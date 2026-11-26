JawaPos.com – Bertambahnya usia bukan berarti seseorang harus kehilangan semangat, kebahagiaan, maupun kemampuan menjaga kesehatan mental. Bahkan ketika memasuki usia 80-an, seseorang tetap memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan menikmati kestabilan emosional. Namun, perjalanan menuju masa tua yang sehat secara mental tidak selalu mudah. Sejumlah kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang kali ternyata dapat memengaruhi kondisi psikologis, terutama jika seseorang tidak menyadari dampaknya dalam jangka panjang. Kebiasaan seperti terlalu sering menyendiri, enggan mencoba pengalaman baru, hingga membiarkan kekhawatiran menumpuk dapat membuat seseorang semakin sulit menjaga keseimbangan emosional. Hal-hal tersebut juga bisa dialami oleh orang yang masih berada di usia produktif. Karena itu, mengenali pola perilaku yang kurang sehat sejak dini menjadi langkah penting untuk mempersiapkan masa tua yang lebih berkualitas. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang perlu diwaspadai karena dapat menghambat ketahanan mental seseorang ketika memasuki usia lanjut. 1. Terlalu Sering Menyendiri dan Jarang Berkomunikasi Memiliki waktu untuk diri sendiri memang diperlukan, tetapi terlalu lama menghindari interaksi sosial dapat berdampak kurang baik terhadap kondisi emosional. Sebagian lansia memilih menghabiskan waktu sendirian karena merasa tidak lagi memiliki energi untuk bersosialisasi. Padahal, hubungan dengan orang lain tetap dibutuhkan untuk menjaga perasaan terhubung dan mengurangi risiko kesepian. Tidak harus mengikuti kegiatan besar atau menghadiri banyak acara. Percakapan sederhana bersama keluarga, menyapa tetangga, atau berbincang dengan teman sebaya sudah bisa menjadi aktivitas sosial yang bermakna. Kehadiran orang lain juga memberikan kesempatan untuk berbagi cerita, mendapatkan dukungan emosional, dan mempertahankan rasa memiliki dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tidak Memiliki Jadwal Kegiatan yang Teratur Rutinitas harian mempunyai peran penting dalam membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih terarah. Hal ini semakin terasa ketika memasuki masa pensiun atau usia lanjut. Perubahan kehidupan, seperti berhenti bekerja, berkurangnya aktivitas fisik, maupun kehilangan pasangan, terkadang membuat seseorang kehilangan pola kegiatan yang sebelumnya dijalani selama bertahun-tahun. Jika dibiarkan, hari-hari bisa terasa monoton dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi suasana hati serta meningkatkan perasaan cemas. Untuk mengatasinya, lansia dapat mulai membangun jadwal sederhana sesuai kemampuan. Misalnya, berjalan santai pada pagi hari, membaca buku, menyiram tanaman, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Kegiatan yang konsisten membantu memberikan gambaran mengenai apa yang perlu dilakukan setiap hari sehingga kehidupan terasa lebih terorganisasi. 3. Terus Mengingat Masa Lalu dengan Penyesalan Mengenang pengalaman masa lalu sebenarnya dapat menjadi cara menyenangkan untuk melihat kembali perjalanan hidup. Namun, kebiasaan tersebut bisa berubah menjadi beban ketika seseorang terus memikirkan kesalahan dan keputusan yang tidak dapat diubah. Sebagian orang lanjut usia kerap terjebak dalam pikiran tentang kesempatan yang pernah dilewatkan, hubungan yang tidak berjalan baik, atau keputusan yang dianggap keliru. Dalam psikologi, pola berpikir berulang yang terus berpusat pada pengalaman negatif dikenal sebagai rumination. Kebiasaan ini dapat membuat seseorang sulit melepaskan penyesalan dan semakin terpuruk dalam perasaan bersalah. Daripada terus menyalahkan diri sendiri, akan lebih baik jika pengalaman terdahulu dijadikan pelajaran. Menerima bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dapat membantu membangun pandangan hidup yang lebih positif. 4. Menganggap Belajar Sesuatu yang Baru Sudah Tidak Berguna Salah satu anggapan yang sering muncul ketika memasuki usia lanjut adalah merasa sudah terlalu tua untuk mempelajari hal baru. Padahal, kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru tetap dapat berlangsung sepanjang kehidupan, meskipun prosesnya bisa berubah seiring bertambahnya usia. Ketika seseorang berhenti mencoba pengalaman baru, kesempatan untuk mendapatkan stimulasi mental juga menjadi semakin terbatas. Belajar tidak harus dimulai dari sesuatu yang rumit. Lansia bisa mencoba menggunakan perangkat digital, mempelajari resep masakan, memainkan permainan yang melatih ingatan, atau membaca topik yang belum pernah dikenal sebelumnya. Aktivitas tersebut dapat memberikan pengalaman menyenangkan sekaligus membantu mempertahankan rasa percaya diri. 5. Selalu Menyimpan Masalah dan Enggan Bercerita Tidak semua orang mudah mengungkapkan perasaan, terutama ketika sudah memasuki usia senja. Sebagian lansia memilih menyimpan masalah sendiri karena tidak ingin merepotkan anak, cucu, maupun anggota keluarga lainnya. Padahal, memendam kekhawatiran terlalu lama dapat membuat beban emosional semakin terasa berat. Ketika seseorang tidak mempunyai ruang untuk menyampaikan perasaannya, pikiran negatif bisa terus berputar tanpa menemukan jalan keluar. Menceritakan masalah kepada orang yang dipercaya dapat membantu seseorang melihat persoalan dari sudut pandang berbeda. Dukungan emosional dari keluarga dan teman juga dapat membuat seseorang merasa tidak menghadapi kesulitan sendirian. Jika kecemasan atau kesedihan berlangsung terus-menerus, mencari bantuan tenaga profesional juga merupakan pilihan yang baik. 6. Mulai Mengabaikan Kebutuhan Merawat Diri Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh bukan hanya penting bagi penampilan, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan serta kesejahteraan psikologis. Pada usia lanjut, sebagian orang mungkin mulai mengurangi perhatian terhadap kebutuhan pribadi karena keterbatasan fisik atau kehilangan motivasi. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mandi secara teratur, mengenakan pakaian bersih, mengonsumsi makanan bergizi, dan menjaga waktu istirahat dapat membantu meningkatkan kenyamanan dalam menjalani aktivitas. Perawatan diri juga mencakup aktivitas ringan yang disesuaikan dengan kondisi tubuh, seperti berjalan santai atau menikmati udara pagi. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, seseorang dapat merasa lebih nyaman dan mempunyai dorongan untuk menjalani hari dengan lebih baik. 7. Terlalu Memikirkan Keterbatasan Fisik Memasuki usia lanjut memang sering disertai perubahan kemampuan tubuh. Aktivitas yang dahulu terasa mudah mungkin membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar untuk dilakukan. Namun, terlalu berfokus pada keterbatasan dapat membuat seseorang melupakan berbagai kemampuan yang masih dimiliki. Setiap individu tetap mempunyai potensi yang bisa dikembangkan sesuai kondisi masing-masing. Ada yang masih senang berkebun, bernyanyi, menjahit, membaca, atau membagikan pengalaman hidup kepada generasi yang lebih muda. Dalam pendekatan psikologi positif, mengenali kekuatan diri dan menghargai kemampuan yang masih dimiliki dapat membantu menjaga rasa percaya diri. Karena itu, perubahan fisik sebaiknya tidak menjadi alasan untuk berhenti menikmati kehidupan. Menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan justru dapat membantu lansia tetap merasa produktif dan dihargai. 8. Tidak Memiliki Target atau Tujuan Sederhana Setiap Hari Merasa mempunyai tujuan merupakan salah satu hal yang dapat memberikan semangat dalam menjalani kehidupan. Sayangnya, sebagian lansia kehilangan dorongan tersebut setelah tidak lagi memiliki rutinitas pekerjaan atau tanggung jawab seperti sebelumnya. Tanpa aktivitas yang ingin dicapai, hari-hari bisa terasa berjalan begitu saja. Bahkan, pekerjaan ringan terkadang menjadi sesuatu yang sulit dimulai karena tidak ada motivasi yang jelas. Padahal, tujuan hidup tidak harus selalu berkaitan dengan pencapaian besar. Menyelesaikan pekerjaan rumah sederhana, menulis beberapa kalimat dalam buku harian, merawat tanaman, atau menelepon anggota keluarga bisa menjadi target yang bermakna. Kegiatan kecil tersebut dapat memberikan rasa puas ketika berhasil diselesaikan. Memiliki sesuatu yang dinantikan setiap hari juga membantu seseorang mempertahankan semangat dan merasa tetap mempunyai peran dalam kehidupannya. Pada akhirnya, menjaga kekuatan mental di usia lanjut bukan hanya tentang menghindari masalah, melainkan juga membangun kebiasaan yang mendukung kesejahteraan emosional. Dengan tetap menjalin hubungan sosial, merawat diri, belajar hal baru, dan mempunyai tujuan sederhana, seseorang dapat menjalani masa tua dengan lebih bermakna.