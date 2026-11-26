JawaPos.com – Memiliki sahabat yang bisa menemani perjalanan hidup hingga bertahun-tahun merupakan hal berharga bagi banyak orang. Namun, menjaga hubungan pertemanan ternyata tidak selalu mudah, terutama ketika seseorang mulai memasuki kehidupan dewasa. Bertambahnya tanggung jawab, perubahan lingkungan, hingga kesibukan pekerjaan sering membuat intensitas komunikasi semakin berkurang. Meski begitu, renggangnya persahabatan tidak selalu disebabkan oleh keadaan. Terkadang, kebiasaan dan sikap pribadi juga ikut memengaruhi hubungan tersebut. Dilansir dari Geediting, ada delapan perilaku yang sering kali tidak disadari seseorang dan dapat membuatnya kesulitan menjaga persahabatan seiring bertambahnya usia. Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika terus dilakukan bisa membuat hubungan yang sudah terjalin lama semakin menjauh. Lantas, apa saja perilaku yang dimaksud? Berikut delapan kebiasaan yang perlu diperhatikan. 1. Terbiasa Menunggu Teman Menghubungi Lebih Dulu Salah satu kebiasaan yang dapat membuat persahabatan merenggang adalah selalu mengandalkan teman untuk memulai komunikasi. Sebagian orang merasa tidak perlu menghubungi lebih dahulu karena beranggapan bahwa teman yang benar-benar peduli pasti akan mencari mereka. Padahal, pemikiran seperti ini bisa membuat hubungan berjalan tidak seimbang. Terlebih ketika masing-masing sudah mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab pribadi. Persahabatan membutuhkan perhatian dari kedua belah pihak. Sesekali mengirim pesan, menanyakan kabar, atau mengajak bertemu merupakan cara sederhana untuk menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih berarti. Jika hanya satu orang yang terus berusaha menjaga komunikasi, lama-kelamaan ia bisa merasa lelah dan memilih berhenti menghubungi. 2. Kurang Memperhatikan Perasaan dan Kondisi Teman Ketika usia semakin dewasa, setiap orang mempunyai persoalan hidup yang berbeda-beda. Ada yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kondisi keuangan, hingga persoalan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, kehadiran seorang teman yang mau mendengarkan menjadi sangat berarti. Sayangnya, ada orang yang tanpa sadar terlalu mendominasi percakapan dengan membicarakan kehidupannya sendiri. Mereka jarang memberikan kesempatan kepada teman untuk menceritakan masalah atau pengalaman yang sedang dialami. Padahal, hubungan pertemanan bukan hanya tentang berbagi cerita pribadi, tetapi juga saling memberikan perhatian. Mencoba mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menanyakan keadaan teman dapat membantu menjaga kedekatan emosional. 3. Selalu Menjadikan Kesibukan sebagai Alasan Pekerjaan dan tanggung jawab memang semakin banyak seiring bertambahnya usia. Namun, kesibukan yang terus-menerus dijadikan alasan dapat membuat hubungan pertemanan kehilangan kedekatannya. Orang yang sulit mempertahankan persahabatan biasanya tidak menyediakan waktu untuk sekadar menyapa atau bertukar kabar. Padahal, menjaga hubungan tidak harus selalu dilakukan melalui pertemuan panjang. Membalas pesan, memberikan ucapan pada hari spesial, atau menanyakan kabar melalui telepon singkat juga bisa menjadi bentuk perhatian. Jika seseorang terus mengabaikan komunikasi, teman-temannya mungkin akan menganggap hubungan tersebut sudah tidak lagi menjadi prioritas. Karena itu, meluangkan sedikit waktu di tengah kesibukan dapat membantu persahabatan tetap terjaga. 4. Sulit Menerima Perubahan dalam Kehidupan Teman Persahabatan yang terjalin sejak lama tentu mengalami berbagai perubahan. Saat masih muda, mungkin teman-teman sering menghabiskan waktu bersama tanpa banyak hambatan. Namun, keadaan bisa berbeda ketika mereka mulai menikah, mempunyai anak, pindah tempat tinggal, atau mengejar karier. Sebagian orang kesulitan menerima perubahan tersebut dan berharap teman-temannya tetap mempunyai kebiasaan seperti dahulu. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, mereka bisa merasa kecewa dan menganggap temannya mulai menjauh. Padahal, perubahan merupakan bagian alami dari kehidupan. Persahabatan yang sehat seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing tanpa harus memaksakan kebiasaan lama. 5. Terlalu Mudah Tersinggung dan Berprasangka Buruk Kesalahpahaman menjadi salah satu hal yang sering muncul dalam komunikasi sehari-hari, terlebih ketika interaksi lebih banyak dilakukan melalui pesan singkat. Kalimat sederhana yang sebenarnya tidak bermaksud buruk terkadang justru dianggap sebagai bentuk ketidaksukaan atau sikap tidak peduli. Orang yang mudah tersinggung cenderung langsung mengambil kesimpulan tanpa berusaha memastikan maksud sebenarnya. Alih-alih membicarakan persoalan tersebut, mereka memilih diam, menjauh, atau bahkan memutus komunikasi. Kebiasaan seperti ini dapat memperbesar masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan percakapan sederhana. Belajar mengendalikan emosi dan tidak terburu-buru berasumsi negatif menjadi langkah penting untuk menjaga hubungan pertemanan. 6. Sering Membatalkan Janji dan Sulit Diandalkan Kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam sebuah persahabatan. Karena itu, sikap konsisten sangat diperlukan agar hubungan tetap berjalan dengan baik. Seseorang yang berulang kali membatalkan pertemuan secara mendadak, datang terlambat, atau tidak menepati kesepakatan bisa membuat teman-temannya merasa kurang dihargai. Jika kebiasaan tersebut terus berulang, teman mungkin mulai ragu untuk mengajaknya melakukan kegiatan bersama. Bahkan, mereka bisa memilih membuat rencana tanpa melibatkan orang yang dianggap tidak konsisten. Menepati janji dan menghargai waktu orang lain merupakan bentuk perhatian sederhana yang dapat memperkuat persahabatan dalam jangka panjang. 7. Terlalu Sering Membandingkan Pencapaian Hidup Ketika memasuki usia dewasa, perjalanan hidup setiap orang biasanya mulai menunjukkan perbedaan yang semakin jelas. Ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan impian, mempunyai bisnis sendiri, membeli rumah, atau membangun keluarga. Sementara itu, sebagian lainnya mungkin masih berusaha mencapai target pribadi. Perbedaan pencapaian tersebut terkadang memunculkan persaingan yang tidak disadari. Orang yang terlalu sering membandingkan kehidupannya dengan teman bisa merasa iri ketika melihat keberhasilan orang lain. Bahkan, ada pula yang menjadikan pencapaian pribadi sebagai bahan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul. Jika kebiasaan ini terus terjadi, suasana persahabatan dapat berubah menjadi tidak nyaman. Sebaiknya, setiap orang belajar menghargai perjalanan hidup masing-masing dan menjadikan keberhasilan teman sebagai sesuatu yang patut dirayakan, bukan dibandingkan. 8. Memilih Memendam Masalah daripada Berbicara Terbuka Komunikasi yang jujur merupakan salah satu kunci untuk mempertahankan hubungan pertemanan. Namun, tidak semua orang terbiasa mengungkapkan perasaan ketika mengalami kekecewaan. Sebagian memilih menyimpan masalah karena takut menimbulkan pertengkaran atau merusak hubungan. Sayangnya, kebiasaan memendam perasaan justru bisa membuat persoalan semakin rumit. Kesalahpahaman kecil yang tidak pernah dibicarakan dapat berkembang menjadi rasa kecewa berkepanjangan. Selain itu, enggan mengakui kesalahan dan meminta maaf juga dapat membuat hubungan semakin sulit diperbaiki. Oleh karena itu, keberanian untuk berbicara secara terbuka, mendengarkan sudut pandang teman, dan saling memaafkan sangat dibutuhkan dalam menjaga persahabatan. Itulah delapan perilaku yang tanpa disadari dapat membuat seseorang kesulitan mempertahankan persahabatan ketika semakin dewasa. Pada akhirnya, hubungan pertemanan yang kuat bukan hanya bergantung pada lamanya mengenal seseorang, melainkan juga pada kemauan untuk saling memahami, menghargai, dan menjaga komunikasi.