JawaPos.com – Pernah merasa kesal karena tidak menemukan kunci kendaraan atau dompet ketika sedang terburu-buru? Kejadian seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi bisa menjadi cukup mengganggu apabila terus berulang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian orang menganggap kebiasaan kehilangan barang sebagai tanda kurang teliti. Padahal, ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi perilaku tersebut, mulai dari kemampuan menjaga fokus, banyaknya pikiran yang harus diproses, hingga kebiasaan sehari-hari yang kurang teratur. Dilansir dari Geediting, terdapat lima pola perilaku yang sering dikaitkan dengan kebiasaan seseorang kehilangan kunci dan dompet. Kondisi ini berkaitan dengan cara seseorang mengelola perhatian, mengingat informasi, serta mengendalikan aktivitas sehari-hari. Berikut penjelasannya. 1. Pikiran Sering Mengembara ke Berbagai Hal (Mind Wandering) Pernah meletakkan kunci di suatu tempat, tetapi beberapa menit kemudian justru lupa di mana menyimpannya? Hal tersebut bisa berkaitan dengan kondisi yang dikenal sebagai mind wandering atau pikiran yang mudah beralih dari aktivitas utama. Orang dengan kecenderungan ini sering kali melakukan sesuatu secara fisik, sementara pikirannya justru sibuk memikirkan hal lain. Misalnya, ketika menyimpan dompet, perhatian mereka sedang tertuju pada pekerjaan yang belum selesai atau rencana kegiatan berikutnya. Akibatnya, proses mengingat lokasi barang tidak terbentuk dengan baik. Mereka sebenarnya sudah meletakkan benda tersebut, tetapi tidak benar-benar memperhatikan tindakan yang dilakukan. Kondisi ini tidak berhubungan langsung dengan tingkat kecerdasan seseorang. Perhatian yang terbagi dapat membuat informasi sederhana tidak tersimpan secara optimal dalam ingatan. 2. Terlalu Banyak Pikiran hingga Mengalami Beban Mental Kebiasaan kehilangan barang juga bisa berkaitan dengan tingginya beban kognitif atau cognitive load. Istilah ini menggambarkan banyaknya informasi dan tugas yang harus diproses oleh otak dalam waktu bersamaan. Seseorang yang sedang menghadapi pekerjaan menumpuk, memikirkan persoalan keluarga, atau mencemaskan berbagai hal mungkin memiliki ruang perhatian yang lebih terbatas untuk aktivitas sederhana. Dalam keadaan seperti itu, tindakan menyimpan kunci atau memasukkan dompet ke dalam tas bisa dilakukan tanpa benar-benar disadari. Mereka mungkin terlihat mampu menjalankan banyak kegiatan sekaligus. Namun, ketika perhatian terlalu terbagi, detail kecil justru lebih mudah terlewatkan. Itulah sebabnya mengurangi beban pikiran, menyelesaikan pekerjaan secara bertahap, dan memberikan jeda di antara aktivitas dapat membantu seseorang lebih memperhatikan barang-barang miliknya. 3. Tidak Memiliki Kebiasaan Menyimpan Barang di Tempat yang Sama Rutinitas yang tidak konsisten juga dapat meningkatkan kemungkinan seseorang lupa lokasi barang pribadi. Hal ini terutama terjadi ketika kunci, dompet, maupun telepon genggam sering diletakkan di tempat berbeda. Dalam psikologi kebiasaan, pengulangan tindakan pada situasi yang sama membantu membentuk pola otomatis. Dengan demikian, seseorang tidak perlu terus-menerus mengingat setiap langkah kecil yang dilakukan. Sebaliknya, apabila tidak memiliki tempat penyimpanan khusus, otak harus mengandalkan ingatan setiap kali mencari barang yang dibutuhkan. Misalnya, hari ini kunci diletakkan di meja ruang tamu, besok disimpan di kamar, kemudian pada hari berikutnya tertinggal di dalam kendaraan. Kebiasaan berpindah-pindah tempat seperti ini membuat proses pencarian menjadi lebih sulit. Karena itu, menentukan satu lokasi tetap untuk menyimpan barang penting dapat menjadi solusi sederhana. 4. Lebih Memprioritaskan Gambaran Besar daripada Detail Kecil Sebagian orang cenderung lebih tertarik memikirkan tujuan utama, ide besar, atau rencana jangka panjang dibandingkan memperhatikan hal-hal kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan tersebut terkadang membuat detail sederhana kurang mendapatkan perhatian. Sebagai contoh, seseorang mungkin sangat fokus mempersiapkan presentasi penting di kantor hingga lupa memeriksa apakah kunci kendaraan sudah dimasukkan ke dalam tas. Mereka bukan berarti tidak mampu mengatur kehidupan. Hanya saja, perhatian lebih banyak diarahkan pada sesuatu yang dianggap memiliki prioritas lebih tinggi. Jika tidak diimbangi dengan kebiasaan memeriksa barang pribadi, hal kecil seperti lupa menaruh dompet bisa lebih sering terjadi. Membuat daftar kebutuhan sebelum bepergian atau melakukan pemeriksaan singkat sebelum meninggalkan rumah dapat membantu mengurangi risiko tersebut. 5. Cenderung Bertindak Cepat dan Kurang Memberikan Jeda Perilaku impulsif juga dapat berkaitan dengan kebiasaan seseorang kehilangan barang. Dalam konteks ini, impulsivitas merujuk pada kecenderungan bertindak secara spontan tanpa memberikan cukup waktu untuk memperhatikan langkah yang sedang dilakukan. Orang dengan kecenderungan tersebut biasanya mudah berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Mereka bisa langsung meninggalkan meja setelah meletakkan kunci atau berpindah ruangan tanpa memastikan barang penting sudah tersimpan dengan benar. Dalam psikologi, kemampuan menahan respons spontan berkaitan dengan inhibitory control, yaitu salah satu bagian dari fungsi eksekutif otak. Ketika seseorang kurang memberikan jeda sebelum bertindak, perhatian terhadap aktivitas sederhana bisa terlewatkan. Untuk mengatasinya, biasakan berhenti sejenak setelah menggunakan barang penting. Pastikan dompet, kunci, dan benda lainnya sudah berada di tempat yang semestinya sebelum melanjutkan kegiatan. Pada dasarnya, kebiasaan kehilangan kunci atau dompet tidak selalu menunjukkan adanya masalah psikologis tertentu. Kurang tidur, kelelahan, stres, gangguan perhatian, dan perubahan rutinitas juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang mengingat lokasi barang. Jika kebiasaan tersebut mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, penting untuk memperhatikan pola tidur, kondisi kesehatan, serta tingkat stres. Membentuk rutinitas sederhana dan menyediakan tempat khusus untuk barang penting juga bisa menjadi langkah praktis agar kejadian serupa tidak terus berulang.