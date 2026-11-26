JawaPos.com – Kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain merupakan salah satu keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik ketika berada di lingkungan pekerjaan, pertemanan, maupun keluarga, cara seseorang berkomunikasi dapat memengaruhi kesan yang ditinggalkan. Menjadi pribadi yang menyenangkan sebenarnya tidak harus dilakukan dengan berbagai cara yang rumit. Terkadang, pilihan kata yang sederhana justru mampu membuat orang lain merasa dihormati, diperhatikan, dan nyaman ketika berbicara dengan kita. Dilansir dari laman Geediting, ada tujuh ungkapan sederhana yang bisa membantu seseorang membangun hubungan sosial lebih positif. Kalimat-kalimat ini mencerminkan kepedulian, sikap rendah hati, serta kemampuan memahami perasaan orang lain. Lantas, apa saja ungkapan yang bisa membuat seseorang lebih mudah disukai dalam pergaulan? Berikut tujuh di antaranya. 1. "Apa yang Bisa Saya Bantu?" Menawarkan pertolongan merupakan salah satu bentuk perhatian yang dapat membuat orang lain merasa dihargai. Ketika melihat seseorang sedang mengalami kesulitan, kamu bisa memulai dengan menanyakan apa yang dapat dilakukan untuk membantunya. Tidak harus selalu memberikan solusi besar atau menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi. Terkadang, kesediaan untuk menemani atau memberikan bantuan kecil sudah cukup berarti bagi seseorang. Ungkapan ini juga menunjukkan bahwa kamu mempunyai kepedulian terhadap keadaan sekitar tanpa terkesan memaksakan kehendak. Namun, pastikan tawaran bantuan tersebut benar-benar berasal dari niat baik. Jangan sampai hanya menjadi ucapan tanpa tindakan nyata. 2. "Boleh Ceritakan Lebih Banyak?" Salah satu cara membuat orang lain merasa nyaman adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Kalimat seperti "Boleh ceritakan lebih banyak?" menunjukkan bahwa kamu tertarik dengan pengalaman maupun cerita yang sedang disampaikan. Sikap ini membuat lawan bicara merasa bahwa keberadaan dan pendapatnya dianggap penting. Selain itu, kebiasaan mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membantu membangun hubungan yang lebih dekat. Kamu juga bisa memahami sudut pandang seseorang tanpa terburu-buru memberikan penilaian. Ingat, komunikasi yang baik bukan hanya tentang kemampuan berbicara, tetapi juga kesediaan untuk mendengarkan. 3. "Saya Menghargai Pendapatmu" Setiap orang tentu ingin merasa bahwa pemikiran dan pandangannya mempunyai nilai. Mengucapkan kalimat "Saya menghargai pendapatmu" merupakan bentuk penghormatan terhadap orang lain, terutama ketika sedang berdiskusi atau membicarakan suatu persoalan. Kamu tidak harus selalu mempunyai pandangan yang sama dengan lawan bicara. Perbedaan pendapat tetap bisa diterima selama masing-masing pihak mampu menghormati pemikiran satu sama lain. Ungkapan ini juga menunjukkan bahwa kamu bukan pribadi yang merasa paling benar dalam setiap keadaan. Dengan menghargai masukan orang lain, suasana percakapan menjadi lebih nyaman dan hubungan sosial dapat terjalin secara lebih sehat. 4. "Kamu Benar, Saya Setuju" Mengakui bahwa orang lain mempunyai pendapat yang tepat merupakan salah satu bentuk kerendahan hati. Sebagian orang merasa sulit mengakui kesalahan karena khawatir dianggap kurang pintar atau kehilangan harga diri. Padahal, mengucapkan "Kamu benar" ketika memang orang lain mempunyai argumen yang tepat justru menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi. Sikap ini memperlihatkan bahwa kamu bersedia menerima sudut pandang berbeda dan tidak memaksakan pendapat pribadi. Orang lain pun akan merasa lebih dihargai karena pemikirannya mendapatkan pengakuan. Namun, ungkapan tersebut sebaiknya disampaikan secara jujur, bukan hanya untuk mendapatkan perhatian atau menyenangkan seseorang. 5. "Saya Bisa Memahami Perasaanmu" Kemampuan berempati menjadi salah satu faktor penting dalam membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Ketika seseorang sedang menghadapi persoalan, terkadang mereka tidak membutuhkan nasihat panjang. Mereka hanya ingin didengarkan dan dipahami. Mengatakan "Saya bisa memahami perasaanmu" dapat menjadi bentuk dukungan emosional yang membuat seseorang merasa tidak sendirian. Kamu tidak harus mengalami kejadian yang sama untuk menunjukkan kepedulian. Cukup dengarkan ceritanya, pahami apa yang sedang dirasakan, dan hindari memberikan penilaian secara terburu-buru. Sikap penuh empati seperti ini dapat menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat kedekatan emosional dalam sebuah hubungan. 6. "Maaf, Saya Salah" Meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Dalam hubungan sosial, perbedaan pendapat maupun kesalahpahaman merupakan hal yang sulit dihindari. Namun, orang yang mampu mengakui kekeliruannya biasanya lebih mudah membangun hubungan yang sehat karena tidak selalu mengutamakan ego pribadi. Ucapan maaf yang disampaikan dengan tulus juga menunjukkan bahwa kamu peduli terhadap perasaan orang lain. Agar lebih bermakna, permintaan maaf sebaiknya disertai kesediaan untuk memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 7. "Terima Kasih" Jangan pernah meremehkan kekuatan ucapan terima kasih, meskipun hanya untuk bantuan yang terlihat sederhana. Mengucapkan "Terima kasih" merupakan cara mudah untuk menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu, perhatian, dan usaha yang diberikan orang lain. Kebiasaan ini juga dapat membuat interaksi sehari-hari terasa lebih hangat dan menyenangkan. Tidak perlu menunggu seseorang melakukan sesuatu yang besar untuk menyampaikan rasa terima kasih. Bantuan kecil, perhatian sederhana, atau kesediaan mendengarkan cerita juga layak mendapatkan apresiasi. Orang yang terbiasa menghargai kebaikan orang lain cenderung meninggalkan kesan positif dalam lingkungan pergaulannya. Itulah tujuh ungkapan sederhana yang dapat membantu membangun hubungan sosial lebih baik. Pada dasarnya, menjadi pribadi yang disukai bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang memperlakukan sesama dengan tulus, menghargai perasaan, dan membangun komunikasi yang sehat.