masa lalu.



Mungkin hari ini kita belum memiliki banyak hal, tetapi kita sudah lebih mampu mengelola emosi. Mungkin penghasilan belum meningkat, tetapi kita mulai belajar mengatur keuangan. Mungkin hubungan belum sempurna, tetapi kita semakin memahami cara berkomunikasi dengan sehat.



Kemajuan kecil tetap merupakan kemajuan.



Kebahagiaan akan lebih mudah ditemukan ketika kita berhenti menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar untuk menilai kehidupan sendiri.



3. Menemukan Kebahagiaan dalam Hal-Hal Kecil Sehari-hari



Ketika kehidupan terasa tidak pasti, kita sering menunda kebahagiaan sampai sesuatu yang besar terjadi.



Kita berpikir akan merasa bahagia ketika mendapatkan pekerjaan baru, membeli rumah, memiliki tabungan yang cukup, mencapai tujuan tertentu, atau menyelesaikan semua masalah.



Tentu saja, pencapaian tersebut dapat memberikan kebahagiaan. Namun, jika kita hanya mengizinkan diri sendiri merasa bahagia setelah mencapai sesuatu yang besar, kita berisiko melewatkan banyak momen sederhana yang sebenarnya bermakna.



Psikologi positif banyak membahas pentingnya memperhatikan pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu konsep yang berkaitan dengan hal ini adalah savoring, yaitu kemampuan menyadari, menikmati, dan menghargai pengalaman positif, bahkan ketika pengalaman tersebut sederhana.



Kebahagiaan tidak selalu harus hadir melalui peristiwa luar biasa. Terkadang, kebahagiaan dapat ditemukan dalam secangkir kopi pada pagi hari, percakapan hangat dengan keluarga, udara segar setelah hujan, makanan sederhana yang dinikmati dengan tenang, atau kesempatan beristirahat setelah hari yang melelahkan.



Hal-hal kecil tersebut mungkin terlihat biasa, tetapi dapat memberikan pengalaman emosional yang positif.



Kita juga dapat melatih diri untuk lebih menyadari momen-momen tersebut. Misalnya, ketika sedang makan, cobalah menikmati makanan tanpa terus-menerus memeriksa ponsel. Ketika berbicara dengan seseorang, berikan perhatian sepenuhnya. Ketika memiliki waktu luang, jangan selalu merasa harus mengisinya dengan pekerjaan.



Kebiasaan sederhana lainnya adalah menuliskan tiga hal yang patut disyukuri setiap hari. Tidak harus sesuatu yang besar. Bahkan hal-hal seperti masih memiliki tempat untuk pulang, tubuh yang mampu menjalani aktivitas, atau seseorang yang bersedia mendengarkan cerita kita sudah layak dihargai.



Bersyukur bukan berarti mengabaikan kesulitan. Kita tetap boleh kecewa, sedih, atau menginginkan kehidupan yang lebih baik. Rasa syukur hanya membantu kita menyadari bahwa di tengah masalah, masih ada bagian kehidupan yang patut dihargai.



Jangan menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk menikmati kebahagiaan. Belajarlah menemukan sesuatu yang bermakna di tengah kehidupan yang sedang berlangsung.



4. Menjaga Hubungan dengan Orang-Orang yang Memberikan Dukungan Emosional



Manusia pada dasarnya membutuhkan hubungan sosial. Kita membutuhkan orang lain bukan hanya untuk berbagi kebahagiaan, tetapi juga untuk mendapatkan dukungan ketika menghadapi kesulitan.



Ketika keadaan tidak menentu, hubungan yang sehat dapat menjadi salah satu sumber kekuatan emosional. Memiliki seseorang yang bersedia mendengarkan, memahami, dan menemani tanpa terus-menerus menghakimi dapat membuat beban kehidupan terasa lebih ringan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep social support atau dukungan sosial. Dukungan sosial dapat berbentuk emosional, praktis, informasional, maupun rasa kebersamaan.



Dukungan emosional misalnya ketika seseorang mendengarkan cerita kita tanpa langsung menyalahkan. Dukungan praktis dapat berupa bantuan menyelesaikan pekerjaan atau menemani ketika menghadapi masalah. Sementara itu, dukungan informasional dapat berupa saran dan informasi yang membantu kita mengambil keputusan.



Namun, penting untuk dipahami bahwa kualitas hubungan jauh lebih berarti daripada sekadar jumlah orang yang kita kenal.



Kita tidak harus memiliki banyak teman untuk merasa didukung. Terkadang, satu atau dua orang yang benar-benar dapat dipercaya sudah memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan emosional.



Karena itu, cobalah merawat hubungan yang sehat. Luangkan waktu untuk berbicara dengan orang-orang terdekat. Tanyakan kabar mereka. Jangan hanya menghubungi seseorang ketika sedang membutuhkan bantuan. Berikan perhatian dan dukungan yang sama seperti yang kita harapkan dari mereka.



Di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua orang mampu memberikan dukungan emosional yang kita butuhkan. Ada orang yang cenderung meremehkan masalah, membandingkan penderitaan, atau memberikan kritik ketika kita sebenarnya hanya ingin didengarkan.



Dalam keadaan seperti itu, kita boleh menentukan batasan dan memilih dengan lebih bijaksana kepada siapa kita akan menceritakan persoalan pribadi.



Kebahagiaan bukan berarti harus selalu kuat sendirian. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Justru, kemampuan mengenali kapan kita membutuhkan dukungan merupakan bagian dari keterampilan emosional yang sehat.



Hubungan yang baik tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi dapat membuat kita merasa tidak harus menghadapi semuanya sendirian.



5. Memiliki Tujuan dan Makna dalam Kehidupan



Masa-masa yang tidak menentu dapat membuat seseorang kehilangan arah. Ketika rencana berubah dan masa depan sulit diprediksi, kita mungkin mulai bertanya apakah semua usaha yang dilakukan selama ini masih memiliki arti.



Dalam keadaan seperti ini, memiliki tujuan dan makna kehidupan menjadi sangat penting.



Psikologi membedakan antara kesenangan sesaat dan kesejahteraan yang lebih mendalam. Salah satu konsep yang sering dibahas adalah meaning in life, yaitu pengalaman bahwa kehidupan memiliki arti, arah, dan sesuatu yang layak diperjuangkan.



Tujuan hidup tidak harus selalu berupa pencapaian besar. Tidak semua orang harus menjadi kaya, terkenal, memiliki jabatan tinggi, atau mencapai kesuksesan yang diakui banyak orang.



Bagi sebagian orang, makna kehidupan mungkin ditemukan dalam membesarkan anak dengan penuh kasih sayang. Bagi orang lain, makna tersebut dapat berasal dari pekerjaan yang bermanfaat, membantu keluarga, mengembangkan keterampilan, menjaga kesehatan, atau memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar.



Hal terpenting adalah memiliki sesuatu yang membuat kita merasa bahwa kehidupan yang dijalani memiliki nilai.



Kita juga perlu memahami bahwa tujuan hidup dapat berubah seiring waktu. Tujuan yang dahulu terasa penting mungkin tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang. Hal tersebut bukan berarti kita gagal. Bisa jadi, kita sedang memasuki tahap kehidupan yang membutuhkan prioritas berbeda.



Ketika masa depan terasa tidak jelas, cobalah membuat tujuan yang lebih kecil dan realistis.



Misalnya:



Menyelesaikan satu pekerjaan penting setiap hari.



Menyisihkan sedikit uang secara rutin.



Meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga.



Mempelajari keterampilan baru.



Menjaga tubuh dengan tidur dan aktivitas fisik yang lebih teratur.



Melakukan satu kebaikan sederhana untuk orang lain.



Tujuan-tujuan kecil dapat memberikan rasa arah dan kemajuan. Kita tidak harus mengetahui seluruh perjalanan untuk mengambil langkah berikutnya.



Selain itu, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri ketika kemajuan berjalan lambat. Ada masa ketika bertahan dan menjaga kehidupan tetap berjalan merupakan pencapaian yang sangat berarti.



Kehidupan terasa lebih bermakna ketika kita memiliki alasan untuk terus melangkah, meskipun belum mengetahui dengan pasti ke mana perjalanan akan membawa kita.



6. Melatih Ketahanan Emosional dan Bersikap Lebih Baik kepada Diri Sendiri



Tidak ada manusia yang selalu bahagia. Bahkan orang yang terlihat tenang dan optimistis pun dapat mengalami kecemasan, kekecewaan, kesedihan, serta ketakutan terhadap masa depan.



Karena itu, kebahagiaan bukan berarti tidak pernah mengalami emosi negatif. Kebahagiaan yang lebih sehat justru berkaitan dengan kemampuan menghadapi berbagai emosi tanpa membiarkannya sepenuhnya mengendalikan kehidupan.



Dalam psikologi, kemampuan untuk beradaptasi dan bangkit ketika menghadapi kesulitan dikenal sebagai resilience atau ketahanan psikologis.



Ketahanan bukan berarti seseorang tidak pernah merasa terluka. Ketahanan berarti seseorang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, mencari dukungan, belajar dari pengalaman, dan perlahan-lahan melanjutkan kehidupannya setelah menghadapi masa sulit.



Salah satu bagian penting dalam membangun ketahanan tersebut adalah self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri.



Kita sering kali jauh lebih keras kepada diri sendiri dibandingkan kepada orang lain. Ketika mengalami kegagalan, kita menyebut diri tidak berguna. Ketika melakukan kesalahan, kita terus mengingatnya. Ketika belum mencapai sesuatu, kita merasa tertinggal dan tidak cukup baik.



Padahal, kegagalan dan kesulitan merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Bersikap baik kepada diri sendiri berarti belajar memperlakukan diri dengan pemahaman, bukan penghukuman. Kita dapat mengakui kesalahan tanpa terus-menerus merendahkan diri. Kita dapat menerima kekecewaan tanpa menganggap diri sebagai orang yang gagal.



Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu membangun ketahanan emosional:



Pertama, izinkan diri sendiri merasakan emosi. Jangan memaksa diri untuk selalu terlihat kuat. Jika sedang sedih, akui kesedihan tersebut. Jika merasa takut, cobalah memahami apa yang sebenarnya membuat kita takut.



Kedua, jaga kebutuhan dasar tubuh. Tidur yang cukup, makan teratur, bergerak, dan memiliki waktu istirahat dapat membantu mendukung kesehatan fisik sekaligus kesejahteraan psikologis.



Ketiga, fokus pada satu langkah berikutnya. Ketika masalah terasa terlalu besar, pecahlah menjadi bagian-bagian kecil. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus.



Keempat, kurangi paparan informasi yang membuat pikiran semakin terbebani. Mengikuti berita memang penting, tetapi terus-menerus membaca informasi negatif dapat meningkatkan kecemasan. Tentukan waktu khusus untuk mendapatkan informasi dan berikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat.



Kelima, jangan ragu mencari bantuan. Jika tekanan emosional terasa berat, berlangsung lama, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, berbicara dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat.



Ketahanan emosional bukan sesuatu yang harus dibangun dalam satu malam. Kemampuan tersebut tumbuh melalui kebiasaan kecil, pengalaman, dukungan, dan kesediaan untuk terus belajar memahami diri sendiri.



Kita tidak harus selalu kuat untuk menghadapi kehidupan. Terkadang, kekuatan justru terlihat ketika kita berani mengakui bahwa kita sedang kesulitan dan bersedia mencari cara untuk pulih.



Kebahagiaan Bukan Berarti Kehidupan Tanpa Masalah



Masa-masa yang tidak menentu mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak selalu dapat diprediksi. Ada hal-hal yang berjalan sesuai harapan, tetapi ada pula keadaan yang datang tanpa pernah kita persiapkan.



Kita mungkin tidak dapat memastikan bagaimana kondisi ekonomi beberapa bulan mendatang, apakah semua rencana akan berhasil, atau bagaimana hubungan dan pekerjaan kita akan berkembang. Namun, ketidakpastian bukan berarti kita harus kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan hari ini.



Enam kunci kebahagiaan tersebut mengingatkan kita bahwa ada beberapa hal yang masih dapat kita usahakan: menerima apa yang tidak bisa dikendalikan, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, menghargai kebahagiaan sederhana, menjaga hubungan yang sehat, menemukan makna kehidupan, serta membangun ketahanan emosional.



Kita juga perlu mengingat bahwa kebahagiaan bukanlah perasaan yang harus muncul setiap saat. Ada hari ketika kita merasa bersemangat, ada hari ketika kita merasa lelah, dan ada hari ketika sekadar menjalani rutinitas saja sudah membutuhkan banyak tenaga.



Semua itu merupakan bagian dari kehidupan.



Jangan menunggu sampai seluruh masalah selesai untuk mulai merawat diri. Jangan menunda kebahagiaan hanya karena kehidupan belum berjalan sesuai rencana. Dan jangan menganggap diri gagal hanya karena perjalanan kita berbeda dari orang lain.



Terkadang, kebahagiaan bukan tentang memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Kebahagiaan juga tentang mampu menghargai apa yang kita miliki, menerima apa yang belum bisa kita ubah, dan tetap memiliki harapan untuk hari esok.



Pada akhirnya, kita mungkin tidak bisa mengendalikan arah seluruh kehidupan. Namun, kita masih bisa memilih bagaimana memperlakukan diri sendiri, bagaimana membangun hubungan dengan orang lain, dan bagaimana menjalani hari yang sedang kita miliki.



