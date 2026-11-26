JawaPos.com – Setiap orang mempunyai batas kenyamanan yang berbeda ketika berinteraksi dengan orang lain, termasuk dalam hal kontak fisik. Ada individu yang senang menunjukkan kedekatan melalui pelukan atau sentuhan ringan, tetapi ada pula yang justru merasa risih ketika tubuhnya disentuh.

Sikap tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang bersifat dingin, antisosial, atau tidak menyukai orang lain. Dalam beberapa kondisi, pengalaman hidup dan pola hubungan yang terbentuk sejak masa kanak-kanak dapat memengaruhi bagaimana seseorang memandang sentuhan fisik.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh pengalaman pahit yang diduga dapat berkaitan dengan ketidaknyamanan seseorang terhadap kontak fisik. Pengalaman tersebut meliputi pola pengasuhan, hubungan keluarga, hingga interaksi sosial yang kurang menyenangkan. Berikut penjelasannya.

1. Minim Mendapatkan Kasih Sayang Fisik Sejak Kecil

Pengalaman pertama yang mungkin memengaruhi kenyamanan seseorang terhadap sentuhan adalah kurangnya kedekatan fisik yang penuh kasih sayang ketika masih kecil.

Pada masa bayi dan kanak-kanak, sentuhan hangat seperti pelukan, belaian, serta gendongan dapat menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman. Jika kebutuhan tersebut jarang terpenuhi, sebagian anak mungkin tidak terbiasa mengekspresikan maupun menerima kasih sayang melalui kontak fisik.

Ketika tumbuh dewasa, mereka bisa merasa canggung saat seseorang mencoba memberikan pelukan atau menyentuh bagian tubuh tertentu. Bahkan, tindakan sederhana yang dianggap biasa oleh orang lain terkadang terasa mengganggu bagi mereka.

Kondisi ini bukan berarti mereka tidak memiliki perasaan atau sulit menyayangi orang lain. Bisa jadi, mereka hanya memiliki pengalaman berbeda dalam mengenal kedekatan emosional sejak awal kehidupannya.

2. Pernah Mengalami Kekerasan Fisik Saat Masa Kanak-kanak

Pengalaman buruk yang melibatkan kekerasan fisik dapat meninggalkan pengaruh emosional yang bertahan hingga seseorang dewasa.

Anak yang pernah mengalami tindakan kasar, ancaman fisik, atau perlakuan agresif dari orang di sekitarnya mungkin mengembangkan hubungan negatif dengan kontak fisik.

Sentuhan yang seharusnya menjadi bentuk perhatian justru dapat mengingatkan mereka pada kejadian tidak menyenangkan di masa lalu. Akibatnya, tubuh bisa memberikan respons berupa ketegangan, kecemasan, atau keinginan untuk menjauh ketika seseorang mencoba menyentuhnya.

Pengalaman semacam ini dapat membuat seseorang lebih berhati-hati dalam membangun kedekatan fisik. Bagi mereka, menjaga jarak terkadang menjadi cara untuk memperoleh kembali rasa aman dan kendali atas tubuh sendiri.

3. Tumbuh dalam Lingkungan yang Mengabaikan Kebutuhan Emosional

Tidak semua luka masa kecil berasal dari kekerasan yang terlihat secara langsung. Kurangnya perhatian, pengabaian perasaan, dan minimnya dukungan emosional juga dapat memengaruhi perkembangan seseorang.

Anak yang jarang mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mungkin terbiasa memendam kesedihan, ketakutan, atau kekecewaannya sendiri. Mereka belajar bahwa kebutuhan emosionalnya tidak selalu mendapatkan respons yang diharapkan.

Seiring bertambahnya usia, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi cara mereka membangun hubungan dengan orang lain. Sebagian individu mungkin merasa kesulitan menerima kedekatan emosional maupun kontak fisik.

Dalam kondisi tertentu, menghindari sentuhan menjadi salah satu cara untuk mempertahankan batas perlindungan diri. Mereka mungkin lebih nyaman menunjukkan perhatian melalui tindakan lain daripada melalui pelukan atau sentuhan langsung.

4. Sering Menyaksikan Pertengkaran dan Konflik di Rumah

Kondisi keluarga juga dapat memberikan pengaruh terhadap cara anak memahami hubungan antarmanusia, termasuk kontak fisik.

Anak yang tumbuh di lingkungan penuh pertengkaran, ketegangan, atau kekerasan mungkin mengembangkan persepsi bahwa kedekatan fisik tidak selalu identik dengan rasa aman.

Jika sentuhan yang mereka lihat atau alami sering berkaitan dengan kemarahan maupun tindakan agresif, kontak fisik bisa menjadi sesuatu yang membuat mereka waspada.

Pengalaman tersebut berpotensi terbawa hingga dewasa. Mereka mungkin merasa tidak nyaman ketika seseorang mendekat terlalu cepat, menyentuh tanpa izin, atau menunjukkan kasih sayang melalui kontak fisik.

Meski demikian, respons setiap individu tidak selalu sama. Ada orang yang mampu membangun hubungan sehat meskipun berasal dari keluarga dengan konflik tinggi, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa aman.

5. Tidak Terbiasa Memiliki Ruang Pribadi

Setiap individu membutuhkan batasan pribadi, baik dalam kehidupan sosial maupun ketika berhubungan dengan keluarga. Ruang pribadi memberikan kesempatan bagi seseorang untuk merasa nyaman, mandiri, dan memiliki kendali atas dirinya.

Namun, anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan privasi terbatas mungkin tidak terbiasa menentukan batasan tersebut. Misalnya, segala aktivitasnya selalu diawasi atau anggota keluarga sering memasuki ruang pribadinya tanpa memperhatikan keinginannya.

Ketika dewasa, sebagian dari mereka bisa menjadi sangat protektif terhadap wilayah pribadi. Kontak fisik yang dilakukan tanpa persetujuan mungkin terasa seperti pelanggaran terhadap batasan yang ingin mereka pertahankan.

Oleh karena itu, mereka cenderung lebih nyaman jika orang lain meminta izin sebelum memberikan pelukan, menggandeng tangan, atau melakukan bentuk sentuhan lainnya.

6. Mengalami Kontak Fisik Berlebihan yang Tidak Diinginkan

Menariknya, pengalaman terlalu sering disentuh tanpa mempertimbangkan kenyamanan anak juga dapat berpengaruh terhadap sikapnya ketika dewasa.

Sentuhan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan keinginan anak dapat membuat mereka merasa kehilangan kendali terhadap tubuhnya sendiri.

Misalnya, anak sering dipaksa memeluk orang lain, dicium meskipun menolak, atau digendong ketika sebenarnya ingin menjaga jarak. Jika kondisi tersebut terus berulang, mereka bisa menganggap kontak fisik sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan.

Ketika dewasa, pengalaman tersebut mungkin membuat seseorang lebih tegas dalam menentukan siapa yang boleh menyentuhnya dan dalam situasi seperti apa.

Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya mengajarkan anak mengenai batasan tubuh sejak dini, termasuk menghargai penolakan dan persetujuan mereka terhadap kontak fisik.

7. Pernah Mengalami Perlakuan Tidak Menyenangkan di Sekolah

Lingkungan sekolah bukan hanya menjadi tempat memperoleh pendidikan, tetapi juga ruang bagi anak untuk belajar membangun hubungan sosial.

Sayangnya, pengalaman di sekolah tidak selalu menyenangkan. Sebagian anak pernah mengalami perundungan, dorongan fisik, tindakan jahil yang berlebihan, atau sentuhan yang dilakukan tanpa persetujuan.

Pengalaman tersebut dapat membuat mereka merasa tidak aman ketika berada di tengah lingkungan sosial. Terlebih jika perlakuan tidak menyenangkan itu terjadi berulang kali dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Dampaknya, sebagian individu mungkin tumbuh menjadi lebih waspada terhadap kontak fisik. Mereka bisa merasa tidak nyaman ketika orang lain terlalu dekat atau menyentuh tubuhnya secara tiba-tiba.

Karena itu, lingkungan sekolah yang aman dan menghormati batasan pribadi sangat penting untuk mendukung perkembangan emosional serta kemampuan anak membangun hubungan sosial yang sehat.