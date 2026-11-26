JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sulit menerima pendapat seseorang meskipun ia menyampaikannya dengan alasan yang masuk akal? Atau mungkin kamu pernah terlibat dalam percakapan yang awalnya biasa saja, tetapi perlahan berubah menjadi perdebatan karena kamu dan lawan bicaramu memiliki pandangan yang berbeda?

Situasi seperti ini sangat umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa tidak setuju dengan pasangan mengenai cara menyelesaikan masalah, berbeda pendapat dengan teman tentang suatu keputusan, atau merasa kesulitan menerima gagasan rekan kerja meskipun gagasan tersebut sebenarnya layak dipertimbangkan.

Menariknya, ketidaksetujuan tidak selalu muncul karena seseorang memiliki informasi yang lebih sedikit atau kurang memahami suatu persoalan. Terkadang, reaksi tersebut justru berkaitan dengan cara otak memproses informasi, mempertahankan keyakinan, melindungi harga diri, dan memahami dunia di sekitarnya.

Dalam psikologi, manusia tidak selalu memandang informasi secara netral. Pengalaman masa lalu, identitas pribadi, emosi, lingkungan sosial, dan kebutuhan untuk merasa benar dapat memengaruhi cara kita menerima gagasan orang lain.

Itulah sebabnya, seseorang bisa menolak sebuah ide bahkan sebelum benar-benar mempertimbangkan isinya.

Namun, tidak setuju bukanlah sesuatu yang selalu buruk. Perbedaan pendapat dapat membantu kita melihat persoalan dari sudut pandang baru, mengembangkan pemikiran kritis, dan menemukan solusi yang lebih baik.

Persoalannya muncul ketika kita menolak gagasan orang lain hanya karena gagasan tersebut berbeda dari apa yang selama ini kita yakini.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam alasan mengapa kita sering tidak setuju dengan gagasan orang lain menurut perspektif psikologi.

1. Kita Memiliki Kecenderungan untuk Mempertahankan Keyakinan Sendiri

Salah satu alasan paling umum mengapa seseorang sulit menerima gagasan orang lain adalah karena manusia cenderung mempertahankan keyakinan yang sudah dimilikinya.

Setiap orang memiliki pandangan tentang kehidupan, hubungan, pekerjaan, pendidikan, politik, dan berbagai persoalan lainnya. Keyakinan tersebut terbentuk melalui pengalaman pribadi, pendidikan, lingkungan keluarga, budaya, serta informasi yang diterima selama bertahun-tahun.

Ketika seseorang menyampaikan gagasan yang bertentangan dengan keyakinan tersebut, kita mungkin langsung merasa tidak nyaman.

Misalnya, kamu sudah lama percaya bahwa keberhasilan hanya bisa diperoleh melalui kerja keras dan disiplin. Kemudian, seseorang menyampaikan pendapat bahwa keberhasilan juga sangat dipengaruhi oleh kesempatan, dukungan sosial, dan kondisi lingkungan.

Meskipun pendapat tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan kerja keras, kamu mungkin merasa perlu membela pandangan awalmu.

Dalam psikologi, kecenderungan ini berkaitan dengan confirmation bias atau bias konfirmasi. Istilah ini menggambarkan kecenderungan seseorang untuk mencari, memperhatikan, dan menafsirkan informasi dengan cara yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki.

Akibatnya, kita lebih mudah menerima informasi yang sejalan dengan pemikiran sendiri dan lebih kritis terhadap informasi yang bertentangan dengannya.

Bias konfirmasi juga dapat membuat seseorang hanya mengingat contoh yang mendukung pendapatnya, sementara mengabaikan bukti yang menunjukkan bahwa pandangannya mungkin perlu diperbaiki.

Misalnya, seseorang yang percaya bahwa semua orang sukses harus memiliki pendidikan tinggi mungkin lebih memperhatikan kisah orang sukses yang memiliki gelar akademis. Sebaliknya, ia bisa mengabaikan orang-orang yang berhasil melalui jalur pendidikan berbeda.

Hal ini bukan berarti manusia tidak mampu mengubah keyakinannya. Namun, perubahan sering membutuhkan kesediaan untuk mengevaluasi informasi secara lebih objektif.

Cara mengatasinya:

Sadari bahwa keyakinan pribadi tidak selalu mewakili seluruh kenyataan.

Cobalah mencari informasi yang mendukung sekaligus menantang pendapatmu.

Jangan langsung menolak gagasan hanya karena terdengar berbeda.

Tanyakan bukti atau alasan di balik sebuah pendapat.

Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mengubah pandangan ketika menemukan informasi yang lebih kuat.

Semakin terbiasa mengevaluasi keyakinan sendiri, semakin mudah bagi kita untuk berdiskusi tanpa merasa harus selalu mempertahankan pendapat awal.

2. Kita Merasa bahwa Gagasan Orang Lain Mengancam Identitas Diri

Tidak semua perbedaan pendapat hanya berkaitan dengan isi sebuah gagasan. Dalam beberapa situasi, gagasan tersebut terasa seperti serangan terhadap identitas pribadi.

Identitas merupakan bagian penting dari cara seseorang memahami dirinya. Kita mungkin melihat diri sebagai orang yang mandiri, pekerja keras, religius, rasional, kreatif, atau memiliki prinsip tertentu.

Ketika seseorang mempertanyakan gagasan yang berkaitan erat dengan identitas tersebut, kita bisa merasa bahwa dirinya sedang mempertanyakan siapa kita sebenarnya.

Misalnya, seseorang yang sangat bangga dengan profesinya mungkin merasa tersinggung ketika orang lain mengkritik cara kerja dalam bidang tersebut. Padahal, kritik yang disampaikan belum tentu ditujukan untuk merendahkan dirinya secara pribadi.

Dalam psikologi sosial, fenomena ini dapat berkaitan dengan identity-protective cognition, yaitu kecenderungan seseorang memproses informasi dengan cara yang melindungi identitas dan kelompok yang dianggap penting baginya.

Ketika sebuah gagasan dianggap mengancam identitas, seseorang mungkin lebih fokus membela kelompok atau pandangannya daripada mengevaluasi apakah gagasan tersebut memiliki dasar yang kuat.

Hal ini juga menjelaskan mengapa perdebatan mengenai nilai, budaya, keyakinan, dan pandangan hidup sering menjadi sangat emosional.

Seseorang tidak lagi merasa sedang membahas sebuah ide, tetapi merasa sedang membela sesuatu yang menjadi bagian dari dirinya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu belajar memisahkan identitas pribadi dari gagasan yang sedang dibicarakan.

Kamu tetap bisa menjadi orang yang memiliki prinsip kuat meskipun bersedia mempertimbangkan pendapat berbeda. Mengubah satu pandangan juga tidak otomatis berarti mengkhianati seluruh nilai yang selama ini kamu pegang.

Cara mengatasinya:

Bedakan kritik terhadap gagasan dengan penilaian terhadap diri pribadi.

Jangan menganggap setiap perbedaan pendapat sebagai bentuk penolakan.

Dengarkan argumen tanpa langsung menghubungkannya dengan harga dirimu.

Ingat bahwa identitas seseorang tidak harus ditentukan oleh satu pendapat.

Berikan ruang bagi kemungkinan bahwa kamu dan orang lain sama-sama memiliki sebagian kebenaran.

Kemampuan memisahkan identitas dari pendapat membantu kita menjadi lebih terbuka tanpa harus kehilangan prinsip pribadi.

3. Kita Mengalami Ketidaknyamanan ketika Menghadapi Informasi yang Bertentangan

Pernahkah kamu merasa tidak nyaman ketika mengetahui bahwa sesuatu yang selama ini kamu percaya ternyata tidak sepenuhnya benar?

Misalnya, kamu selalu menganggap bahwa bekerja lebih lama berarti bekerja lebih produktif. Namun, kemudian kamu menemukan informasi bahwa jam kerja yang panjang tidak selalu menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik.

Informasi tersebut mungkin membuatmu mempertanyakan kebiasaan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun.

Dalam psikologi, kondisi seperti ini dapat dijelaskan melalui konsep cognitive dissonance atau disonansi kognitif.

Disonansi kognitif merupakan keadaan ketika seseorang mengalami ketegangan psikologis karena memiliki keyakinan, sikap, atau perilaku yang saling bertentangan.

Contohnya, seseorang percaya bahwa kesehatan merupakan hal penting, tetapi ia memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ketidaksesuaian itu bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman.

Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, seseorang mungkin mengubah perilakunya, menyesuaikan keyakinannya, atau mencari alasan untuk membenarkan tindakan yang sudah dilakukan.

Hal serupa dapat terjadi ketika kita menerima gagasan yang bertentangan dengan pemikiran sendiri.

Alih-alih mempertimbangkan informasi baru, kita mungkin mencari alasan untuk menolaknya agar tidak perlu menghadapi ketegangan akibat perubahan pandangan.

Misalnya, seseorang yang sudah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk sebuah keputusan mungkin kesulitan menerima pendapat bahwa keputusan tersebut ternyata kurang tepat. Ia bisa terus mempertahankan pilihannya karena mengakui kesalahan terasa terlalu menyakitkan.

Padahal, kemampuan mengakui bahwa sebuah pandangan perlu diperbaiki merupakan bagian penting dari perkembangan intelektual dan emosional.

Cara mengatasinya:

Terima bahwa merasa tidak nyaman ketika menemukan informasi baru adalah hal yang wajar.

Jangan terburu-buru membela diri ketika seseorang memberikan sudut pandang berbeda.

Pertimbangkan apakah pendapatmu didukung bukti atau hanya kebiasaan lama.

Akui jika ada bagian dari keyakinanmu yang perlu diperbarui.

Lihat perubahan pandangan sebagai kesempatan belajar, bukan tanda kelemahan.

Kita tidak harus selalu merasa nyaman ketika belajar sesuatu yang baru. Terkadang, ketidaknyamanan justru menjadi awal dari pemahaman yang lebih matang.

4. Kita Terlalu Dipengaruhi oleh Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memahami dunia.

Apa yang pernah kita alami dapat membentuk harapan, ketakutan, preferensi, dan cara menilai suatu situasi. Karena itu, dua orang yang menghadapi persoalan sama bisa memiliki kesimpulan yang sangat berbeda.

Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kegagalan dalam berbisnis mungkin menganggap pekerjaan tetap sebagai pilihan paling aman. Sementara itu, orang yang pernah berhasil membangun usaha sendiri mungkin melihat kewirausahaan sebagai peluang yang menarik.

Ketika keduanya berdiskusi tentang masa depan karier, masing-masing bisa merasa bahwa pandangannya paling masuk akal.

Masalahnya, kita terkadang menganggap pengalaman pribadi sebagai gambaran lengkap tentang kenyataan.

Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep availability heuristic, yaitu kecenderungan menilai kemungkinan atau frekuensi suatu kejadian berdasarkan seberapa mudah contoh-contohnya muncul dalam ingatan.

Jika seseorang pernah mengalami pengalaman buruk dalam suatu situasi, pengalaman tersebut mungkin terasa sangat menonjol sehingga ia menganggap risiko serupa selalu tinggi.

Sebaliknya, pengalaman positif juga dapat membuat seseorang meremehkan kemungkinan adanya risiko.

Hal ini bisa membuat kita sulit menerima gagasan orang lain karena pengalaman mereka berbeda dari pengalaman yang kita miliki.

Kita mungkin berpikir, "Pengalamanku tidak seperti itu, jadi pendapatmu pasti salah."

Padahal, pengalaman seseorang tidak selalu dapat digunakan untuk menjelaskan seluruh situasi yang dialami orang lain.

Cara mengatasinya:

Ingat bahwa pengalaman pribadi merupakan satu sudut pandang, bukan keseluruhan kenyataan.

Hindari menggeneralisasi pengalaman sendiri kepada semua orang.

Dengarkan pengalaman orang lain tanpa langsung membandingkannya.

Pertimbangkan faktor lingkungan, kondisi, dan latar belakang yang berbeda.

Gunakan data dan informasi tambahan ketika mengambil kesimpulan.

Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki pengalaman berbeda, kita bisa lebih mudah menerima bahwa sebuah persoalan mungkin memiliki lebih dari satu penjelasan.

5. Kita Ingin Merasa Benar dan Mendapatkan Pengakuan

Manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa dihargai, diterima, dan memiliki nilai di hadapan orang lain.

Karena itu, ketika berdiskusi, sebagian orang tidak hanya ingin menyampaikan gagasan. Mereka juga ingin mendapatkan pengakuan bahwa pendapatnya benar dan layak dipertimbangkan.

Keinginan tersebut sebenarnya tidak selalu bermasalah. Merasa dihargai dapat membantu seseorang membangun kepercayaan diri dan hubungan sosial.

Namun, masalah muncul ketika kebutuhan untuk merasa benar menjadi lebih penting daripada tujuan memahami persoalan.

Dalam situasi seperti ini, diskusi dapat berubah menjadi kompetisi. Seseorang lebih sibuk mencari kelemahan argumen lawan bicara daripada mencoba memahami maksudnya.

Misalnya, ketika pasangan menyampaikan bahwa dirinya merasa kurang diperhatikan, kita mungkin langsung menjelaskan berbagai hal yang sudah dilakukan. Kita ingin membuktikan bahwa kita bukan pasangan yang buruk.

Padahal, pasangan mungkin tidak sedang meminta pembuktian. Ia hanya ingin perasaannya didengar.

Dalam psikologi sosial, kebutuhan akan harga diri dan penerimaan sosial dapat memengaruhi perilaku seseorang ketika menghadapi evaluasi atau perbedaan pendapat.

Ketika seseorang merasa harga dirinya terancam, ia mungkin menjadi lebih defensif, sulit menerima kritik, atau berusaha mempertahankan posisinya.

Itulah sebabnya, beberapa perdebatan terus berlangsung meskipun kedua pihak sebenarnya sudah memahami inti persoalannya. Mereka tidak lagi berusaha menemukan solusi, tetapi berusaha mendapatkan kemenangan.

Untuk mengubah pola tersebut, kita perlu memahami bahwa tidak semua diskusi harus menghasilkan pemenang.

Terkadang, tujuan percakapan hanya untuk memperluas pemahaman, bukan membuktikan bahwa seseorang lebih pintar atau lebih benar.

Cara mengatasinya:

Tanyakan apakah tujuan diskusi adalah mencari solusi atau sekadar memenangkan perdebatan.

Jangan menganggap mengakui kesalahan sebagai sesuatu yang memalukan.

Hargai argumen yang baik meskipun berasal dari orang yang tidak kamu sukai.

Hindari mempermalukan orang lain ketika menyampaikan ketidaksetujuan.

Belajar mengatakan, "Aku belum pernah melihatnya dari sudut pandang itu."

Kematangan berpikir tidak selalu terlihat dari kemampuan mempertahankan pendapat, tetapi juga dari kesediaan mengevaluasinya.

6. Kita Kurang Mampu Memahami Sudut Pandang Orang Lain

Alasan terakhir mengapa kita sering tidak setuju dengan gagasan orang lain adalah karena kita belum sepenuhnya memahami perspektif mereka.

Setiap orang memiliki latar belakang, kebutuhan, nilai, dan prioritas yang berbeda. Sesuatu yang terlihat masuk akal bagi seseorang belum tentu memiliki arti yang sama bagi orang lain.

Misalnya, seseorang berpendapat bahwa bekerja dari rumah merupakan pilihan terbaik karena memberikan fleksibilitas dan lebih banyak waktu bersama keluarga.

Namun, orang lain mungkin lebih menyukai bekerja di kantor karena membutuhkan interaksi sosial, lingkungan kerja yang terstruktur, dan pemisahan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan.

Keduanya tidak harus saling membantah karena masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda.

Dalam psikologi sosial, kemampuan memahami pikiran dan perasaan orang lain berkaitan dengan perspective-taking, yaitu kemampuan untuk melihat suatu situasi dari sudut pandang orang lain.

Kemampuan ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman karena kita tidak hanya menilai sebuah gagasan berdasarkan pengalaman sendiri.

Seseorang yang memiliki kemampuan mengambil perspektif biasanya lebih mampu mempertimbangkan alasan di balik pendapat orang lain, meskipun tetap tidak harus menyetujuinya.

Misalnya, daripada langsung mengatakan bahwa pendapat temanmu tidak masuk akal, kamu bisa bertanya, "Apa yang membuatmu melihat persoalan ini dengan cara seperti itu?"

Pertanyaan sederhana tersebut dapat membuka ruang bagi percakapan yang lebih mendalam.

Kita mungkin akhirnya tetap berbeda pendapat, tetapi setidaknya memahami mengapa orang lain memiliki pandangan tersebut.

Cara mengatasinya:

Dengarkan penjelasan orang lain sebelum memberikan penilaian.

Ajukan pertanyaan untuk memahami alasan di balik gagasan mereka.

Pertimbangkan latar belakang dan kebutuhan yang memengaruhi pendapat seseorang.

Jangan berasumsi bahwa orang lain memiliki pengalaman yang sama denganmu.

Bedakan antara memahami sebuah pendapat dan menyetujuinya.

Kamu tidak harus menyetujui semua gagasan orang lain untuk bisa menghormati mereka. Terkadang, kemampuan memahami perbedaan sudah menjadi langkah besar menuju komunikasi yang lebih sehat.

Bagaimana Cara Tidak Setuju Tanpa Merusak Hubungan?

Memiliki pendapat yang berbeda merupakan bagian alami dari kehidupan sosial. Kita tidak mungkin selalu sepakat dengan pasangan, teman, keluarga, atau rekan kerja.

Namun, cara menyampaikan ketidaksetujuan dapat menentukan apakah sebuah perbedaan akan memperkuat pemahaman atau justru merusak hubungan.

Berikut beberapa kebiasaan yang bisa membantu kamu menghadapi perbedaan pendapat secara lebih dewasa.

1. Dengarkan sebelum memberikan tanggapan.

Jangan langsung menyiapkan bantahan ketika orang lain sedang berbicara. Berikan perhatian pada keseluruhan gagasannya agar kamu tidak salah memahami maksud yang disampaikan.

2. Pisahkan fakta, interpretasi, dan perasaan.

Sebuah perdebatan terkadang menjadi rumit karena orang mencampurkan informasi yang dapat diperiksa dengan asumsi dan reaksi emosional. Cobalah mengenali perbedaan ketiganya.

3. Gunakan bahasa yang tidak menyerang.

Daripada mengatakan, "Pendapatmu salah," kamu bisa mengatakan, "Aku melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda."

4. Bersedia mengakui bagian yang benar dari pendapat orang lain.

Tidak semua gagasan harus diterima atau ditolak sepenuhnya. Terkadang, seseorang memiliki argumen yang kuat pada satu bagian, tetapi kurang tepat pada bagian lainnya.

5. Berikan waktu untuk berpikir.

Jika diskusi mulai terlalu emosional, tidak ada salahnya mengambil jeda. Kamu tidak harus menyelesaikan semua perbedaan pendapat dalam satu percakapan.

6. Ketahui kapan harus berhenti berdebat.

Tidak semua perbedaan perlu diselesaikan dengan kesepakatan. Jika percakapan mulai berubah menjadi penghinaan atau tidak lagi produktif, menjaga batasan bisa menjadi pilihan yang lebih sehat.

Kesimpulan

Ketidaksetujuan terhadap gagasan orang lain bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan informasi atau pengetahuan. Ada berbagai faktor psikologis yang dapat memengaruhinya, mulai dari bias konfirmasi, perlindungan identitas, disonansi kognitif, pengalaman pribadi, kebutuhan untuk merasa benar, hingga kesulitan memahami perspektif orang lain.

Memahami faktor-faktor tersebut dapat membantu kita mengenali alasan di balik reaksi sendiri ketika menghadapi pendapat yang berbeda.

Kita tidak harus menyetujui semua hal yang dikatakan orang lain. Memiliki prinsip, mempertanyakan informasi, dan menolak gagasan yang tidak memiliki dasar kuat tetap merupakan bagian penting dari berpikir kritis.

Namun, kita juga perlu menyadari bahwa mempertahankan pendapat bukan berarti harus menutup diri dari kemungkinan belajar.

Kematangan intelektual bukan tentang selalu memiliki jawaban paling benar. Kematangan juga terlihat dari kemampuan mendengarkan, mengevaluasi keyakinan, mengakui kesalahan, dan memahami bahwa orang lain bisa memiliki alasan yang masuk akal meskipun kesimpulannya berbeda dari kita.