Ilustrasi Introvert merasa tertekan saat ditanya Ekstrovert / Pexels JawaPos.com - Kalimat seperti Kenapa kamu diam saja? atau Ayo, jangan terlalu pemalu!, mungkin terdengar biasa dalam percakapan sehari-hari.

Namun, bagi sebagian orang dengan kepribadian introvert, ucapan tersebut justru dapat terasa menekan, terutama ketika disampaikan berulang kali tanpa memahami kebutuhan dan batasan mereka.

Perbedaan ini sering muncul karena kepribadian introvert dan ekstrovert memiliki cara yang tidak selalu sama dalam menikmati interaksi sosial.

Kepribadian ekstrovert umumnya lebih nyaman berada di tengah keramaian dan mendapatkan energi dari aktivitas bersama orang lain.

Sementara itu, sebagian kepribadian introvert lebih menyukai suasana tenang, percakapan yang lebih mendalam, serta waktu sendiri untuk memulihkan energi.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (26/11), terdapat enam kalimat yang mungkin diucapkan ekstrovert tanpa maksud buruk, tetapi berpotensi membuat introvert merasa tidak nyaman.

Berikut enam kalimat yang mungkin diucapkan ekstrovert tanpa maksud buruk, tetapi berpotensi membuat introvert merasa tidak nyaman, di antaranya:

1. Kenapa Kamu Diam Saja?

Pertanyaan ini mungkin muncul karena seseorang ingin mengajak lawan bicaranya terlibat dalam percakapan.

Namun, bagi seorang dengan kepribadian introvert, diam bukan berarti tidak tertarik atau tidak menikmati suasana.

Mereka bisa saja sedang mengamati keadaan, mendengarkan pembicaraan, atau memikirkan respons sebelum berbicara.

Terus-menerus mempertanyakan sikap diam justru dapat membuat mereka merasa harus selalu menjelaskan kepribadiannya.

2. Kamu Harus Keluar dari Zona Nyaman!

Dorongan untuk mencoba pengalaman baru sebenarnya bisa menjadi bentuk dukungan. Akan tetapi, setiap orang memiliki waktu dan cara berbeda untuk menghadapi situasi yang belum dikenal.

Sebagian introvert membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri sebelum merasa nyaman. Karena itu, dorongan yang terlalu kuat justru dapat terasa seperti tekanan.

3. Jangan Pemalu Begitu!

Kalimat ini sering muncul karena sikap pendiam dianggap sama dengan rasa malu. Padahal, introversi dan sifat pemalu merupakan dua hal yang berbeda.

Seseorang bisa saja menikmati pertemanan dan aktivitas sosial, tetapi tetap lebih nyaman berbicara dalam kelompok kecil.

Kepribadian Introvert tidak selalu membutuhkan perubahan kepribadian agar bisa berinteraksi dengan baik.

4. Kenapa Kamu Tidak Mau Ikut Nongkrong?

Bagi kepribadian ekstrovert, berkumpul bersama teman mungkin menjadi cara untuk mengisi energi.

Namun, sebagian kepribadian introvert justru membutuhkan waktu sendiri setelah menjalani aktivitas sosial.

Menolak ajakan bukan berarti tidak menghargai pertemanan. Bisa jadi mereka sedang membutuhkan istirahat atau memang ingin menikmati waktu pribadi.

5. Ayo, Nikmati Hidup Sedikit!

Ucapan ini mungkin dimaksudkan sebagai ajakan bersenang-senang. Namun, jika disampaikan sambil memaksa seseorang mengikuti aktivitas yang tidak diinginkan, kalimat tersebut dapat membuatnya merasa tidak dihargai.

Setiap orang memiliki definisi bersenang-senang yang berbeda. Menikmati waktu di rumah atau melakukan kegiatan sendirian juga bisa menjadi pilihan yang menyenangkan.

6. Tinggal Datang dan Kenalan Saja!

Memulai percakapan dengan orang baru mungkin terasa mudah bagi sebagian orang dengan kepribadian ekstrovert.

Sebaliknya, kepribadian introvert bisa membutuhkan waktu untuk mengamati situasi dan menentukan cara memulai interaksi.

Hal ini tidak otomatis berarti mereka mengalami kecemasan sosial. Introversi dan kecemasan sosial merupakan dua hal berbeda yang tidak boleh disamakan.

Perbedaan kebutuhan sosial ini juga memiliki kaitan dengan penelitian psikologi saat ini.

Penelitian dalam Journal of Personality and Social Psychology, menunjukkan adanya hubungan antara ekstrovert , interaksi sosial, dan kesejahteraan subjektif.

Sementara itu, penelitian dalam jurnal Heliyon menemukan bahwa perilaku sosial yang lebih ekstrover berkaitan dengan rasa lelah beberapa jam setelahnya.

Temuan ini memperlihatkan bahwa aktivitas sosial juga dapat mempengaruhi kondisi energi seseorang.

Pada akhirnya, kepribadian introvert dan ekstrovert bukan dua kelompok yang harus saling mengubah.