JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa kehidupan yang sedang dijalani belum sepenuhnya mencerminkan kehidupan yang sebenarnya kamu inginkan? Mungkin kamu memiliki pekerjaan, tanggung jawab, hubungan sosial, dan rutinitas sehari-hari, tetapi jauh di dalam hati masih ada perasaan bahwa sesuatu perlu berubah.

Kamu mungkin ingin menjadi lebih bahagia, lebih sehat secara emosional, memiliki hubungan yang lebih bermakna, atau menjalani hari-hari tanpa terus-menerus merasa dikejar oleh tuntutan orang lain.

Perasaan seperti ini cukup manusiawi. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, seseorang sering mulai mempertanyakan apakah pilihan hidupnya selama ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadinya.

Namun, menjalani kehidupan terbaik bukan berarti harus memiliki pekerjaan paling bergengsi, penghasilan besar, rumah yang sempurna, atau kehidupan yang terlihat mengesankan di mata orang lain. Kehidupan terbaik adalah kehidupan yang terasa bermakna, selaras dengan nilai pribadi, dan memberikan ruang bagi seseorang untuk berkembang tanpa terus-menerus mengorbankan kesejahteraan dirinya.

Dalam psikologi, kesejahteraan manusia tidak hanya berkaitan dengan perasaan senang. Ada pula aspek seperti penerimaan diri, hubungan yang positif, tujuan hidup, kemandirian, dan kemampuan untuk terus berkembang.

Kabar baiknya, kamu tidak harus menunggu tahun baru, hari ulang tahun, atau perubahan besar untuk mulai memperbaiki kehidupan. Beberapa langkah kecil yang dilakukan hari ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih berarti.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat lima langkah yang bisa kamu lakukan hari ini agar mulai menjalani kehidupan terbaik versimu menurut perspektif psikologi.

1. Kenali Kembali Apa yang Benar-Benar Penting dalam Hidupmu

Salah satu alasan seseorang merasa tidak puas dengan kehidupannya adalah karena terlalu lama menjalani standar yang ditentukan oleh orang lain.

Sejak kecil, kita sering menerima berbagai pesan tentang seperti apa kehidupan yang dianggap berhasil. Kita mungkin diajarkan bahwa kesuksesan berarti memiliki pekerjaan tetap, menikah pada usia tertentu, mempunyai rumah sendiri, atau mencapai kedudukan sosial yang tinggi.

Tidak ada yang salah dengan tujuan-tujuan tersebut. Masalahnya muncul ketika kita mengejarnya tanpa pernah bertanya apakah semua itu benar-benar sesuai dengan nilai dan kebutuhan pribadi.

Akibatnya, seseorang bisa menghabiskan banyak waktu untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu bermakna baginya.

Misalnya, kamu mungkin terus bekerja keras untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi karena merasa harus membuktikan kemampuan kepada orang lain. Namun, setelah mencapainya, kamu justru merasa semakin lelah dan kehilangan waktu bersama keluarga.

Situasi seperti ini menunjukkan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi.

Dalam psikologi, nilai pribadi merupakan prinsip yang membantu seseorang menentukan apa yang dianggap penting dan bagaimana ia ingin menjalani kehidupan. Nilai berbeda dari tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai, sedangkan nilai lebih berkaitan dengan arah atau kualitas tindakan yang ingin dipertahankan.

Misalnya, seseorang memiliki nilai keluarga. Tujuannya mungkin ingin memiliki lebih banyak waktu bersama pasangan dan anak. Seseorang yang menghargai pembelajaran mungkin memiliki tujuan untuk menguasai keterampilan baru.

Ketika tindakan sehari-hari selaras dengan nilai pribadi, seseorang cenderung memiliki arah yang lebih jelas dalam menjalani kehidupan.

Apa yang bisa kamu lakukan hari ini?

Luangkan waktu sekitar 15–20 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

Apa tiga hal yang paling penting dalam kehidupanku saat ini?

Kegiatan apa yang membuatku merasa hidup dan bersemangat?

Apakah aku sedang mengejar sesuatu karena benar-benar menginginkannya atau hanya karena tekanan lingkungan?

Hubungan seperti apa yang ingin aku bangun dengan orang-orang terdekat?

Jika tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun, bagaimana aku ingin menjalani kehidupanku?

Setelah menjawab pertanyaan tersebut, pilih satu nilai yang ingin lebih kamu hadirkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika kamu menghargai kesehatan, misalnya, mulailah dengan berjalan kaki selama 20 menit. Jika kamu menghargai keluarga, luangkan waktu untuk berbicara dengan orang-orang terdekat tanpa gangguan ponsel.

Kamu tidak perlu mengubah seluruh kehidupan sekaligus. Mulailah dengan memastikan bahwa tindakan kecil hari ini bergerak ke arah yang benar.

Mengapa langkah ini penting?

Karena kehidupan terbaik bukan kehidupan yang memenuhi semua ekspektasi orang lain. Kehidupan terbaik adalah kehidupan yang semakin mencerminkan hal-hal yang benar-benar kamu anggap bermakna.

2. Berhenti Menunggu Motivasi dan Mulailah dengan Tindakan Kecil

Banyak orang memiliki gambaran tentang kehidupan yang ingin dijalani, tetapi kesulitan mengambil langkah pertama.

Kamu mungkin ingin berolahraga secara teratur, membaca lebih banyak buku, mengembangkan keterampilan, memperbaiki pola tidur, atau memulai proyek pribadi. Namun, setiap kali hendak memulainya, selalu ada alasan untuk menunda.

Kadang-kadang kamu merasa terlalu lelah. Di lain waktu, kamu merasa belum siap atau menunggu suasana hati menjadi lebih baik.

Masalahnya, jika terus menunggu motivasi datang, perubahan bisa tertunda tanpa batas waktu.

Dalam psikologi perilaku, tindakan dan motivasi sering kali saling memengaruhi. Kita memang dapat melakukan sesuatu karena merasa termotivasi, tetapi tindakan kecil juga bisa membantu membangun motivasi berikutnya.

Misalnya, seseorang yang tidak bersemangat berolahraga mungkin hanya berniat berjalan kaki selama lima menit. Setelah mulai bergerak, ia bisa merasa lebih mudah melanjutkan aktivitas tersebut.

Hal ini tidak berarti setiap tindakan kecil pasti menghasilkan motivasi. Namun, memulai dengan target yang sederhana dapat mengurangi hambatan psikologis untuk bertindak.

Kamu juga bisa menggunakan prinsip behavioral activation, yaitu pendekatan yang mendorong seseorang melakukan aktivitas yang bermakna atau memberikan pengalaman positif, bahkan ketika suasana hatinya belum mendukung.

Pendekatan ini digunakan dalam psikoterapi, terutama untuk membantu orang yang mengalami gejala depresi, dan bukan sekadar teknik untuk meningkatkan produktivitas.

Prinsip sederhananya adalah jangan selalu menunggu merasa siap untuk melakukan sesuatu yang baik bagi dirimu.

Jika kamu ingin membaca lebih banyak, mulailah dengan dua halaman. Jika ingin menjaga kesehatan, lakukan peregangan selama lima menit. Jika ingin mengembangkan keterampilan, sisihkan waktu 15 menit untuk belajar.

Tindakan kecil mungkin terlihat tidak berarti, tetapi konsistensi dapat membantu membangun kebiasaan yang lebih besar.

Apa yang bisa kamu lakukan hari ini?

Pilih satu kebiasaan yang ingin kamu bangun.

Tentukan versi paling sederhana dari kebiasaan tersebut.

Jadwalkan waktu yang spesifik untuk melakukannya.

Kurangi hambatan, misalnya menyiapkan pakaian olahraga sejak malam sebelumnya.

Catat kemajuan tanpa menuntut hasil yang sempurna.

Kamu juga bisa menggunakan rumus sederhana: setelah melakukan kegiatan tertentu, lakukan kebiasaan baru yang ingin dibangun.

Contohnya:

Setelah bangun tidur, minum segelas air.

Setelah sarapan, membaca selama sepuluh menit.

Setelah pulang kerja, berjalan kaki selama 15 menit.

Sebelum tidur, menuliskan tiga hal yang perlu disiapkan untuk besok.

Mengapa langkah ini penting?

Karena kehidupan terbaik tidak dibangun melalui satu keputusan besar, melainkan melalui banyak tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Jangan meremehkan kemajuan sederhana hanya karena hasilnya belum terlihat. Sering kali, perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan hari ini.

3. Berhenti Membandingkan Perjalanan Hidupmu dengan Orang Lain

Di tengah kehidupan yang semakin terhubung secara digital, kita hampir selalu memiliki kesempatan untuk melihat kehidupan orang lain.

Media sosial menampilkan pencapaian karier, perjalanan liburan, hubungan romantis, rumah baru, bisnis yang berkembang, dan berbagai momen membahagiakan.

Tanpa disadari, kita bisa mulai membandingkan kehidupan sendiri dengan apa yang ditampilkan orang lain.

Kamu mungkin merasa tertinggal ketika melihat teman sebaya sudah memiliki rumah. Kamu bisa merasa kurang berhasil ketika seseorang mendapatkan promosi pekerjaan. Bahkan, kehidupan yang sebenarnya cukup baik bisa terasa tidak memuaskan setelah melihat pencapaian orang lain.

Dalam psikologi sosial, kecenderungan ini dikenal sebagai social comparison atau perbandingan sosial.

Konsep yang diperkenalkan oleh Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kemampuan dan pendapatnya dengan membandingkan diri dengan orang lain.

Perbandingan sosial dapat memiliki manfaat. Misalnya, melihat seseorang berhasil menyelesaikan pendidikan bisa menginspirasimu untuk belajar lebih giat.

Namun, perbandingan juga dapat merugikan ketika membuat seseorang terus-menerus merasa tidak cukup baik.

Salah satu masalahnya adalah kita sering membandingkan seluruh kehidupan sendiri dengan potongan terbaik dari kehidupan orang lain.

Kita mengetahui kegagalan, kecemasan, masalah keuangan, dan konflik pribadi yang kita alami. Namun, kita hanya melihat bagian kehidupan orang lain yang mereka pilih untuk ditampilkan.

Akibatnya, perbandingan tersebut sering kali tidak seimbang.

Untuk menjalani kehidupan terbaik versimu, kamu perlu belajar menghargai perjalanan sendiri.

Hal ini bukan berarti kamu harus berhenti belajar dari orang lain. Sebaliknya, kamu perlu menggunakan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merendahkan diri sendiri.

Apa yang bisa kamu lakukan hari ini?

Kurangi mengikuti akun yang membuatmu terus-menerus merasa tidak cukup baik.

Batasi waktu menggunakan media sosial jika mulai mengganggu suasana hati.

Catat tiga kemajuan yang sudah kamu capai dalam beberapa bulan terakhir.

Bandingkan perkembanganmu dengan dirimu sendiri di masa lalu.

Hargai pencapaian yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain.

Cobalah bertanya kepada diri sendiri: Apakah aku sudah berkembang dibandingkan diriku satu tahun yang lalu? Apakah ada kebiasaan buruk yang berhasil aku kurangi? Apakah aku menjadi lebih memahami kebutuhan emosional sendiri?

Pertanyaan tersebut membantu mengalihkan perhatian dari persaingan sosial menuju perkembangan pribadi.

Mengapa langkah ini penting?

Karena kamu tidak bisa menjalani kehidupan terbaik versimu jika terus-menerus sibuk mengejar kehidupan yang dimiliki orang lain.

Setiap orang memiliki waktu, kesempatan, tanggung jawab, dan kondisi yang berbeda. Kamu tidak harus mengikuti jadwal kehidupan siapa pun untuk dianggap berhasil.

4. Bangun Hubungan yang Membuatmu Merasa Diterima dan Didukung

Kehidupan terbaik tidak hanya berkaitan dengan pencapaian pribadi. Hubungan yang kita bangun dengan orang lain juga memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan psikologis.

Kamu bisa memiliki pekerjaan yang baik dan mencapai banyak tujuan, tetapi tetap merasa kesepian jika tidak memiliki hubungan yang memberikan rasa aman dan kedekatan emosional.

Sebaliknya, hubungan yang sehat dapat menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi masa sulit.

Dalam teori kebutuhan psikologis dasar atau Self-Determination Theory yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan, keterhubungan atau relatedness merupakan salah satu kebutuhan psikologis penting. Selain keterhubungan, teori ini juga menekankan kebutuhan akan otonomi dan kompetensi.

Keterhubungan berkaitan dengan perasaan dekat, diterima, dan memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.

Hal ini menjelaskan mengapa dukungan sosial dapat membantu seseorang menghadapi stres dan meningkatkan rasa memiliki.

Namun, membangun hubungan yang sehat bukan berarti harus memiliki banyak teman atau selalu berada di tengah keramaian.

Terkadang, satu atau dua hubungan yang tulus jauh lebih bermakna daripada banyak hubungan yang membuatmu merasa harus terus berpura-pura.

Hubungan yang sehat memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri. Kamu bisa menyampaikan pendapat, mengungkapkan perasaan, mengakui kesalahan, dan meminta bantuan tanpa terus-menerus takut direndahkan.

Sebaliknya, hubungan yang dipenuhi manipulasi, penghinaan, atau kontrol berlebihan dapat menguras energi emosional.

Karena itu, menjalani kehidupan terbaik juga berarti memperhatikan kualitas hubungan yang kamu pertahankan.

Apa yang bisa kamu lakukan hari ini?

Hubungi seseorang yang sudah lama ingin kamu ajak berbicara.

Luangkan waktu berkualitas bersama keluarga atau teman.

Tanyakan kabar orang terdekat dan dengarkan jawabannya dengan sungguh-sungguh.

Belajar menyampaikan kebutuhan dan batasan secara sehat.

Kurangi kebiasaan mempertahankan hubungan yang terus-menerus merugikan kesejahteraanmu.

Kamu juga bisa mulai dengan tindakan sederhana, seperti makan bersama tanpa ponsel, mengirim pesan kepada teman lama, atau mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantumu.

Jangan menunggu momen besar untuk menunjukkan perhatian.

Mengapa langkah ini penting?

Karena manusia tidak dirancang untuk menjalani seluruh kehidupan sendirian. Hubungan yang sehat dapat memberikan dukungan emosional, rasa aman, dan kesempatan untuk tumbuh bersama.

Kehidupan terbaik bukan hanya tentang seberapa jauh kamu bisa melangkah, tetapi juga tentang siapa saja yang bisa berjalan bersamamu.

5. Belajar Menerima Diri Sendiri dan Memberikan Ruang untuk Bertumbuh

Salah satu hambatan terbesar dalam menjalani kehidupan yang lebih baik adalah kebiasaan memperlakukan diri sendiri dengan terlalu keras.

Kamu mungkin sering mengingat kesalahan masa lalu, merasa kecewa karena belum mencapai tujuan tertentu, atau menyalahkan diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.

Sebagian orang bahkan memiliki standar yang begitu tinggi sehingga hampir tidak pernah merasa puas dengan pencapaiannya.

Mereka menganggap bahwa beristirahat berarti malas, membuat kesalahan berarti tidak kompeten, dan meminta bantuan berarti lemah.

Padahal, manusia membutuhkan ruang untuk belajar, beristirahat, dan mengalami kegagalan.

Dalam psikologi, konsep self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri diperkenalkan secara luas melalui penelitian Kristin Neff.

Self-compassion melibatkan tiga unsur utama, yaitu kebaikan terhadap diri sendiri, kesadaran bahwa penderitaan dan ketidaksempurnaan merupakan bagian dari pengalaman manusia, serta kemampuan menyadari emosi tanpa terlalu larut di dalamnya.

Artinya, ketika mengalami kegagalan, kamu tidak harus langsung menghukum diri sendiri.

Kamu bisa mengakui bahwa sesuatu memang berjalan tidak sesuai harapan, memahami perasaan yang muncul, lalu mempertimbangkan langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya.

Menerima diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang atau membenarkan semua perilaku. Sebaliknya, penerimaan diri membantu seseorang melihat kekurangan tanpa menjadikan kekurangan tersebut sebagai alasan untuk membenci dirinya sendiri.

Misalnya, kamu mungkin belum mencapai tujuan karier yang diinginkan. Daripada terus mengatakan bahwa dirimu tidak berguna, cobalah mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, keterampilan apa yang perlu dikembangkan, dan dukungan apa yang dibutuhkan.

Pendekatan ini lebih membantu daripada terus-menerus menyalahkan diri sendiri.

Apa yang bisa kamu lakukan hari ini?

Perhatikan bagaimana kamu berbicara kepada diri sendiri ketika melakukan kesalahan.

Ganti kritik yang merendahkan dengan evaluasi yang lebih konstruktif.

Akui bahwa kamu memiliki keterbatasan seperti manusia lainnya.

Berikan waktu untuk beristirahat tanpa merasa harus selalu produktif.

Rayakan perkembangan kecil dan jangan hanya berfokus pada kekurangan.

Ketika merasa gagal, kamu bisa mencoba mengatakan kepada diri sendiri:

"Aku memang belum berhasil kali ini, tetapi bukan berarti aku tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Aku boleh kecewa, mengambil waktu untuk pulih, dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik."

Mengapa langkah ini penting?

Karena menjalani kehidupan terbaik tidak berarti menjadi manusia yang sempurna. Kamu tetap bisa berkembang sambil menerima bahwa dirimu memiliki keterbatasan, kebutuhan, dan proses yang berbeda.

Terkadang, langkah paling penting untuk memperbaiki kehidupan adalah berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri.

Bagaimana Memulai Kelima Langkah Ini Hari Ini?

Memahami lima langkah di atas tentu merupakan awal yang baik. Namun, perubahan akan lebih terasa ketika kamu mulai menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Kamu tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Justru, mencoba mengubah terlalu banyak hal dalam satu waktu bisa membuatmu kewalahan.

Mulailah dengan rencana sederhana selama satu hari.

Pagi: Tentukan arah kehidupanmu.

Luangkan beberapa menit untuk mengingat nilai yang paling penting bagimu. Tentukan satu hal yang ingin kamu prioritaskan hari ini.

Siang: Ambil satu tindakan kecil.

Lakukan sesuatu yang mendukung kehidupan yang kamu inginkan. Kamu bisa belajar keterampilan baru, menyelesaikan pekerjaan penting, berjalan kaki, atau mengerjakan proyek pribadi.

Sore: Bangun hubungan yang bermakna.

Hubungi seseorang yang kamu sayangi. Berikan perhatian kepada orang terdekat atau luangkan waktu untuk berbicara tanpa gangguan.

Malam: Evaluasi tanpa menghakimi diri sendiri.

Tanyakan tiga hal berikut:

Apa hal baik yang sudah kulakukan hari ini?

Apa yang bisa kupelajari dari pengalaman hari ini?

Apa satu hal kecil yang ingin kuperbaiki besok?

Kebiasaan sederhana ini dapat membantu kamu menjalani hari dengan lebih sadar dan terarah.

Kesimpulan

Menjalani kehidupan terbaik versimu bukan berarti harus memiliki kehidupan yang sempurna atau mencapai semua hal yang diinginkan dalam waktu singkat.

Menurut berbagai prinsip psikologi, kehidupan yang lebih bermakna dapat dibangun melalui pemahaman terhadap nilai pribadi, tindakan kecil yang konsisten, kemampuan menghentikan perbandingan sosial yang merugikan, hubungan yang sehat, serta penerimaan diri.

Lima langkah yang bisa kamu mulai hari ini adalah mengenali apa yang benar-benar penting, berhenti menunggu motivasi dan mengambil tindakan kecil, berhenti membandingkan perjalanan hidup, membangun hubungan yang mendukung, serta belajar memperlakukan diri sendiri dengan lebih penuh kasih.

Ingatlah bahwa kehidupan terbaik tidak selalu terlihat luar biasa dari sudut pandang orang lain. Terkadang, kehidupan terbaik adalah ketika kamu bisa bangun pagi dengan tujuan yang jelas, bekerja tanpa terus-menerus mengabaikan kesehatan, memiliki hubungan yang membuatmu merasa diterima, dan mampu menikmati hal-hal sederhana tanpa merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapa pun.

Kamu tidak perlu menunggu sampai semua keadaan sempurna untuk mulai hidup dengan lebih baik.