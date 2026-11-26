JawaPos.com - Kita hidup dalam dunia yang terus berubah. Kemajuan teknologi semakin cepat, informasi datang tanpa henti, dan berbagai peristiwa global membuat kehidupan terasa semakin kompleks.

Di satu sisi, manusia memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, dan menciptakan sesuatu. Namun, di sisi lain, banyak orang juga menghadapi ketidakpastian, tekanan ekonomi, konflik sosial, perubahan lingkungan, serta kekhawatiran tentang masa depan.

Tidak mengherankan jika sebagian orang mulai merasa lelah secara emosional. Mereka mungkin memiliki pekerjaan, keluarga, dan rutinitas yang berjalan seperti biasa, tetapi diam-diam merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.

Ada pula yang merasa bahwa usaha mereka tidak cukup untuk mengubah keadaan, sehingga perlahan kehilangan semangat untuk memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting.

Dalam situasi seperti ini, harapan menjadi sesuatu yang sangat berharga.

Harapan bukan sekadar berpikir positif atau meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam psikologi, harapan dapat dipahami sebagai keadaan mental yang melibatkan keinginan untuk mencapai tujuan sekaligus keyakinan bahwa terdapat jalan atau langkah yang bisa ditempuh untuk mencapainya.

Psikolog Charles R. Snyder mengembangkan teori harapan yang menekankan dua unsur utama, yaitu agency thinking atau keyakinan bahwa kita mampu bergerak menuju tujuan, serta pathways thinking atau kemampuan menemukan berbagai jalan untuk mencapainya.

Dengan kata lain, orang yang memiliki harapan bukan berarti tidak melihat kesulitan. Mereka justru mampu mengakui kenyataan yang sulit sambil tetap mencari kemungkinan untuk bergerak maju.

Dunia saat ini tidak hanya membutuhkan lebih banyak informasi, teknologi, atau kemajuan material. Dunia juga membutuhkan harapan yang cukup besar agar manusia tidak kehilangan kemampuan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik dan berusaha mewujudkannya.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat tujuh alasan mengapa dunia saat ini membutuhkan harapan dalam takaran yang besar menurut perspektif psikologi.

1. Harapan Membantu Manusia Menghadapi Ketidakpastian Masa Depan

Salah satu tantangan terbesar kehidupan modern adalah ketidakpastian.

Banyak orang tidak selalu mengetahui apakah pekerjaan mereka akan tetap aman, bagaimana kondisi ekonomi beberapa tahun mendatang, atau perubahan apa yang akan terjadi akibat perkembangan teknologi. Bahkan, keputusan sederhana dalam kehidupan sehari-hari terkadang terasa lebih berat karena seseorang terus memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi.

Ketidakpastian dapat memicu kecemasan karena manusia memiliki kebutuhan untuk memahami dan memperkirakan lingkungan di sekitarnya.

Ketika masa depan terasa sulit diprediksi, seseorang mungkin mulai membayangkan skenario terburuk. Ia bisa terus memikirkan kemungkinan kehilangan pekerjaan, gagal mencapai tujuan, mengalami masalah keuangan, atau tidak mampu memenuhi harapan keluarga.

Jika berlangsung terus-menerus, pola pikir tersebut dapat menguras energi emosional dan membuat seseorang kesulitan mengambil keputusan.

Di sinilah harapan memiliki peran penting.

Dalam psikologi, harapan membantu seseorang mempertahankan orientasi terhadap masa depan. Seseorang yang memiliki harapan tidak harus mengetahui secara pasti bagaimana kehidupannya akan berjalan. Ia hanya perlu memiliki keyakinan bahwa masih ada langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan.

Misalnya, seseorang yang merasa khawatir kehilangan pekerjaan mungkin mulai mempelajari keterampilan baru, memperluas jaringan profesional, atau mencari peluang lain. Ia tidak bisa mengendalikan seluruh kondisi ekonomi, tetapi masih memiliki ruang untuk mempersiapkan diri.

Harapan membantu manusia memusatkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa diusahakan, bukan hanya pada sesuatu yang berada di luar kendali.

Cara membangun harapan ketika menghadapi ketidakpastian:

Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan hari ini.

Buat tujuan kecil yang realistis daripada memikirkan seluruh masa depan sekaligus.

Siapkan beberapa alternatif ketika rencana utama tidak berjalan.

Kurangi kebiasaan menganggap kemungkinan terburuk sebagai sesuatu yang pasti terjadi.

Ingat bahwa tidak mengetahui masa depan bukan berarti masa depan tidak memiliki peluang baik.

Harapan tidak menghilangkan ketidakpastian, tetapi membantu manusia tetap bergerak meskipun belum mengetahui seluruh jawaban.

2. Harapan Membantu Mengurangi Perasaan Tidak Berdaya

Salah satu pengalaman emosional yang paling melelahkan adalah merasa bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan untuk mengubah keadaan.

Perasaan tidak berdaya dapat muncul ketika seseorang menghadapi masalah yang terus berulang, mengalami kegagalan berkali-kali, atau merasa bahwa usahanya tidak memberikan perubahan berarti.

Misalnya, seseorang sudah berusaha mencari pekerjaan selama berbulan-bulan, tetapi belum mendapatkan hasil. Setelah berkali-kali menerima penolakan, ia mungkin mulai berpikir bahwa dirinya memang tidak memiliki kemampuan untuk berhasil.

Pada titik tertentu, masalahnya bukan lagi sekadar kegagalan mendapatkan pekerjaan. Ia mulai kehilangan keyakinan bahwa tindakannya dapat membawa perubahan.

Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berkaitan dengan konsep learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Konsep yang dikembangkan melalui penelitian Martin Seligman dan Steven Maier ini menjelaskan bagaimana pengalaman berulang ketika seseorang merasa tidak memiliki kendali dapat memengaruhi motivasi dan responsnya terhadap situasi berikutnya.

Ketika seseorang merasa tidak berdaya, ia mungkin berhenti mencoba meskipun sebenarnya masih terdapat peluang untuk mengubah keadaan.

Harapan dapat membantu melawan kecenderungan tersebut dengan mengembalikan perhatian pada kemungkinan tindakan.

Seseorang mungkin tidak bisa langsung mengubah seluruh kehidupannya, tetapi ia bisa mengambil satu langkah kecil. Ia bisa meminta bantuan, mencoba pendekatan berbeda, memperbaiki keterampilan, atau mencari lingkungan yang lebih mendukung.

Hal ini penting karena perasaan memiliki kendali, meskipun terbatas, dapat membantu seseorang kembali terlibat secara aktif dalam kehidupannya.

Cara membangun kembali rasa berdaya:

Pecah masalah besar menjadi beberapa langkah yang lebih kecil.

Hargai kemajuan meskipun hasilnya belum terlihat.

Hindari mengartikan satu kegagalan sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu.

Cari bantuan ketika masalah terasa terlalu berat untuk dihadapi sendiri.

Evaluasi strategi yang digunakan dan bersedia mencoba pendekatan baru.

Dunia membutuhkan lebih banyak harapan karena manusia tidak seharusnya tumbuh dengan keyakinan bahwa keadaan sulit selalu berarti tidak ada jalan keluar.

3. Harapan Membantu Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Tekanan Kehidupan

Tekanan kehidupan modern dapat datang dari berbagai arah. Tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, kondisi ekonomi, hubungan sosial, serta arus informasi yang terus bergerak dapat membuat seseorang merasa kewalahan.

Bahkan ketika tidak sedang menghadapi masalah besar, seseorang bisa merasa lelah karena harus terus membandingkan diri, memenuhi ekspektasi, dan mengikuti perubahan yang berlangsung begitu cepat.

Dalam situasi tersebut, harapan dapat menjadi salah satu sumber daya psikologis yang membantu seseorang menghadapi tekanan.

Sejumlah penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa tingkat harapan yang lebih tinggi berkaitan dengan berbagai hasil positif, seperti kesejahteraan psikologis, kemampuan menghadapi stres, dan pencapaian tujuan. Namun, hubungan ini tidak berarti harapan dapat mencegah seluruh masalah kesehatan mental atau menggantikan bantuan profesional.

Mengapa harapan bisa membantu?

Karena harapan memberikan alasan untuk tetap terlibat dalam kehidupan. Ketika seseorang percaya bahwa situasinya masih mungkin membaik, ia cenderung lebih terdorong mencari solusi, mempertahankan usaha, dan menggunakan dukungan yang tersedia.

Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi masa sulit mungkin belum mampu menyelesaikan seluruh persoalannya. Namun, ia masih percaya bahwa dengan bantuan orang lain dan perubahan kecil, kehidupannya bisa menjadi lebih baik.

Keyakinan tersebut dapat membuatnya lebih bersedia mengambil langkah yang mendukung kesejahteraan dirinya.

Harapan juga membantu seseorang melihat bahwa keadaan emosional saat ini bukanlah gambaran permanen tentang seluruh kehidupannya.

Merasa sedih hari ini tidak berarti akan selalu merasa sedih. Mengalami kegagalan sekarang tidak berarti semua kesempatan telah berakhir.

Cara menjaga harapan untuk mendukung kesehatan mental:

Pertahankan rutinitas dasar seperti tidur, makan, dan aktivitas fisik.

Bangun hubungan dengan orang-orang yang bisa memberikan dukungan emosional.

Berikan ruang untuk beristirahat ketika merasa terlalu lelah.

Kurangi paparan informasi yang membuatmu terus-menerus merasa terancam.

Jangan ragu mencari bantuan psikolog atau tenaga profesional jika tekanan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.

Harapan bukan obat untuk semua persoalan, tetapi dapat menjadi salah satu kekuatan yang membantu manusia bertahan dan mencari pertolongan ketika membutuhkannya.

4. Harapan Membantu Manusia Bangkit Setelah Mengalami Kegagalan

Kegagalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan.

Seseorang bisa gagal mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mengalami masalah dalam hubungan, kehilangan kesempatan, atau tidak berhasil mencapai tujuan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.

Bagi sebagian orang, pengalaman tersebut dapat mengguncang kepercayaan diri. Mereka mungkin mulai meragukan kemampuan sendiri dan mempertanyakan apakah usaha yang dilakukan selama ini benar-benar memiliki arti.

Jika seseorang terlalu lama terjebak dalam pengalaman tersebut, ia bisa kehilangan keberanian untuk mencoba kembali.

Dalam psikologi, kemampuan untuk beradaptasi dan bangkit setelah menghadapi kesulitan berkaitan dengan konsep resilience atau resiliensi.

Resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, atau kecewa. Sebaliknya, resiliensi merupakan kemampuan untuk menghadapi tekanan, menyesuaikan diri, dan secara bertahap menemukan cara untuk melanjutkan kehidupan.

Harapan dapat mendukung proses tersebut karena membantu seseorang melihat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari seluruh kemungkinan.

Misalnya, seseorang yang gagal membangun bisnis mungkin membutuhkan waktu untuk memproses kekecewaan. Namun, setelah itu, ia dapat mengevaluasi keputusan sebelumnya, memahami kesalahan, dan mempertimbangkan strategi yang berbeda.

Harapan membuat seseorang tidak hanya bertanya, "Mengapa aku gagal?" tetapi juga, "Apa yang bisa kupelajari dan lakukan selanjutnya?"

Perubahan pertanyaan ini dapat membantu mengarahkan perhatian dari penyesalan menuju proses pemulihan dan pembelajaran.

Cara menggunakan harapan untuk bangkit dari kegagalan:

Berikan waktu untuk menerima emosi yang muncul setelah kegagalan.

Pisahkan hasil yang tidak sesuai harapan dari nilai dirimu sebagai manusia.

Evaluasi hal-hal yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut.

Cari pendekatan alternatif jika cara sebelumnya tidak berhasil.

Ingat kembali pengalaman ketika kamu pernah berhasil melewati masa sulit.

Kegagalan memang bisa mengubah arah kehidupan, tetapi tidak selalu menghilangkan kemungkinan untuk membangun sesuatu yang lebih baik.

5. Harapan Membuat Manusia Lebih Bersedia Bekerja Sama dan Membantu Sesama

Harapan tidak hanya memiliki manfaat bagi kehidupan pribadi. Harapan juga dapat memengaruhi cara manusia berhubungan dengan orang lain.

Ketika seseorang merasa bahwa masa depan masih memiliki kemungkinan yang baik, ia mungkin lebih bersedia berinvestasi dalam hubungan, bekerja sama, dan terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan.

Sebaliknya, ketika seseorang merasa bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa diperbaiki, ia mungkin menjadi lebih menarik diri atau kehilangan motivasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Dalam psikologi sosial, keyakinan terhadap masa depan dapat berkaitan dengan perilaku prososial, yaitu tindakan yang bertujuan membantu atau memberikan manfaat kepada orang lain.

Misalnya, seseorang yang percaya bahwa lingkungan tempat tinggalnya bisa menjadi lebih baik mungkin bersedia mengikuti kegiatan sosial, membantu tetangga, atau terlibat dalam program kebersihan lingkungan.

Ia memahami bahwa perubahan tidak harus dilakukan sendirian. Kerja sama dengan orang lain dapat menciptakan hasil yang lebih besar daripada usaha individu.

Harapan juga dapat memperkuat rasa kebersamaan. Ketika sekelompok orang memiliki tujuan yang dianggap bermakna, mereka memiliki alasan untuk saling mendukung dan bekerja menuju sesuatu yang sama.

Namun, harapan sosial tidak boleh hanya berupa janji bahwa semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Harapan perlu disertai tindakan nyata, kepercayaan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab.

Cara menumbuhkan harapan bersama:

Terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan.

Berikan dukungan kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan.

Hargai perubahan positif sekecil apa pun dalam komunitas.

Bangun percakapan yang berorientasi pada solusi, bukan hanya keluhan.

Ciptakan tujuan bersama yang realistis dan dapat dikerjakan secara kolektif.

Dunia tidak hanya membutuhkan individu yang optimistis. Dunia juga membutuhkan orang-orang yang percaya bahwa masa depan dapat dibangun melalui kerja sama.

6. Harapan Membantu Kita Menemukan Makna dalam Kehidupan

Manusia tidak hanya membutuhkan sesuatu untuk dilakukan. Kita juga membutuhkan alasan mengapa sesuatu itu penting.

Seseorang mungkin memiliki pekerjaan yang stabil, penghasilan yang cukup, dan kehidupan yang terlihat baik dari luar. Namun, ia tetap bisa merasa kosong ketika tidak menemukan makna dalam apa yang dijalani.

Sebaliknya, seseorang yang sedang menghadapi banyak kesulitan terkadang tetap memiliki semangat karena merasa bahwa perjuangannya berkaitan dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

Dalam psikologi, pencarian makna hidup merupakan bagian penting dari pemahaman tentang motivasi dan kesejahteraan manusia.

Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi, menekankan pentingnya makna dalam menghadapi penderitaan melalui pendekatan yang dikenal sebagai logoterapi.

Gagasan tersebut tidak berarti bahwa semua penderitaan memiliki alasan yang harus disyukuri. Namun, manusia dapat berusaha menemukan makna melalui nilai, hubungan, tanggung jawab, dan cara mereka merespons keadaan yang tidak bisa diubah.

Harapan memiliki hubungan dengan proses tersebut karena membantu seseorang membayangkan bahwa tindakan yang dilakukan hari ini dapat memiliki arti bagi masa depan.

Seorang orang tua mungkin tetap berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya karena berharap anak tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik. Seorang guru terus mengajar karena percaya bahwa pengetahuan dapat mengubah masa depan murid-muridnya. Seseorang yang sedang memulihkan diri mungkin bertahan karena ingin kembali menikmati kehidupan bersama orang-orang yang dicintainya.

Harapan membuat tujuan terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Cara menemukan makna dan menjaga harapan:

Kenali nilai-nilai yang paling penting dalam hidupmu.

Tentukan tujuan yang sesuai dengan nilai tersebut.

Lakukan tindakan kecil yang memberikan manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.

Bangun hubungan yang membuat hidup terasa lebih bermakna.

Jangan hanya mengukur kehidupan melalui pencapaian materi atau pengakuan sosial.

Ketika seseorang memiliki alasan yang bermakna untuk melangkah, perjalanan hidup sering kali terasa lebih terarah meskipun jalannya tidak selalu mudah.

7. Harapan Membantu Generasi Mendatang Membayangkan Masa Depan yang Lebih Baik

Salah satu alasan terbesar mengapa dunia membutuhkan harapan adalah karena masa depan tidak hanya menjadi milik generasi saat ini.

Anak-anak dan generasi muda akan mewarisi dunia yang sedang kita bangun hari ini. Mereka membutuhkan kesempatan untuk tumbuh, belajar, berinovasi, dan membayangkan kehidupan yang lebih baik daripada keadaan yang mereka hadapi sekarang.

Namun, generasi muda juga hidup di tengah berbagai tekanan. Mereka dapat terpapar informasi tentang krisis lingkungan, ketidakstabilan ekonomi, konflik, persaingan pendidikan, dan tuntutan sosial sejak usia yang relatif muda.

Jika terus-menerus melihat masa depan sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagian dari mereka mungkin merasa bahwa usaha pribadi tidak akan membawa perubahan berarti.

Karena itu, penting bagi keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat untuk membantu generasi muda mengembangkan harapan yang realistis.

Dalam psikologi perkembangan, harapan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membayangkan tujuan dan memahami bahwa terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapainya.

Anak-anak tidak hanya membutuhkan kalimat seperti "Kamu pasti bisa." Mereka juga membutuhkan dukungan untuk memahami bagaimana cara menghadapi kesulitan, mencari alternatif, meminta bantuan, dan belajar dari kesalahan.

Orang tua, misalnya, dapat membantu anak membangun harapan dengan memberikan kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru. Ketika anak mengalami kegagalan, orang tua tidak perlu langsung menyelesaikan seluruh masalahnya. Mereka bisa membantu anak memahami apa yang terjadi dan menemukan langkah berikutnya.

Sekolah juga dapat menumbuhkan harapan dengan menciptakan lingkungan yang menghargai proses belajar, bukan hanya hasil akhir.

Masyarakat pun memiliki peran untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka.

Cara menumbuhkan harapan pada generasi muda:

Ajarkan anak bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses belajar.

Berikan kesempatan untuk mengambil keputusan sesuai usia dan kemampuannya.

Hargai usaha, ketekunan, dan perkembangan, bukan hanya prestasi.

Bantu anak menemukan tujuan yang sesuai dengan minat dan nilai pribadinya.

Tunjukkan melalui tindakan bahwa perubahan positif bisa dimulai dari langkah kecil.

Generasi mendatang membutuhkan lebih dari sekadar nasihat untuk berpikir positif. Mereka membutuhkan lingkungan yang memberikan alasan nyata untuk percaya bahwa masa depan masih layak diperjuangkan.

Bagaimana Cara Membangun Harapan yang Realistis di Tengah Dunia yang Sulit?

Memiliki harapan bukan berarti mengabaikan kenyataan. Kita tetap perlu mengakui bahwa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat, ada keadaan yang berada di luar kendali, dan ada pengalaman yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan.

Harapan yang sehat justru tumbuh ketika seseorang mampu melihat kenyataan tanpa kehilangan kemungkinan untuk bergerak maju.

Berikut beberapa cara sederhana untuk membangun harapan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Tentukan tujuan yang memiliki arti.

Jangan hanya mengikuti tujuan yang dianggap penting oleh orang lain. Pilih sesuatu yang benar-benar berkaitan dengan nilai dan kebutuhanmu.

2. Siapkan lebih dari satu jalan untuk mencapai tujuan.

Jika satu rencana tidak berhasil, pertimbangkan alternatif lain. Fleksibilitas membantu seseorang tetap bergerak ketika menghadapi hambatan.

3. Fokus pada kemajuan kecil.

Perubahan besar sering kali terbentuk dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Jangan meremehkan langkah kecil hanya karena hasilnya belum terlihat.

4. Bangun hubungan yang mendukung.

Berada di sekitar orang-orang yang mau mendengarkan, memberikan perspektif, dan membantu mencari solusi dapat memperkuat kemampuan menghadapi kesulitan.

5. Kurangi kebiasaan membandingkan kehidupan.

Setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, dan perjalanan yang berbeda. Membandingkan diri secara terus-menerus dapat membuat kita kehilangan perhatian terhadap kemajuan sendiri.

6. Izinkan diri untuk beristirahat.

Harapan bukan berarti harus terus produktif atau selalu kuat. Ada saatnya seseorang perlu berhenti sejenak, memulihkan energi, dan menerima bantuan.

7. Rayakan hal-hal baik yang masih ada.

Menghargai pengalaman positif bukan berarti menyangkal masalah. Sebaliknya, hal tersebut membantu kita melihat kehidupan secara lebih utuh.

Kesimpulan

Dunia saat ini membutuhkan harapan dalam takaran yang besar karena manusia sedang menghadapi berbagai perubahan dan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial.

Harapan membantu manusia menghadapi masa depan yang tidak pasti, mengurangi perasaan tidak berdaya, menjaga kesehatan mental, bangkit setelah kegagalan, membangun kerja sama, menemukan makna hidup, serta memberikan generasi mendatang alasan untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik.

Namun, harapan bukan sekadar optimisme tanpa dasar. Harapan yang sehat membutuhkan tujuan yang jelas, kemampuan menemukan jalan alternatif, keyakinan untuk mengambil tindakan, dan kesediaan menerima kenyataan.

Kita tidak harus berpura-pura bahwa dunia sedang baik-baik saja. Kita juga tidak perlu menutup mata terhadap masalah yang masih terjadi. Justru dengan memahami kenyataan secara jujur, kita dapat menentukan perubahan apa yang perlu diperjuangkan.

Pada akhirnya, harapan bukan tentang meyakini bahwa segala sesuatu pasti berjalan sesuai keinginan. Harapan adalah keberanian untuk tetap mencari jalan ketika keadaan belum sesuai harapan.

Mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh dunia dalam satu hari. Namun, kita masih bisa memperbaiki satu hubungan, membantu satu orang, mempelajari satu keterampilan, atau mengambil satu keputusan yang lebih baik.