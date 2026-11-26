Kebiasaan yang Bisa Jadi Tanda ADHD / Pexels JawaPos.com - Mengubah kebiasaan buruk bukan perkara mudah, terutama bagi seseorang yang mengalami Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Kebiasaan seperti menunda pekerjaan, sulit mengatur waktu, menumpuk barang, hingga mudah terpancing emosi terkadang terus berulang meskipun sudah berusaha dihentikan.

ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatur perhatian, mengendalikan impuls, dan menjalankan fungsi eksekutif.

Kondisi ini membuat sebagian individu lebih sulit mempertahankan rutinitas serta membangun kebiasaan baru secara konsisten.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (26/11), menyebutkan empat cara yang dapat membantu mengubah kebiasaan buruk sekaligus membangun rutinitas yang lebih sehat .

Pada individu dengan ADHD, proses mengubah kebiasaan bisa terasa lebih menantang karena mereka mungkin kesulitan mengatur fokus, mengendalikan dorongan sesaat, dan mempertahankan motivasi.

Namun, bukan berarti kebiasaan buruk tidak bisa diubah. Dengan strategi yang tepat, perubahan dapat dimulai melalui langkah sederhana yang dilakukan secara bertahap.

Berikut empat cara yang dapat membantu mengubah kebiasaan buruk sekaligus membangun rutinitas yang lebih sehat.

1. Kenali kebiasaan yang ingin diubah

Langkah pertama adalah menyadari perilaku yang selama ini menghambat aktivitas sehari-hari.

Misalnya, terlalu sering menunda pekerjaan, menghabiskan waktu berjam-jam bermain ponsel, atau kesulitan merapikan barang.

Cobalah mengamati kapan kebiasaan tersebut muncul dan situasi apa yang memicu Anda melakukan itu.

Hindari menyalahkan diri sendiri karena tujuan utamanya adalah memahami pola perilaku, bukan menghakimi diri.

2. Tentukan tujuan yang spesifik

Jangan hanya mengatakan ingin menjadi lebih disiplin atau berhenti menunda pekerjaan. Buat tujuan yang jelas dan mudah diukur.

Misalnya, jika ingin mengurangi penggunaan ponsel, tentukan waktu tertentu untuk menyimpannya ketika bekerja.

Tujuan yang spesifik membantu seseorang memahami tindakan yang perlu dilakukan dan memudahkan proses evaluasi.

3. Pecah perubahan menjadi langkah kecil

Mengubah banyak kebiasaan sekaligus dapat terasa melelahkan. Karena itu, mulailah dengan target sederhana yang lebih mudah dilakukan.

Jika ingin membiasakan diri merapikan kamar, cukup mulai dengan membereskan meja selama lima menit setiap hari.

Gunakan alarm, catatan pengingat, atau kalender untuk membantu menjaga konsistensi Anda.

4. Latih secara konsisten dan hargai kemajuan

Membangun kebiasaan baru membutuhkan pengulangan. Jangan langsung merasa gagal ketika sesekali kembali melakukan kebiasaan lama.

Berikan penghargaan sederhana ketika berhasil menjalankan rutinitas baru. Fokus pada perkembangan kecil daripada menuntut perubahan sempurna dalam waktu singkat.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan kebiasaan tidak harus mengandalkan kemauan pribadi saja.

Dukungan lingkungan dan sistem pengingat juga dapat membantu seseorang menjalankan aktivitas secara lebih teratur.

Dengan demikian, mengubah kebiasaan buruk bukan tentang memaksakan diri menjadi sempurna.