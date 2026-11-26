JawaPos.com - Pernahkah kamu berada di tengah keramaian, dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa seperti seseorang yang tidak benar-benar menjadi bagian dari mereka?

Kamu mungkin ikut tertawa ketika orang lain bercanda, berbicara ketika diajak berdiskusi, dan hadir dalam berbagai kegiatan sosial. Namun, jauh di dalam diri, ada perasaan bahwa kamu hanya sedang berada di sana tanpa benar-benar menjadi bagian dari lingkungan tersebut.

Kamu mengenal banyak orang, tetapi tidak merasa benar-benar dekat dengan mereka. Kamu bisa mengikuti percakapan, tetapi sering merasa kesulitan menemukan tempat untuk mengekspresikan diri.

Bahkan, ketika berada bersama teman-teman sendiri, terkadang muncul perasaan bahwa semua orang memiliki hubungan yang lebih kuat satu sama lain dibandingkan dengan hubungan mereka denganmu.

Fenomena seperti ini sering disebut sebagai feeling like an outsider atau perasaan menjadi orang luar.

Menariknya, perasaan tersebut tidak selalu berarti seseorang tidak disukai, tidak memiliki kemampuan bersosialisasi, atau memang tidak cocok dengan lingkungannya.

Dalam banyak kasus, pengalaman merasa seperti orang luar berkaitan dengan kebutuhan psikologis manusia untuk diterima, pengalaman sosial masa lalu, pola pikir, kepercayaan diri, hingga cara seseorang memandang hubungan dengan orang lain.

Dalam psikologi, manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa terhubung dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, seseorang dapat mengalami perasaan terasing meskipun secara fisik berada di tengah banyak orang.

Lantas, mengapa sebagian orang lebih sering merasa seperti orang luar dibandingkan orang lainnya?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.

1. Kamu Memiliki Kebutuhan untuk Diterima, tetapi Sulit Merasakan Keterhubungan dengan Orang Lain

Salah satu alasan utama mengapa seseorang merasa seperti orang luar adalah adanya kebutuhan untuk diterima yang belum terpenuhi.

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial. Kita membutuhkan hubungan dengan orang lain, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga untuk mendapatkan rasa aman, perhatian, dukungan, dan pengakuan.

Ketika seseorang merasa diterima, ia biasanya lebih nyaman menjadi dirinya sendiri. Ia tidak terlalu khawatir tentang bagaimana orang lain menilai setiap perkataan atau tindakannya.

Sebaliknya, ketika seseorang merasa tidak benar-benar menjadi bagian dari kelompok, ia dapat mengalami ketidaknyamanan psikologis.

Misalnya, kamu sedang berkumpul bersama teman-teman. Semua orang terlihat akrab, memiliki cerita bersama, dan saling memahami lelucon tertentu. Sementara itu, kamu merasa kesulitan mengikuti percakapan karena tidak memiliki pengalaman yang sama.

Meskipun tidak ada yang secara langsung menolak kehadiranmu, kamu tetap merasa seperti orang asing.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan konsep belongingness atau kebutuhan untuk merasa memiliki tempat dalam suatu kelompok.

Psikolog Roy Baumeister dan Mark Leary menjelaskan bahwa kebutuhan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal yang kuat merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Artinya, seseorang tidak hanya membutuhkan kehadiran orang lain secara fisik. Ia juga membutuhkan hubungan yang memiliki kedekatan emosional dan rasa saling menerima.

Inilah sebabnya seseorang bisa memiliki banyak teman, tetapi tetap merasa kesepian.

Jumlah hubungan sosial tidak selalu mencerminkan kualitas keterhubungan emosional.

Kamu mungkin mengenal puluhan orang, tetapi hanya memiliki satu atau dua orang yang benar-benar memahami dirimu. Sebaliknya, kamu bisa berada dalam kelompok besar tanpa merasa memiliki hubungan yang berarti dengan siapa pun.

Perasaan seperti ini juga dapat muncul ketika lingkungan sosial tidak memberikan ruang yang cukup bagi seseorang untuk mengekspresikan dirinya.

Misalnya, kamu memiliki minat, pemikiran, atau kebiasaan yang berbeda dari sebagian besar orang di sekitarmu. Akibatnya, kamu merasa harus menyesuaikan diri agar bisa diterima.

Semakin sering kamu menyembunyikan bagian dari dirimu, semakin sulit pula merasakan hubungan yang autentik.

Karena itu, penting untuk memahami bahwa merasa seperti orang luar tidak selalu berarti kamu tidak mampu bersosialisasi. Bisa jadi, kamu sedang berada dalam lingkungan yang belum memberikan jenis keterhubungan emosional yang benar-benar kamu butuhkan.

2. Kamu Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Alasan kedua adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar.

Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang lain terlihat lebih mudah mendapatkan teman, lebih pandai berbicara, atau lebih cepat diterima dalam sebuah kelompok?

Ketika melihat hal tersebut, kamu mungkin mulai mempertanyakan dirimu sendiri.

Mengapa mereka begitu mudah akrab, sedangkan aku membutuhkan waktu lama? Mengapa mereka terlihat nyaman berbicara dengan siapa pun, sedangkan aku sering merasa canggung? Mengapa semua orang tampaknya memiliki tempat, sementara aku merasa hanya menjadi pelengkap?

Pertanyaan seperti ini dapat memperkuat perasaan bahwa kamu berbeda dari orang lain.

Dalam psikologi sosial, kebiasaan tersebut berkaitan dengan social comparison theory yang diperkenalkan oleh Leon Festinger.

Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi dirinya dengan membandingkan kemampuan, pencapaian, dan keadaan pribadi dengan orang lain.

Perbandingan sosial dapat membantu seseorang memahami dirinya. Namun, ketika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan tersebut justru dapat menurunkan kepercayaan diri.

Masalahnya, kita sering membandingkan pengalaman pribadi yang sangat kompleks dengan apa yang terlihat dari luar diri orang lain.

Kamu mengetahui semua kecanggungan, kekhawatiran, dan keraguan yang ada dalam dirimu. Namun, kamu hanya melihat sisi luar kehidupan orang lain.

Kamu melihat seseorang yang mudah bergaul, tetapi tidak mengetahui apakah ia juga pernah merasa kesepian. Kamu melihat kelompok yang terlihat sangat kompak, tetapi tidak mengetahui apakah setiap anggotanya benar-benar merasa nyaman.

Akibatnya, muncul kesimpulan bahwa orang lain memiliki kehidupan sosial yang lebih baik daripada dirimu.

Media sosial juga dapat memperkuat kebiasaan ini. Foto kebersamaan, acara kelompok, perjalanan bersama teman, dan berbagai momen menyenangkan dapat membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak memiliki kehidupan sosial yang sama menariknya.

Padahal, kehidupan sosial tidak harus selalu terlihat ramai untuk menjadi bermakna.

Seseorang yang memiliki dua teman dekat dan hubungan yang sehat bisa saja memiliki kehidupan sosial yang lebih memuaskan daripada seseorang yang mengenal banyak orang tetapi tidak memiliki kedekatan emosional.

Untuk mengurangi perasaan seperti orang luar, cobalah berhenti menjadikan kehidupan sosial orang lain sebagai ukuran keberhasilanmu.

Setiap orang memiliki karakter, kebutuhan sosial, dan cara membangun hubungan yang berbeda.

Ada orang yang mudah akrab dalam waktu singkat. Ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama sebelum merasa nyaman.

Keduanya bukan berarti memiliki nilai yang berbeda.

3. Kamu Memiliki Pengalaman Penolakan atau Pengucilan di Masa Lalu

Pengalaman sosial pada masa lalu dapat memengaruhi bagaimana seseorang memandang hubungan yang sedang dijalani saat ini.

Jika seseorang pernah mengalami penolakan, perundungan, pengkhianatan, atau pengucilan, pengalaman tersebut dapat meninggalkan bekas psikologis yang memengaruhi kepercayaan dirinya.

Misalnya, seseorang yang dahulu sering diabaikan oleh teman-temannya mungkin menjadi lebih sensitif terhadap perubahan perilaku orang lain.

Ketika ada teman yang tidak membalas pesan, ia langsung berpikir bahwa dirinya tidak disukai. Ketika tidak diajak dalam suatu kegiatan, ia merasa bahwa orang-orang sengaja menjauhinya.

Padahal, belum tentu semua situasi tersebut merupakan bentuk penolakan.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan konsep rejection sensitivity atau sensitivitas terhadap penolakan.

Rejection sensitivity menggambarkan kecenderungan seseorang untuk mengantisipasi, mudah mengenali, dan bereaksi kuat terhadap kemungkinan penolakan sosial.

Orang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap penolakan mungkin lebih mudah menafsirkan situasi yang ambigu sebagai tanda bahwa dirinya tidak diterima.

Contohnya, ketika sedang berbicara dalam kelompok dan tidak ada yang langsung menanggapi perkataannya, ia mungkin menganggap bahwa pendapatnya tidak menarik.

Padahal, bisa saja orang lain sedang memikirkan sesuatu atau tidak mendengar dengan jelas.

Pengalaman masa lalu juga dapat membentuk keyakinan negatif terhadap diri sendiri.

Seseorang mungkin mulai percaya bahwa dirinya tidak menarik, tidak cukup menyenangkan, atau sulit disukai.

Keyakinan tersebut kemudian memengaruhi perilakunya dalam hubungan sosial.

Ia menjadi lebih berhati-hati, jarang memulai percakapan, takut mengungkapkan pendapat, dan cenderung menjaga jarak agar tidak mengalami penolakan lagi.

Sayangnya, perilaku tersebut terkadang justru membuat orang lain kesulitan mengenalnya lebih dekat.

Akibatnya, terbentuk lingkaran yang terus berulang: takut ditolak, menjaga jarak, sulit membangun kedekatan, lalu semakin merasa seperti orang luar.

Penting untuk dipahami bahwa pengalaman buruk di masa lalu tidak harus menentukan seluruh hubungan sosialmu di masa depan.

Tidak semua orang akan memperlakukanmu seperti orang-orang yang pernah menyakitimu.

Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi kamu tetap memiliki kesempatan untuk menemukan lingkungan yang lebih aman dan hubungan yang lebih sehat.

4. Kamu Terlalu Banyak Memikirkan Bagaimana Orang Lain Menilaimu

Alasan berikutnya adalah kecenderungan terlalu memikirkan penilaian orang lain.

Sebagian orang merasa sulit menjadi dirinya sendiri ketika berada di lingkungan sosial karena pikirannya terus dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana dirinya terlihat di mata orang lain.

Apakah perkataanku terdengar aneh? Apakah mereka menganggapku membosankan? Apakah aku terlalu banyak bicara? Apakah mereka sebenarnya tidak nyaman denganku?

Pikiran seperti ini dapat muncul bahkan ketika tidak ada tanda bahwa orang lain sedang memberikan penilaian negatif.

Akibatnya, perhatian seseorang lebih banyak tertuju pada dirinya sendiri daripada pada percakapan yang sedang berlangsung.

Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan social anxiety atau kecemasan sosial.

Kecemasan sosial merupakan kondisi ketika seseorang mengalami ketakutan atau kecemasan yang kuat terhadap situasi sosial karena khawatir akan dinilai, dipermalukan, atau ditolak orang lain.

Tidak semua orang yang terlalu memikirkan penilaian orang lain mengalami gangguan kecemasan sosial. Namun, kecenderungan tersebut dapat membuat interaksi sosial terasa lebih melelahkan.

Sebagai contoh, ketika berkumpul bersama teman, kamu mungkin terlalu sibuk memikirkan ekspresi wajah, nada bicara, dan respons orang lain.

Jika seseorang tidak tersenyum ketika kamu berbicara, kamu langsung merasa bahwa perkataanmu tidak disukai.

Jika percakapan tiba-tiba berhenti, kamu merasa telah mengatakan sesuatu yang salah.

Padahal, interaksi sosial tidak selalu berjalan sempurna. Ada percakapan yang terasa canggung, ada lelucon yang tidak mendapatkan respons, dan ada momen ketika seseorang tidak tahu harus mengatakan apa.

Semua itu merupakan bagian normal dari komunikasi antarmanusia.

Masalahnya, ketika kamu terus-menerus mengawasi dirimu sendiri, kamu kehilangan kesempatan untuk menikmati interaksi tersebut.

Kamu tidak lagi benar-benar hadir dalam percakapan karena pikiranmu sibuk mengevaluasi apakah dirimu sudah terlihat cukup baik.

Salah satu cara untuk mengatasinya adalah mengalihkan perhatian dari penilaian terhadap diri sendiri menuju rasa ingin tahu terhadap orang lain.

Alih-alih memikirkan apakah kamu terlihat menarik, cobalah benar-benar mendengarkan cerita orang yang sedang berbicara.

Ajukan pertanyaan sederhana, tanggapi pembicaraan dengan wajar, dan izinkan dirimu menjadi manusia biasa yang tidak harus selalu mengatakan sesuatu yang sempurna.

Kamu tidak perlu membuat semua orang terkesan untuk bisa diterima.

5. Kamu Memiliki Kepribadian atau Minat yang Berbeda dari Lingkungan Sekitar

Terkadang, alasan seseorang merasa seperti orang luar bukan karena ada masalah dalam dirinya, melainkan karena ia berada di lingkungan yang kurang sesuai dengan karakter dan minat pribadinya.

Setiap orang memiliki kepribadian, nilai, kebiasaan, dan ketertarikan yang berbeda.

Ada orang yang menikmati keramaian, menyukai percakapan spontan, dan senang mengikuti berbagai kegiatan kelompok.

Namun, ada pula orang yang lebih menyukai percakapan mendalam, aktivitas tenang, dan hubungan sosial dalam lingkaran kecil.

Perbedaan tersebut merupakan bagian normal dari variasi kepribadian manusia.

Dalam teori kepribadian Big Five, salah satu dimensi yang dikenal adalah extraversion.

Dimensi ini berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk mencari stimulasi sosial, menikmati interaksi, dan mengekspresikan energi dalam lingkungan sosial.

Orang dengan kecenderungan ekstroversi tinggi umumnya lebih menikmati situasi yang ramai. Sementara itu, orang dengan kecenderungan introversi lebih mungkin menyukai lingkungan yang tidak terlalu ramai dan membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi.

Namun, penting untuk memahami bahwa introversi bukan berarti seseorang tidak menyukai orang lain atau tidak mampu membangun hubungan sosial.

Orang introvert tetap dapat memiliki hubungan yang dekat, hangat, dan bermakna. Mereka hanya mungkin memiliki preferensi sosial yang berbeda.

Bayangkan kamu berada di lingkungan yang sangat menyukai pesta, kegiatan kelompok, dan percakapan ringan. Sementara itu, kamu lebih menikmati diskusi mendalam atau aktivitas yang membutuhkan konsentrasi.

Kamu mungkin merasa tidak cocok dengan kebiasaan kelompok tersebut.

Ketika perbedaan ini berlangsung terus-menerus, kamu dapat mulai merasa seperti orang luar.

Hal yang sama bisa terjadi ketika nilai-nilai pribadimu berbeda dari lingkungan.

Misalnya, kamu lebih menyukai kehidupan sederhana, sedangkan orang-orang di sekitarmu sangat berorientasi pada status sosial. Atau kamu tertarik pada pembelajaran dan pengembangan diri, sementara lingkunganmu lebih sering membicarakan hal-hal yang tidak terlalu menarik bagimu.

Perbedaan seperti ini tidak selalu harus diselesaikan dengan mengubah kepribadian.

Terkadang, yang kamu butuhkan hanyalah menemukan lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan minatmu.

Kamu tidak harus memaksakan diri menikmati semua aktivitas kelompok hanya agar terlihat cocok.

Mengenal diri sendiri dapat membantu kamu memahami jenis hubungan sosial yang benar-benar membuatmu nyaman.

6. Kamu Belum Menemukan Lingkungan yang Memberikan Rasa Aman untuk Menjadi Diri Sendiri

Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah belum menemukan lingkungan sosial yang membuatmu merasa aman untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya.

Ada perbedaan antara berada di tengah kelompok dan merasa benar-benar diterima oleh kelompok tersebut.

Kamu mungkin memiliki teman, rekan kerja, atau kenalan yang cukup banyak. Namun, ketika bersama mereka, kamu merasa harus selalu menjaga perkataan, menyembunyikan pendapat, atau menyesuaikan perilaku agar tidak dianggap berbeda.

Kondisi seperti ini dapat membuat seseorang merasa terasing meskipun secara sosial terlihat aktif.

Dalam psikologi, pengalaman tersebut dapat dikaitkan dengan konsep psychological safety atau keamanan psikologis.

Konsep ini menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa aman untuk mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, mengakui kesalahan, dan menunjukkan dirinya tanpa takut dipermalukan atau mendapatkan hukuman sosial yang tidak adil.

Keamanan psikologis bukan hanya penting dalam lingkungan kerja, tetapi juga dalam persahabatan dan hubungan sosial sehari-hari.

Bayangkan kamu berada dalam sebuah kelompok yang selalu mengejek orang ketika memiliki pendapat berbeda.

Lama-kelamaan, kamu mungkin memilih diam daripada menyampaikan pemikiran sendiri.

Kamu mulai mengikuti pendapat mayoritas, tertawa meskipun tidak merasa lucu, dan menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya kamu sukai.

Secara fisik kamu memang menjadi bagian dari kelompok tersebut. Namun, secara emosional kamu tidak merasa benar-benar diterima.

Hal ini dapat menimbulkan perasaan bahwa kamu sedang memainkan peran tertentu agar bisa tetap berada di lingkungan tersebut.

Sebaliknya, ketika berada dalam lingkungan yang aman, seseorang tidak harus selalu berpura-pura.

Ia dapat mengungkapkan pendapat, menunjukkan ketertarikan, dan mengakui kelemahan tanpa terlalu takut kehilangan penerimaan orang lain.

Tentu saja, hubungan sosial tetap membutuhkan sikap saling menghormati dan kemampuan menyesuaikan diri. Menjadi diri sendiri bukan berarti seseorang bebas mengabaikan perasaan orang lain.

Namun, penyesuaian sosial yang sehat berbeda dengan menghilangkan identitas pribadi demi mendapatkan penerimaan.

Jika kamu terus-menerus merasa harus menyembunyikan dirimu agar bisa diterima, mungkin sudah waktunya mengevaluasi apakah lingkungan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan emosionalmu.

Terkadang, bukan kamu yang harus berubah sepenuhnya. Bisa jadi, kamu hanya belum menemukan orang-orang yang dapat menghargai dirimu secara lebih utuh.

Bagaimana Cara Mengatasi Perasaan Seperti Orang Luar?

Setelah memahami berbagai penyebabnya, langkah berikutnya adalah belajar menghadapi perasaan tersebut dengan cara yang lebih sehat.

Ada beberapa hal sederhana yang bisa mulai dilakukan.

1. Berhenti menganggap setiap situasi sosial sebagai penilaian terhadap dirimu.

Tidak semua orang yang tidak menyapamu sedang menghindar. Tidak semua percakapan yang berhenti berarti kamu membosankan. Belajarlah melihat situasi secara lebih objektif sebelum membuat kesimpulan.

2. Mulailah membangun hubungan dari lingkaran kecil.

Kamu tidak harus langsung memiliki banyak teman. Cobalah membangun kedekatan dengan satu atau dua orang yang memiliki ketertarikan atau nilai yang serupa.

3. Jangan memaksakan diri untuk selalu mengikuti kelompok.

Kamu boleh memiliki preferensi yang berbeda. Pilih aktivitas sosial yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhanmu.

4. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenal dirimu.

Terkadang, keinginan untuk menghindari penolakan membuat seseorang terlalu tertutup. Cobalah memulai percakapan sederhana dan berbagi sedikit tentang minat atau pengalamanmu.

5. Evaluasi lingkungan sosial yang kamu miliki.

Perhatikan apakah orang-orang di sekitarmu menghargai pendapat, menjaga batasan, dan memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri. Jika lingkungan tersebut terus-menerus merendahkan atau mengucilkanmu, mencari lingkungan yang lebih sehat merupakan pilihan yang wajar.

6. Jangan ragu mencari bantuan profesional jika perasaan tersebut terus mengganggu kehidupan.

Jika perasaan terasing disertai kecemasan sosial yang berat, kesedihan berkepanjangan, atau kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog dapat membantu memahami penyebab dan menemukan strategi yang sesuai.

Kesimpulan

Merasa seperti orang luar bukanlah pengalaman yang aneh. Banyak orang pernah merasakannya, bahkan ketika mereka sebenarnya memiliki teman, keluarga, dan lingkungan sosial yang cukup luas.

Dalam perspektif psikologi, perasaan tersebut dapat muncul karena kebutuhan untuk diterima yang belum terpenuhi, kebiasaan membandingkan diri, pengalaman penolakan masa lalu, kecemasan terhadap penilaian orang lain, perbedaan kepribadian, hingga belum menemukan lingkungan yang memberikan rasa aman.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa menjadi berbeda tidak otomatis berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu.

Kamu tidak harus memiliki kepribadian yang sama dengan orang lain agar layak diterima. Kamu juga tidak harus selalu menjadi orang paling menarik dalam sebuah kelompok untuk mendapatkan tempat.

Terkadang, kamu hanya membutuhkan hubungan yang lebih tulus, lingkungan yang lebih sesuai, dan kesempatan untuk mengenal dirimu sendiri tanpa terus-menerus merasa harus memenuhi harapan orang lain.

Jangan terlalu keras kepada diri sendiri hanya karena kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman dalam suatu lingkungan.

Setiap orang memiliki cara dan kecepatan yang berbeda dalam membangun hubungan sosial.

Pada akhirnya, tujuan kehidupan sosial bukanlah membuat dirimu diterima oleh semua orang, melainkan menemukan orang-orang yang membuatmu merasa diterima tanpa harus kehilangan jati dirimu sendiri.