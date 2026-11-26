JawaPos.com - Dalam dunia kerja, masalah merupakan sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Setiap kantor pasti pernah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik antarpegawai, tekanan pekerjaan, perubahan kebijakan, keterlambatan proyek, hingga masalah kepemimpinan.

Namun, ada satu fenomena menarik yang sering kita temukan di lingkungan profesional: beberapa kantor tetap mampu beroperasi dengan baik meskipun sedang menghadapi berbagai masalah.

Di satu sisi, ada kantor yang langsung mengalami kekacauan ketika satu atau dua persoalan muncul. Produktivitas menurun, komunikasi menjadi buruk, karyawan kehilangan motivasi, dan suasana kerja berubah menjadi penuh tekanan.

Namun, di sisi lain, ada kantor yang justru mampu mempertahankan stabilitas, menyelesaikan pekerjaan, dan menjaga hubungan antarpegawai meskipun situasinya sedang tidak ideal.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Menurut perspektif psikologi organisasi, kemampuan sebuah kantor untuk tetap berfungsi dengan baik ketika menghadapi masalah tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, sistem kerja, atau kualitas sumber daya manusia. Ada faktor psikologis yang jauh lebih mendalam, seperti ketahanan mental, kecerdasan emosional, kepercayaan antarpegawai, kemampuan beradaptasi, serta budaya kerja yang terbentuk dalam organisasi.

Kantor yang sehat secara psikologis biasanya tidak berarti kantor yang bebas dari masalah. Sebaliknya, kantor tersebut memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah tanpa membiarkan persoalan yang muncul merusak seluruh sistem kerja.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa beberapa kantor tetap mampu berfungsi dengan baik meskipun sedang menghadapi masalah.

1. Memiliki Ketahanan Psikologis yang Kuat dalam Menghadapi Tekanan

Salah satu alasan utama mengapa beberapa kantor tetap berjalan dengan baik ketika menghadapi masalah adalah adanya ketahanan psikologis atau psychological resilience.

Ketahanan psikologis merupakan kemampuan seseorang maupun kelompok untuk menghadapi tekanan, beradaptasi dengan perubahan, dan bangkit kembali setelah mengalami kesulitan.

Dalam lingkungan kerja, ketahanan ini terlihat dari cara karyawan merespons situasi yang tidak menyenangkan. Ketika sebuah proyek mengalami kegagalan, misalnya, karyawan di kantor yang memiliki ketahanan psikologis baik tidak langsung menganggap keadaan tersebut sebagai akhir dari segalanya. Mereka cenderung berusaha memahami penyebab kegagalan, mengevaluasi strategi, dan mencari solusi yang lebih tepat.

Hal yang sama juga berlaku ketika kantor menghadapi masalah internal. Konflik antarpegawai, pergantian pimpinan, atau perubahan sistem kerja memang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, karyawan yang memiliki ketahanan mental tidak mudah membiarkan situasi tersebut menguasai seluruh perhatian mereka.

Mereka memahami bahwa masalah merupakan bagian dari dinamika pekerjaan. Ada hal-hal yang bisa dikendalikan dan ada pula hal-hal yang berada di luar kendali pribadi.

Pola pikir seperti ini membuat seseorang lebih mampu menjaga konsentrasi dan mengambil keputusan secara rasional.

Dalam psikologi, kemampuan untuk mengelola tekanan juga berkaitan dengan regulasi emosi. Seseorang yang mampu mengatur emosinya tidak mudah bereaksi secara impulsif ketika menghadapi situasi sulit. Ia dapat merasakan kekecewaan, kemarahan, atau kecemasan tanpa harus melampiaskannya kepada orang lain.

Ketika sebagian besar anggota organisasi memiliki kemampuan tersebut, dampaknya menjadi lebih besar. Lingkungan kerja tidak mudah berubah menjadi kacau hanya karena satu persoalan muncul.

Ketahanan psikologis juga membantu karyawan mempertahankan perspektif jangka panjang. Mereka tidak hanya melihat kesulitan yang sedang terjadi, tetapi juga memahami bahwa kondisi organisasi dapat berubah dan diperbaiki.

Dengan demikian, kantor yang memiliki ketahanan psikologis kuat bukanlah kantor yang tidak pernah mengalami tekanan. Kantor tersebut justru mampu menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah dan fungsi utamanya.

2. Komunikasi Antarpegawai Berjalan dengan Baik meskipun Situasi Tidak Ideal

Alasan kedua berkaitan dengan kualitas komunikasi di lingkungan kerja.

Komunikasi merupakan salah satu fondasi penting dalam psikologi organisasi. Ketika sebuah kantor menghadapi masalah, komunikasi yang buruk dapat memperbesar persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan.

Sebagai contoh, ketika perusahaan mengalami keterlambatan proyek, informasi yang tidak jelas dapat menimbulkan berbagai asumsi. Karyawan mulai saling menyalahkan, muncul rumor mengenai kondisi perusahaan, dan sebagian orang merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup.

Akibatnya, masalah pekerjaan berkembang menjadi masalah hubungan interpersonal.

Namun, situasinya akan berbeda ketika kantor memiliki budaya komunikasi yang sehat. Pegawai dapat menyampaikan kendala secara terbuka, atasan memberikan penjelasan yang masuk akal, dan setiap pihak memahami apa yang perlu dilakukan.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep psychological safety atau keamanan psikologis.

Konsep yang banyak dikembangkan dalam penelitian Amy Edmondson ini menggambarkan kondisi ketika anggota kelompok merasa aman untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, mengakui kesalahan, serta menyampaikan pendapat tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara tidak adil.

Keamanan psikologis sangat penting ketika organisasi sedang mengalami kesulitan.

Karyawan yang merasa aman untuk berbicara akan lebih berani menyampaikan masalah sejak awal. Mereka tidak perlu menyembunyikan kesalahan hanya karena takut mendapatkan reaksi negatif dari atasan.

Hal ini membuat organisasi memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki persoalan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Selain itu, komunikasi yang sehat membantu mengurangi kesalahpahaman. Setiap orang memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai tanggung jawab, prioritas, dan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan.

Menariknya, komunikasi yang baik bukan berarti semua orang harus selalu setuju. Perbedaan pendapat tetap bisa terjadi, tetapi perbedaan tersebut dibicarakan secara profesional.

Kantor yang mampu menjaga komunikasi ketika menghadapi masalah biasanya memiliki satu keunggulan penting: mereka tidak membuang terlalu banyak energi untuk konflik yang tidak produktif.

Energi tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencari jalan keluar.

3. Karyawan Memiliki Rasa Tanggung Jawab dan Kesadaran Profesional

Beberapa kantor tetap berjalan dengan baik karena karyawannya memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan.

Dalam psikologi kepribadian, karakteristik ini berkaitan dengan conscientiousness, yaitu salah satu dimensi dalam teori kepribadian Big Five.

Orang dengan tingkat conscientiousness yang tinggi umumnya memiliki kecenderungan untuk disiplin, terorganisasi, bertanggung jawab, dan berorientasi pada penyelesaian tugas.

Dalam konteks pekerjaan, karakteristik tersebut sangat membantu ketika organisasi sedang menghadapi masalah.

Misalnya, sebuah kantor sedang mengalami konflik internal antara beberapa bagian. Hubungan antarpegawai mungkin menjadi kurang nyaman, tetapi karyawan yang memiliki kesadaran profesional tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya.

Mereka memahami bahwa ketidakcocokan pribadi tidak seharusnya secara otomatis menghambat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama.

Bukan berarti mereka harus berpura-pura bahwa masalah tidak terjadi. Mereka tetap dapat menyampaikan keberatan, mengkritik kebijakan, atau meminta perbaikan terhadap kondisi kerja. Namun, mereka berusaha memisahkan persoalan pribadi dari kewajiban profesional.

Sikap ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas organisasi.

Ketika seseorang memahami tanggung jawabnya, ia tidak selalu menunggu suasana kantor menjadi sempurna sebelum mulai bekerja. Ia dapat menentukan prioritas, menyelesaikan tugas yang mendesak, dan menjaga komitmen terhadap pekerjaannya.

Kesadaran profesional juga membuat karyawan tidak mudah terjebak dalam perilaku kontraproduktif, seperti sengaja menunda pekerjaan, menyebarkan konflik, atau mengabaikan tanggung jawab karena sedang tidak menyukai situasi kantor.

Namun, ada hal yang perlu diperhatikan.

Tanggung jawab profesional bukan berarti karyawan harus menerima semua tekanan tanpa batas. Organisasi tetap memiliki kewajiban menyediakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan manusiawi.

Karyawan tidak seharusnya dipaksa menanggung seluruh beban organisasi hanya karena dianggap memiliki loyalitas tinggi.

Kantor yang benar-benar sehat adalah tempat ketika tanggung jawab individu berjalan seimbang dengan tanggung jawab perusahaan.

4. Memiliki Kepemimpinan yang Mampu Mengendalikan Situasi tanpa Memperburuk Keadaan

Kualitas kepemimpinan juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah sebuah kantor tetap berfungsi dengan baik ketika menghadapi masalah.

Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberikan instruksi atau membagi pekerjaan. Ia juga memiliki peran psikologis dalam membentuk suasana emosional di lingkungan kerja.

Ketika terjadi masalah, karyawan biasanya memperhatikan bagaimana pemimpin mereka merespons situasi tersebut.

Apakah pemimpin tetap tenang atau justru ikut panik? Apakah ia mencari solusi atau sibuk mencari orang yang bisa disalahkan? Apakah ia memberikan kejelasan atau justru membuat karyawan semakin bingung?

Respons seorang pemimpin dapat memengaruhi cara anggota tim memandang situasi yang sedang terjadi.

Dalam psikologi organisasi, hal ini berkaitan dengan kepemimpinan transformasional dan kecerdasan emosional.

Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional baik cenderung lebih mampu mengenali emosi dirinya sendiri, memahami kondisi psikologis orang lain, serta mengelola interaksi sosial secara efektif.

Ketika menghadapi masalah, pemimpin seperti ini tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan kemarahan atau kepanikan.

Ia berusaha memahami akar persoalan, mendengarkan pihak yang terlibat, dan menentukan langkah yang realistis.

Misalnya, ketika terjadi penurunan produktivitas, pemimpin yang kurang efektif mungkin langsung menuduh karyawan tidak disiplin. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki pendekatan psikologis lebih baik akan mencari tahu apakah penurunan tersebut disebabkan oleh beban kerja berlebihan, kurangnya sumber daya, ketidakjelasan instruksi, atau masalah koordinasi.

Perbedaan pendekatan ini sangat besar.

Pendekatan yang hanya mengandalkan tekanan dapat membuat karyawan semakin defensif dan takut melakukan kesalahan. Sementara itu, pendekatan yang mengutamakan pemahaman dan penyelesaian masalah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.

Pemimpin yang baik juga mampu memberikan rasa stabilitas. Mereka tidak harus memiliki semua jawaban, tetapi mampu menjelaskan apa yang sudah diketahui, apa yang masih belum pasti, dan tindakan apa yang sedang dilakukan.

Karyawan tidak selalu membutuhkan pemimpin yang sempurna. Dalam situasi sulit, mereka lebih membutuhkan pemimpin yang jujur, konsisten, dan dapat dipercaya.

5. Budaya Kerja Lebih Kuat daripada Masalah yang Sedang Terjadi

Alasan berikutnya adalah adanya budaya kerja yang sudah terbentuk dengan baik.

Budaya organisasi merupakan kumpulan nilai, kebiasaan, keyakinan, dan pola perilaku yang berkembang dalam sebuah lingkungan kerja.

Budaya ini memengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi, mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan menjalankan tanggung jawab.

Kantor dengan budaya kerja yang kuat biasanya memiliki standar perilaku yang relatif jelas. Karyawan memahami bahwa kerja sama, profesionalisme, saling menghormati, dan penyelesaian masalah merupakan bagian dari identitas organisasi.

Karena nilai-nilai tersebut sudah menjadi kebiasaan, organisasi tidak selalu harus bergantung pada pengawasan ketat untuk menjaga aktivitas sehari-hari.

Sebagai contoh, ketika seorang pegawai mengalami kesulitan menyelesaikan tugas, rekan kerja lainnya mungkin secara sukarela memberikan bantuan. Ketika terjadi kesalahpahaman, mereka berusaha menyelesaikannya melalui komunikasi. Ketika ada perubahan kebijakan, mereka mencoba memahami tujuan perubahan tersebut sebelum mengambil kesimpulan.

Perilaku seperti ini tidak selalu muncul karena adanya perintah atasan. Sering kali, perilaku tersebut terbentuk karena nilai organisasi telah tertanam dalam kebiasaan sehari-hari.

Dalam perspektif psikologi sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan perilakunya dengan norma kelompok.

Jika norma yang berkembang adalah saling membantu, menghargai waktu, dan bertanggung jawab, maka individu akan lebih terdorong mengikuti pola perilaku tersebut.

Sebaliknya, apabila budaya kantor dipenuhi kebiasaan menyalahkan, bergosip, dan menghindari tanggung jawab, masalah kecil pun dapat berkembang menjadi konflik yang besar.

Itulah sebabnya budaya kerja memiliki pengaruh jangka panjang.

Sistem kerja mungkin dapat berubah dalam waktu singkat. Pemimpin bisa berganti, struktur organisasi bisa diperbarui, dan kebijakan perusahaan dapat mengalami penyesuaian. Namun, budaya yang sudah tertanam dalam perilaku sehari-hari sering kali menjadi faktor yang menentukan bagaimana organisasi menghadapi perubahan tersebut.

Budaya kerja yang kuat bukan berarti semua karyawan harus memiliki pemikiran yang sama. Justru, budaya yang sehat memberikan ruang bagi perbedaan pendapat tanpa menghilangkan rasa saling menghormati.

Dengan fondasi seperti ini, kantor memiliki kemampuan untuk tetap bekerja secara terarah meskipun sedang menghadapi berbagai persoalan.

6. Karyawan Mampu Memisahkan Masalah Pribadi, Emosi, dan Kepentingan Pekerjaan

Alasan keenam berkaitan dengan kemampuan mengelola batas psikologis antara persoalan pribadi dan pekerjaan.

Setiap karyawan memiliki kehidupan di luar kantor. Mereka mungkin sedang menghadapi masalah keluarga, tekanan finansial, kelelahan, konflik pribadi, atau berbagai situasi emosional lainnya.

Pada saat yang sama, lingkungan kantor juga tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Ketika kedua hal tersebut bertemu, seseorang dapat mengalami tekanan psikologis yang cukup besar.

Namun, beberapa karyawan memiliki kemampuan untuk mengelola emosi sehingga persoalan yang sedang mereka alami tidak sepenuhnya menguasai perilaku profesional mereka.

Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan regulasi emosi dan pengelolaan diri atau self-regulation.

Regulasi emosi bukan berarti seseorang harus menekan atau menghilangkan perasaan negatif. Sebaliknya, regulasi emosi merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, mengelola respons, dan memilih tindakan yang sesuai dengan situasi.

Misalnya, seorang pegawai mungkin sedang kecewa karena tidak mendapatkan promosi. Ia tentu berhak merasakan kekecewaan tersebut. Namun, ia dapat memilih untuk tidak melampiaskan kemarahannya kepada rekan kerja yang tidak memiliki hubungan dengan persoalan tersebut.

Contoh lainnya adalah ketika seorang karyawan memiliki perbedaan pendapat dengan atasannya. Ia dapat tetap menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sambil mencari waktu dan cara yang tepat untuk menyampaikan keberatan.

Kemampuan ini membantu menjaga hubungan profesional agar tidak mudah rusak akibat reaksi emosional sesaat.

Selain itu, kemampuan memisahkan emosi dan pekerjaan juga membuat karyawan lebih fokus terhadap prioritas.

Mereka dapat memahami bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan secara bersamaan. Ada persoalan yang perlu dibicarakan, ada yang membutuhkan waktu, dan ada pula yang harus diterima sebagai bagian dari situasi yang tidak dapat dikendalikan.

Namun, kemampuan mengelola emosi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan masalah struktural di tempat kerja.

Jika seorang karyawan terus-menerus mengalami tekanan karena perlakuan tidak adil, beban kerja berlebihan, atau lingkungan kerja yang tidak sehat, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan meminta karyawan mengendalikan emosinya.

Organisasi tetap perlu melakukan evaluasi dan perbaikan.

Kemampuan mengelola emosi seharusnya membantu seseorang menghadapi situasi sulit, bukan membuatnya terbiasa menerima kondisi yang merugikan.

Mengapa Tidak Semua Kantor Mampu Bertahan ketika Menghadapi Masalah?

Jika diperhatikan lebih jauh, perbedaan antara kantor yang tetap stabil dan kantor yang mudah mengalami kekacauan sering kali bukan terletak pada besar atau kecilnya masalah.

Dua perusahaan bisa menghadapi persoalan yang hampir sama, tetapi menghasilkan respons yang sangat berbeda.

Perusahaan pertama mungkin mengalami keterlambatan proyek, konflik antarpegawai, dan perubahan kebijakan. Namun, sistem komunikasi tetap berjalan, pemimpin memberikan arahan, dan karyawan tetap memiliki rasa tanggung jawab.

Sementara itu, perusahaan kedua mungkin menghadapi masalah yang sama, tetapi tidak memiliki koordinasi yang jelas. Karyawan saling menyalahkan, informasi tidak tersampaikan dengan baik, dan pimpinan justru memperburuk suasana.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan organisasi menghadapi masalah sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis di dalamnya.

Masalah bukan hanya menguji kemampuan teknis sebuah kantor, tetapi juga menguji kualitas hubungan, kepercayaan, kepemimpinan, dan budaya kerja.

Dalam kondisi normal, berbagai kelemahan organisasi mungkin tidak terlalu terlihat. Namun, ketika tekanan meningkat, kelemahan tersebut biasanya menjadi lebih mudah dikenali.

Sebaliknya, organisasi yang memiliki fondasi psikologis kuat cenderung mampu mempertahankan fungsi utamanya meskipun sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.

Hal ini juga menjelaskan mengapa kantor yang terlihat tenang belum tentu benar-benar sehat. Ada kemungkinan karyawan hanya memilih diam karena takut berbicara, enggan terlibat konflik, atau merasa tidak memiliki pilihan lain.

Karena itu, stabilitas organisasi perlu dilihat bersama indikator lain, seperti kepuasan kerja, kesehatan psikologis karyawan, keadilan organisasi, keterbukaan komunikasi, dan tingkat kepercayaan terhadap pimpinan.

Kantor yang benar-benar sehat bukan hanya mampu mempertahankan produktivitas ketika menghadapi masalah, tetapi juga mampu memperbaiki penyebab masalah tersebut.

Kesimpulan

Beberapa kantor tetap mampu berfungsi dengan baik meskipun sedang menghadapi berbagai masalah karena memiliki fondasi psikologis dan organisasi yang kuat.

Ketahanan psikologis membantu karyawan menghadapi tekanan tanpa mudah kehilangan arah. Komunikasi yang sehat mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Rasa tanggung jawab menjaga pekerjaan tetap berjalan, sementara kepemimpinan yang baik memberikan arah dan stabilitas ketika situasi sedang tidak menentu.

Di samping itu, budaya kerja yang positif membantu mempertahankan kebiasaan profesional, sedangkan kemampuan mengelola emosi membuat karyawan dapat menghadapi persoalan tanpa terus-menerus terbawa oleh reaksi sesaat.

Pada akhirnya, kantor yang mampu bertahan di tengah masalah bukanlah kantor yang tidak memiliki konflik, tekanan, atau kesulitan. Mereka hanya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola semua hal tersebut.

Ada satu pelajaran penting dari psikologi organisasi: kualitas sebuah lingkungan kerja tidak hanya terlihat ketika semuanya berjalan lancar, tetapi justru terlihat dari bagaimana orang-orang di dalamnya bersikap ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja.